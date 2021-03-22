Скасувати перехід на літній час до 28 березня не встигнуть, - "слуга народу" Підласа

Депутати не встигнуть розглянути законопроєкт про обчислення часу в Україні до 28 березня, оскільки на його підготовку до другого читання відводиться 14 днів.

Про це нардепка СН Роксолана Підласа заявила в коментарі виданню "Гордон", повідомляє Цензор.НЕТ.



"Законопроєкт подали на повторне друге читання. Це передбачає 14 днів на подання поправок. Тому ми не встигнемо проголосувати до 28 березня, коли відбувається переведення стрілок. Але до цієї дати може встигнути Кабінет Міністрів. Він може скасувати постанову уряду 1996 року, яка є підставою для переведення годинників. Якщо це зробити до 28 березня, переходу на літній час не буде", – повідомила нардепка.



Якщо ж і уряд не скасує своєї постанови, то 28 березня, як і попередніми роками, відбудеться перехід на літній час, зазначила вона.

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"Законопроєкт №4201 залишиться, його доопрацюють. Ми зможемо знову його винести до зали й голосувати. Однак потрібно буде зробити відтермінування набуття ним чинності. Якщо законодавець ухвалить рішення залишатися на зимовому часі, закон набуде чинності після осіннього переведення стрілок. Якщо ж підтримають рішення встановити літній час, закон можна ввести в дію відразу після його підписання", – пояснила Підласа.



Вона підкреслила, що дискусія щодо того, на якому літочисленні залишатися, у парламенті триває.



"Комітет з питань економічного розвитку погодився з авторами законопроєкту встановити зимовий час. Коли ми готували законопроєкт до другого читання, брали висновок в експертів служби метрології, і вони зазначали, що природним для України є саме зимовий час. Проте дискусія у Верховній Раді щодо того, на якому часі залишатися, триває, як і в усьому суспільстві", – резюмувала Підласа.