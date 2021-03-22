Найманці РФ обстріляли з мінометів позиції ЗСУ біля Пісків, загалом від початку доби - 5 ворожих обстрілів, - пресцентр ОС

Від початку доби, 22 березня, збройні формування Російської Федерації п'ять разів порушили режим припинення вогню в районі проведення операції Об'єднаних сил.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Поблизу населеного пункту Піски російсько-окупаційні війська відкривали вогонь по позиціях українських захисників із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 і 82 мм.

Біля Богданівки окупанти обстрілювали позиції наших воїнів з автоматичних станкових гранатометів. Поблизу населеного пункту Водяне, що на Приазов'ї, збройні формування РФ здійснили обстріл українських позицій використовуючи гранатомети різних систем. У передмісті Тарамчук - вогонь вели з великокаліберних кулеметів.

Бойових втрат серед особового складу Об'єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає. На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали у відповідь вогонь.

Стосовно дій збройних формувань Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ через українську сторону СЦКК.