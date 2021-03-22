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Новини Агресія Росії проти України
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Донбас (22348) Козак (161) Тристороння контактна група (827) Козак Дмитро (76) Арестович Олексій (376)

Представник РФ в ТКГ Козак запропонував політичним радникам "нормандського формату" прямі переговори між Україною і ОРДЛО, ми на таке не підемо, - Арестович

Представник РФ в ТКГ Козак запропонував політичним радникам

Нові пропозиції заступника голови адміністрації президента Росії Дмитра Козака щодо мирного врегулювання на Донбасі спрямовані на те, щоб посадити Україну за стіл переговорів з окупантами ОРЛДО.

Про це заявив в ефірі "Україна 24" радник української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Олексій Арестович, інформує Цензор.НЕТ.

"Там (в листі Дмитра Козака політичним радникам "Нормандської четвірки". - Ред.) нічого сенсаційного немає. Росія проводить ту саму політику, яку проводить з 2014 року. Все це жонглювання словами, формулюваннями, наполягання на власній правоті, звинувачення України, що вона чогось не виконує. Єдиною метою всього цього є те, щоб ми вступили в прямі переговори з квазідержавними утвореннями цими, які через непорозуміння називаються "ЛНР" і "ДНР". Ми на це не підемо, ми їм це послідовно повідомляємо", - повідомив Арестович.

Він додав, що слова Козака про те, що Україна не надала пропозицій на рівні політичних радників "нормандського формату" по "кластерах" (кроках виходу з конфлікту. - Ред.), не відповідають дійсності.

Читайте також: Київ не погоджується на нові пропозиції Козака щодо Донбасу, - Єрмак відповів на лист представника Росії

"Це обман. Як тільки трек по кластерах вийшов вдалим, як тільки відбувся прогрес на рівні політичних радників "нормандського формату" Російська Федерація, по-перше, відразу посилила рівень насильства на Донбасі, по-друге, вона почала медійну кампанію щодо України, що Україна нібито провокує, хоче війни і не виконує Мінські угоди. Але ми бачимо, хто насправді не хоче припинення насильства на Донбасі. Тому що Україна відразу після засідання політичних радників "нормандського формату" (18 березня. - Ред.) запропонувала наступного дня провести позачергове засідання підгрупи з безпеки в ТКГ. Росія відмовилася", - резюмував Арестович.

