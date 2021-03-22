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Зеленський (22448) олігарх (920) Устенко Олег (70)

"У Зеленського є чітка воля рухатися в напрямку боротьби з олігархатом", - радник президента Устенко

Президент України Володимир Зеленський розпочав процес деоліграхізації в країні, спрямований не на боротьбу з окремими представниками великого бізнесу, а на зміну системи, зменшення бар’єрів для ведення бізнесу і встановлення єдиних для всіх правил гри.

Про це заявив радник Глави держави з питань економіки Олег Устенко в ефірі Радіо НВ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Якби економічна ситуація в Україні не консервувалася у 90-х роках, ми могли б мати за результатами минулого року ВВП на рівні 400 мільярдів доларів. За фактом ми маємо трохи більше 160 мільярдів доларів", – зазначив Устенко.

За його словами, вузька група зацікавлених осіб, здебільшого це олігархи, багато років намагається консервувати ситуацію в країні, розвиваючи власний бізнес, але створюючи бар’єри для входження у бізнес для інших.

"Заради цього вони використовують політичні зв’язки, медіаресурс, щоб блокувати розвиток ситуації. Виходить, що захист прав власності – те, чого хоче бізнес – нормальна судова система, ефективна боротьба з корупцією, конкуренція, демонополізація економіки, зменшення бар’єрів для ведення бізнесу, – блокує якраз ця група", – сказав радник президента.

Тому, за його словами, процес деолігархізації неминучий.

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Водночас Олег Устенко наголосив, що йдеться не про прізвище конкретного олігарха, а про зміну закритої системи, яка формувалася в Україні протягом останніх десятиліть.

"Якщо ти будеш боротися проти конкретної особистості, не змінюючи умови ведення бізнесу, умови для конкуренції, розвитку економіки, доступу до кредитного ресурсу, не полегшуючи умови для захисту бізнесу, не покращуючи судову систему, ти наткнешся на ті ж граблі", – зазначив він.

Устенко повідомив, що президент має на меті проводити деолігархізацію "широким фронтом", діючи в багатьох напрямках.

"Перш за все це те, про що говорять інвестори, коли вирішують, чи інвестувати в Україну. Вони говорять про проблему, пов’язану із захистом прав власності. Коли ти не можеш захистити власність, ти не зможеш рухати економіку вперед і забезпечувати 5% економічного зростання, без яких боротьба з бідністю буде неефективною", – зауважив радник глави держави.

Серед першочергових заходів він також назвав амністію капіталу, проведення судової реформи, відновлення повноцінної роботи антикорупційної інфраструктури, демонополізацію економіки та розвиток конкуренції.

"Ненормально, коли сектори економіки контролюються великими олігархічними групами. Тут мають бути зрушення, і це ще одна з битв, яку веде влада для того, щоб домогтися деолігархізації економіки", – зауважив Устенко.

Він нагадав, що Президент України у своєму нещодавньому відеозверненні неодноразово акцентував увагу на необхідності боротьби з олігархами, і почалася ця боротьба зі сфери надрокористування.

