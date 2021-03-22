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Ресурсів Пенсійного фонду вистачить для виплати пенсій і їх запланованих підвищень, - радник міністра соцполітики Шамбір

Ресурсів Пенсійного фонду вистачить для виплати пенсій і їх запланованих підвищень, - радник міністра соцполітики Шамбір

Попри карантин, ресурсів Пенсійного фонду досить для того, щоб виконати всі програми з підвищення і виплати пенсій цього року.

Про це в програмі "Насправді: Україна" телеканалу "Дом" заявив радник міністра соціальної політики України Микола Шамбір, передає Цензор.НЕТ.

Він визнав, що карантин вплинув на відрахування до Пенсійного фонду. Проте, тенденції січня-лютого позитивні.

"Те, що ми бачимо за перші два місяці цього року, - очікуваний результат. Як ви пам'ятаєте, в січні був досить жорсткий локдаун, була зупинка багатьох сфер економіки. Але, тим не менше, ми отримали надходжень більше, ніж у січні минулого року, коли ще не було карантину. Це можна вважати позитивним результатом. Нормальні надходження і в лютому", - сказав радник міністра.

Микола Шамбір очікує, що ресурсів бюджету Пенсійного фонду "вистачить для того, щоб виконати всі програми з підвищення і виплати пенсій цього року".
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Топ коментарі
+2
печатный станок - ваше фсе
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22.03.2021 19:57
+2
ОГВЗ напродавали на миллиарды снова. а для этого доллары продать надо.
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22.03.2021 20:03
+2
Дефицит Пенсионного фонда в 2020 году составляет 13,2 миллиарда
ПЯТНИЦА, 15 ЯНВАРЯ 2021,

Доходы Пенсионного фонда состоят из собственных доходов и дофинансирований из госбюджета. Так, в 2020 году собственных средств было 281,6 млрд грн, то есть всего 60,4%....
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22.03.2021 20:09
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печатный станок - ваше фсе
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22.03.2021 19:57 Відповісти
Серьёзно? А почему долар снова падать начал? В чем загвоздка?
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22.03.2021 19:59 Відповісти
ОГВЗ напродавали на миллиарды снова. а для этого доллары продать надо.
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22.03.2021 20:03 Відповісти
Хто падать начал? Доллар? Только сегодня я поменял сотку. Результат: всё те же 27,70, как и в пятницу.
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22.03.2021 20:04 Відповісти
Не понял, а где Зрада?
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22.03.2021 19:58 Відповісти
а кроме тебя про "Зраду" никто и не писал.

в данном случае не "Зрада", а полное непонимание советником министра того, чем он занимается.

"Ресурсов пенсионного фонда" никогда не хватало и этот фонд всегда приходилось дотировать из бюджета.

А тут вдруг стало хватать )))
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22.03.2021 21:52 Відповісти
Что за афера одним повышают другим индексируют а толком хрен поймешь что делается дебилы при должностях и никто толком ничего вразумительного сказать не могут
Придурки обьясните почему повышение пенсий привязали к индексации вроде это разные вещи ну нет повысили на 100 грн зато не проиндексировали шо за хрень
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22.03.2021 20:03 Відповісти
Хватит, но не всем!
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22.03.2021 20:03 Відповісти
в першу чергу хвате діпутатам і суддям по 100к.
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22.03.2021 20:05 Відповісти
Когда сейчас действующая власть говорит, что где-то все хорошо то жди ОПы. В этом самом хорошо и совсем не по-хорошему.
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22.03.2021 20:05 Відповісти
Дефицит Пенсионного фонда в 2020 году составляет 13,2 миллиарда
ПЯТНИЦА, 15 ЯНВАРЯ 2021,

Доходы Пенсионного фонда состоят из собственных доходов и дофинансирований из госбюджета. Так, в 2020 году собственных средств было 281,6 млрд грн, то есть всего 60,4%....
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22.03.2021 20:09 Відповісти
Шамбир. Прошу попробовать догадаться, с первого раза о его национальной принадлежности. И так вот- везде. И щансов, потому- 0(ноль).
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22.03.2021 20:10 Відповісти
В австралійському Порт-Ентоні будуватимуть четвертий водневий завод

Австралійські компанії Port Antony Renewables і GrapheneX підписали договір про будівництво в Порт-Ентоні (штат Вікторія) нового великого підприємства з виробництва екологічно чистого водню потужністю 100 тонн щодня. В рамках проекту також буде створено сховище водню, якій призначений для експорту, - повідомляє H2 View.
Договір з GrapheneX - вже четвертий в серії угод, які Port Anthony Renewables виконує в рамках зусиль, спрямованих на те, щоб утвердитися в якості лідера в області зеленого водню і створити Port Hydrogen Hub - найбільший центр екологічно чистої енергії в Південно-Східній Австралії.
«Ми сповнені ентузіазму у зв'язку з новим партнерством. Будівництво заводів по виробництву зеленого водню стає наріжним каменем нашої діяльності. Воно дозволяє широкої групі підприємців брати участь в технологічних і логістичних аспектах Port Hydrogen Hub», - сказав виконавчий директор Port Anthony Renewables Бен Ентоні.

«Ми з нетерпінням чекаємо створення нового кластера, який об'єднає представників галузі, інженерів і вчених в розробці технологічних можливостей в області рентабельного виробництва, зберігання і розподілу водню. Що дозволить Австралії зайняти лідируючі позиції в світовій водневої промисловості», - сказав, у свою чергу засновник і керуючий директор GrapheneX Стівен Ві Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/new_energy/news/v-avstraliyskomu-port-entoni-buduvatimut-chetvertiy-vodneviy-zavod-744330.html
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22.03.2021 20:33 Відповісти
П.С.
Уряду нашої держави необхідно терміново розробити програму з будівництва заводів по виробництву екологічно чистого водню.
Це майбутнє, а крім того буде можливість задіяти газотранспортну систему нашої держави для експорту водню до Європи.
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22.03.2021 20:36 Відповісти
и где повышение? чет не видать, а если еще посчитать сколько пенсов ковид забрал, то естественно хватит
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22.03.2021 20:35 Відповісти
Пенсионный фонд дотируется из бюджета....😡 Какие ресурсы у нищих??? Пи#дюки зеленые!!!
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22.03.2021 20:56 Відповісти
РЕСУРСИ ????????????????????
липень 2020:
Ресурсів Пенсійного фонду вистачить для виплати пенсій і їх запланованих підвищень, - радник міністра соцполітики Шамбір - Цензор.НЕТ 9101

Слава богу,цього року гроші річкою течуть...
https://ua-news.liga.net/economics/news/defitsit-solidarnoi-sistemi-pensiynomu-fondu-ne-vistachae-26-mlrd-grn-na-pensii-v-2021 Дефіцит солідарної системи. Пенсійному фонду не вистачає 26 млрд грн на пенсії в 2021
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22.03.2021 21:01 Відповісти
Коленька,у меня за год пенсия выросла на целых 100гр.-с 2100 до 2200.Я думаю,государство сможет вытащить это супер-улучшение!Правительство голубых(в самом плохом смысле этого слова и ты,Коля в их числе)!
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22.03.2021 22:16 Відповісти
40 лет трудового стажа, за 2 года ни копейки не добавили, интересно как они там считают кто достоин а кто нет
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23.03.2021 00:07 Відповісти
 
 