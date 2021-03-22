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ВР (14832) протест (2377) Разумков Дмитро (1526)

У Раді ще не почали збирати підписи для позачергового засідання у зв'язку з протестами, - Разумков

У Раді ще не почали збирати підписи для позачергового засідання у зв'язку з протестами, - Разумков

У парламенті не видавали підписних листів для збору підписів народних депутатів на підтримку позачергового пленарного засідання через суботні акції протесту.

Про це голова парламенту Дмитро Разумков повідомив журналістам у Брюсселі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Станом на сьогодні, наскільки мені відомо, таких підписних листів у Верховної Ради не вимагали", - сказав Разумков.

Він також зазначив, що і проєкт постанови, який може бути розглянуто на позачерговому пленарному засіданні в парламенті, ще не зареєстровано.

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Спікер нагадав, що згідно з Конституцією України і регламентом Верховної Ради позачергове засідання має бути скликано протягом трьох днів, після того як завершено збір 150 підписів народних депутатів на підтримку його проведення.

"Щойно це станеться, якщо буде 150 народних депутатів, які поставлять свої підписи під пропозицією скликати позачергове засідання, діятимемо в межах моєї компетенції згідно з регламентом Верховної Ради та Конституції", - резюмував Разумков.

Як повідомлялося, ввечері 20 березня на вулиці Банковій у Києві відбулася акція, приурочена до дня народження активіста Сергія Стерненка. Мітингувальники під час акції розбили скло одних із дверей будівлі, розписали фасад і намагалися підпалити табличку "Президент України".

За даними Нацполіції, за фактом дій учасників акції на Банковій відкрито кримінальну справу, одну людину затримано.

За даними ОПУ, пошкодження будівлі Офісу Президента оцінюються приблизно в 2 млн грн.
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Какое отношение к этому протесту имеет ВР? Она может собраться,что бы чайку попить,кофея погонять и т.д.
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22.03.2021 19:13 Відповісти
ХОЧУТЬ ЩОБ ДО НИХ ПРИЙШЛИ.
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22.03.2021 19:49 Відповісти
Ну так конечно, после событий возле овцеса у вас массовая диарея вот бумага и закончилась...
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22.03.2021 19:16 Відповісти
Тормоз вернулся?
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22.03.2021 19:25 Відповісти
Почему распадается Голос и при чем здесь Офис Зеленского

https://bykvu.com/ru/authors/tatjana-**********/ Татьяна Николаенко Главный редактор bykvu.com

Частина фракції веде торги зі «Слугами» за спільні голосування і підтримує проєкти російських олігархів, а інша вимагає пояснень щодо витрачених грошей і підігрування Банковій.
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22.03.2021 19:25 Відповісти
Скандал в «Голосе»: нардепа Юрчишина хотят исключить из партии после акции под ОП

Народный депутат Ярослав Юрчишин от партии "Голос", который принимал участие в акции протеста под Офисом президента Украины в поддержку заключенного активиста Сергея Стерненка, сообщил о том, что политсовет хочет исключить его из партии - инициатор пинчуковская лялька Железняк
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22.03.2021 19:26 Відповісти
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZW_hG9Cr1mDk3S_UGWyuVBQoDYDCtNftRNokmVbpJq7z2-6j5rN9x9AMeVEGJPux5axXb6GvVjEnB-cqwKca7a-sGzxglHuVoP8-VjXX0q0Tk7FeNClhPnE5S-4xzWaa1A&__tn__=-UC%2CP-R Дмитрий Корнейчук

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/5113778502029520?__cft__[0]=AZW_hG9Cr1mDk3S_UGWyuVBQoDYDCtNftRNokmVbpJq7z2-6j5rN9x9AMeVEGJPux5axXb6GvVjEnB-cqwKca7a-sGzxglHuVoP8-VjXX0q0Tk7FeNClhPnE5S-4xzWaa1A&__tn__=%2CO%2CP-R 7 ч. ·

«Гении политтехнологий» из Офиса президента, которые и организовали фейковый погром на Банковой, решили развивать цирк дальше.

В Раде «Слуга народа» зарегистрировали постановление с осуждением погрома на Банковой.

И теперь будет следующая низкопробная драматургия. Кто из фракций не поддержит документ - тот погром якобы и организовал.

Ни дня без цирка и клоунады. Главное - не трогать Порошенко и Коломойского. Ну, и полностью убрать тему тарифов и цен из информпространства.
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22.03.2021 19:44 Відповісти
Вот как "рюкзачники" всех на Банковой напугали.
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22.03.2021 19:45 Відповісти
РАДА удрала на отдых, вместо того,чтоб принять закон ,запрещающий переход на летнее время-это геноцид народа!!! Идет 35летие ЧАЭС-ПРЕСТУПНИК Шмигаль принимает постановление кабмина,без согласования с РАДОЙ и снимает копеечные льготные доплаты за комуналку для чернобыльцев,снимает средства для лечения в больницах радиационной медицины для чернобыльцев,даже лимиты для питания в этих больницах -УРЕЗАЛ!!!??? Так чьи указания выполняет Шмигаль???Чей карман наполняет???А потом собираете подписи -хулиганство около ОП!Прекратите издеваться над народом Украины-будет вам доля Янека!
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22.03.2021 19:45 Відповісти
 
 