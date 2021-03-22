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Новини
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ВР (14832) Європейська Солідарність (1069)

Підтримуємо проведення позачергового засідання Ради, але тільки за умови розгляду важливих питань, - заява "ЄС"

Підтримуємо проведення позачергового засідання Ради, але тільки за умови розгляду важливих питань, - заява

"Європейська Солідарність" готова взяти участь у позачерговому засіданні Верховної Ради, але не "для терапії параноїдального синдрому Зеленського" та інших представників влади, а за умови винесення на розгляд депутатів низки важливих питань.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві політсили.

"В першу чергу йдеться про те, аби заслухати представників влади про стратегію подальшої боротьби з пандемією та нездатність забезпечити країну вакцинами. Cтаном на сьогодні вони спромоглися завезти мізерну кількість доз, достатню для того, щоби зробити щеплення максимум 250 тисячам осіб. Це не охоплює й відсотка населення. Це – провал, результат дилетантизму та непрофесійності зеленої команди, які вже коштували життя понад тридцяти тисячам українців", - сказано в повідомленні.

У політсилі вимагають розглянути проблему боротьби з COVID-19 на засіданні РНБО із залученням лідерів парламентських фракцій.

"Неприпустимо перетворювати Радбез у піар-агенцію із обслуговування Слуги N1, цей "потужний орган" має розглядати найважливіші питання. Щодо позачергового засідання парламенту, то до нього мають бути включені питання про створення ТСК із розслідування державної зради при передачі Росії таємної інформації щодо спецоперації із затримки російських військових злочинців із приватної армії Вагнера; законопроекти "Європейської Солідарності" щодо протидії російській пропаганді та покарання за колабораціонізм. Щодо останнього, ми не наполягаємо на авторстві і готові оформити його як спільну ініціативу із "Слугами Народу", - наголосили в "ЄС".

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"Логічним результатом розгляду недільних подій біля Офісу президента на Банковій могло би стати голосування за ініційовану нами Постанову про припинення політично вмотивованих репресій. Більшість учасників поводилися мирно, і немає жодних підстав за обличчя цього протесту видавати тих, хто вдався до хуліганства. Нас не було серед ініціаторів акції, але усім зрозуміло, що справа Стерненка стала політичною і тому потребує політичних рішень для розрядки ситуації. Владі слід більше уваги приділяти боротьбі з Путіним, а не шукати на кожній акції візитівку Порошенка", - додали в "Європейської Солідарності".

У політсилі зазначили, що влада явно завищила вартість "прибирання" на Банковій і навіть у цьому "шукає корупційну вигоду".

"Клінінгові компанії оцінюють вартість робіт у 50-70 тисяч гривень, а далеко не в два мільйони, згідно з калькуляцією Офісу", - підсумували в "ЄС".

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Топ коментарі
+12
Та ладно, какой ковид и вакцинация!? Тут проблема намного серьезней! Написали ЛОХ и все понимают про кого. Задача стоит решить, что должна сказать Мендель, что бы электорат поверил что это писали про Петю!
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22.03.2021 17:41
+9
Кстати, а шо, ТСК по "дыркам плевкача" еще действует? Не прекратила деятельность?
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22.03.2021 17:43
+9
Версия Мендель и Люси

Поддерживаем проведение внеочередного заседания Рады, но только при условии рассмотрения важных вопросов, - заявление "ЕС" - Цензор.НЕТ 3882
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22.03.2021 17:54
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https://twitter.com/eugene_lir #Сордуволю (лїр) https://twitter.com/eugene_lir @eugene_lir https://twitter.com/eugene_lir/status/1374008135539638276 57 мин

Це якийсь треш.

