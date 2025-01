Мінцифри має намір навчити 6 млн українців цифровим навичкам за 3 роки

В Україні стартує тиждень Європейської цифрової грамотності, метою якої є підвищення рівня обізнаності про цифрову освіту.

Як інформує Цензор.НЕТ у пресслужбі Міністерства цифрової трансформації, на сьогодні 53% українців перебувають нижче позначки "базовий рівень" у навичках із цифрової грамотності. 15,1% українців не володіють ними, а низький рівень навичок мають 37,9% громадян.

"Будуючи цифрову державу і впроваджуючи нові онлайн-послуги, ми працюємо над доступністю і зрозумілістю цих послуг для кожного українця. Цифрові навички збільшують можливості в розвитку та кар'єрі. Вони дозволяють працювати з будь-якого куточка світу, комфортно отримувати державні послуги за пару кліків, безпечно користуватися соцмережами , вчитися і масштабувати свій бізнес", - написав віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Фейсбуці.

Мінцифри впроваджує комплексну національну політику розвитку цифрової компетентності громадян. У 2019 цифрова грамотність громадян вперше офіційно стала пріоритетом державного проєкту "Дія. Цифрова освіта". Одна з основних цілей Мінцифри - навчити 6 млн українців цифрової грамотності за 3 роки.

Щоб навчити українців цифрової грамотності, в лютому 2020 Мінцифри запустило національну онлайн-платформу з цифрової грамотності "Дія. Цифрова освіта". Її відрізняє інноваційний формат навчання цифровим навичкам - освітні серіали. За рік представлено понад 50 освітніх серіалів. А також запущений перший національний тест на цифрову грамотність Цифрограм.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Айтівцям хочуть змінити правила оподаткування в Україні

За рік платформу "Дія. Ціфрова освіта" відвідали майже 2 млн українців, із них - майже 500 тисяч зареєструвалися на навчання. Також Мінцифри будує мережу з 2 тисячі офлайн-хабів цифрової освіти по всій Україні. Ще 4 тисячі хабів у процесі приєднання до мережі.

Цього тижня команда Мінцифри проводить All Digital Week - щорічну інформаційну кампанію, присвячену розвитку цифрових навичок громадян. У 2021 році All Digital Week вперше проводиться в Україні на державному рівні разом із партнерами та оргкомітетом. Більше про подію All Digital Week, вебінари та онлайн-конференції можна дізнатися за посиланням: https://cutt.ly/Pxhy6tF

Також читайте: ВР прирівняла електронні водійські права до паперових, - Мінцифри