"У президента Зеленського є чітка воля рухатися у напрямі боротьби з олігархатом", – переконаний Устенко.
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Топ коментарі
+34
"У Зеленского есть четкая воля..."(ц) все, дальше можно не продолжать, уже смешно.
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22.03.2021 18:13
+26
Чуєш, радник! А де сам найвеличніший? Не минає і дня про сумні звістки з Донбасу, ситуація з ковідом критична, "кармільцу" США персональні санкції впаяло і, нарешті, йому ОПУ розмалювали та побили, а воно мовчить! Воно ще живе?
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22.03.2021 18:11
+20
у четкого пасцана - четкая воля (ну шо ж тут не ясно? ))))
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22.03.2021 18:14
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"У Зеленського є чітка воля рухатися в напрямку боротьби з олігархатом", - радник президента Устенко - Цензор.НЕТ 9380
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22.03.2021 19:09 Відповісти
походу квартальный йумор передаётся не только половым путём, но и воздушно-капельным.. хотя.. кто их, советников по экономике, знает?.. гермафродит Люся Хотькуда вОн как чудит после того, как связалась с плохой, но весёлой, компанией
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22.03.2021 19:13 Відповісти
верх цинізму від Устенка - працює у олігарха Блейзера і одночасно радником у Зеленського...мабуть радить боротися і зі своїм работодавцем Блейзером теж...чучело
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22.03.2021 19:13 Відповісти
Да ладно надоели Вы уже блюдолизы
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22.03.2021 19:15 Відповісти
Воля є, розуму - немає...
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22.03.2021 19:17 Відповісти
Стеснительный президент Зеленский - политолог 22 марта, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/03/%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%81%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%bf.html#comments Комментарии: 5
"У Зеленського є чітка воля рухатися в напрямку боротьби з олігархатом", - радник президента Устенко - Цензор.НЕТ 4677Когда президент США Байден публично оскорбил президента России (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) Путина, объявив его на весь мир убийцей, он не только выразил точку зрения американской элиты, но и продолжал бороться со своим заклятым врагом, бывшим президентом США Трампом, который все время всячески защищал Путина от нападок американских СМИ и демократов.
Такую точку зрения https://www.facebook.com/profile.php?id=100009010040969 высказал полчаса назад в Фейсбуке политолог Виктор Небоженко.
В то же время, когда Байден открыто объявил Путина убийцей, он поставил западных политиков в сложное положение. Теперь сотрудничество с Путиным автоматически становится сотрудничеством с военным преступником, который отдает приказы убивать и травить своих политических противников, сбивать гражданские самолеты, и отдает приказы о вооруженном нападении на соседние страны. Мгновенно, хитроумная стратегия западных политиков сотрудничества, примирения и умиротворения агрессивной политики Путина превращается в банальный международный коллаборационизм.
Одним легким, но острым политическим движением президент США Байден запустил алгоритм узнавания - «свой - чужой» для всех политиков Запада. Теперь хитроумные политики Франции и Германии должны для себя решить несложную задачку, кто такой для них Путин - мудрый правитель могущественной России или опасный, «кислотный» политик.
Даже высокомерный Китай не решился встать на сторону Путина, призывая американцев придерживаться дипломатического этикета, а турецкий президент Эрдоган просто издевается над Путиным.
С другой стороны, криминализация Байденом Путина напрямую касается и политического руководства Украины. Ведь Путин, как главнокомандующий российской армии, отдал преступный приказ вторгнуться на территорию Украины, развязал войну между двумя братскими народами, в результате которой погибло 15 тыс. украинцев. Он несет персональную ответственность за гибель « Боинга» МН -17.
Поэтому в Вашингтоне внимательно ждут реакции Украины на конфликт Байдена-Путина, ждут адекватной и своевременной реакции политического руководства страны - Президента Украины Зеленского и Головы Верховной Рады Разумкова. Пока Разумков и Зеленский сделали вид, что личностный конфликт Байдена и Путина их не касается, что дает Госдепу США право и повод заявить Украине, что их тоже напрямую не касается военно-политический конфликт России и Украины.
А то украинцы, дважды хитрые, например, они хотят западной финансовой помощи, но не хотят бороться с элитной коррупцией, которая поглощает эту помощь.
Второй, более свежий пример, - Президент Зеленский и Спикер парламента Разумков публично просят о военно-политической помощи от ЕС, НАТО и США для борьбы Украины с российской агрессией, но в тоже время стесняются обидеть Путина плохими словами.
Они готовы долго ремонтировать окна и двери, очищать стены Офиса президента Украины от акций протестующих, но не думать, какая судьба ждет Украину в разгорающемся остром конфликте США и России.
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22.03.2021 19:21 Відповісти
Все правильно, кроме "между двумя братскими народами".
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22.03.2021 20:42 Відповісти
для того,что бы вешать лапшу украинскому народу нужна пожалуй воля побольше воли ее не вешать .( "Роснефть" нашла замену компаниям окружения Медведчука для поставок топлива в Украину,) где воля,что бы спонсоров террористов небыло в Украине?
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22.03.2021 19:30 Відповісти
ЕСТЬ ВОЛЯ - зачетный подлиз... Да если и предположить , шо у зебика есть воля , как у Обломов. Но это же не более. Правда Обломов - безобидное существо... А этот - суть бедоносец, за что бы ни взялся.
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22.03.2021 19:37 Відповісти
Воля есть.

