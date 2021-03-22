Головні новини 22 березня: прихильники Стерненка обіцяють нові акції, МВС - нові підозри
Офіс президента почали відмивати від написів, але учасники акції обіцяють нові протести, а МВС - нові підозри, - головні новини 22 березня.
Прихильники Стерненка збираються на нову акцію протесту
Акція відбудеться в день апеляції, дата поки невідома. Також протестувати збиралися сьогодні під час обрання запобіжного заходу затриманому "за хуліганство" під час суботньої акції ветерану Сорду, але засідання суду перенесли на завтра.
Сам Стерненко звернувся до Зеленського листом із СІЗО. "Закликаю Зеленського негайно почати діалог, вилізти з теплої ванни і діяти як гарант конституційних прав і свобод, а не ховатися від відповідальності", - пише активіст.
Зеленський тим часом на зустрічі з главою ЄБРР пообіцяв, що в Україні через 3 роки завершиться судова реформа і буде побудована прозора й ефективна судова система.
МВС обіцяє нові підозри учасникам суботньої акції
"Там будуть і інші підозри. Ви побачите це із заяви на сайті Національної поліції вже сьогодні. У нас слідчі всю ніч працювали і весь день учорашній, і сьогодні працюють над тим, щоб зібрати докази, переглядали сотні відеоматеріалів, як засобів ЗМІ, так і оперативних зйомок, які в нас є. Тому це буде не одна підозра, будуть і інші", - заявив у телеефірі заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
Будівлю Офісу президента відмивають від графіті
Спочатку стерли свастику, потім почали прибирати інші написи. Основне миття заплановано на завтра, загалом процес очищення будівлі ОП від написів займе 4 дні.
Транспорт у "червоних зонах" зупинятимуть по-новому
Транспортні обмеження для цих зон буде тепер встановлювати місцева влада, автоматичного транспортного локдауну не буде. У Києві громадський транспорт вирішили не зупиняти, а от у Миколаєві в нього можна буде потрапити тільки за спецперепустками.
Лікарі кажуть, що коронавірус протікає дедалі важче, реанімації захлинаються хворими, а у 20% тих, що перехворіли, не виробляються антитіла.
У МОЗ підрахували, що для вироблення колективного імунітету потрібно прищепити 30 млн українців - це 70% населення країни. Якщо поспішити, можна впоратися за рік.
Рада не встигне скасувати перехід на літній час
Розглянути доопрацьований законопроєкт про скасування переходу на літній час можуть не раніше 31 березня, а сам перехід заплановано на 28 березня. Надія тепер тільки на Кабмін - він може скасувати переведення стрілок своєю постановою.
Будь ласка, зачекайте...
Он опустил крышку рояля, натянул штаны и начал управлять государством.
Получается не очень.
Но ничего страшного.
Скинуть опять штаны и поднять крышку рояля и ты опять при деле, где у тебе получалось.
Протестующие: Мы будем стоять до конца.
Менты: Мы будем вас прессовать, пытать, калечить и фабриковать дела.
Итог все знают.
"Ну шо, «білі пальтішкі» та «білі комірці», засуджуєте «банду жлобів», які в суботу «вели себе як останній скот»?!!
Розкажіть про ваше обурення ось цій жінці! Розкажіть, дивлячись в очі!
Це Світлана Антоненко, дружина та матір дітей Андрій Антоненко, якого ті, хто сидить в державних будівлях з тризубами на табличках тримають за ґратами вже 467 діб!!!
Чотириста, ****, шістдесят, *****, сім грьобаних діб!!! Без будь яких доказів причетності!!!
Розкажіть Світлані, як треба робити правильно, як не можна перетворювати мирний супротив на наступ! Як не можна дратувати владу...
Тільки розкажіть це, дивлячись їй в очі, під час чергового судового засідання, рахунок яким Світлана вже втратила!
Так само, як вже 467 діб вона втратила спокій, нервову систему, виплакала всі сльози і не бачить свого чоловіка!
Прийдіть під Шевченківський суд 23 березня 2021 року на 14-00 і розкажіть Світлані, як негарно розмальовувати фасади держустанов, бити вікна, палити фаєра з димовухами і про роль Тризуба в житті кожного українця...
Прийдете?! Розкажете?!"
І купа фірм прокладок із рахунками в офшорах де пропадуть 99,9% коштів.
Это прекрасно! Появилась информация, что фасад Офиса президента начали мыть в понедельник в 15-00.
Почему только в 15?
Да понимаете, великие светила политтехнологий в Офисе президента, во главе с нашим любимым супергероем Мишей Подоляком, решили подать погром под ОП, как аналог погрома Капитолия сторонниками Трампа.
В ОП ждали реакции от представителей Запада...
🤪И дождались.
Временная поверенная США Кристина Квин в разговоре с Ермаком, высказала свое крайнее недовольство примитивными провокациями во время протестов за Стерненко.
Со слов источника, госпожа Квин сообщила, что посольство США обладает информацией о спланированной дискредитации протеста, которую курировал министр МВД Арсен Аваков.
🤷🏻♂️Что остается теперь Ермаку? Ему остается единственный раз за всю карьеру выполнить прямые обязанности главы Офиса президента - фасад помыть.
📌Господа из Офиса президента, мы знаем, что вы нас читаете.
Вы, когда спускаете с цепи на соцсетях весь пул своих ЛОМов, не забывайте напомнить Мише Подоляку, что лично ему не нужно вылазить с тем же самым текстом на экраны ТВ. Особенно - на экран канала НАШ.
Изгаженый фасад Офиса, комментировать должен завхоз - это ему проблемы создали.
Но когда же состояние фасада ОП коментирует главный политтехнолог президента - это явка с повинной.
😀Идите теперь! Мойте фасад.
Печерский холм
Хто винен ? - зелька і його шакали, які просто не лишають вибору для громадян ...
Майдан - вирішить питання, бо зелька не в змозі ....