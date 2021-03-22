"У Зеленського є чітка воля рухатися в напрямку боротьби з олігархатом", - радник президента Устенко
Президент України Володимир Зеленський розпочав процес деоліграхізації в країні, спрямований не на боротьбу з окремими представниками великого бізнесу, а на зміну системи, зменшення бар’єрів для ведення бізнесу і встановлення єдиних для всіх правил гри.
Про це заявив радник Глави держави з питань економіки Олег Устенко в ефірі Радіо НВ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"Якби економічна ситуація в Україні не консервувалася у 90-х роках, ми могли б мати за результатами минулого року ВВП на рівні 400 мільярдів доларів. За фактом ми маємо трохи більше 160 мільярдів доларів", – зазначив Устенко.
За його словами, вузька група зацікавлених осіб, здебільшого це олігархи, багато років намагається консервувати ситуацію в країні, розвиваючи власний бізнес, але створюючи бар’єри для входження у бізнес для інших.
"Заради цього вони використовують політичні зв’язки, медіаресурс, щоб блокувати розвиток ситуації. Виходить, що захист прав власності – те, чого хоче бізнес – нормальна судова система, ефективна боротьба з корупцією, конкуренція, демонополізація економіки, зменшення бар’єрів для ведення бізнесу, – блокує якраз ця група", – сказав радник президента.
Тому, за його словами, процес деолігархізації неминучий.
Водночас Олег Устенко наголосив, що йдеться не про прізвище конкретного олігарха, а про зміну закритої системи, яка формувалася в Україні протягом останніх десятиліть.
"Якщо ти будеш боротися проти конкретної особистості, не змінюючи умови ведення бізнесу, умови для конкуренції, розвитку економіки, доступу до кредитного ресурсу, не полегшуючи умови для захисту бізнесу, не покращуючи судову систему, ти наткнешся на ті ж граблі", – зазначив він.
Устенко повідомив, що президент має на меті проводити деолігархізацію "широким фронтом", діючи в багатьох напрямках.
"Перш за все це те, про що говорять інвестори, коли вирішують, чи інвестувати в Україну. Вони говорять про проблему, пов’язану із захистом прав власності. Коли ти не можеш захистити власність, ти не зможеш рухати економіку вперед і забезпечувати 5% економічного зростання, без яких боротьба з бідністю буде неефективною", – зауважив радник глави держави.
Серед першочергових заходів він також назвав амністію капіталу, проведення судової реформи, відновлення повноцінної роботи антикорупційної інфраструктури, демонополізацію економіки та розвиток конкуренції.
"Ненормально, коли сектори економіки контролюються великими олігархічними групами. Тут мають бути зрушення, і це ще одна з битв, яку веде влада для того, щоб домогтися деолігархізації економіки", – зауважив Устенко.
Він нагадав, що Президент України у своєму нещодавньому відеозверненні неодноразово акцентував увагу на необхідності боротьби з олігархами, і почалася ця боротьба зі сфери надрокористування.
"У президента Зеленського є чітка воля рухатися у напрямі боротьби з олігархатом", – переконаний Устенко.
Будь ласка, зачекайте...
Когда президент США Байден публично оскорбил президента России (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) Путина, объявив его на весь мир убийцей, он не только выразил точку зрения американской элиты, но и продолжал бороться со своим заклятым врагом, бывшим президентом США Трампом, который все время всячески защищал Путина от нападок американских СМИ и демократов.
Такую точку зрения https://www.facebook.com/profile.php?id=100009010040969 высказал полчаса назад в Фейсбуке политолог Виктор Небоженко.
В то же время, когда Байден открыто объявил Путина убийцей, он поставил западных политиков в сложное положение. Теперь сотрудничество с Путиным автоматически становится сотрудничеством с военным преступником, который отдает приказы убивать и травить своих политических противников, сбивать гражданские самолеты, и отдает приказы о вооруженном нападении на соседние страны. Мгновенно, хитроумная стратегия западных политиков сотрудничества, примирения и умиротворения агрессивной политики Путина превращается в банальный международный коллаборационизм.
