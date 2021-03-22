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Новини Коронавірус і карантин
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грип (309) карантин (18171) смертність (194) смерть (6709) статистика (2247) Держстат (1593) COVID-19 (19763) коронавірус (19920)

Від COVID-19 в січні померло в 2,6 раза більше людей, ніж від грипу і пневмонії разом узятих, - статистика

Від COVID-19 в січні померло в 2,6 раза більше людей, ніж від грипу і пневмонії разом узятих, - статистика

Смертність від коронавірусу в січні 2021 року, значно перевищила смертність від грипу і пневмонії.

Про це свідчать дані, оприлюднені Держстатом, інформує Цензор.НЕТ.

Від COVID-19 в січні померло 3 922 українців, а традиційні для цієї пори року грип і пневмонія забрали життя 1 499 осіб.

Всього в першому місяці 2021 року в Україні померло 57 721 особа.

За даними Держстату, за січень інфекційні та паразитарні хвороби стали причиною смерті 539 осіб, серед них від туберкульозу померли 247, а від СНІДу 191 осіб.

Читайте також: Смертність від весняної хвилі COVID-19 вже перевищила осінню, - НАН

Злоякісні новоутворення (рак) стали причиною смерті 6 063 громадян.

Найчастіша причина смерті - хвороби системи кровообігу, від яких померло 37 618 осіб, зокрема від ішемічної хвороби серця - 26 360 осіб.

Хвороби органів травлення стали причиною смерті 2 220 осіб.

Крім того, 2 526 українців загинули в результаті зовнішніх причин. Серед них транспортні нещасні випадки стали причиною смерті 318 громадян, утоплення 64, загибель на пожежі - 155, випадкове отруєння (крім алкоголю) - 175, отруєння алкоголем - 219, самогубства - 433, умисні вбивства - 143.
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Топ коментарі
+11
Фуйня следующая: у кого-то проходит без осложнений, а кто-то еле выкарапкивается. Ну а кто-то умирает. Мерить всех по одному человеку - архиузколобо. У меня родители переболели. Отец даже не заметил болячки (пару дней температура около 37,5), а мать еле выжила. Вот тебе и бараноковид...
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22.03.2021 19:43
+8
У меня племянница, студентка, в Одессе, позавчера позвонила папе. Смеясь, сказала- она больна барановирусом. То есть: у неё температура 37,4. Тест ПЦР- барановирус положительный. Я с ней вчера общался, хотел ободрить. Не вышло! Молодца, девка! Это она меня ободрила, убедив, что ей- плевать! Сегодня- уже 36,9 температура, как её папа сказал. Отсюда- вопрос: а шо за фуйня такая??? Какой бараноковид???
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22.03.2021 19:27
+8
Найголовніще ковід .а то що серцевосудинні забрали майже 70 тисяч українців то пустий пшик...
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22.03.2021 19:29
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Ковід ж викликає пневмонію.Та й грип як видно,багато життів забирає.А кажуть,що смертність від нього маленька.
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22.03.2021 19:17 Відповісти
В 2020 році за рік вмерло на 35 тис. людей більше - оце і є реальні втрати від коронавірусу!
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22.03.2021 19:22 Відповісти
Каждая третья смерть в настоящее время - от ковида.
Ковид тяжелая болезнь с долгоиграющими последствиями.
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22.03.2021 19:49 Відповісти
У кожного різне викликає. Самий частий діагноз це дебилізм, це коли у світі вже близько трьох мільйонів померлих а хворий на дебилізм розповідає що перехворіти на ковід19 це як порізати пальчик.
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22.03.2021 22:49 Відповісти
Ну кому як.Є безсимптомні носії,що взагалі не відчувають практично цього ковіду.А цифри не можливо перевірити.
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22.03.2021 22:52 Відповісти
Та да, я про особливі випадки, про диванних експертів які розповідають що вже раз десять перехворіли і імунітету у їх на все життя вистачить.
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22.03.2021 22:58 Відповісти
Наиболее частая причина смерти - болезни системы кровообращения, от которых умерли 37 618 человек, в том числе от ишемической болезни сердца - 26 360 человек.Источник: https://censor.net/ru/n3254906

