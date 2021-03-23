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Хтось може виграти $220 млн в цю середу - брати участь в Powerball можна з України (реклама)

Що вища сума джекпоту, то більшу цікавість викликає найпопулярніша в світі лотерейна гра. Сьогодні на кону Powerball - $220 мільйонів, і цей джекпот може бути зірваний вже в цю середу. Дізнайтеся, як взяти участь в тиражі з офіційними білетами з України.

Хтось може виграти $220 млн в цю середу - брати участь в Powerball можна з України (реклама) 01

Здається, в ці дні всі хочуть зіграти в лотерею США Powerball, і можна зрозуміти чому. З тих пір, як лотерея розіграла рекордний джекпот у розмірі 1,58 мільярда доларів в січні 2016 року, ім'я лотереї - у всіх на вустах. Якщо ви обмірковуєте взяти участь в лотереї Powerball з України, ви можете купити білети онлайн, абсолютно законно і безпечно.

Згідно з правилами американської лотереї Powerball, хто завгодно може "купити білет Powerball ... взяти участь в грі ... отримати виграш." Більш того, на офіційному сайті лотереї йдеться, що "вам необов'язково бути громадянином (США) або резидентом, щоб взяти участь в грі."

Оскільки відправитися в США особисто за білетом зараз не варіант, ви можете взяти участь в лотереї онлайн на сайті theLotter, провідному світовому сервісі для придбання лотерейних білетів онлайн.

"Вартість білета Powerball на сайті theLotter розраховується виходячи з базової вартості офіційного лотерейного білета, а також невеликий комісії за послуги сайту. Коли ви купуєте лотерейні білети Powerball на сайті theLotter, наші місцеві агенти в США купують офіційні фізичні білети у рітейлерів від вашого імені, "- пояснює Адріан Коореманс, представник theLotter.

"Коли ви виграєте лотерейний приз, ви отримаєте його цілком, так як сервіс не стягує комісій з виграшів (за винятком податкових відрахувань, де це може бути застосовано)," додав він.

Ось як ви можете виграти:

  1. Пройдіть реєстрацію на сайті theLotter.com
  2. Виберіть лотерею Powerball
  3. Відзначте 5 номерів (від 1 до 69)
  4. Виберіть 1 номер 'Powerball' (від 1 до 26)
  5. Підтвердіть покупку

На сайті theLotter пропонується мінімальна кількість полів (3 поля), за $15.

Щасливі переможці

Виграти в лотерею складно, але можливо, як показують історії наших щасливих переможців.

Один з найбільших лотерейних переможців на сайті: житель Багдада, який виграв $ 6.4 мільйона в лотереї Орегон Мегабакс в серпні 2015 г. На його прикладі було доведено, що нерезиденти США можуть офіційно забрати свій лотерейний виграш з білетом, придбаним онлайн на сайті TheLotter.

Дивовижний виграш громадянина Іраку, однак, не єдиний приклад того, як нерезиденти США виграють в лотереї і успішно забирають свої виграші. Так, пенсіонерка з Панами зуміла виграти $ 30-мільйонний джекпот в лотереї Флорида Лото в липні 2017 р

Джекпот лотереї Powerball може бути зірваний вже в цю середу. Як і резиденти США, ви теж можете взяти участь в тиражі і спробувати виграти величезний джекпот! Беручи участь в тиражах Powerball США з України онлайн на сайті theLotter.com, ваші шанси на виграш рівно такі ж, як і шанси тих, хто купує лотерейні білети в кіосках на території США.

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Хтось може виграти $220 млн в цю середу - брати участь в Powerball можна з України (реклама) - Цензор.НЕТ 919
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23.03.2021 10:04 Відповісти
Джек-пот сорвет Путлер и его КГБшная банда Гопников
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23.03.2021 10:05 Відповісти
то скорее будет джек-потс
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23.03.2021 18:04 Відповісти
Хтось може й виграти...Але 99,9999% відсотків програють.
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23.03.2021 10:14 Відповісти
Пока живут на свете дураки, Обманывать нам, стало быть, с руки.

Почему у нас в стране до сих пор процветают пирамиды типа B2B Jewelery? Да потому что спрос среди населения огромен на такие разводы! Невероятно большое кол-во людей у нас охотно верят что они могут сказочно разбогатеть ничего не делая... МММ бы у нас опять бы на ура зашел и люди бы понесли деньги, при чем бы половина несла деньги зная что это лохотрон, но в надежде разбогатеть на начальном этапе... С ублюдками у власти такая же ситуация, чем ублюдочнее политик, тем циничнее его лозунги на выборах, справедливость, борьба с олигархами, равенство и справедливость. А приходя к власти, они тупо кидают доверчивый электорат. Поэтому пока в Украине не сократится число лохов, ситуация в не изменится, к власти так и будут приходить ублюдки с целью наживи а лохи опять будут разочаровываться...
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23.03.2021 10:15 Відповісти
Думаю слугам народа и ляшко повинно повезти
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23.03.2021 10:52 Відповісти
Если выиграешь, то тебе конечно вернут билет)))
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23.03.2021 12:14 Відповісти
Ляшко может.
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23.03.2021 16:31 Відповісти
 
 