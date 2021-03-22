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час (86) Разумков Дмитро (1526)

Рада може розглянути скасування переходу на літній час не раніше 31 березня, - Разумков

Рада може розглянути скасування переходу на літній час не раніше 31 березня, - Разумков

Законопроєкт, що передбачає скасування переходу на літній час, Верховна Рада може розглянути не раніше 31 березня.

Про це повідомив голова Верховної Ради Дмитро Разумков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Ці зміни можуть відбутися, якщо буде ухвалено відповідні закони. У минулу п'ятницю (19 березня - ред.) такий законопроєкт було розглянуто у Верховній Раді. Його не підтримали народні депутати, а відправили на повторне друге читання.

Якщо не помиляюся, дається десять днів для підготовки на повторне друге читання, плюс - день у комітеті, це - 31 березня. Тільки в ці терміни ми зможемо розглянути цей законопроєкт", - сказав Разумков.

Голова Верховної Ради додав, що з колегами з Європарламенту це питання він не обговорював.

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Топ коментарі
+24
Вы ,настолько неумелы, шо лучше не трогайте то время . Бо и тут устроите бардак 😀😀😀
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22.03.2021 19:42
+18
Зебилы, а вы 28 марта время переведите, а 1 апреля назад. Как раз подходящий день дурака.
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22.03.2021 19:47
+15
Завтра в Киеве заход солнца в 18:12 по зимнему времени а если бы оставили летнее время и не переходили на зимнее то заход был бы в 19:12,
Нахрен нужно то зимнее время
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22.03.2021 19:58
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Вы ,настолько неумелы, шо лучше не трогайте то время . Бо и тут устроите бардак 😀😀😀
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22.03.2021 19:42 Відповісти
Так его как раз и собираются перестать трогать
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22.03.2021 19:47 Відповісти
тоді нехай зупиняться чепати не чіпати час
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22.03.2021 19:55 Відповісти
Как раз это они и собираются сделать.
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22.03.2021 19:58 Відповісти
тоді нехай припинять
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22.03.2021 20:17 Відповісти
Так стараются ж, но "не выходит каменный цветок" (с)
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22.03.2021 20:18 Відповісти
вони чепають!!
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22.03.2021 20:35 Відповісти
И где?
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22.03.2021 20:50 Відповісти
Пусть переводят осенью на лето - чтоб успели😂
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22.03.2021 19:59 Відповісти
Завтра в Киеве заход солнца в 18:12 по зимнему времени а если бы оставили летнее время и не переходили на зимнее то заход был бы в 19:12,
Нахрен нужно то зимнее время
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22.03.2021 19:58 Відповісти
Даже если ты переведёшь стрелки часов на китайское время, закат солнца произойдёт ровно в то же самое время, какое ему положено, вне зависимости от показаний на твоих часах.
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22.03.2021 20:00 Відповісти
Как это так это, а ....😂