Дуже велика цифра.
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22.03.2021 19:19 Відповісти
У меня племянница, студентка, в Одессе, позавчера позвонила папе. Смеясь, сказала- она больна барановирусом. То есть: у неё температура 37,4. Тест ПЦР- барановирус положительный. Я с ней вчера общался, хотел ободрить. Не вышло! Молодца, девка! Это она меня ободрила, убедив, что ей- плевать! Сегодня- уже 36,9 температура, как её папа сказал. Отсюда- вопрос: а шо за фуйня такая??? Какой бараноковид???
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22.03.2021 19:27 Відповісти
ви вживу спілкувалися? через пару тижнів розкажете, як самопочуття)
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22.03.2021 19:35 Відповісти
Понятно, вживую, по скайпу. Будьте благонадежны- непременно расскажу.
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22.03.2021 19:37 Відповісти
Переболеть можно легко, а вот потом ломает и вылезают болезни, о которых ты и не помышлял
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22.03.2021 21:51 Відповісти
у меня знакомых 50 переболело этими соплями, и я в том числе еще год назад) Что еще рассказать? Мировая ложь
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22.03.2021 19:56 Відповісти
От этойлжжи месяц назад умер мой дваюолдный брат.фибро легк..задонуся(
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22.03.2021 20:23 Відповісти
Вибачте .що так цинічно .але подібні заяви бажано підкріпити фотографією свідоцтва про смерть .щоб не виглядати брехуном. думаю в епоху інтернету це не так важко зробити .
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22.03.2021 20:26 Відповісти
Ну, колись підкріпиш, якщо тобі так бажано...
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22.03.2021 21:09 Відповісти
Від них навіть клініки крові не дочекаєшся, від реальних хворих. І шо вони відчувають, коли отримують позитивний результат, і чому ріко в кого виникає бажання його перездати?
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22.03.2021 22:35 Відповісти
кто выжил-для того ложь...
а кто не выжил-уже не расскажет,ложь или правда
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22.03.2021 20:44 Відповісти
Если нет пневмонии, коронавирус протекает в легкой форме, как обычный грипп
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22.03.2021 19:35 Відповісти
Вероятно. У меня, похоже, он тоже протек как-то в виде похмелья, бо иным я не болел.
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22.03.2021 19:39 Відповісти
Наоборот, ковидная пневмония часто развивается даже при отсутсвии температуры и прочих очевидных симптомов, человек ходит-поплевывает, а потом бац - и фиброз, или бац - и инсульт, или бац - эмболия.
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22.03.2021 20:06 Відповісти
..бац - и фимоз, бац - и сифилис... .... кароче - все болезни теперь будут от ковида . Википедию уже поправили.
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22.03.2021 20:21 Відповісти
) будь -ласка не поширюйте антинаукову та антимедичну маячню))
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22.03.2021 20:27 Відповісти
а эмболия тот откуда?
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22.03.2021 20:45 Відповісти
Тромбоз. При чем если "традиционная" эмболия случается, когда артерию перекрывает путешествующий тромб, образовавшийся в нижних конечностях (как основной вариант), то при ковиде тромбы могут образовываться in situ, в тех же артериях, которые они перекрывают.
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22.03.2021 22:22 Відповісти
А якщо є?
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22.03.2021 21:17 Відповісти
Не только пневмония. Желудок, руки, ноги,голова - у кого где тонко, там и рвется. Видимо загущается не только кровь, но и все жидкости: лимфа, желудочный сок, желч и т.д.
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22.03.2021 21:55 Відповісти
Друг на соседней улице тоже болел с семьей , подтвержденно ПЦР тестом, с потерей нюха ...У него и дочки 37.2, у жены 36.6....Прошло 2 недели, вышли на работу.
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22.03.2021 19:42 Відповісти
Дебилов много, на результаты выборов посмотри. 73% населения - дебилы.
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22.03.2021 20:07 Відповісти
Фуйня следующая: у кого-то проходит без осложнений, а кто-то еле выкарапкивается. Ну а кто-то умирает. Мерить всех по одному человеку - архиузколобо. У меня родители переболели. Отец даже не заметил болячки (пару дней температура около 37,5), а мать еле выжила. Вот тебе и бараноковид...
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22.03.2021 19:43 Відповісти
Даже весело.
А розкажете цю веселу історію родичам дядьки моєї дружини який помер від короновіруса? Я думаю вони весело посміються разом з вами.
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22.03.2021 19:44 Відповісти
Та хоть сейчас. Подключайте. Поведаю. У меня, в течение с 01.01.2020 есть только два знакомых человека: уважаемый мною всецело буков, который ветеран Цензора и вот эта девочка, моя племянница. У обоих- схожие результаты. И, на этом- всё! Никого более не знаю.
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22.03.2021 19:48 Відповісти
Ну так сходи в ковідне, на громадських засадах допоможи персоналу. Заодно і хворих та помираючих надивишся до кошмарів.
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22.03.2021 20:09 Відповісти
Это- не моя обязанность. Это- даже не хобби. Мне- наплевать. Я- как жил, так и буду жить. А желающие сдохнуть- вперед. На кладбище.
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22.03.2021 20:32 Відповісти
Ти ж вище сказав що ковід не страшний.
Коньяк чи горілка?
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22.03.2021 20:49 Відповісти
Що ж такого страшного в ковіді на твою думку?
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22.03.2021 21:05 Відповісти
Осложнения.
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22.03.2021 21:57 Відповісти
Так від застуд і грипу теж не помирають, помирають від ускладнень, можеш почитати, від яких.
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22.03.2021 22:40 Відповісти
К сожалению как жил, так уже не дадут жить. Ограничения везде. Весь мир уже посадили под домашний арест. Следующий этап-тюрьма?
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23.03.2021 09:19 Відповісти
Это тролль на зарплате. Или точнее, на подачке. Ковид опасная болезнь с тяжелыми последствиями
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22.03.2021 20:08 Відповісти
Ты- тварь, ***** и провокатор. Мне- *****, что меня снова закроют. Но! Мне доставляет особое удовольствие сказать тебе: ты тварь, ты *****, ты сраный провокатор. А я- в рот тебя *** и ****, тварь-провокатор.
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22.03.2021 20:31 Відповісти
смотрю,опять придется болеть традиционной болезнью .похмельем
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22.03.2021 20:48 Відповісти
Та брось. Честно. Ну, да, выпил я немного, не более 300 грамм водки. Это, для меня- ничто.
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22.03.2021 21:06 Відповісти
у нас на юге одещины говорят "за этими пьянками и стакан вина выпить некогда".

