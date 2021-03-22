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НАТО (6215) стандарт (87) ЗСУ (7201)

Імплементація стандартів НАТО не дорівнює їх впровадженню, - заступник начальника управління речового забезпечення ЗСУ Саковець

Імплементація стандартів НАТО не дорівнює їх впровадженню, - заступник начальника управління речового забезпечення ЗСУ Саковець

Третина стандартів НАТО не містять конкретних цифр, вимог чи методик. Їх наповнення збройні сили кожної країни визначають самостійно.

Про це пише у фейсбуці заступник начальника управління речового забезпечення ЗСУ Василь Саковець, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, станом на 2014 рік в частині речового забезпечення в Україні не було імплементовано жоден стандарт НАТО. До осені 2015 року документи про ці стандарти вдалося отримати від НАТО і перекласти українською мовою. З цього моменту почалося їх впровадження в ЗСУ.

"30% всіх стандартів НАТО не несуть ніяких цифр, вимог конкретних або методик. Вони лише декларативні, розмиті і не конкретизовані! Так, документи НАТО розмиті!!!" - пише Саковець.

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Так, наприклад, стандарт маскування передбачає, що бойовий одяг має забезпечувати маскування в декількох діапазонах, але не вказує ні норму, якій вона повинна відповідати, ні методи вимірювань, ні обладнання для вимірювань, ні допущені похибки.

"Знаєте, що це означає? ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ стандарту не є його ВПРОВАДЖЕННЯМ!" - підкреслив Саковець.

"Тобто 30% стандартів дають нам вудку, а рибку повинні ловити самі. Тобто, імплементуючи стандарт, ми не стаємо ситими, а тільки є шанс зловити рибу на обід. Це якщо просто і доступно", - додав він.

Імплементація стандартів НАТО не дорівнює їх впровадженню, - заступник начальника управління речового забезпечення ЗСУ Саковець 01
Імплементація стандартів НАТО не дорівнює їх впровадженню, - заступник начальника управління речового забезпечення ЗСУ Саковець 02
Імплементація стандартів НАТО не дорівнює їх впровадженню, - заступник начальника управління речового забезпечення ЗСУ Саковець 03
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Топ коментарі
+3
Контракт ще більш менш.А от наша призовна армія,це совок і рабство.Ні про яке НАТО там мова не йде.
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22.03.2021 21:31
+3
Если не написали про роту негров, то еще не всю секретную информацию знают....негры особо воздействуют на "умы" жителей Домбабве и Лугандона...
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22.03.2021 21:42
+1
Тяжело генералам, когда надо думать самим...тем более, бесплатно...
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22.03.2021 21:31
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Тяжело генералам, когда надо думать самим...тем более, бесплатно...
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22.03.2021 21:31 Відповісти
Контракт ще більш менш.А от наша призовна армія,це совок і рабство.Ні про яке НАТО там мова не йде.
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22.03.2021 21:31 Відповісти
https://twitter.com/Shtirlitz53

откуда-откуда... із ОПи немитої...

https://twitter.com/Shtirlitz53 Анатолий Штирлиц @Shtirlitz53

https://twitter.com/Shtirlitz53 https://twitter.com/Shtirlitz53



От цікаво, звідки вони знають повністю "секретну" інформацію.
Щойно в столиці розвантажили 3 підрозділи НАТОвських військових і частинами відправили на схід, а вони вже знають. Дива та й годі.
ПС. Знають, що навіть волонтери їх переодягали у цивільну для приховуваного пересування...

