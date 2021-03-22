Представник РФ в ТКГ Козак запропонував політичним радникам "нормандського формату" прямі переговори між Україною і ОРДЛО, ми на таке не підемо, - Арестович

Нові пропозиції заступника голови адміністрації президента Росії Дмитра Козака щодо мирного врегулювання на Донбасі спрямовані на те, щоб посадити Україну за стіл переговорів з окупантами ОРЛДО.

Про це заявив в ефірі "Україна 24" радник української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Олексій Арестович, інформує Цензор.НЕТ.

"Там (в листі Дмитра Козака політичним радникам "Нормандської четвірки". - Ред.) нічого сенсаційного немає. Росія проводить ту саму політику, яку проводить з 2014 року. Все це жонглювання словами, формулюваннями, наполягання на власній правоті, звинувачення України, що вона чогось не виконує. Єдиною метою всього цього є те, щоб ми вступили в прямі переговори з квазідержавними утвореннями цими, які через непорозуміння називаються "ЛНР" і "ДНР". Ми на це не підемо, ми їм це послідовно повідомляємо", - повідомив Арестович.

Він додав, що слова Козака про те, що Україна не надала пропозицій на рівні політичних радників "нормандського формату" по "кластерах" (кроках виходу з конфлікту. - Ред.), не відповідають дійсності.

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"Це обман. Як тільки трек по кластерах вийшов вдалим, як тільки відбувся прогрес на рівні політичних радників "нормандського формату" Російська Федерація, по-перше, відразу посилила рівень насильства на Донбасі, по-друге, вона почала медійну кампанію щодо України, що Україна нібито провокує, хоче війни і не виконує Мінські угоди. Але ми бачимо, хто насправді не хоче припинення насильства на Донбасі. Тому що Україна відразу після засідання політичних радників "нормандського формату" (18 березня. - Ред.) запропонувала наступного дня провести позачергове засідання підгрупи з безпеки в ТКГ. Росія відмовилася", - резюмував Арестович.

Нагадаємо, заступник глави адміністрації президента Росії Дмитро Козак за підсумками відеоконференції радників лідерів країн "нормандської четвірки" зажадав заборонити українським військовим відкривати вогонь у відповідь на Донбасі без дозволу від Міноборони.