"Реанімації не витримують навантаження. У ковід-відділенні 110 важких пацієнтів. Це найвищий показник від початку епідемії", - головлікар лікарні ім. Мечникова Риженко

Реанімації Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова вже не витримують навантаження через кількість важких пацієнтів із COVID-19.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив головний лікар Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко, передає Цензор.НЕТ.

"Реанімації Мечникова вже не витримують навантаження. Хворі продовжують надходити, стало більше пацієнтів у важкому стані. Через спалах зараження реаніматологи працюють на межі можливостей. Сьогодні в реанімації Мечникова 25 вкрай важких пацієнтів, 2 - перебувають на ШВЛ і на препаратах, які підтримують усі життєві функції, в медицині ці стани називають термінальні. Усього в ковід-відділенні Мечникова перебувають 110 важких пацієнтів, це найвищий показник одночасного перебування хворих із початку епідемії", - повідомив Риженко.

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Він також зазначив, що навіть після легкої форми ковіду можуть бути важкі наслідки - страхи, тривожність, відчуття втоми, яке не проходить, біль у грудях, суглобах, лихоманка, задишка, депресія.

"Коронавірусні проблеми не завжди закінчуються, як тільки ПЛР-тест показав негативний результат. Лабораторія Мечникова підтверджує - як мінімум у 20% людей, які перехворіли коронавірусною інфекцією, не виробляються антитіла. Ми стверджуємо, що до 80% людей не можуть позбутися симптомів COVID- 19 протягом декількох місяців. Ці люди лікуються в наших кардіологічних і неврологічних відділеннях Мечникова", - наголосив Риженко.

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