я не осуждаю.сам иногда злоупотребляю.а том числе и вниманием окружающих
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22.03.2021 21:13 Відповісти
Ти знову бухий?
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22.03.2021 20:48 Відповісти
Доволі культурно вказав тролю його місце )) Тобі теж варто замислитись )))
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22.03.2021 21:07 Відповісти
Кацапська нульовочка освоїла Яндекс-перекладач?
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22.03.2021 21:16 Відповісти
Слушна думка, принаймі як для соєвого мешканця собачої будки ))
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22.03.2021 22:41 Відповісти
Цікаво спостерігати як насадка на пляшку, котра й собачої будки за життя не побудувала, намагається жартувати про крилату фразу П'ятого Президента.
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22.03.2021 23:17 Відповісти
Та шо ш такое.... Выше- ответ.
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22.03.2021 21:08 Відповісти
Ты вообще много пропустил. Очень редко молодые болеют тяжело. И женский пол почему-то переносит легче. А здоровых мужиков почему-то, бывает, косит. Я отошел за неделю (почти отошел). Но 3 дня вообще не поднимался. А у меня со здоровьем всегда все хорошо было - даже зимой в -15 градусов 5-15 км 2-3 раза в неделю бегал. В дождь, снег - без разницы, даже насморка не было. А сейчас пришлось полежать. Зато у детворы и супруги только насморк и першение в горле - вот такая фигня.
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22.03.2021 20:29 Відповісти
А я- не бегал. Не бегаю. Я- пью водку. Я- курю две пачки синего Кэмэла в день. Я- плевал на этот сраный барановирус. И так будет всегда.
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22.03.2021 20:35 Відповісти
организм с каждым годом моложе не становится, так устроен мир, осторожней с нагрузками
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22.03.2021 21:42 Відповісти
Знаю. Но это уже как бы и не нагрузка.
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22.03.2021 22:58 Відповісти
инфлюэнцу забыли добавить
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22.03.2021 19:29 Відповісти
Найголовніще ковід .а то що серцевосудинні забрали майже 70 тисяч українців то пустий пшик...
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22.03.2021 19:29 Відповісти
Ковид сильно увеличивает вероятность умереть от сердечно-сосудистых заболеваний. Без ковида человек себе бы жил, после ковида - умер. От "сердечно-сосудистых заболеваний", "инсульта", т.д. А на деле - от ковида.

Кернес, мразь, в Шарите с чем уехал? С инсультом - от ковида, поскольку ковид провоцирует инсульт. И сдох. У нас бы написали от "инсульта" или от "почечной недостаточности". А сколько таких "инсультников" осталось умирать в Харькове?
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22.03.2021 19:58 Відповісти
Скільки вам платять за подібні опуси?)
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22.03.2021 20:30 Відповісти
А от инсультов сколько в этом году янв. и в 2018-м?
типо вирус вызывает всякие тромбы как бы. и понятно шо при тромбе никто не тестирует преставившегося на вирус
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22.03.2021 19:30 Відповісти
Тестируют всех, просто тесты российские, ничего не показывают. Человек с ковидом идет в неврологическое отделение, заражает там всех.

