Рада може розглянути скасування переходу на літній час не раніше 31 березня, - Разумков

Законопроєкт, що передбачає скасування переходу на літній час, Верховна Рада може розглянути не раніше 31 березня.

Про це повідомив голова Верховної Ради Дмитро Разумков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Ці зміни можуть відбутися, якщо буде ухвалено відповідні закони. У минулу п'ятницю (19 березня - ред.) такий законопроєкт було розглянуто у Верховній Раді. Його не підтримали народні депутати, а відправили на повторне друге читання.

Якщо не помиляюся, дається десять днів для підготовки на повторне друге читання, плюс - день у комітеті, це - 31 березня. Тільки в ці терміни ми зможемо розглянути цей законопроєкт", - сказав Разумков.

Голова Верховної Ради додав, що з колегами з Європарламенту це питання він не обговорював.

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