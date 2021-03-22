Ресурсів Пенсійного фонду вистачить для виплати пенсій і їх запланованих підвищень, - радник міністра соцполітики Шамбір
Попри карантин, ресурсів Пенсійного фонду досить для того, щоб виконати всі програми з підвищення і виплати пенсій цього року.
Про це в програмі "Насправді: Україна" телеканалу "Дом" заявив радник міністра соціальної політики України Микола Шамбір, передає Цензор.НЕТ.
Він визнав, що карантин вплинув на відрахування до Пенсійного фонду. Проте, тенденції січня-лютого позитивні.
"Те, що ми бачимо за перші два місяці цього року, - очікуваний результат. Як ви пам'ятаєте, в січні був досить жорсткий локдаун, була зупинка багатьох сфер економіки. Але, тим не менше, ми отримали надходжень більше, ніж у січні минулого року, коли ще не було карантину. Це можна вважати позитивним результатом. Нормальні надходження і в лютому", - сказав радник міністра.
Микола Шамбір очікує, що ресурсів бюджету Пенсійного фонду "вистачить для того, щоб виконати всі програми з підвищення і виплати пенсій цього року".
Будь ласка, зачекайте...
в данном случае не "Зрада", а полное непонимание советником министра того, чем он занимается.
"Ресурсов пенсионного фонда" никогда не хватало и этот фонд всегда приходилось дотировать из бюджета.
А тут вдруг стало хватать )))
Придурки обьясните почему повышение пенсий привязали к индексации вроде это разные вещи ну нет повысили на 100 грн зато не проиндексировали шо за хрень
ПЯТНИЦА, 15 ЯНВАРЯ 2021,
Доходы Пенсионного фонда состоят из собственных доходов и дофинансирований из госбюджета. Так, в 2020 году собственных средств было 281,6 млрд грн, то есть всего 60,4%....
Австралійські компанії Port Antony Renewables і GrapheneX підписали договір про будівництво в Порт-Ентоні (штат Вікторія) нового великого підприємства з виробництва екологічно чистого водню потужністю 100 тонн щодня. В рамках проекту також буде створено сховище водню, якій призначений для експорту, - повідомляє H2 View.
Договір з GrapheneX - вже четвертий в серії угод, які Port Anthony Renewables виконує в рамках зусиль, спрямованих на те, щоб утвердитися в якості лідера в області зеленого водню і створити Port Hydrogen Hub - найбільший центр екологічно чистої енергії в Південно-Східній Австралії.
«Ми сповнені ентузіазму у зв'язку з новим партнерством. Будівництво заводів по виробництву зеленого водню стає наріжним каменем нашої діяльності. Воно дозволяє широкої групі підприємців брати участь в технологічних і логістичних аспектах Port Hydrogen Hub», - сказав виконавчий директор Port Anthony Renewables Бен Ентоні.
«Ми з нетерпінням чекаємо створення нового кластера, який об'єднає представників галузі, інженерів і вчених в розробці технологічних можливостей в області рентабельного виробництва, зберігання і розподілу водню. Що дозволить Австралії зайняти лідируючі позиції в світовій водневої промисловості», - сказав, у свою чергу засновник і керуючий директор GrapheneX Стівен Ві Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/new_energy/news/v-avstraliyskomu-port-entoni-buduvatimut-chetvertiy-vodneviy-zavod-744330.html
Уряду нашої держави необхідно терміново розробити програму з будівництва заводів по виробництву екологічно чистого водню.
Це майбутнє, а крім того буде можливість задіяти газотранспортну систему нашої держави для експорту водню до Європи.
липень 2020:
Слава богу,цього року гроші річкою течуть...
https://ua-news.liga.net/economics/news/defitsit-solidarnoi-sistemi-pensiynomu-fondu-ne-vistachae-26-mlrd-grn-na-pensii-v-2021 Дефіцит солідарної системи. Пенсійному фонду не вистачає 26 млрд грн на пенсії в 2021