Единственная достоверная цифра - это общая смертность "от болезней". И общая цифра чудовищно выросла.
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22.03.2021 20:01 Відповісти
А образ жизни какой они сделали? Чтоб меньше двигались, меньше были на воздухе, жрали и насыщались страхами. Конечно люди дряхлеют
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22.03.2021 20:04 Відповісти
Кто "они"? Зеленые клоуны? Клоуны что-нибудь правильно сделать не в состоянии. "Что ни сделает дурак, все он сделает не так". Это про власть.
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22.03.2021 20:12 Відповісти
не, я имел ввиду - тех кто допустим дома ВНЕЗАПНО разложился от тромба - кто там неживого будет тестировать?
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23.03.2021 13:11 Відповісти
Человечество ждет 23-е марта с робкой надеждой.От COVID-19 в январе умерло в 2,6 раз больше человек, чем от гриппа и пневмонии вместе взятых, - статистика - Цензор.НЕТ 8378
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22.03.2021 19:30 Відповісти
От это- да!!! Сегодня мне приснятся хорошие сны... Обложусь мурчащими котами и засну... потом проснусь... под марш Шопена... надеюсь.
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22.03.2021 19:32 Відповісти
Не надейся. Русня выпросила "гуманитарную" порцию пфайзера, а пфайзер осложнений не дает.
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22.03.2021 20:02 Відповісти
ой...можно подумать по гриппу и пневмониям ведут отдельную статистику (особенно на фоне пандемии, где грипп может оказаться ковидом, а пневмония осложнением после перенесенного коронавируса...т.е. это все можно подтасовать как кому захотелось)
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22.03.2021 19:39 Відповісти
Ковид не токсичен и вызывает смерть только через пневмонию. Остальные приписывают хронически и безндежным больным с патологиями выявив любой вирус орви кторый так легко попадает к тяжело больным . Если вообще он есть. Сколько из них умерло без патологий от пневмоний это и есть орви и ковид среди них 1%. ( Академик зпидемиолог Гундаров)
Еще он сказал что в России завышают смертность от ковида в 1000 раз.
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22.03.2021 19:41 Відповісти
--Пиши: "пациент умер от короновируса". ---Доктор, но здесь же огнестрел! ---Это сопутствующее заболевание!
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22.03.2021 19:45 Відповісти
Шкода що в Середньовіччі не було інтернету. Ото б було де чума-дисидентам похайпитися!
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22.03.2021 19:52 Відповісти
Вылазьте из средних веков с чумой, оспой и испанками. Антибиотиков не было, вроде взрослые люди
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22.03.2021 20:02 Відповісти
Вражаюча кількість самогубств.
Щодо серцево-судинних та онко - відомо.
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22.03.2021 20:25 Відповісти
В Украине смертнрсть за 2020 год выросла на 7,5%, тоесть примерно на 50 тыс, а от Covid-19 - 25 тыс. толи данные по смерти от короновируса заниженные, то ли смертность от других причин выросли, так еще и рождаемость падает. А Слуги нарола говорят, что провалов в их рабрте не наблюдается, значит все по плану, на очереди открытие рынка Земли и скупка ее, прошу прошения инвестиции в Землю и тогда коронрвирус булет хронический.
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22.03.2021 20:50 Відповісти
в статистику смертності від Covid-19 входять лише ті, в кого вірус підтверджено ПЛР-тестом. На момент забору матеріалів на аналіз моя мама була вже негативною, а в батька позитивний результат, обоє з пневмоніями лікувалися в стаціонарі на кисневій підтримці. Якби маму не витягли, в ту статистику вона б не ввійшла.
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22.03.2021 21:19 Відповісти
Слава Богу,що витягли.
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22.03.2021 21:34 Відповісти
Лікарям та медперсоналу подяка!
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22.03.2021 21:45 Відповісти
Сгоден.
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23.03.2021 02:22 Відповісти
А ще рік назад це була б звичайнісінька пневмонія .яка лікується також 2 - 3 тижні без всяких ПЛР та кисневих концентраторів.та без всяких істеричних постів на просторах інтернету....
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22.03.2021 22:43 Відповісти
Мій однокласник, в якого з біології була слабенька трійка (як і по решті предметів) та за спиною 3хмісячні курси "науки", каже те саме, що й ви)))
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23.03.2021 02:12 Відповісти
 
 