Имплементация стандартов НАТО не равна их внедрению, - замначальника управления вещевого обеспечения ВСУ Саковец - Цензор.НЕТ 446
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22.03.2021 21:38 Відповісти
не тиражируете мусор, плс
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22.03.2021 21:41 Відповісти
Если не написали про роту негров, то еще не всю секретную информацию знают....негры особо воздействуют на "умы" жителей Домбабве и Лугандона...
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22.03.2021 21:42 Відповісти
Так скоро и в проклятой паРаше нарозказують всегда спитым дурковатым кацапам про вроде как прибывших в Украину просто огромного количества военнослужащих негров. И эти негры просто остервенело массово трахают и главное что исключительно только беззащитных козломордых кацапок. Трахают эти негры и притом изуверским извращённым способом...несмотря на то что кремлёвские фашисты им всучили кацапские паспорта, которые преступные незаконные в Украинской державе..А значит кровавой кацапской орде надо срочно вторгнутся в Украину чтобы защитить российскую душу или жопу.
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23.03.2021 06:44 Відповісти
очень жаль, что такие гиганты мысли отвечают за подобные вопросы
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22.03.2021 21:39 Відповісти
Москва.Аэропорт Внуково.Стоит мужик с плакатом "Убийца!",двое в штатском подходят : вы арестованы за оскорбление президента.Чуваки,так тут не нацарапано : Путлер-Убийца!
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22.03.2021 21:41 Відповісти
30% всех стандартов НАТО не несут никаких цифр, требований конкретных или методик. Они лишь декларативные, размытые и не конкретизированные! - с такой политикой лучше воровать .А реально посмотреть на вещевое обеспечение войск НАТО,питние ,места дислокации(жилье) полигоны ,вооружение ,подчинение ,организацию снабжения,хранение оружия и техники и воплощать тоже самое нет ума -размытость
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22.03.2021 21:44 Відповісти
В Украинские территориальные воды зашли корабли стран НАТО до 29 марта идут учения стран Альянса вместе с украинскими войсками...,Крысы Мавзолейные вам не страшно?
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22.03.2021 21:44 Відповісти
Анекдот из Ютьюба.
Путлер и Лукашеску пригласили Зеленского в Тухлый Союз ,накрыли поляну Шампусь и прочие цукерки на закусь Зеля подумав й каже, я йду в НАТО Я Байдена боюсь
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22.03.2021 21:55 Відповісти
...каптер...ты не разглагольствуй херню всякую а согласовывай с натовцами вопросы или сомнения и одевай солдат...вот балабол бл))...на шару не проканает, в "дубке" сам воюй...
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22.03.2021 21:57 Відповісти
Навіщо красти один раз, коли можна це зробити тричі: на імплементації, реалізації, та утилізації?
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22.03.2021 21:58 Відповісти
Путлер арестовал Пензенского Губанатора на РАБссии,видать воровал больше фюрера РАБссии...
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22.03.2021 21:59 Відповісти
Імплементація стандартів НАТО не дорівнює їх впровадженню, - заступник начальника управління речового забезпечення ЗСУ Саковець - Цензор.НЕТ 3638
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22.03.2021 22:02 Відповісти
Імплементація стандартів НАТО не дорівнює їх впровадженню, - заступник начальника управління речового забезпечення ЗСУ Саковець - Цензор.НЕТ 4904
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22.03.2021 22:03 Відповісти
У вас когда отбой в палате? По звонку или когда заведуюший сказку прочитает?
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22.03.2021 22:12 Відповісти
Давите их, сенатор 😀😀😀
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22.03.2021 22:26 Відповісти
Думать головой - это для наших военноначальников космос! А вот че-нить скомуниздить - это запросто!
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22.03.2021 22:21 Відповісти
Не надо изобретать колесо!Надо перенимать уже апробированный опыт.В НАТО - разделение труда .Только очень мощные страны могут позволить разные виды вооружений.Германия-вообще сачок в НАТО.Британцы и Французы -наоборот.Нам надо тоже участвовать в разделении труда.Пока мы можем только солдат поставлять.
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22.03.2021 22:27 Відповісти
А позвонить соседям в Польшу или в страны Балтии за пояснениями и опытом шо, религия запрещает?
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22.03.2021 22:28 Відповісти
суки необразованные... вернее образованные по дебильным савецким стандартам, где солдат ничто, обмундирование - говно, жрачка - в тюрьме лучше...
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23.03.2021 05:33 Відповісти
а тех кто служил ранее насколько миллиардов государство их обворовало??? а да все простили(((((
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23.03.2021 07:26 Відповісти
Начскладу Саковцю подобаются совєтскі стандарти, бо лекше вкрасти!
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23.03.2021 08:43 Відповісти
А чому цей Саковець не розкаже про намети, що йдуть у ЗСУ, виробляють з тканини з РФії, що чернігівська фірма "Сівертекс" є монополістом у виробництві та постачанні неякісного товару у ЗСУ за значно завищеними цінами. Конкуренція серед постачальників одягу та спорядження для армії безпідставно знищена на догоду окремим підприємствам - "заносчикам кешу" у високі кабінети МОУ. Офіцери, які намагаються чинити опір "схєматозу", піддаються цькуванню та переслідуванню...

Випадки постачання неякісного військового майна на речові склади старанно фіксуються СБУ, але справа далі не йде...

Тож "чому ми досі не у НАТО?" пане генерал, я думаю вам зрозуміло. Чи ви не знаєте РЕАЛЬНОЇ обстановки з забезпеченням речовим майном? Дійсно, "клеїти дурня" набагато легше ніж протистояти СИСТЕМІ, яку ви ж й очолюєте!
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21.09.2021 08:37 Відповісти
 
 