Но почему-то при ЗЕ уже 2 года только бабло в карманы олигархов движутся с усиленной скоростью.
ЗЕ с ними все сильнее "борется", а олигархам все лучше и лучше.

Может пусть лучше ЗЕ прекращает эту "борьбу" и идет куда подальше?
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22.03.2021 19:43 Відповісти
на то его воля (лоха).
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22.03.2021 19:55 Відповісти
"У Зеленського є чітка воля рухатися в напрямку боротьби з олігархатом", - радник президента Устенко - Цензор.НЕТ 7851
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22.03.2021 19:58 Відповісти
Волевое лицо
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22.03.2021 19:59 Відповісти
А вместо Била будет Игорь?
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22.03.2021 20:04 Відповісти
Мендельшу шо, увольняет?
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22.03.2021 20:14 Відповісти
Нет! Это будет наша Голда Меир.
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22.03.2021 20:38 Відповісти
про неудавшуюся ширку
"У Зеленського є чітка воля рухатися в напрямку боротьби з олігархатом", - радник президента Устенко - Цензор.НЕТ 9079
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22.03.2021 20:02 Відповісти
Советский анекдот: еврея просят выступить на профсоюзном собрании. Он сказал: " Борьба борьбой борьбуется, если не мы, то кто? Если не сейчас, то когда? Товарищи, я закончил"
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22.03.2021 20:02 Відповісти
четкая воля двигаться в направлении борьбы с олигархатом

Каждое слово отдельно понять можно, а всё вместе получается полная бессмыслица.😐
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22.03.2021 20:04 Відповісти
Воля - это дело такое... , а есть ли план?
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22.03.2021 20:08 Відповісти
Спросите у Пальчевского, а здесь не паясничайте.
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22.03.2021 20:18 Відповісти
Познакомте
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22.03.2021 20:29 Відповісти
Проще паренной репы. Мед. центр "ЕВРОЛАБ" в Киеве , там вы и познакомитесь(это наколка)
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22.03.2021 20:37 Відповісти
По первой части Вашей реплики - ясно, а почему меня учите, как себя вести? Я претензий к Вам никаких не высказывал
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22.03.2021 20:48 Відповісти
Пане, звиняйте, якщо я вас не зовсiм зрозумiв... Але ж бо, я сприйняв ваше слово ПЛАН, як натяк на "дурь". Тому не видивляйтеся в моему "паясничать" пiдвоху . "Не паясничайте" - мовляв, так не жартуйте. Хiба що я припустився трiшечки веселого сарказму. Звиняйте.
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23.03.2021 00:37 Відповісти
Я Вас вибачаю, дійсно стався випадок непорозуміння. Бажаю Вам всього найкращого.
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23.03.2021 08:17 Відповісти
"У Зеленського є чітка воля рухатися в напрямку боротьби з олігархатом", - радник президента Устенко - Цензор.НЕТ 1818
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22.03.2021 20:05 Відповісти
"У Зеленського є чітка воля рухатися в напрямку боротьби з олігархатом", - радник президента Устенко - Цензор.НЕТ 1662
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22.03.2021 20:08 Відповісти
Из серии ВОЛЕВОЙ
"У Зеленського є чітка воля рухатися в напрямку боротьби з олігархатом", - радник президента Устенко - Цензор.НЕТ 1034
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22.03.2021 20:10 Відповісти
...посмотрите на мину Ленчика, не скажешь, что волевой.
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22.03.2021 20:16 Відповісти
з мільярдерами точно така сама ситуація, як із армією - не хочете годувати своїх мільярдерів, то будете годувати чужих..... Хоча які вони свої? В Україні немає ні своїх мільярдерів, ні своєї армії!
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22.03.2021 20:24 Відповісти
Поки що є гучні заяви , відсутні справи .
ЦЕ ТІЛЬКИ ЛОХОЕЛЕКТОРАТ КУПЛЯЄТЬСЯ НА ВІДОСИКИ. ДЯДЮ ДЖО ВІДОСИКАМИ НЕ ПРОВЕДЕШ, ПОТРІБНІ РЕАЛЬНІ ДІЇ.
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22.03.2021 20:26 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Pd0l_aWFPIg Рассекреченный разговор Трампа с Зеленским ... - YouTube
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23.03.2021 01:02 Відповісти
Угу … воля - волей, если сил - невпроворот,
а я увлёкся,
и рванул на 10 тысч - как на 500
и спёкся
подвела меня, (ведь я предупреждал)
дыхалка,
пробежал всего два круга,
и упал
А жалко