Суд переніс розгляд справи на завтра, "не раніше обіду".
Про це ми дізналися кілька хвилини тому.
Влад почувається нормально, вам всім вітання.
СЬОГОДНІ О 18 НІЧОГО НЕ БУДЕ.
Зміни у зв'язку з клопотанням про цілодобовий домашній арешт.
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22.03.2021 17:39 Відповісти
Следователи или узурпаторы спят после формирования искуственных доказательств?
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22.03.2021 17:45 Відповісти
Та ладно, какой ковид и вакцинация!? Тут проблема намного серьезней! Написали ЛОХ и все понимают про кого. Задача стоит решить, что должна сказать Мендель, что бы электорат поверил что это писали про Петю!
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22.03.2021 17:41 Відповісти
Версия Мендель и Люси

Поддерживаем проведение внеочередного заседания Рады, но только при условии рассмотрения важных вопросов, - заявление "ЕС" - Цензор.НЕТ 3882
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22.03.2021 17:54 Відповісти
ах, какая прАВАКація..!

Підтримуємо проведення позачергового засідання Ради, але тільки за умови розгляду важливих питань, - заява "ЄС" - Цензор.НЕТ 4155
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22.03.2021 17:55 Відповісти
Топас оп'ять ні дал пріказ...

Підтримуємо проведення позачергового засідання Ради, але тільки за умови розгляду важливих питань, - заява "ЄС" - Цензор.НЕТ 475
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22.03.2021 17:58 Відповісти
Теперь ясно кто насрал в полицейский Приус!
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22.03.2021 17:55 Відповісти
Кстати, а шо, ТСК по "дыркам плевкача" еще действует? Не прекратила деятельность?
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22.03.2021 17:43 Відповісти
Молодцы,тоже поюзали зекретинов мордой,перед вами Квин ермака за то же самое отхлестала)
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22.03.2021 17:44 Відповісти
Не ЛОХ обиделся, что написали ЛОХ?
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22.03.2021 17:45 Відповісти
Йой! Бубачкє двері поганими словами розмалювали! Державному символу! Висловити вселенське засудження негайно!
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22.03.2021 17:47 Відповісти
Кореспондент:
- Олександр Сємєновіч, розкажіть нам про свій розпорядок дня.
ОС: -Ну, я прокидаюся, встаю, одягаюся, витираю х%й ганчірочкою .. Снідаю, беру портфель, відкриваю двері, закриваю двері, витираю х%й ганчірочкою ... приподаю, приходжу з універа, витираю х%й ганчірочкою .. Обідаю , готуюсь до завтрашніх лекцій, витираю х%й ганчірочкою ... Іду гуляти, повертаюся, витираю х%й ганчірочкою .. Вечеряю, витираю х%й ганчірочкою, лягаю спати ...
К: -Олександр Семенович, ви чимось хворий?
ОС: -Чому ви так вирішили?
К: - Ну, ви постійно витираєте х%й ганчірочкою ...
ОС: - Ні. Не той. Це, коли у мене синочка презом став, у нас постійно на дверях крейдою пишуть "х%й ...
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22.03.2021 18:12 Відповісти
https://twitter.com/13Hellis_13

https://twitter.com/13Hellis_13 Hellis https://twitter.com/13Hellis_13 @13Hellis_13 https://twitter.com/13Hellis_13/status/1374001605025103875 1 ч