Неужели Солнце не подвластно Величайшему? 😂
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22.03.2021 20:02 Відповісти
Сам в шоке!
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22.03.2021 20:03 Відповісти
Да вот только по китайскому времени когда оно зайдет тебе прийдется идти на работу. А возвращатся будешь когда оно встанет. И зачем мне нужно это китайское время? Тут вопрос не когда солнце встанет а в том сколько времени будут показывать твои часы!
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22.03.2021 21:04 Відповісти
К нам приезжали немецкие специалисты,удивлялись что мы начинаем и заканчиваем работу так поздно,называли"людьми сумерек",наш распорядок дня оптимизирован ещё под,"советское декретное" т.е. летнее время.Кстати скандинавы заканчивают рабочий день в15 по местному,на котором и останутся если перевод отменят.
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22.03.2021 21:24 Відповісти
Это во сколько они к работе преступают ? В 6-30? Во сколько это надо встать если в среднем занимает дорога на работу час? В 5-00 в лучшем случае!
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22.03.2021 22:04 Відповісти
От 6-00 до 7-00 А в17-00 на улицах глухо и всё позакрыто.
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22.03.2021 22:16 Відповісти
Ну вот что-бы преступить к работе в 6-00 надо встать в 4-30! Да ну нах!
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22.03.2021 22:40 Відповісти
Угу скандинавы , заканчивают работу в 15.00. Ну так будь добр и расскажи , что у скандинавов при том всем что они заканчивают работу в 15.00 НАПРИМЕР ЗАХОД СОЛНЦА 20 ИЮНЯ В 21.30-22.00 И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СВЕТОВОГО ДНЯ У НИХ В ЭТОМ МЕСЯЦЕ - ПОЧТИ 17 -18 ЧАСОВ. То есть скандинав приезжая с работы в 15.00 может наслаждаться светом до десяти часов вечера. И даже если они отменят летнее время все равно 20 июня в 21.00 у них будет еще светло и после работы у них будет 6 часов света на улице.
А теперь посмотри например на Киев в этот же день 20 июня заход солнца при летнем времени в 21.00 и продолжительность дня 15.49 часа то есть почти на два часа меньше чем у скандинавов , если отменят летнее время , то в 20.00 будет уже ночь при том всем что мы не скандинавы , и работа у нас заканчивается в 5-6 часов вечера , а добираемся мы домой в 18.00-19.00. Для того чтобы украинцы заканчивали работу в 15.00 они должны начинать работу 6.30-7.00 , то есть вставать с учетом времени на дорогу до работы в 5.00-5.30.
Да только не забудьте , что зимой этот график придется опять смещать и начинать работу в 8 часов утра , поскольку восход солнца зимой в Киеве например 1 января - 8 часов утра , хотя если вам по приколу . чтобы вся страна в полной ночи шла на работу , то можно и не менять
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22.03.2021 23:15 Відповісти
У норвегов ,летом ночь такая ...условная.
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22.03.2021 23:23 Відповісти
Так до перевода часов, вся Украина так и жила по зимнему времени, что за споры?
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22.03.2021 22:03 Відповісти
До початку посування туди-сюди стрілок у 1981 році Україна жила за часом 2 часового поясу + 1 година постійнодіючого декретного часу. Що відповідає нинішньому "літньому", цебто +3 години до грінвічівського.
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23.03.2021 05:41 Відповісти
Добавлю с 1981 по 1991 зимой Украина продолжала жить по UTC +3 то есть сегодняшнему летнему времени , а летом в этот промежуток времени у нас вообще было UTC + 4 , то есть летом темнело еще на один час позже , где то ближе к 10 часам вечера. По сегодняшнему зимнему времени Павел Добрыня и исключительно зимой мы начали жить только после независимости , а летом продолжали жить по UTC +3 . Так что никаких споров, ни вы , ни ваши родители, ни ваши бабушка с дедушкой в этой стране летом не жили по зимнему времени.
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23.03.2021 14:26 Відповісти
Разберитесь в сути вопроса. Украина никогда не жила на зимнем времени летом.
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23.03.2021 10:24 Відповісти
Пусть как пока, отодвигаются от решений ЕС. Во первых, думать не приходится, во вторых, если там так, то это правильно )
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22.03.2021 19:58 Відповісти
смешно...
с 27 на 28 надо или не надо переводить будут только рассматривать 31 ...
паприкольно...как всегда (последние 2 года))))
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22.03.2021 19:44 Відповісти
Зебилы, а вы 28 марта время переведите, а 1 апреля назад. Как раз подходящий день дурака.
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22.03.2021 19:47 Відповісти
Их День !!!! 😂
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22.03.2021 20:03 Відповісти
Та не не так. Пусть каждому палку выдадут от государства. В солнечный день круг нарисовал, палку всредину воткнул, время определил, палку вынял, пошёл дальше.
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22.03.2021 21:52 Відповісти
Палку от государства...Простите,но звучит как-то не однозначно!
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22.03.2021 22:02 Відповісти
Да, погарячился с палкой. Но дырка от бублика тоже круг. Но вот опять без палки дыркой время не измерить. Остановят пусть часы по всей стране---время ведь давно стоит. С апреля 2019г.
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22.03.2021 22:18 Відповісти
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22.03.2021 22:24 Відповісти
а 29 марта будет переход на летнее время
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22.03.2021 19:49 Відповісти
28-го то есть
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22.03.2021 19:50 Відповісти
разумков-пучеглазе, ссучене кремлівське чьмо.
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22.03.2021 19:50 Відповісти
Николаевское чьмо.
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22.03.2021 20:37 Відповісти
Младорыг, сынуля рыга с детским лицом, но хорошим аппетитом.
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22.03.2021 20:56 Відповісти
отмена перехода на летнее время сработает тогда лишь в следующем году, после того как 31-го октября на Гэловин вернемся на зимнее время
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22.03.2021 19:52 Відповісти
Зимнего времени не будет.
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22.03.2021 19:56 Відповісти
ЗЕльоны рукожопы 😂
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22.03.2021 20:00 Відповісти
шо значит отмена перехода на летнее время?забудьте и думать об этом зепадлы!
