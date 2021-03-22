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В Україні частіше COVID-19 виявляють у людей віком за 50 років, - Ляшко

В Україні частіше COVID-19 виявляють у людей віком за 50 років, - Ляшко

Найбільше хворих коронавірусом в Україні у віці понад 50 років.

Про це повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

"Люди похилого віку все ще в червоній зоні ризику. Найбільше хворих людей - у вікових групах 50-59 років, а також 60 років і старше", - сказав він.

Ляшко наголосив, що в Україні структура захворюваності за віком практично не змінилася з 2020 року.

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"Останнім часом було багато інформації про те, що коронавірусом стали більше хворіти молоді люди, на відміну від 2020 року, коли хворіли переважно люди у віці 60+. Ми проаналізували помісячно вікову частку хворих із серпня 2020 року по березень 2021 року. Такий же аналіз зробили і з вікової частки померлих із діагнозом "коронавірусна хвороба" і побачили, що в Україні структура захворюваності за віком майже не змінилася", - сказав він.

Заступник міністра додав, що останні три місяці спостерігається зростання захворюваності у віковій групі 60+, в цій групі також найбільш критичний перебіг захворювання.

"75-80% усіх летальних випадків реєструється саме в цій віковій групі. Саме тому ця група є пріоритетною для вакцинації, і їх вакцинація розпочнеться відразу після медиків", - сказав він.

За словами Ляшка, журнал The Lancet опублікував дані про те, що ймовірність повторного інфікування COVID-19 вища у віковій групі 65 і старше - в 47,1% випадків перенесена хвороба захистила від повторного інфікування. При цьому для людей молодше 65-ти такий показник сягнув 80,5%.

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Заступник міністра також наголосив, що ефективність вакцини AstraZeneca у віковій групі 65+ становитиме 80%.

"Нещодавно також оприлюднили результати третьої фази кліндослідження вакцини AZD1222 (AstraZeneca), яке завершилося у США. У віковій групі 65 років і старше ефективність вакцини становить 80%. У цілому вакцина продемонструвала ефективність 79% проти симптоматичного COVID-19 і 100% - проти важкого перебігу і госпіталізації", - сказав він.
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Топ коментарі
+2
а він вже вийшов на роботу після вакцинації?
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22.03.2021 18:39
+2
Спасибо санвредитель очевидность. Это мы и так знаем. Еще полгода назад было известно. Вы там что опытами на народе Украины это подтверждаете? Где вакцинация, саншляшко?
,
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22.03.2021 18:47
+2
А це щось змінює? Толку що з ним, що без нього...
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22.03.2021 18:54
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а він вже вийшов на роботу після вакцинації?
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22.03.2021 18:39 Відповісти
А це щось змінює? Толку що з ним, що без нього...
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22.03.2021 18:54 Відповісти
а воно уже выздоровело или в бреду Уточните его состояние
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22.03.2021 19:11 Відповісти
Насправді у всіх вікових группах однакова захворюваність, просто старші важче хворіють і частіше звертаються до лікарів.
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22.03.2021 18:46 Відповісти
Спасибо санвредитель очевидность. Это мы и так знаем. Еще полгода назад было известно. Вы там что опытами на народе Украины это подтверждаете? Где вакцинация, саншляшко?
,
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22.03.2021 18:47 Відповісти
Ляшко - транслятор старих новин.
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22.03.2021 18:48 Відповісти
"75-80% всех летальных случаев регистрируется именно в этой возрастной группе. Именно поэтому эта группа является приоритетной для вакцинации, и их вакцинация начнется сразу после медиков", - сказал он.Источник: https://censor.net/ru/n3254895.

Ясно. Уроды хотят вытравить пенсионеров.
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22.03.2021 18:51 Відповісти
иди отхлебни бояры, убогий
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22.03.2021 18:58 Відповісти
уродец ватный, а чего забыл про ГМО, масонов и не обосрал Байдена? скучное кукареканье ватоцефального ссущества
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22.03.2021 19:03 Відповісти
Русская вакцина даже не бояра. Русской вакциной вас хутин побрызгал прямо в глаза. Вы теперь феерически скреподупны, имеет он вас а вы все с колен встать пытаетесь.
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22.03.2021 19:10 Відповісти
чего не болеется типа привитому ковишитом? ни дня без зашквара в сети....
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22.03.2021 18:57 Відповісти
Побочные эффекты дают знать о себе. Сильнейшая диарея из всех отверстий.
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22.03.2021 19:12 Відповісти
без лжи у "зелени " никак -А разве Степанов.Зеленский . ЛяШко- старше полста?
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22.03.2021 19:20 Відповісти
Воно, знов ляпа - ніпрощо !!!
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22.03.2021 23:40 Відповісти
Опять ляпнул, опять не в тему.
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23.03.2021 06:18 Відповісти
 
 