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Для вироблення колективного імунітету в Україні потрібно вакцинувати 30 млн осіб, - експерт МОЗ Литовка

Для вироблення колективного імунітету в Україні потрібно вакцинувати 30 млн осіб, - експерт МОЗ Литовка

Для вироблення колективного імунітету проти коронавірусу в українців потрібно зробити щеплення 70% населення країни, тобто майже 30 млн осіб.

Про це в програмі "5 питань на злобу дня" телеканалу "Дом" розповів керівник експертної групи з питань імунопрофілактики МОЗ України Сергій Литовка, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, якщо населення сприятиме діям Міністерства охорони здоров'я, то кампанію з вакцинації можна буде провести за рік.

"Кампанію з вакцинації можна провести за один рік. Але для цього має бути готовність населення. Не повинно бути відмов, і населення має сприяти діям МОЗ, вакцинальних бригад. МОЗ ставить перед собою мету прищепити мінімум 50% населення. І ми сподіваємося, що досягнемо цього", - підкреслив він.

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Керівник експертної групи пояснив, чому в Україні низькі темпи COVID-вакцинації. За його словами, це пов'язано з кількома причинами.

"Перше - це те, що у нас прийшла тільки перша партія в 500 тис. доз. Друге - готовність населення до імунізації. На жаль, у нас величезна кількість відмов і дуже розгалужена система антивакцинальної кампанії. Бачимо багато дезінформації про те, що ми отримали неякісну вакцину, що вона нібито небезпечна, мовляв багато хто відмовляється. Це, на жаль, заважає якісному проведенню кампанії", - зазначив Литовка.

Імунізація в країні тільки почалася і набирає обертів, зазначив керівник експертної групи з питань імунопрофілактики МОЗ. Зараз проведення щеплень планують таким чином, щоб не перевантажити медичну систему, і щоб вчасно отримувати відгуки про несприятливі події, які можуть виникати.
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Топ коментарі
+5
ЧИМ ???
Ви вакцини не закупили.
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22.03.2021 19:04
+2
а в мене інше запитання - де ті 30 мільйонів українців? )))) вже півкраїни звалило з цього божевільного дому
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22.03.2021 19:48
+2
30 мільйонів? Ви й сусідню Молдову вакцинувати зібрались?
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22.03.2021 20:04
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ЧИМ ???
Ви вакцини не закупили.
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22.03.2021 19:04 Відповісти
а в мене інше запитання - де ті 30 мільйонів українців? )))) вже півкраїни звалило з цього божевільного дому
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22.03.2021 19:48 Відповісти
Для выработки коллективного иммунитета в Украине нужно вакцинировать 30 млн человек, - эксперт Минздрава Литовка - Цензор.НЕТ 8146
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22.03.2021 19:04 Відповісти
Это Зеле расскажи!!
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22.03.2021 19:12 Відповісти
Степанов этого явно не знал
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22.03.2021 19:12 Відповісти
Ты забыл уточнить одну маленькую деталь: " вакцинировать вакциной", а не "шмурдяком"
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22.03.2021 19:20 Відповісти
К 2050 году такими темпами справимся
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22.03.2021 19:20 Відповісти
стіпашка може купити тільки шмурдяк, і то через прокладку богатирьову втричі дорожче. бо не красти він не вміє.
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22.03.2021 19:29 Відповісти
За часів "іспанки" була вакцина? Але хвороба зникла. Проте полягло до 100 млн. піплу.
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22.03.2021 19:40 Відповісти
Ну, це вже давно не є таємницею ні для кого, окрім плоскоземців та їм подібних ентузіастів. Натомість досі не виясненим залишається термін, коли такого рівня вакцинації можна буде досягнути - років за три, п'ять, чи мо' й за десять?
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22.03.2021 19:41 Відповісти
Нет в Украине сотлько человек - в основном ковидиотное быдло. Включая и избранных на самом верху.
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22.03.2021 19:42 Відповісти
Т. е. никогда
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22.03.2021 19:52 Відповісти
30 мільйонів? Ви й сусідню Молдову вакцинувати зібрались?
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22.03.2021 20:04 Відповісти
Ну от ,вони вакцину закупили,організація на вісшем уравнє,а темне насєлєніє проваліло вакцінацію
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22.03.2021 20:14 Відповісти
Уточняю:
"Для выработки коллективного иммунитета в Украине нужно вакцинировать 30 млн человек" за 5 месяцев, именно столько в среднем держится иммунитет.
Через пол года уже надо начинать вакцинировать заново.
И, исходя из математики 3 класса, для успеха коллективного иммунитета, требуется вакцинировать не менее 200`000 человек в день!
...
"Ось такая уйня, малятка, любі хлопчики, дівчатка" (с)
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22.03.2021 20:22 Відповісти
Мільярди грошей на науку і освіту, а виступають голови комісій. Де висновки вчених про нашвидкоруч створені вакцини? Їх - нема. І не буде, бо потрібні тривалі клінічні дослідження, а вони, ще не закінчили з ВІЛом...
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22.03.2021 21:04 Відповісти
Через високу мінливість ВІЛ створити вакцину проти СНІДу поки що питання майбутнього, незважаючи на те, що збудник СНІДу був відкритий ще в 1983 р. французькими вченими в лабораторії М.Л.Монтаньє та американського дослідника Р.Галла.
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22.03.2021 21:06 Відповісти
 
 