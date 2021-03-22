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В Україні в 2020 році наклали на себе руки 123 підлітки, - МВС

В Україні в 2020 році наклали на себе руки 123 підлітки, - МВС

В Україні торік наклали на себе руки 123 підлітки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"За статистичними даними, кількість вчинення підлітками самогубств із кожним роком зростає. За даними ЄРДР, в 2020 році наклали на себе руки 123 підлітки, а вже на початку березня 2021 року органами Національної поліції було зафіксовано 25 випадків самогубств і 91 спроба вчинити такі дії", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що в соцмережах з'явилися так звані "групи смерті", адміністратори яких у квестовій формі дають учасникам співтовариств, переважно дітям, завдання, пов'язані з виконанням дій, які можуть завдати шкоди здоров'ю або взагалі позбавити життя. Найбільша кількість груп смерті є в телеграмі.

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Топ коментарі
+5
Закрыть аптеки, а с ним и интенеты!
Запретить ножи и верёвки!
Снести здания выше 2 этажей!
Воспретить поезда!
Не пущать автомобили!
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22.03.2021 20:37
+2
В Украине в ДТП в 2020 года погибли 2842 человека. Из них 138 детей.
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22.03.2021 21:00
+1
и это страшно !
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22.03.2021 20:46
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Закрыть аптеки, а с ним и интенеты!
Запретить ножи и верёвки!
Снести здания выше 2 этажей!
Воспретить поезда!
Не пущать автомобили!
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22.03.2021 20:37 Відповісти
В Украине в ДТП в 2020 года погибли 2842 человека. Из них 138 детей.
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22.03.2021 21:00 Відповісти
А в Швеции в 12 раз меньше. Хотя автомобилей у них на душу населения больше.
Может потому что шведы не быдло, которое думает, что правила для того, чтобы их нарушать?
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23.03.2021 11:27 Відповісти
тільки російськомовні соцмережі винні, мета - сіяти смерть та жах в україні, чим більше -тим краще.
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22.03.2021 21:20 Відповісти
А що це таке -"мусульманские языки"? Це можуть бути будь-які мови.Якщо маєте на увазі країни, де іслам поширений, то відкриваємо статистику по самогубствам, можна в Вікіпедії, там Росія-на 3 місці, правда, Литва -на 4. А на останніх місцях такі ісламські країни, як Кувейт, Мальдіви. А найменше на 100 тис населення -в Барбадос і.Як це допоможе?
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23.03.2021 02:00 Відповісти
Вам не екзамен у вузі, а хоча б шкільну програму середніх класів по грамоті освоїти, щоб точніше думки виражати. То чому Гаяна, Росія та Литва в першій трійці по самогубствам?
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23.03.2021 02:26 Відповісти
Татьяна, воспитывать лучше надо!
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22.03.2021 21:27 Відповісти
Сегодня спрыгнул дедок
https://www.youtube.com/watch?v=NIMaxKmcMf0&t=20s&ab_channel=VLProd
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22.03.2021 20:40 Відповісти
Пипец, а его что не устроило?
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22.03.2021 21:32 Відповісти
и это страшно !
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22.03.2021 20:46 Відповісти
Включаю телевизор: ну новости оптимизма не добавляют -воруют,убивают!Посмотрю фильм: Вскрытие покажет, другой канал: Кости! Грустно....
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22.03.2021 20:52 Відповісти
природа самоочищается от слабых психически
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22.03.2021 20:58 Відповісти
Ну хватит тебе, если так подумать...
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22.03.2021 21:31 Відповісти
Щоб не було дитячих самогубств діти повинні навчатися в школах!!! а не сидіти на ідіотських дистанційках через психічно хворих дорослих!
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22.03.2021 21:00 Відповісти
Бандера, тебя бы в наше время...
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22.03.2021 21:29 Відповісти
Наприклад, у 2012 році не було "дистанційок", TikTok, Telegram... Ой, а що показує статистика самогубств серед дітей?

В Україні в 2020 році наклали на себе руки 123 підлітки, - МВС - Цензор.НЕТ 8994
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23.03.2021 05:17 Відповісти
а дітей в абсолютній кількості, мабуть, більше було в 2012 році
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23.03.2021 09:48 Відповісти
шахиды не досчитались в своих рядах таких крутых бойцов...
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23.03.2021 10:15 Відповісти
 
 