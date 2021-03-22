Рябошапка про створення Бюро економічної безпеки: Тепер нам всім доведеться оплачувати цю "радість", а бізнесу - "домовлятися" з іще однією "інвестнянею"
Президент України таки підписав закон про Бюро економічної безпеки, проігнорувавши застереження як професійного середовища, так і головного юридичного відомства країни.
Про це в Facebook написав ексгенпрокурор Руслан Рябошапка, передає Цензор.НЕТ.
"У Міністерстві юстиції також рекомендували главі держави застосувати право вето до закону, підкреслюючи його невідповідність Європейській конвенції про права людини й основних свобод, Конституції України, неузгодженість з іншими законами і розмитість повноважень нового репресивного органу.
Що це означатиме для людей?
По-перше, нам всім доведеться оплатити цю "радість" із власної кишені. Спочатку "скинемося" на утримання нових генералів, їхніх коханок і яхт, а потім - на відшкодування за рішеннями ЄСПЛ - адже Мін'юст чітко вказав, що діяльність БЕБ може привести до порушень Конвенції.
По-друге, бізнесу доведеться "домовлятися" з іще однією "інвестнянею". На додаток до сьогоднішніх "нянь" з прокуратури, Нацполу і СБУ ", - зазначив Рябошапка.
Нагадаємо, Верховна Рада 28 січня підтримала в цілому законопроєкт про створення Бюро економічної безпеки.
22 березня президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про Бюро економічної безпеки України" № 1150-IX.
Будь ласка, зачекайте...
По перше - націоналізація, "Мотор-Січі" це форс-мажор... (санкції США)
По друге - оскільки в Україні існують а) Візовий режим . б) боротьба з втечею долярів з України, в) Китай ЗАВЖДИ голосує проти інтересів України в ООН. г) існують американські санкції проти Китаю.. - слід до них приєднатися і зажати візи китайцям так- щоб повністю зник з стихійних ринків України китайський ширпотреб і заборонити імпортерам завозити неякісні авто та інші китайські товари, які заполонили наші магазини
От тоді тому Ду ТАО - мало не покажеться...
А Китай пре в Україну своїх неякісних та фальсифікованих товарів не багато - не мало мало... а на суму більшу за 60 млрд. дол щорічно...!!!
Єдиний якісний товар з Китаю - мобілки... Але якісні врни томау, що всі вони склалаються з якіцсних комплектуючих, виробництва США...
І якби у ЗЕ було масло в голові, то домовився б із США - збирати їх не в Китаї, а в Україні... Благо, в Україні простоюючих та пустуючих радіозаводів, заводів електроніки - тьма...
Але ж... не на те він вчився.. йому б вкрасти, та побільше... А в американців не вкрадеш і не спишеш на низькоякісні комплектуючі...
Рейдерство и вымогательство на государственном уровне.
СБУ рубит бабло и занимается рєкетом. Антитеррор - бутафория для лохов.
Самое бедное европейское государство в ближайшее время будет иметь половину населения
из правоохранительных и судебных органов , проверяющих и контролирующих органов, а стольная часть будет работать на них и пенсионеров, постоянно беря кредиты !!!