ЗЕ , читай Высоцкого
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22.03.2021 20:31 Відповісти
Фантастик!
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22.03.2021 21:01 Відповісти
Така воля, що продавати вже нема чого:- усе просрали "волєможці"!!!
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22.03.2021 21:13 Відповісти
У Зеленского есть четкая воля двигаться в направлении борьбы с олигархатом", - советник президента Устенко..... так на то он и советник, что бы подобную хрень в массы нести!
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22.03.2021 21:20 Відповісти
Какая воля у этого убожества? Отдыхать, жрать, отдыхать, коксом закидываться, видосик запились, отдыхать и дальше по кругу!
А В ЭТО ВРЕМЯ, Запад и НАТО в "восторге"от зереформ, коррупции,роста долгов и влияния олигархов, падения экономики, отсутствии позиции и желания защищать страну, предательства на высшем уровне страны и союзников---сегодня стало известно, что парламентская ассамблея Североатлантического Альянса перенесла запланированную в Киеве сессию НА ГОД!
Разумков на своей странице в социальной сети Facebook сообщил, что по всем ожиданиям, эта встреча пройдет в мае 2022 года. И это тоже казала-мазала!
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22.03.2021 21:28 Відповісти
Сам Устенко ставленник олигархов от "одесского фонда Блейзера", учавствующих в разграблении страны. Но поет красиво.
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22.03.2021 21:32 Відповісти
Класний жарт...
Клован, гравший #єром на піанінє, на корпоративах в тих олігархів, які поставили його зіц сцарем, буде з ними боротись...
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22.03.2021 21:38 Відповісти
У Зеленского есть четкая воля двигаться ...... , а также прикуриваться и принюхиваться!
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22.03.2021 23:09 Відповісти
Це він з Татаровим і Ко буде робити реформи? То краще не треба.
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23.03.2021 00:12 Відповісти
"...двигаться в направлении борьбы с олигархатом."
Хватит двигаться ,начинайте уже с олигархатом бороться.
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23.03.2021 00:13 Відповісти
Как формулирует шельмец!
Вовочка будет не "бороться" с олигархами, а только проявлять "четкую волю двигаться в направлении борьбы"!
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23.03.2021 00:24 Відповісти
я хз как это можно прокомментировать)))
пожалуй воздержусь, я не експерт по дистанционным прогибам батюшке царю с минетом)
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23.03.2021 11:56 Відповісти
Чергова спроба заморочки.
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23.03.2021 12:44 Відповісти
Устенко! Ты такой же звездун как и клон Зеленский!! И 4% падения ВВП за 2020 год и двойное увеличение доходов олигархов за прошлый, яркое тому подтверждение . Вот и вся ваша совместная работа за прошлый год! брехуны оба!! А как вы лично красиво звиздели на каналах ТВ, что зеленский и вылично выведете страну из кризиса и ВВП Украины,Будет расти каждый год +8%! собрались два козла -брехуна!!
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23.03.2021 17:01 Відповісти
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