Імплементація стандартів НАТО не дорівнює їх впровадженню, - заступник начальника управління речового забезпечення ЗСУ Саковець
Третина стандартів НАТО не містять конкретних цифр, вимог чи методик. Їх наповнення збройні сили кожної країни визначають самостійно.
Про це пише у фейсбуці заступник начальника управління речового забезпечення ЗСУ Василь Саковець, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, станом на 2014 рік в частині речового забезпечення в Україні не було імплементовано жоден стандарт НАТО. До осені 2015 року документи про ці стандарти вдалося отримати від НАТО і перекласти українською мовою. З цього моменту почалося їх впровадження в ЗСУ.
"30% всіх стандартів НАТО не несуть ніяких цифр, вимог конкретних або методик. Вони лише декларативні, розмиті і не конкретизовані! Так, документи НАТО розмиті!!!" - пише Саковець.
Так, наприклад, стандарт маскування передбачає, що бойовий одяг має забезпечувати маскування в декількох діапазонах, але не вказує ні норму, якій вона повинна відповідати, ні методи вимірювань, ні обладнання для вимірювань, ні допущені похибки.
"Знаєте, що це означає? ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ стандарту не є його ВПРОВАДЖЕННЯМ!" - підкреслив Саковець.
"Тобто 30% стандартів дають нам вудку, а рибку повинні ловити самі. Тобто, імплементуючи стандарт, ми не стаємо ситими, а тільки є шанс зловити рибу на обід. Це якщо просто і доступно", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
откуда-откуда... із ОПи немитої...
https://twitter.com/Shtirlitz53 Анатолий Штирлиц @Shtirlitz53
https://twitter.com/Shtirlitz53 https://twitter.com/Shtirlitz53
От цікаво, звідки вони знають повністю "секретну" інформацію.
Щойно в столиці розвантажили 3 підрозділи НАТОвських військових і частинами відправили на схід, а вони вже знають. Дива та й годі.
ПС. Знають, що навіть волонтери їх переодягали у цивільну для приховуваного пересування...
Путлер и Лукашеску пригласили Зеленского в Тухлый Союз ,накрыли поляну Шампусь и прочие цукерки на закусь Зеля подумав й каже, я йду в НАТО Я Байдена боюсь
Випадки постачання неякісного військового майна на речові склади старанно фіксуються СБУ, але справа далі не йде...
Тож "чому ми досі не у НАТО?" пане генерал, я думаю вам зрозуміло. Чи ви не знаєте РЕАЛЬНОЇ обстановки з забезпеченням речовим майном? Дійсно, "клеїти дурня" набагато легше ніж протистояти СИСТЕМІ, яку ви ж й очолюєте!