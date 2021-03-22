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Новини Нормандські переговори
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нормандська четвірка (1526) Тристороння контактна група (827) Арестович Олексій (376)

Зміст проєктів документів з переговорів по Донбасу не розголошують на прохання Франції, Німеччини та ОБСЄ, - Арестович

Зміст проєктів документів з переговорів по Донбасу не розголошують на прохання Франції, Німеччини та ОБСЄ, - Арестович

Зміст документів мінського переговорного процесу не розкривається до моменту їхнього підписання на прохання Франції, Німеччини і ОБСЄ.

Про це повідомив радник з інформаційної політики української делегації у ТКГ Олексій Арестович, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Відповідаючи на запитання, чому не розкриваються пропозиції Франції, Німеччини та України щодо ключових кластерів з реалізації Мінських угод, які зараз обговорюються у ТКГ,  Арестович пояснив: 

"Це не таємниця, а конфіденційність: про це домовилися ще з 2014 року, щоби під час переговорів не чинився інформаційний тиск і сторони могли спокійно говорити, не займаючись інформаційним протиборством. Документ оголошується тоді, коли він підписаний як домовленість. Підходи є різні, наприклад, я вважаю, що частину ходу переговорів можна було б і показати: це було б корисно, суспільство би переконалось, як ми себе поводимо і як – росіяни. Але це позиція Франції, Німеччини та ОБСЄ: вони просять не розкривати зміст, а ми відповідальний партнер – і не розкриваємо, раз вони просять".

Також він повідомив, що поправки України до французько-німецьких пропозицій існують та вже два тижні як до них внесені (заступник голови Адміністрації президента Росії Дмитро Козак 18 березня звинуватив Київ у відсутності цих поправок).

Арестович зазначив, що зміст пропозицій йому невідомий, але з ходу переговорів зрозуміло, що у них "йдеться про реалізацію все тих же нормандських і мінських домовленостей, тільки вже прив’язаних до календарного плану, де сторони зобов’язуються не "взагалі виконувати", а виконати по пунктах, як дорожню карту, а умовою цього є повна демілітаризація та забезпечення безпеки".

"Зради там немає, червоних ліній немає", – стверджує Арестович.

Читайте також: Представник РФ в ТКГ Козак запропонував політичним радникам "нормандського формату" прямі переговори між Україною і ОРДЛО, ми на таке не підемо, - Арестович
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Топ коментарі
+31
люся опять врёт и не краснеет
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22.03.2021 22:50
+26
Франция и Германия не хочет , чтобы украинцы знали о своей судьбе ?

Арестович совсем офуел ????
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22.03.2021 22:54
+21
Звичайно ! А ціну на вакцину не дозволяють дізнатись Китай і Індія !
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22.03.2021 22:59
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люся опять врёт и не краснеет
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22.03.2021 22:50 Відповісти
С 2014го говоришь...но я эту "историю",люська,слышу в первый раз и почему то от тебя ,дебил звиздливый.
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22.03.2021 22:51 Відповісти
Мені цікаво, а представники Франції, Німеччини і ОБСЄ про це знають?...
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23.03.2021 01:34 Відповісти
Все єто полное фуфлище.
Толстіе и важніе дядьки получают хорошие бабки и бакланят ни о чем. Подвижек - никаких.
Хранция с фошистляндией тренируют гибкость сфинктора и более ничего
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22.03.2021 22:53 Відповісти
Франция и Германия не хочет , чтобы украинцы знали о своей судьбе ?

