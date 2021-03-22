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час (86) Зеленський (22448) МВС (3471) протест (2377) Стерненко (383) Офіс Президента (1998) COVID-19 (19763)

Головні новини 22 березня: прихильники Стерненка обіцяють нові акції, МВС - нові підозри

Головні новини 22 березня: прихильники Стерненка обіцяють нові акції, МВС - нові підозри

Офіс президента почали відмивати від написів, але учасники акції обіцяють нові протести, а МВС - нові підозри, - головні новини 22 березня.

Прихильники Стерненка збираються на нову акцію протесту

Акція відбудеться в день апеляції, дата поки невідома. Також протестувати збиралися сьогодні під час обрання запобіжного заходу затриманому "за хуліганство" під час суботньої акції ветерану Сорду, але засідання суду перенесли на завтра.

Сам Стерненко звернувся до Зеленського листом із СІЗО. "Закликаю Зеленського негайно почати діалог, вилізти з теплої ванни і діяти як гарант конституційних прав і свобод, а не ховатися від відповідальності", - пише активіст.

Зеленський тим часом на зустрічі з главою ЄБРР пообіцяв, що в Україні через 3 роки завершиться судова реформа і буде побудована прозора й ефективна судова система.

МВС обіцяє нові підозри учасникам суботньої акції

"Там будуть і інші підозри. Ви побачите це із заяви на сайті Національної поліції вже сьогодні. У нас слідчі всю ніч працювали і весь день учорашній, і сьогодні працюють над тим, щоб зібрати докази, переглядали сотні відеоматеріалів, як засобів ЗМІ, так і оперативних зйомок, які в нас є. Тому це буде не одна підозра, будуть і інші", - заявив у телеефірі заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Будівлю Офісу президента відмивають від графіті

Спочатку стерли свастику, потім почали прибирати інші написи. Основне миття заплановано на завтра, загалом процес очищення будівлі ОП від написів займе 4 дні.

Транспорт у "червоних зонах" зупинятимуть по-новому

Транспортні обмеження для цих зон буде тепер встановлювати місцева влада, автоматичного транспортного локдауну не буде. У Києві громадський транспорт вирішили не зупиняти, а от у Миколаєві в нього можна буде потрапити тільки за спецперепустками.

Лікарі кажуть, що коронавірус протікає дедалі важче, реанімації захлинаються хворими, а у 20% тих, що перехворіли, не виробляються антитіла.

У МОЗ підрахували, що для вироблення колективного імунітету потрібно прищепити 30 млн українців - це 70% населення країни. Якщо поспішити, можна впоратися за рік.

Рада не встигне скасувати перехід на літній час

Розглянути доопрацьований законопроєкт про скасування переходу на літній час можуть не раніше 31 березня, а сам перехід заплановано на 28 березня. Надія тепер тільки на Кабмін - він може скасувати переведення стрілок своєю постановою.
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Топ коментарі
+10
https://twitter.com/Anakoyher тётя Роза

Он опустил крышку рояля, натянул штаны и начал управлять государством.
Получается не очень.
Но ничего страшного.
Скинуть опять штаны и поднять крышку рояля и ты опять при деле, где у тебе получалось.
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22.03.2021 22:20
+7
При Яныке все именно так и начало закручиваться.

Протестующие: Мы будем стоять до конца.
Менты: Мы будем вас прессовать, пытать, калечить и фабриковать дела.

Итог все знают.
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22.03.2021 22:23
+5
https://savchuk.live/organizatorom-mityngu-pid-op-vyyavyvsya-pryhylnyk-zelenskogo-yakyj-robyt-yih-na-zamovlennya/?fbclid=IwAR1CmuVnm9m9dMQ9zR5tWAmgsrWjGx-D_DSGlQhYJ-tStMTV6bnhn51h6a4 Один з організаторів мітингу під ОП виявився прихильник Зеленського який робить їх на замовлення


Главные новости 22 марта: сторонники Стерненко обещают новые акции, МВД - новые подозрения - Цензор.НЕТ 1462
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22.03.2021 22:21
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МВД преступники и что сделать?
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22.03.2021 22:14 Відповісти
Не білі і не пушисті, тому так живемо
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22.03.2021 22:18 Відповісти
надо как вчера в Бристоле Англия чтоб показать как выглядят настоящие погромы и как хорошо горят полицейские машины а не графити и поламаные двери что так расплакались https://www.youtube.com/watch?v=0NukC46G-1U Protesters clash with police in Bristol, England
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22.03.2021 22:21 Відповісти
расслабся сбу может только Бубочку защищать олигархов покрывать на остальных им по барабану как и на агентов кремля и пятую колонну
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22.03.2021 22:24 Відповісти
третий закон ньютона в интерпретации мвд ))
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22.03.2021 22:18 Відповісти
https://twitter.com/Anakoyher тётя Роза

Он опустил крышку рояля, натянул штаны и начал управлять государством.
Получается не очень.
Но ничего страшного.
Скинуть опять штаны и поднять крышку рояля и ты опять при деле, где у тебе получалось.
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22.03.2021 22:20 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=326Il4SlGmo
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22.03.2021 22:34 Відповісти
https://savchuk.live/organizatorom-mityngu-pid-op-vyyavyvsya-pryhylnyk-zelenskogo-yakyj-robyt-yih-na-zamovlennya/?fbclid=IwAR1CmuVnm9m9dMQ9zR5tWAmgsrWjGx-D_DSGlQhYJ-tStMTV6bnhn51h6a4 Один з організаторів мітингу під ОП виявився прихильник Зеленського який робить їх на замовлення


Главные новости 22 марта: сторонники Стерненко обещают новые акции, МВД - новые подозрения - Цензор.НЕТ 1462
показати весь коментар
22.03.2021 22:21 Відповісти
При Яныке все именно так и начало закручиваться.