Одним легким, но острым политическим движением президент США Байден запустил алгоритм узнавания - «свой - чужой» для всех политиков Запада. Теперь хитроумные политики Франции и Германии должны для себя решить несложную задачку, кто такой для них Путин - мудрый правитель могущественной России или опасный, «кислотный» политик.
Даже высокомерный Китай не решился встать на сторону Путина, призывая американцев придерживаться дипломатического этикета, а турецкий президент Эрдоган просто издевается над Путиным.
С другой стороны, криминализация Байденом Путина напрямую касается и политического руководства Украины. Ведь Путин, как главнокомандующий российской армии, отдал преступный приказ вторгнуться на территорию Украины, развязал войну между двумя братскими народами, в результате которой погибло 15 тыс. украинцев. Он несет персональную ответственность за гибель « Боинга» МН -17.
Поэтому в Вашингтоне внимательно ждут реакции Украины на конфликт Байдена-Путина, ждут адекватной и своевременной реакции политического руководства страны - Президента Украины Зеленского и Головы Верховной Рады Разумкова. Пока Разумков и Зеленский сделали вид, что личностный конфликт Байдена и Путина их не касается, что дает Госдепу США право и повод заявить Украине, что их тоже напрямую не касается военно-политический конфликт России и Украины.
А то украинцы, дважды хитрые, например, они хотят западной финансовой помощи, но не хотят бороться с элитной коррупцией, которая поглощает эту помощь.
Второй, более свежий пример, - Президент Зеленский и Спикер парламента Разумков публично просят о военно-политической помощи от ЕС, НАТО и США для борьбы Украины с российской агрессией, но в тоже время стесняются обидеть Путина плохими словами.
Они готовы долго ремонтировать окна и двери, очищать стены Офиса президента Украины от акций протестующих, но не думать, какая судьба ждет Украину в разгорающемся остром конфликте США и России.
Но почему-то при ЗЕ уже 2 года только бабло в карманы олигархов движутся с усиленной скоростью.
ЗЕ с ними все сильнее "борется", а олигархам все лучше и лучше.
Может пусть лучше ЗЕ прекращает эту "борьбу" и идет куда подальше?
Каждое слово отдельно понять можно, а всё вместе получается полная бессмыслица.😐
ЦЕ ТІЛЬКИ ЛОХОЕЛЕКТОРАТ КУПЛЯЄТЬСЯ НА ВІДОСИКИ. ДЯДЮ ДЖО ВІДОСИКАМИ НЕ ПРОВЕДЕШ, ПОТРІБНІ РЕАЛЬНІ ДІЇ.
а я увлёкся,
и рванул на 10 тысч - как на 500
и спёкся
подвела меня, (ведь я предупреждал)
дыхалка,
пробежал всего два круга,
и упал
А жалко
ЗЕ , читай Высоцкого
А В ЭТО ВРЕМЯ, Запад и НАТО в "восторге"от зереформ, коррупции,роста долгов и влияния олигархов, падения экономики, отсутствии позиции и желания защищать страну, предательства на высшем уровне страны и союзников---сегодня стало известно, что парламентская ассамблея Североатлантического Альянса перенесла запланированную в Киеве сессию НА ГОД!
Разумков на своей странице в социальной сети Facebook сообщил, что по всем ожиданиям, эта встреча пройдет в мае 2022 года. И это тоже казала-мазала!
Клован, гравший #єром на піанінє, на корпоративах в тих олігархів, які поставили його зіц сцарем, буде з ними боротись...
Хватит двигаться ,начинайте уже с олигархатом бороться.
Вовочка будет не "бороться" с олигархами, а только проявлять "четкую волю двигаться в направлении борьбы"!
пожалуй воздержусь, я не експерт по дистанционным прогибам батюшке царю с минетом)