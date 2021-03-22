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З 24 березня в Київській і Сумській областях вводяться обмеження "червоної" зони карантину, - Немчінов

З 24 березня в Київській і Сумській областях вводяться обмеження

За результатами позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийнято рішення з 24 березня в Київській і Сумській областях ввести обмеження "червоної" зони карантину.

Про це в своєму Telegram-каналі повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За результатами Державна комісія вирішила встановити:
- з 00 годин 00 хвилин 24 березня 2021 "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Київської та Сумської областей та застосувати на території Київської та Сумської областей обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для "червоного" рівня епідемічної небезпеки", - зазначив Немчінов.

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Як повідомлялося, в Україні за добу від COVID-19 померли 157 осіб, зафіксовані 7 893 випадки зараження, госпіталізовано понад 3 тис. осіб.
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С 24 марта в Киевской и Сумской областях вводятся ограничения "красной" зоны карантина, - Немчинов - Цензор.НЕТ 4924
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22.03.2021 18:45 Відповісти
Йолкін. Російський карикатурист. Прославився серією патріотичних малюнків про окупацію Криму.
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22.03.2021 19:55 Відповісти
ну а московські попи ходу зробили, ну а чо? Дарвін, забери їх до себе!
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22.03.2021 20:14 Відповісти
 
 