Обсуждала сейчас одну тему (не в твиттере и не о политике) - и человек ответил.
Господи, ребята, это золотые слова.
"По опыту: ты либо работаешь на результат и отвечаешь за него, либо лучше отойти подальше, чтоб не быть погребенным под обломками чужой катастрофы".
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22.03.2021 17:50 Відповісти
Да, золотые слова. Это, кстати, полностью применимо и к вчерашнему шоу.
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22.03.2021 17:56 Відповісти
так отож
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22.03.2021 19:07 Відповісти
Злигались.
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22.03.2021 17:51 Відповісти
важні вопроси для депутатів-це коли вони зможуть вкрасти.
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22.03.2021 17:52 Відповісти
Народ, а що, https://censor.net/ru/user/27028 - здатен міняти окраси? То буває - нищівний порохобот; а то - якесь незрозуміло що...
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22.03.2021 18:01 Відповісти
хто-хто коливається?
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22.03.2021 18:18 Відповісти
"Посадить петрушку"-вот что сейчас важно и нужно...пусть эти порохоботики не набивают себе цену
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22.03.2021 18:09 Відповісти
А причина всіх цих потуг зебілів - одна: рейтинги... Сьогодні оприлюднили дві контори: в клована трохи збільшився (після рішень по мертвечуку/зажопам); по слугам уродів - впало. Ось:
1. https://ua.interfax.com.ua/news/video/731413.html Президентські рейтинги та рейтинги політпартій від групи компанії ТОВ "Роботизовані телесистеми" (це - орієнтовані на касапів); які брешуть "https://mignews.com.ua/politics/24623537.html В Верховную Раду проходит пять партий, ОПЗЖ лидирует с большим отрывом ";
2. Рhttps://ua.interfax.com.ua/news/press-conference/731935.html ейтинги від опитування , проведеним https://uifuture.org/publications/zvit-za-rezultatamy-***************-socziologichnogo-doslidzhennya-soczialno-politychni-nastroyi-***********-ii-hvylya/ Українським інститутом майбутнього (UIF) , де говориться "https://ua.interfax.com.ua/news/press-conference/731935.html Якби вибори президента України відбулися найближчої неділі, то серед тих, хто визначився і піде голосувати, 29% респондентів віддали б свій голос за Зеленського, 14% - за Порошенка і така сама кількість - за Бойка; 11% - за Юлію Тимошенко, 5% - за Ігоря Смешка "; а також "22% проголосували б за партію "Слуга народу", 18% - за партію "ОПЗЖ", 15% - за партію "Європейська солідарність", 13% - за ВО "Батьківщина", 5% - за партію "Сила і честь""
Не самі об'єктивні соц.групи, але тенденції зрозумілі.
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22.03.2021 18:17 Відповісти
Не для терапии параноидального синдрома Зю-бубочки Янелоха.
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22.03.2021 18:22 Відповісти
теперь Гантоша скажет : Вооооот для чего Порох заплатил митингующим, шоб ОПУ обписяли - ОН ХОЧЕТ ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ ТАКИМ ОБРАЗОМ НА ВР ПОДНЯТЬ
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22.03.2021 18:24 Відповісти
Версия ментов о том что организатор Порошенко, час на воскресном соловьином помете обжовывалась, Антон Геращенко Кремлю служит?
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22.03.2021 18:28 Відповісти
сьогодні: Тема випуску "https://svoboda.ictv.ua/ua/ Свобода слова на ICTV ": "Події на Банковій. Хто розхитує ситуацію в Україні?" Сьогодні о 22:35, Гантоша також буде
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22.03.2021 18:37 Відповісти
Ну там и ЕС кличуть - їм, пінчукам, аби не про олігархічну мафію тринділи...
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22.03.2021 18:44 Відповісти
Скандал в «Голосе»: нардепа Юрчишина хотят исключить из партии после акции под ОП

Народный депутат Ярослав Юрчишин от партии "Голос", который принимал участие в акции протеста под Офисом президента Украины в поддержку заключенного активиста Сергея Стерненка, сообщил о том, что политсовет хочет исключить его из партии - инициатор пинчуковская лялька Железняк
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22.03.2021 18:51 Відповісти
чиновник заявил в эфире телеканала "https://ukraina24.segodnya.ua/obshestvo-news/8748-nacisty-i-skinhedy-u-avakova-prigrozili-uchastnikam-akcii-za-sternenko Украина 24 " 22 марта.

Геращенко охарактеризовал субботние события возле Офиса президента "вакханалией насилия", добавив, что "это был определенный рубикон".

"Возможно, обществу нужно было увидеть, кто такие друзья Стерненко. Это маргинальные круги, люди, которые являются профашистскими. Видите надписи ACAB? Это лозунг, который используют неонацисты по всему миру. Друзья Стерненко - это неонацисты, которые наносят такие надписи - "All Cops Are Bastards" ("Все полицейские ублюдки"). Это неонацистская скинхедовская надпись. Вот вам понимание, кто такой Стерненко и его друзья: нацисты и скинхеды", - сказал замминистра.

По его словам, участники акции в поддержку Стерненко намеренно пытались спровоцировать полицию на силовые действия, чтобы пролилась кровь
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22.03.2021 19:02 Відповісти
 
 