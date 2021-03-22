"Реанімації не витримують навантаження. У ковід-відділенні 110 важких пацієнтів. Це найвищий показник від початку епідемії", - головлікар лікарні ім. Мечникова Риженко
Реанімації Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова вже не витримують навантаження через кількість важких пацієнтів із COVID-19.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив головний лікар Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко, передає Цензор.НЕТ.
"Реанімації Мечникова вже не витримують навантаження. Хворі продовжують надходити, стало більше пацієнтів у важкому стані. Через спалах зараження реаніматологи працюють на межі можливостей. Сьогодні в реанімації Мечникова 25 вкрай важких пацієнтів, 2 - перебувають на ШВЛ і на препаратах, які підтримують усі життєві функції, в медицині ці стани називають термінальні. Усього в ковід-відділенні Мечникова перебувають 110 важких пацієнтів, це найвищий показник одночасного перебування хворих із початку епідемії", - повідомив Риженко.
Він також зазначив, що навіть після легкої форми ковіду можуть бути важкі наслідки - страхи, тривожність, відчуття втоми, яке не проходить, біль у грудях, суглобах, лихоманка, задишка, депресія.
"Коронавірусні проблеми не завжди закінчуються, як тільки ПЛР-тест показав негативний результат. Лабораторія Мечникова підтверджує - як мінімум у 20% людей, які перехворіли коронавірусною інфекцією, не виробляються антитіла. Ми стверджуємо, що до 80% людей не можуть позбутися симптомів COVID- 19 протягом декількох місяців. Ці люди лікуються в наших кардіологічних і неврологічних відділеннях Мечникова", - наголосив Риженко.
Будь ласка, зачекайте...
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https://twitter.com/TSgdalinka Галина Цегельник @TSgdalinka
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Друзья всем офисом с короной по домам.
В офисе 1 человек остался.
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https://twitter.com/futoro1996 ЛютаЯнка https://twitter.com/futoro1996 @futoro1996 https://twitter.com/futoro1996/status/1374000750171394049 1 ч
В нас деякі по другому крізі корону приміряють.
Другий раз набагато важчий(
Лікарня Швидкої.Виписують ВСІХ з гіпсом,што не на розтяжках..(
Какая власть, такие и результаты.
Иди проспись, убогое.
Переставай пить такое забористое, ханурик. Может поумнеешь.
Еще раз: иди проспись.
На улице идет дождь. Казалось бы: Причем тут Зеленский ...
Як тобі таке, Нетаньяху?
Да и весь Охфис преЗедента прибарахлился неслабо....
🩺У науковій медичній літературі, зокрема в рекомендаціях британського NICE (National Institute for Health and Care Excellence), навіть є спеціальні терміни - Long COVID або Post-COVID syndrome для позначення набору скарг та симптомів, що розвиваються під час або після COVID-19, тривають більше 12 тижнів та не пояснюються альтернативним діагнозом.
🔎Лікарі та вчені всього світу провели вже багато досліджень пацієнтів після виписки, аби відстежити залишкові явища хвороби.
І як ви думаєте, які найпоширеніші скарги вдалося ідентифікувати?
✅Когортне дослідження з Китаю на 1 733 пацієнтах описує, що протягом 6-ти місяців 76% скаржилися хоча б на один із таких симптомів:
🔸м'язова слабкість - 63%
🔸біль або дискомфорт у тілі - 27%
🔸порушення сну - 26%
🔸тривога чи депресія - 23%
🔸облисіння - 22 %
🔹порушення смаку та нюху - 11% та 9%
🔹серцебиття - 9%
🔹біль у суглобах - 9%
🔹зниження апетиту - 8%
🔹порушення мобільності (труднощі при ходьбі)-7%
🔹запаморочення - 6%
◾️діарея чи блювання -5%
◾️біль у грудях - 5%
◾️важкість при ковтанні - 4%
◾️шкірний висип - 3%
◾️м'язовий біль - 2%
◾️головний біль - 2%
◾️труднощі в повсякденній активності -2%
◾️субфебрильна температура (до 37.5) - <1%.
При цьому частота деяких симптомів не корелювала із ступенем тяжкості захворювання.
✅Інше дослідження інформує, що протягом 2-х місяців після одужання 58% пацієнтів, виписаних з госпіталю штату Мічиган, США (1648 осіб), вказали, що у них з'явились або значно погіршилися труднощі у виконанні повсякденних справ.
Що робити, якщо Ви перенесли COVID та відчуваєте досі дискомфорт? 💚Звернутися до лікаря, щоб оцінити свої ризики та отримати рекомендації з реабілітації.Пояснює неврологиня Анастасія Гончар - http://www.nrcu.gov.ua/schedule/play-archive.html?periodItemID=2748852&fbclid=IwAR3_PO_KoS90Jnanj_03Nuxye0e5pGtu8LAZMV1t1i0NyV2flN0Qu8Ys9iI