Від COVID-19 в січні померло в 2,6 раза більше людей, ніж від грипу і пневмонії разом узятих, - статистика
Смертність від коронавірусу в січні 2021 року, значно перевищила смертність від грипу і пневмонії.
Про це свідчать дані, оприлюднені Держстатом, інформує Цензор.НЕТ.
Від COVID-19 в січні померло 3 922 українців, а традиційні для цієї пори року грип і пневмонія забрали життя 1 499 осіб.
Всього в першому місяці 2021 року в Україні померло 57 721 особа.
За даними Держстату, за січень інфекційні та паразитарні хвороби стали причиною смерті 539 осіб, серед них від туберкульозу померли 247, а від СНІДу 191 осіб.
Злоякісні новоутворення (рак) стали причиною смерті 6 063 громадян.
Найчастіша причина смерті - хвороби системи кровообігу, від яких померло 37 618 осіб, зокрема від ішемічної хвороби серця - 26 360 осіб.
Хвороби органів травлення стали причиною смерті 2 220 осіб.
Крім того, 2 526 українців загинули в результаті зовнішніх причин. Серед них транспортні нещасні випадки стали причиною смерті 318 громадян, утоплення 64, загибель на пожежі - 155, випадкове отруєння (крім алкоголю) - 175, отруєння алкоголем - 219, самогубства - 433, умисні вбивства - 143.
Будь ласка, зачекайте...
Ковид тяжелая болезнь с долгоиграющими последствиями.
Дуже велика цифра.
а кто не выжил-уже не расскажет,ложь или правда
А розкажете цю веселу історію родичам дядьки моєї дружини який помер від короновіруса? Я думаю вони весело посміються разом з вами.
Коньяк чи горілка?
я не осуждаю.сам иногда злоупотребляю.а том числе и вниманием окружающих
Кернес, мразь, в Шарите с чем уехал? С инсультом - от ковида, поскольку ковид провоцирует инсульт. И сдох. У нас бы написали от "инсульта" или от "почечной недостаточности". А сколько таких "инсультников" осталось умирать в Харькове?
типо вирус вызывает всякие тромбы как бы. и понятно шо при тромбе никто не тестирует преставившегося на вирус
Единственная достоверная цифра - это общая смертность "от болезней". И общая цифра чудовищно выросла.
Еще он сказал что в России завышают смертность от ковида в 1000 раз.
Щодо серцево-судинних та онко - відомо.