Нагадаємо, заступник глави адміністрації президента Росії Дмитро Козак за підсумками відеоконференції радників лідерів країн "нормандської четвірки" зажадав заборонити українським військовим відкривати вогонь у відповідь на Донбасі без дозволу від Міноборони.
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Топ коментарі
+8
По тысячному кругу, вата рассказывает какой плохой Порошенко.
Вообще уже не смешно.
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22.03.2021 20:01
+6
А когда было подругому? В РФ всегда говорили - "это не мы, мы посредники".
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22.03.2021 19:52
+5
Щоб запропонувати інші,треба скасувати ці,а це майже неможливо,бо їх затверджено у радбезі ООН.Дякуємо.
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22.03.2021 19:55
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Які гарні Мінські угоди,Україна їх буде відхаркувати кров"ю довгі десятиріччя.Дякуємо.
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22.03.2021 19:50 Відповісти
предложи лучше
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22.03.2021 19:53 Відповісти
Щоб запропонувати інші,треба скасувати ці,а це майже неможливо,бо їх затверджено у радбезі ООН.Дякуємо.
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22.03.2021 19:55 Відповісти
Чим він найкращій?Кацапські танки вже йшли по Хрещатику?
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22.03.2021 20:04 Відповісти
Над украинской территорией ввели безполетную зону для украинских военных самолетов , лишив ВСУ важного преимущества над гибридными силами рф
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22.03.2021 20:16 Відповісти
Хто ввів?
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22.03.2021 20:17 Відповісти
Первые минские соглашения Минск-1 . Последний раз боевую авиацию применяли в конце августа 2014 года . Минск -2 уже начали отводить артиллерию , танки , срзо .И все конфликт фактически с тех пор пытались просто заморозить т.е создать что то подобное тому что было в 1945 году когда было две Германии -гдр и фрг
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22.03.2021 20:29 Відповісти
Москалику - в Луцьку як літали військові - так і літають....
Злізь з бутилки.... і подивися інет.
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23.03.2021 10:26 Відповісти
Меня твоя бутылка не интересует ((
Речь шла о применении военной авиации против путенских бандформирований на Востоке . А о Луцке или Киеве , или других городах Украины речи не было
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23.03.2021 12:12 Відповісти
Ніякого no fly zone насправді нема, тому що авіація і по сей день виконує польоти на Донбасі, але не використовується бойових діях Єдина причина - потужне ППО росіян, яке робить використання авіації небезпечним.
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22.03.2021 21:23 Відповісти
А беспилотников типа Байрактар ?
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22.03.2021 21:47 Відповісти
Ні, вони не прорвалися до Хрещатика мабуть тільки завдяки тому, що ти їх зупинив. ))
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22.03.2021 22:13 Відповісти
сцылку дай на радбез ООН звездеть как вомбать семён и как разведос Люсенька "майор"Артистович многие могут
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22.03.2021 20:19 Відповісти
Ну да, не ***** виновато, а украинские власти
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22.03.2021 19:54 Відповісти
По тысячному кругу, вата рассказывает какой плохой Порошенко.
Вообще уже не смешно.
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22.03.2021 20:01 Відповісти
А нічого смішного у Мінських угодах нема.Дякуємо.
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22.03.2021 20:08 Відповісти
Это "комплекс мер".
И любые соглашения с московитами - это смешно.
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22.03.2021 20:11 Відповісти
А хіба Америка,Франція та Німеччина воє з кацапами?
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22.03.2021 20:06 Відповісти
Саша, в ці угоды паРаша вляпалась и её обложили санкциями.
А отхаркивать мы будем ватность некоторой части населения.
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22.03.2021 19:55 Відповісти
Так то ватани підписали у Мінську капітуляцію України?
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22.03.2021 19:58 Відповісти
Так обложили что турбины немецкие в крыму оказались чисто ,,случайно,. И да чисто совершенно случайно немцы там построили предприятие по производству этих самых турбин в рашке .Но упоротые в упор видеть этого НЕ хотят .Вместо этого они отчетливо видят очереди за окорочками в мацкве и толпы кацапских гастарбайтеров желающих найти работу дворника в Жмеринке
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22.03.2021 20:05 Відповісти
А недавно ПОЛНОСТЬЮ модернизировали, по последнему слову техники, трубоукладочный корабль РФ и теперь он кладет трубы.
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22.03.2021 22:38 Відповісти
Соевым правда очи колет . Поэтому они берут уроки откровенной брехни у говорящего попугая х.йла димы киселя и ихнего же сивочолого ,,гетьмена,,
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23.03.2021 12:07 Відповісти
А,ты сомневался?
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22.03.2021 20:05 Відповісти
А ти "дружок" здається козачок засланий. Дуже твої речі російською пропагандою смердять. Я думаю розумні люди погодяться зі мною.
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22.03.2021 20:39 Відповісти
А недавно ПОЛНОСТЬЮ модернизировали, по последнему слову техники, трубоукладочный корабль РФ и теперь он кладет трубы.
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22.03.2021 22:39 Відповісти
что в них не так ? седьмой год держат москалей под санкциями - просто прекрасные соглашения
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22.03.2021 21:19 Відповісти
А когда было подругому? В РФ всегда говорили - "это не мы, мы посредники".
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22.03.2021 19:52 Відповісти
Козак, в твоей заднице найдется много места для кремлевских хотелок
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22.03.2021 19:54 Відповісти
суровая люська...
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22.03.2021 19:58 Відповісти
Козак, Ненька тебя, засранца, породила, она же тебя и убьет - политически.
Обладаешь ты зубы на Украине
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22.03.2021 20:09 Відповісти
Арестович комментирует официальную позицию , которая просто закрепляет то что свершилось еще давно в 2014 году . То есть конфликт пытаются заморозить -это выгодно Европе . А х.йло пытается его тоже заморозить но несколько в других границах пытаясь оторвать еще больше территории и еще больше ослабить Украину . Внешний враг , внутренняя пятая колонна и местное олигархическое ворье загоняют страну в пропасть .
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22.03.2021 20:24 Відповісти
Да как то так...Или на низовом уровне между собой договариваться, послав и Россию и США куда подальше... Или сидеть ждать, когда *наверху* договоряться.. Третьего не дано...
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22.03.2021 20:24 Відповісти
На низовому рівні це з ким ? із 1-м та 2-м корпусом 12 резервного командування рф ? Ну хай тоді росіяни ведуть перемовини із 95-ю бригадою у свою чергу
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22.03.2021 21:28 Відповісти
Ну всё. Непричастность засрашки к войне в Украине доказана.))
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23.03.2021 03:17 Відповісти
ермак приведёт вас к этому.
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22.03.2021 20:55 Відповісти
Да ладно, Леха, вы уже давно пошли на это. Любая хотелка х.йла-убицы вами выполняется под козырек. И это скоро станет достоянием общественности.
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22.03.2021 21:59 Відповісти
Либо ты брешешь и никто из зеленых на это все таки не пошел .Либо пошли на это еще в августе 2014 года , но выходит что обвинения в зраде ты повесил не на того кто тогда принимал решения
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23.03.2021 12:22 Відповісти
Переговоры с донецкими урками недопустимы! Любой прямой контакт - шаг к легализации этого бандитского, преступного недоразумения. Это и нужно кремлевским преступникам.
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22.03.2021 22:59 Відповісти
Представник РФ в ТКГ Козак запропонував політичним радникам "нормандського формату" прямі переговори між Україною і ОРДЛО, ми на таке не підемо, - Арестович - Цензор.НЕТ 8856
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23.03.2021 08:51 Відповісти
Никакой реальной эскалации нет.
Украинские потери на фронте обусловлены прежде всего бездарной и трусливой политикой высшего руководства Украины, безнаказанностью обстрелов с вражеской стороны, непродуманными действиями по разминированию линии соприкосновения и отводу войск, а уж никак не "эскалацией вооруженного конфликта".
Что это есть? Это игры политиков.
********** хочет обострением на фронте отвлечь внимание от нарастающего социального и экономического кризиса.
эрэфия хочет заставить шмарклю быстрее реализовать "нормандские договоренности" и сбросить финансирование и проблемы дЫр ДНР/ЛНР на Украину.
США указывает своим союзникам, что "враг у ворот".

Наша реальность намного страшнее.
Страна живет без боеприпасов, без вакцины, без посевного зерна, но с властью напоминающей то ли детский сад, то ли сумасшедший дом.
Самый главный враг Украины сидит на Банковой. - бездарная, расхлябанная кучка дилетантов.
И вот это действительно страшно...
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08.04.2021 16:10 Відповісти
 
 