Скасувати перехід на літній час до 28 березня не встигнуть, - "слуга народу" Підласа
Депутати не встигнуть розглянути законопроєкт про обчислення часу в Україні до 28 березня, оскільки на його підготовку до другого читання відводиться 14 днів.
Про це нардепка СН Роксолана Підласа заявила в коментарі виданню "Гордон", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Законопроєкт подали на повторне друге читання. Це передбачає 14 днів на подання поправок. Тому ми не встигнемо проголосувати до 28 березня, коли відбувається переведення стрілок. Але до цієї дати може встигнути Кабінет Міністрів. Він може скасувати постанову уряду 1996 року, яка є підставою для переведення годинників. Якщо це зробити до 28 березня, переходу на літній час не буде", – повідомила нардепка.
Якщо ж і уряд не скасує своєї постанови, то 28 березня, як і попередніми роками, відбудеться перехід на літній час, зазначила вона.
"Законопроєкт №4201 залишиться, його доопрацюють. Ми зможемо знову його винести до зали й голосувати. Однак потрібно буде зробити відтермінування набуття ним чинності. Якщо законодавець ухвалить рішення залишатися на зимовому часі, закон набуде чинності після осіннього переведення стрілок. Якщо ж підтримають рішення встановити літній час, закон можна ввести в дію відразу після його підписання", – пояснила Підласа.
Вона підкреслила, що дискусія щодо того, на якому літочисленні залишатися, у парламенті триває.
"Комітет з питань економічного розвитку погодився з авторами законопроєкту встановити зимовий час. Коли ми готували законопроєкт до другого читання, брали висновок в експертів служби метрології, і вони зазначали, що природним для України є саме зимовий час. Проте дискусія у Верховній Раді щодо того, на якому часі залишатися, триває, як і в усьому суспільстві", – резюмувала Підласа.
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эх!! надо было отбросить мораль-принципы и идти в депутаны))) - втыкаешь всю сессию в смартфон, ничего не делаешь, ни за что не отвечаешь, краденое бабло гребёшь лопатой и, опять же, - ни за что не отвечаешь.. только в носе колупаеССя и жмёшь после зелёным слизким пальцем зелёную кнопку, когда скажут.. а то и две.. романтика
Наука - это не результат голосования среди учёных! Это к вопросу о том, каким образом (голосованием или доказательствами, расчётами) надо отменить или оставить переход на летнее время. А также научного обоснование требует переход обратно на зимнее время, или не переход обратно на зимнее время. Чей-то недосып по причине позднего отхода ко сну конкретного человека аргументом не является.
АДминистративном порядке за месяц(хотя и за неделю ничего не ясно)?
Главное, что ты не понял - это саму идею, зачем вообще умные люди придумали переход на летнее время. Ты называешь это "дёргать стрелки". Это многие не понимают, хотя ничего сложного нет. На рисунке видно, почему люди пришли к необходимости более раннего подъёма в весенне- осенний период. Эффективность, большая или меньшая этого мероприятия - это отдельный вопрос. Это я тебе расскажу, что такое "полдень".
Я вижу, что ты не понял, зачем нужно летнее время, но скажи, почему ты его так боишься? Страна уже давно привыкла к нему. Только не рассказывай сказки про нарушение биоритмов.
Я выделил тебе некоторое время, в надежде, что ты начнёшь думать и задавать вопросы, как признак работы мысли. Но этого не произошло, это не твоё. Поменьше комментируй то, в чём ты не разобрался.
утром 2 часа, вечером 6 часов, итого 8 часов,
утром 1 час, вечером 7 часов, итого 8 часов,
утром 0 часов, вечером 8 часов,
утром 0 часов (спит), вечером 9 часов,
утром 0 часов (спит), вечером 10 часов
в зависимости от того, когда у него подъём: в 6, 7, 8, 9 или в 10 часов.
Для помороженных: нам нужно не выбирать между летним или зимним, а установить астрономическое время. Это когда самая короткая тень от солнца даёт полдень. И это астрономическое время совпадает больше с зимним.
Тотальная безграмотность даёт хорошую почву для спекуляций.
Миллионы людей работают в 3 смены при круглосуточном графике работы, и им все равно что там делает небесное светило на небе. У меня лично другая ситуация: я работаю на огромном промышленном складе уже 15 лет при искусственном освещении и солнца не вижу, какая мне разница где солнце? Огромная масса людей не работает вообще, спит весь день а ночью тусуется по кабакам и прочим злачным местам. Ни работа, ни отдых, ни прополка огурцов к солнцу не имеют отношения. Так что где бы человек не оказался, в любой точке Земли: астрономическое время это когда в полдень самая короткая тень (+/- 30 минут поправка для часового пояса) все.
Для тих, кому цивілізацією визначено робочий час із 9.00 до 18.00, коротка тінь від сонця чітко о 12.00 "до лампочки".
Танці з бубном навколо переводу стрілок почали зовсім недавно і літній час - видумана категорія, яка на сьогодні не мае не економічного підгрунтя ні побутового.
Вот они, результаты реформы образования.
Щоб вони здохли, сукі.
Коли це вже закінчиться ???
Я проти переводу часів.........