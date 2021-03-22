Рада може розглянути скасування переходу на літній час не раніше 31 березня, - Разумков
Законопроєкт, що передбачає скасування переходу на літній час, Верховна Рада може розглянути не раніше 31 березня.
Про це повідомив голова Верховної Ради Дмитро Разумков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Ці зміни можуть відбутися, якщо буде ухвалено відповідні закони. У минулу п'ятницю (19 березня - ред.) такий законопроєкт було розглянуто у Верховній Раді. Його не підтримали народні депутати, а відправили на повторне друге читання.
Якщо не помиляюся, дається десять днів для підготовки на повторне друге читання, плюс - день у комітеті, це - 31 березня. Тільки в ці терміни ми зможемо розглянути цей законопроєкт", - сказав Разумков.
Голова Верховної Ради додав, що з колегами з Європарламенту це питання він не обговорював.
Будь ласка, зачекайте...
Нахрен нужно то зимнее время
Неужели Солнце не подвластно Величайшему? 😂
А теперь посмотри например на Киев в этот же день 20 июня заход солнца при летнем времени в 21.00 и продолжительность дня 15.49 часа то есть почти на два часа меньше чем у скандинавов , если отменят летнее время , то в 20.00 будет уже ночь при том всем что мы не скандинавы , и работа у нас заканчивается в 5-6 часов вечера , а добираемся мы домой в 18.00-19.00. Для того чтобы украинцы заканчивали работу в 15.00 они должны начинать работу 6.30-7.00 , то есть вставать с учетом времени на дорогу до работы в 5.00-5.30.
Да только не забудьте , что зимой этот график придется опять смещать и начинать работу в 8 часов утра , поскольку восход солнца зимой в Киеве например 1 января - 8 часов утра , хотя если вам по приколу . чтобы вся страна в полной ночи шла на работу , то можно и не менять
с 27 на 28 надо или не надо переводить будут только рассматривать 31 ...
паприкольно...как всегда (последние 2 года))))
Вони дають країнам свободу вибору. Кожна країна сама вирішить який час залишити. І, швидше за все, більшість відмовиться від DST, залишивши свій поясний час.
Хлопці нумо...А давай...Так вже не встигаємо...Ну той біс з ним...
Ну хіба це державні люди?
Депутаты СН лоббируют их финансовые интересы, подозреваю, что небезвозмездно.
Петиция подписана, но полагаю, что это ничего не изменит, эта власть неспособна принимать адекватные решения и законы в пользу граждан.
А теперь можем представить, что в случае принятия ВР законопроекта 4201, который оставит Украину на зимнем времени на регулярной основе, Харьков и например Амстердам окажутся в одном часовом поясе, со всеми вытекающими..
Адепты "правильного астрономического времени" должны быть удовлетворены..