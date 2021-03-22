Рябошапка про створення Бюро економічної безпеки: Тепер нам всім доведеться оплачувати цю "радість", а бізнесу - "домовлятися" з іще однією "інвестнянею"

Президент України таки підписав закон про Бюро економічної безпеки, проігнорувавши застереження як професійного середовища, так і головного юридичного відомства країни.

Про це в Facebook написав ексгенпрокурор Руслан Рябошапка, передає Цензор.НЕТ.

"У Міністерстві юстиції також рекомендували главі держави застосувати право вето до закону, підкреслюючи його невідповідність Європейській конвенції про права людини й основних свобод, Конституції України, неузгодженість з іншими законами і розмитість повноважень нового репресивного органу.

Що це означатиме для людей?

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По-перше, нам всім доведеться оплатити цю "радість" із власної кишені. Спочатку "скинемося" на утримання нових генералів, їхніх коханок і яхт, а потім - на відшкодування за рішеннями ЄСПЛ - адже Мін'юст чітко вказав, що діяльність БЕБ може привести до порушень Конвенції.

По-друге, бізнесу доведеться "домовлятися" з іще однією "інвестнянею". На додаток до сьогоднішніх "нянь" з прокуратури, Нацполу і СБУ ", - зазначив Рябошапка.

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Нагадаємо, Верховна Рада 28 січня підтримала в цілому законопроєкт про створення Бюро економічної безпеки.

22 березня президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про Бюро економічної безпеки України" № 1150-IX.