УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11968 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
595 5
обстріл (27098) Донбас (22348) операція Об’єднаних сил (6725)

Найманці РФ обстріляли з мінометів позиції ЗСУ біля Пісків, загалом від початку доби - 5 ворожих обстрілів, - пресцентр ОС

Найманці РФ обстріляли з мінометів позиції ЗСУ біля Пісків, загалом від початку доби - 5 ворожих обстрілів, - пресцентр ОС

Від початку доби, 22 березня, збройні формування Російської Федерації п'ять разів порушили режим припинення вогню в районі проведення операції Об'єднаних сил.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Поблизу населеного пункту Піски російсько-окупаційні війська відкривали вогонь по позиціях українських захисників із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 і 82 мм.

Біля Богданівки окупанти обстрілювали позиції наших воїнів з автоматичних станкових гранатометів. Поблизу населеного пункту Водяне, що на Приазов'ї, збройні формування РФ здійснили обстріл українських позицій використовуючи гранатомети різних систем. У передмісті Тарамчук - вогонь вели з великокаліберних кулеметів.

Бойових втрат серед особового складу Об'єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає. На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали у відповідь вогонь.

Стосовно дій збройних формувань Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ через українську сторону СЦКК.
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
И не стыдно им?
показати весь коментар
22.03.2021 18:28 Відповісти
Меня удивляют переговоры с "представителями" . Семь лет . Может хватит ?
показати весь коментар
22.03.2021 18:29 Відповісти
заметили? в последние дни в сводке - На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали ответный огонь...
это чтобы пожеланий в сторону ЗЕ поменшало...или таки шоб войско не взбунтовалось ?
показати весь коментар
22.03.2021 18:34 Відповісти
все та сама брехня.
показати весь коментар
22.03.2021 18:37 Відповісти
(але вже з оглядом на слухача...щоб око раділо, що "отвєткі" начебто є...а сердце боліло, бо "отвєтка" - то вже значить так гаряче було...що не стрималися)
показати весь коментар
22.03.2021 18:43 Відповісти
 
 