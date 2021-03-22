Підтримуємо проведення позачергового засідання Ради, але тільки за умови розгляду важливих питань, - заява "ЄС"
"Європейська Солідарність" готова взяти участь у позачерговому засіданні Верховної Ради, але не "для терапії параноїдального синдрому Зеленського" та інших представників влади, а за умови винесення на розгляд депутатів низки важливих питань.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві політсили.
"В першу чергу йдеться про те, аби заслухати представників влади про стратегію подальшої боротьби з пандемією та нездатність забезпечити країну вакцинами. Cтаном на сьогодні вони спромоглися завезти мізерну кількість доз, достатню для того, щоби зробити щеплення максимум 250 тисячам осіб. Це не охоплює й відсотка населення. Це – провал, результат дилетантизму та непрофесійності зеленої команди, які вже коштували життя понад тридцяти тисячам українців", - сказано в повідомленні.
У політсилі вимагають розглянути проблему боротьби з COVID-19 на засіданні РНБО із залученням лідерів парламентських фракцій.
"Неприпустимо перетворювати Радбез у піар-агенцію із обслуговування Слуги N1, цей "потужний орган" має розглядати найважливіші питання. Щодо позачергового засідання парламенту, то до нього мають бути включені питання про створення ТСК із розслідування державної зради при передачі Росії таємної інформації щодо спецоперації із затримки російських військових злочинців із приватної армії Вагнера; законопроекти "Європейської Солідарності" щодо протидії російській пропаганді та покарання за колабораціонізм. Щодо останнього, ми не наполягаємо на авторстві і готові оформити його як спільну ініціативу із "Слугами Народу", - наголосили в "ЄС".
"Логічним результатом розгляду недільних подій біля Офісу президента на Банковій могло би стати голосування за ініційовану нами Постанову про припинення політично вмотивованих репресій. Більшість учасників поводилися мирно, і немає жодних підстав за обличчя цього протесту видавати тих, хто вдався до хуліганства. Нас не було серед ініціаторів акції, але усім зрозуміло, що справа Стерненка стала політичною і тому потребує політичних рішень для розрядки ситуації. Владі слід більше уваги приділяти боротьбі з Путіним, а не шукати на кожній акції візитівку Порошенка", - додали в "Європейської Солідарності".
У політсилі зазначили, що влада явно завищила вартість "прибирання" на Банковій і навіть у цьому "шукає корупційну вигоду".
"Клінінгові компанії оцінюють вартість робіт у 50-70 тисяч гривень, а далеко не в два мільйони, згідно з калькуляцією Офісу", - підсумували в "ЄС".
Будь ласка, зачекайте...
Це якийсь треш.
Суд переніс розгляд справи на завтра, "не раніше обіду".
Про це ми дізналися кілька хвилини тому.
Влад почувається нормально, вам всім вітання.
СЬОГОДНІ О 18 НІЧОГО НЕ БУДЕ.
Зміни у зв'язку з клопотанням про цілодобовий домашній арешт.
- Олександр Сємєновіч, розкажіть нам про свій розпорядок дня.
ОС: -Ну, я прокидаюся, встаю, одягаюся, витираю х%й ганчірочкою .. Снідаю, беру портфель, відкриваю двері, закриваю двері, витираю х%й ганчірочкою ... приподаю, приходжу з універа, витираю х%й ганчірочкою .. Обідаю , готуюсь до завтрашніх лекцій, витираю х%й ганчірочкою ... Іду гуляти, повертаюся, витираю х%й ганчірочкою .. Вечеряю, витираю х%й ганчірочкою, лягаю спати ...
К: -Олександр Семенович, ви чимось хворий?
ОС: -Чому ви так вирішили?
К: - Ну, ви постійно витираєте х%й ганчірочкою ...
ОС: - Ні. Не той. Це, коли у мене синочка презом став, у нас постійно на дверях крейдою пишуть "х%й ...
https://twitter.com/13Hellis_13 Hellis https://twitter.com/13Hellis_13 @13Hellis_13 https://twitter.com/13Hellis_13/status/1374001605025103875 1 ч
Обсуждала сейчас одну тему (не в твиттере и не о политике) - и человек ответил.
Господи, ребята, это золотые слова.
"По опыту: ты либо работаешь на результат и отвечаешь за него, либо лучше отойти подальше, чтоб не быть погребенным под обломками чужой катастрофы".
1. https://ua.interfax.com.ua/news/video/731413.html Президентські рейтинги та рейтинги політпартій від групи компанії ТОВ "Роботизовані телесистеми" (це - орієнтовані на касапів); які брешуть "https://mignews.com.ua/politics/24623537.html В Верховную Раду проходит пять партий, ОПЗЖ лидирует с большим отрывом ";
2. Рhttps://ua.interfax.com.ua/news/press-conference/731935.html ейтинги від опитування , проведеним https://uifuture.org/publications/zvit-za-rezultatamy-***************-socziologichnogo-doslidzhennya-soczialno-politychni-nastroyi-***********-ii-hvylya/ Українським інститутом майбутнього (UIF) , де говориться "https://ua.interfax.com.ua/news/press-conference/731935.html Якби вибори президента України відбулися найближчої неділі, то серед тих, хто визначився і піде голосувати, 29% респондентів віддали б свій голос за Зеленського, 14% - за Порошенка і така сама кількість - за Бойка; 11% - за Юлію Тимошенко, 5% - за Ігоря Смешка "; а також "22% проголосували б за партію "Слуга народу", 18% - за партію "ОПЗЖ", 15% - за партію "Європейська солідарність", 13% - за ВО "Батьківщина", 5% - за партію "Сила і честь""
Не самі об'єктивні соц.групи, але тенденції зрозумілі.
Народный депутат Ярослав Юрчишин от партии "Голос", который принимал участие в акции протеста под Офисом президента Украины в поддержку заключенного активиста Сергея Стерненка, сообщил о том, что политсовет хочет исключить его из партии - инициатор пинчуковская лялька Железняк
Геращенко охарактеризовал субботние события возле Офиса президента "вакханалией насилия", добавив, что "это был определенный рубикон".
"Возможно, обществу нужно было увидеть, кто такие друзья Стерненко. Это маргинальные круги, люди, которые являются профашистскими. Видите надписи ACAB? Это лозунг, который используют неонацисты по всему миру. Друзья Стерненко - это неонацисты, которые наносят такие надписи - "All Cops Are Bastards" ("Все полицейские ублюдки"). Это неонацистская скинхедовская надпись. Вот вам понимание, кто такой Стерненко и его друзья: нацисты и скинхеды", - сказал замминистра.
По его словам, участники акции в поддержку Стерненко намеренно пытались спровоцировать полицию на силовые действия, чтобы пролилась кровь