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22.03.2021 20:06 Відповісти
Этим уродам явно нечем заняться найдите им занятие хотя бы в дворники определите этих придурков
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22.03.2021 20:08 Відповісти
Географічно ми в одному часовому поясі із членами ЄС Литвою, Болгарією і Румунією. От з ними і має бути синхронізований час! Зараз він синхронізований, бо на літній час там переходять у відповідності з директивою ЄС. Ми йдемо в ЄС, значить маємо виконувати директиви. А то яякось вибірково виконуємо - про техогляд для машин хочемо виконувати, а про літній/зимовий час - ні...
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22.03.2021 20:08 Відповісти
Єврокомісія схвалила відміну переходу в ЄС з 2022 року.
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22.03.2021 20:53 Відповісти
Только ЕС планирует окончательно перейти на летнее время.
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22.03.2021 21:22 Відповісти
Ньєт, таваріщь!
Вони дають країнам свободу вибору. Кожна країна сама вирішить який час залишити. І, швидше за все, більшість відмовиться від DST, залишивши свій поясний час.
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22.03.2021 21:56 Відповісти
Вони залишать час, за який проголосувала більшість громадян. А відсотків 80 в них висловилися за літній час.
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22.03.2021 22:32 Відповісти
Зрада зрадная , Румыния в этом году переходит на летнее время , а вы я так понимаю назло румынам решили остаться на зимнем.
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22.03.2021 21:19 Відповісти
Второй часовой пояс это. А первый от Гринвича считают. Кто работал на флоте знает шутки эти. Особенно в Тихом океане где бывает смена дат. Это интересно смотря в какую строну идёт лайнер и скорость какая. Один раз может одно число дня два раза подряд. А когда в другую сторону навстречу солнцу--то дата может выпадать.было сегодня 1 число---а завтра 3 число. Это в районе архипелагов Восточное Самоа и Западное Самоа. Весело чуть.
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22.03.2021 21:59 Відповісти
Дибилы, ***... Накуя он нужен 31 марта, если мы перейдем на летнее время 28 марта? Рукожопы ЗЕлёные...
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22.03.2021 20:11 Відповісти
разумков ушлёпок
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22.03.2021 20:38 Відповісти
Задним числом отменяйте, дебилы )))
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22.03.2021 20:41 Відповісти
Со всех адептов зимнего времени взять расписку , где они бы обязались вставать ровно по астрономическому " правильному " по им мнению времени то есть в 4 часа ночи , а ложились спать не позже 20.00. Если не лягут, вырубить им свет ровно в 20.00 .
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22.03.2021 20:53 Відповісти
В июне им придется вставить в 3 часа ночи
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22.03.2021 21:08 Відповісти
В Харькове и Купянске и пораньше!
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22.03.2021 21:26 Відповісти
Це дуже складне завдання. А головне - не зрозуміло хто вигодоотримувач і з кого стригти бабло. Шансів майже нема.
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22.03.2021 20:59 Відповісти
Переводить в этом марте все равно пришлось бы. Почему-то никто не вспоминает, что в законе, который не приняли во втором чтении, указано, что в силу он вступает через 3 месяца после принятия. Даже если бы его в прошлый приняли, он не вступил бы в силу до конца месяца. И вообще весь спор сейчас из-за остаться в летнем или зимнем времени, а так голоса за отмену перевода в принципе в Раде есть. Сейчас посмотрят, какие страны в ЕС в каком времени остались, и от этого будут принимать решение.
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22.03.2021 21:32 Відповісти
Тоді навіщо ці часові судоми зРади щодня? Просто зачекати і приєднатися до консенсусу сусідів не можна?
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22.03.2021 22:36 Відповісти
У правленій редакції, що була винесена в зал 19 березня замість "через три місяці" уже значилось "з дня наступного за днем опублікування". Тобто, планувалося залишитись на зимовому часі: щоб влітку в 3 години ночі світло, а прийдеш з роботи - темінь.
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23.03.2021 09:53 Відповісти
Понятно. Получается, кто-то хотел под шумок протащить. В любом случае, полагаю перевод отменят, вопрос только, в каком часе останемся.
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23.03.2021 11:30 Відповісти
Яскравий приклад.
Хлопці нумо...А давай...Так вже не встигаємо...Ну той біс з ним...
Ну хіба це державні люди?
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22.03.2021 21:37 Відповісти
Разумков просто знущається над народом...думає і бачить себе вже президентом...Ніхто за тебе не голосуватиме,бо бачать яке ти підступне стерво...
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22.03.2021 22:33 Відповісти
Подписываем петицию за то, чтобы остаться на летнем времени. Иначе эти уроды реально примут закон про зимнее https://petition.president.gov.ua/petition/113952
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23.03.2021 08:54 Відповісти
Энергетические компании, которые принадлежат известным персонам, являются единственными выгодополучателями введения зимнего времени на постоянной основе.
Депутаты СН лоббируют их финансовые интересы, подозреваю, что небезвозмездно.
Петиция подписана, но полагаю, что это ничего не изменит, эта власть неспособна принимать адекватные решения и законы в пользу граждан.
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23.03.2021 10:37 Відповісти
Мне кажется, что нам лучше в этом вопросе ориентироваться на Европу . И не вносить разногласия там, где можно спокойно без этого обойтись. И не тратить деньги на всякие потом на разные корректировки, что неизбежно.
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23.03.2021 10:48 Відповісти
За літній час!
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23.03.2021 10:56 Відповісти
Согласно опроса проведенного Еврокомиссией, большинство жителей ЕС высказались за отмену перевода часов и предпочли оставить летнее время. Планируется осуществить последний перевод стрелок часов на час вперед в марте 2021 года.

А теперь можем представить, что в случае принятия ВР законопроекта 4201, который оставит Украину на зимнем времени на регулярной основе, Харьков и например Амстердам окажутся в одном часовом поясе, со всеми вытекающими..
Адепты "правильного астрономического времени" должны быть удовлетворены..
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23.03.2021 11:39 Відповісти
 
 