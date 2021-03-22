В Україні в 2020 році наклали на себе руки 123 підлітки, - МВС

В Україні торік наклали на себе руки 123 підлітки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"За статистичними даними, кількість вчинення підлітками самогубств із кожним роком зростає. За даними ЄРДР, в 2020 році наклали на себе руки 123 підлітки, а вже на початку березня 2021 року органами Національної поліції було зафіксовано 25 випадків самогубств і 91 спроба вчинити такі дії", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що в соцмережах з'явилися так звані "групи смерті", адміністратори яких у квестовій формі дають учасникам співтовариств, переважно дітям, завдання, пов'язані з виконанням дій, які можуть завдати шкоди здоров'ю або взагалі позбавити життя. Найбільша кількість груп смерті є в телеграмі.

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