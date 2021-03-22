Для вироблення колективного імунітету в Україні потрібно вакцинувати 30 млн осіб, - експерт МОЗ Литовка
Для вироблення колективного імунітету проти коронавірусу в українців потрібно зробити щеплення 70% населення країни, тобто майже 30 млн осіб.
Про це в програмі "5 питань на злобу дня" телеканалу "Дом" розповів керівник експертної групи з питань імунопрофілактики МОЗ України Сергій Литовка, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, якщо населення сприятиме діям Міністерства охорони здоров'я, то кампанію з вакцинації можна буде провести за рік.
"Кампанію з вакцинації можна провести за один рік. Але для цього має бути готовність населення. Не повинно бути відмов, і населення має сприяти діям МОЗ, вакцинальних бригад. МОЗ ставить перед собою мету прищепити мінімум 50% населення. І ми сподіваємося, що досягнемо цього", - підкреслив він.
Керівник експертної групи пояснив, чому в Україні низькі темпи COVID-вакцинації. За його словами, це пов'язано з кількома причинами.
"Перше - це те, що у нас прийшла тільки перша партія в 500 тис. доз. Друге - готовність населення до імунізації. На жаль, у нас величезна кількість відмов і дуже розгалужена система антивакцинальної кампанії. Бачимо багато дезінформації про те, що ми отримали неякісну вакцину, що вона нібито небезпечна, мовляв багато хто відмовляється. Це, на жаль, заважає якісному проведенню кампанії", - зазначив Литовка.
Імунізація в країні тільки почалася і набирає обертів, зазначив керівник експертної групи з питань імунопрофілактики МОЗ. Зараз проведення щеплень планують таким чином, щоб не перевантажити медичну систему, і щоб вчасно отримувати відгуки про несприятливі події, які можуть виникати.
Будь ласка, зачекайте...
Ви вакцини не закупили.
"Для выработки коллективного иммунитета в Украине нужно вакцинировать 30 млн человек" за 5 месяцев, именно столько в среднем держится иммунитет.
Через пол года уже надо начинать вакцинировать заново.
И, исходя из математики 3 класса, для успеха коллективного иммунитета, требуется вакцинировать не менее 200`000 человек в день!
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"Ось такая уйня, малятка, любі хлопчики, дівчатка" (с)