Протестующие: Мы будем стоять до конца.
Менты: Мы будем вас прессовать, пытать, калечить и фабриковать дела.

Итог все знают.
показати весь коментар
22.03.2021 22:23 Відповісти
Главные новости 22 марта: сторонники Стерненко обещают новые акции, МВД - новые подозрения - Цензор.НЕТ 1365
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22.03.2021 22:35 Відповісти
Головні новини 22 березня: прихильники Стерненка обіцяють нові акції, МВС - нові підозри - Цензор.НЕТ 1915

"Ну шо, «білі пальтішкі» та «білі комірці», засуджуєте «банду жлобів», які в суботу «вели себе як останній скот»?!!

Розкажіть про ваше обурення ось цій жінці! Розкажіть, дивлячись в очі!
Це Світлана Антоненко, дружина та матір дітей Андрій Антоненко, якого ті, хто сидить в державних будівлях з тризубами на табличках тримають за ґратами вже 467 діб!!!
Чотириста, ****, шістдесят, *****, сім грьобаних діб!!! Без будь яких доказів причетності!!!
Розкажіть Світлані, як треба робити правильно, як не можна перетворювати мирний супротив на наступ! Як не можна дратувати владу...

Тільки розкажіть це, дивлячись їй в очі, під час чергового судового засідання, рахунок яким Світлана вже втратила!

Так само, як вже 467 діб вона втратила спокій, нервову систему, виплакала всі сльози і не бачить свого чоловіка!

Прийдіть під Шевченківський суд 23 березня 2021 року на 14-00 і розкажіть Світлані, як негарно розмальовувати фасади держустанов, бити вікна, палити фаєра з димовухами і про роль Тризуба в житті кожного українця...

Прийдете?! Розкажете?!"
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22.03.2021 22:57 Відповісти
Прихильники Стерненка-це прихильники справедливості і справжньої судової системи.А таких-98%.Тому поки влада буде сліпою,глухою і дурною,люди будуть виходити на вулицю.І чим частіше-тим радикальніше!
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22.03.2021 23:36 Відповісти
За 4 дні 300К грн. - гарна зарплата в Україні. не треба й до Польщі їхати. Скільки ж там людей працює?
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22.03.2021 23:48 Відповісти
1 прибиральник з Kärcher взятим на прокат на 4 доби, миючі засоби придбані на розпродажу. Можливо 1 наглядачь, щоб підписати акт виконаних робіт та закрити смету.
І купа фірм прокладок із рахунками в офшорах де пропадуть 99,9% коштів.
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23.03.2021 09:28 Відповісти
Тупым клоунам, вместо пряника, Запад выписал пенделя) Какое же дыбильное шобло - наша власть...

Это прекрасно! Появилась информация, что фасад Офиса президента начали мыть в понедельник в 15-00.
Почему только в 15?
Да понимаете, великие светила политтехнологий в Офисе президента, во главе с нашим любимым супергероем Мишей Подоляком, решили подать погром под ОП, как аналог погрома Капитолия сторонниками Трампа.
В ОП ждали реакции от представителей Запада...
🤪И дождались.
Временная поверенная США Кристина Квин в разговоре с Ермаком, высказала свое крайнее недовольство примитивными провокациями во время протестов за Стерненко.
Со слов источника, госпожа Квин сообщила, что посольство США обладает информацией о спланированной дискредитации протеста, которую курировал министр МВД Арсен Аваков.

🤷🏻‍♂️Что остается теперь Ермаку? Ему остается единственный раз за всю карьеру выполнить прямые обязанности главы Офиса президента - фасад помыть.

📌Господа из Офиса президента, мы знаем, что вы нас читаете.
Вы, когда спускаете с цепи на соцсетях весь пул своих ЛОМов, не забывайте напомнить Мише Подоляку, что лично ему не нужно вылазить с тем же самым текстом на экраны ТВ. Особенно - на экран канала НАШ.
Изгаженый фасад Офиса, комментировать должен завхоз - это ему проблемы создали.
Но когда же состояние фасада ОП коментирует главный политтехнолог президента - это явка с повинной.
😀Идите теперь! Мойте фасад.

Печерский холм
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23.03.2021 02:10 Відповісти
Харківські "патріоти" в поліцейській формі погрожують молоді, яка відстояла незалежність України? А де були тисячі поліціянтів Харкова і області, коли 15 п'яних кацапа, які приїхали з Білгорода захопили облраду? Де був Геращенко з Бенядіктовою та іншими полковниками та генералами? Звільнили місто і область вінницький "Егуар", а "харківські патрійоти" на днях захопили ветерана АТО, який пройшов всі горячі точки війни з кацапами, жителя Вінницької якраз тої Вінницької області за розбиту шибку у дверях Найсвітлішого.
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23.03.2021 09:11 Відповісти
Як би зелька вийшов до народу, то нап##дили і обмалювали його, і може справа рушила б з місця, а так як шмаркля ховається від свого народу потрощили будівлю ...

Хто винен ? - зелька і його шакали, які просто не лишають вибору для громадян ...
Майдан - вирішить питання, бо зелька не в змозі ....
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23.03.2021 09:31 Відповісти
 
 