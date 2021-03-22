Від COVID-19 в січні померло в 2,6 раза більше людей, ніж від грипу і пневмонії разом узятих, - статистика

Смертність від коронавірусу в січні 2021 року, значно перевищила смертність від грипу і пневмонії.

Про це свідчать дані, оприлюднені Держстатом, інформує Цензор.НЕТ.

Від COVID-19 в січні померло 3 922 українців, а традиційні для цієї пори року грип і пневмонія забрали життя 1 499 осіб.

Всього в першому місяці 2021 року в Україні померло 57 721 особа.

За даними Держстату, за січень інфекційні та паразитарні хвороби стали причиною смерті 539 осіб, серед них від туберкульозу померли 247, а від СНІДу 191 осіб.

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Злоякісні новоутворення (рак) стали причиною смерті 6 063 громадян.

Найчастіша причина смерті - хвороби системи кровообігу, від яких померло 37 618 осіб, зокрема від ішемічної хвороби серця - 26 360 осіб.

Хвороби органів травлення стали причиною смерті 2 220 осіб.

Крім того, 2 526 українців загинули в результаті зовнішніх причин. Серед них транспортні нещасні випадки стали причиною смерті 318 громадян, утоплення 64, загибель на пожежі - 155, випадкове отруєння (крім алкоголю) - 175, отруєння алкоголем - 219, самогубства - 433, умисні вбивства - 143.