Арестович совсем офуел ????
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22.03.2021 22:54 Відповісти
Тобто, тільки повний ідіот ще не знає, що у вищих ешелоах влади України шпигун(и) й тому Макарн і Мркель засеркетили від Люсі свої пропозиці???
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22.03.2021 22:56 Відповісти
А інакше вони з можливими кротами уХйла в ОПУ шифрують угоди від українців? Альоо тавраісч Байден! Памагітє!
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22.03.2021 22:58 Відповісти
"Содержание проектов документов с переговоров по Донбассу не разглашают по просьбе Франции, Германии и ОБСЕ, - Арестович"
_Враг это содержание отлично знает (может он и писал!), но вот украинскому народу это содержание почему-то раскрывать не хотят. Я прямо нюхом чую как ублюдки мне пытаются лапши навешать!
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22.03.2021 22:56 Відповісти
врет
только что курица на прямом из СН заявила что разглашения не происходит чтобы внутри страны не начался срач и кацапы не сказали что "вот они не могут договориться между собой"
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22.03.2021 22:57 Відповісти
Содержание проектов документов с переговоров по Донбассу не разглашают по просьбе Франции, Германии и ОБСЕ, - Арестович - Цензор.НЕТ 9414
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22.03.2021 22:58 Відповісти
Почему люська без кокошника и небритая?
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22.03.2021 22:58 Відповісти
Ты не прав. Монобровь-с пробором.
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22.03.2021 23:49 Відповісти
не понел, так что получаеться, этого скота оставили и дальше работать на рашку под прикритием президенсткого офиса.
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22.03.2021 22:58 Відповісти
Звичайно ! А ціну на вакцину не дозволяють дізнатись Китай і Індія !
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22.03.2021 22:59 Відповісти
"Это не секрет, а конфиденциальность: об этом договорились еще с 2014 года,"
он врет. после каждых переговоров в ТКГ представители отчитывались перед депутатами и рассказывали о ходе переговоров.
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22.03.2021 23:00 Відповісти
Или БРЕХАЛИ ИМ ! а НА САМОМ ДЕЛЕ ПРОДВИГАЛИ ИНОЕ !
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23.03.2021 00:01 Відповісти
хоть один пример что нам брехали про то как и о чем проходили переговоры в минске есть?
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23.03.2021 00:14 Відповісти
Откуда я знаю. я же не дупутат, передо мною никто не отчитывался... Поэтому я и написал "ИЛИ"
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23.03.2021 00:42 Відповісти
А люся то ряшку отожрала на казенніх харчах
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22.03.2021 23:02 Відповісти
Досить брехати народу України. За все прийдеться нести відповідальність.
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22.03.2021 23:05 Відповісти
І особливо ОБСЄ! Абсолютно нейтральна по своїй структурі організація, котрій Україна платить гроші просить не оприлюднювати! Цей Арестович просто нахабний брехун і провокатор! Чому Франція і Германія тримають в секреті інформацію від громадян України про долю їхньої держави?!?!? Що із цими ідіотами не так?!?!
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22.03.2021 23:08 Відповісти
люсе поверить - себя обмануть... а то, что шифруются, значит, готовят зраду... если-бы, хоть малюсенькая перемога - уже трубили-бы из каждого утюга, многократно преувеличивая значение... ох не зря эта "засекреченность"
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22.03.2021 23:23 Відповісти
То есть народ Украины вообще не должен знать,что вы там будете подписывать? Пи****стович, а ты случаем страной не ошибся? Тебе уже вчера на кацапию с такими установками
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22.03.2021 23:27 Відповісти
Толик, а народ знал, что подпишут в Минске-1 в 2014-ом и в Минске-2 в 2015-ом?
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22.03.2021 23:53 Відповісти
Не пора ли арестовать Арестовича?
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22.03.2021 23:30 Відповісти
Сегодня ЕС ввел санкции против Мавзолейных Хмырей Путлера не секретно...,президент Байденко одобрил...
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22.03.2021 23:31 Відповісти
А проладки при закупці китайської вакцини вимагають китайці. Тільки вони про це не знають.
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22.03.2021 23:31 Відповісти
Авианосец США "Дуайт Эйзенгауэр" не входил в Черное море на учения стран НАТО Это провокация Ольги **********...
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22.03.2021 23:34 Відповісти
"Измены там нет, красных линий нет", - утверждает Арестович.Сам минский сходняк организован по плану рашиста и избранны в него участники(фрицы и жабоеды),которые есть его подельниками не только в Европе,но и в мире.Сам минский сходняк есть измена и предательство украинского суверините,через нарезку линий разграничения суверенного украинского государства ,под создание подконтрольных куйлу ордло ,который создавались именно для ведения войны с Украиной. Об этом четко знали и Меркель и Оланд и рашист, Война в Украине и нарезка ее территории под ордло должна заблокировать будущие движение Украины и в НАТО и в ЕС."Красные лини" о которых лапшу вешает аферистович- это почти 500 км украинской границы с рашистом ,над которой она не имеет по сей день контроля,Без давления на Украину немецко- французских подельников рашиста- небыло бы кровопролития в Украине.и около 15000 тыс смертей украинских защитников от рук прорасейских террористов.
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22.03.2021 23:42 Відповісти
Тут як зазвичай - зрадоботи прочитали новину і нічого не зрозуміли.
Зміст переговорів приховується не від України і української сторони, а разом з українською стороною від широкої громадськості незалежно від країни, і оприлюднюється лише після підписання певної угоди. І така практика дійсно існує з 2014 року, зокрема якби зміст мінських договорняків став відомий широкому загалу до його підписання - Порошенка вивезли б з Козина в автозаку за державну зраду.
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22.03.2021 23:51 Відповісти
Коли в секреті тримають від нас наше-чекай біди. Зв'язатись з цими швондєрами апріорі було дурницею.
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22.03.2021 23:57 Відповісти
"они просят не раскрывать содержание" - а вы НЕ СОГЛАШАЙТЕСЬ с это ПРОСЬБОЙ !
Это не их территорию оккупировали и не им диктовать нам условия !
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22.03.2021 23:57 Відповісти
А вообще- я не верю в существовании данного условия со стороны Франции , Гнрмании и ОБСЕ - скорее всего это наши с кацапами так договорись , что бы удобней было совершать и скрывать государственную измену ! Что бы никто не мог им в этом помешать !
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22.03.2021 23:59 Відповісти
Вы абсолютно правы!!!!
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23.03.2021 07:52 Відповісти
губошлеп вороватый, мошенник
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23.03.2021 00:07 Відповісти
Если "Арестович отметил, что содержание предложений ему неизвестено", то как он может утверждать что "Измены там нет, красных линий нет" .... Люся балабол
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23.03.2021 00:37 Відповісти
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23.03.2021 01:26 Відповісти
шото не то. явно будет попытка очередной мыролюбности.
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23.03.2021 01:33 Відповісти
А цену вакцины по просьбе Индии. Ага.
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23.03.2021 05:09 Відповісти
Старинный бюрократический приём. Сначала "что вы там беспокоитесь, ещё ничего не решено", а потом "всё уже принято, где вы раньше были".
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23.03.2021 06:27 Відповісти
Такий секрет як "формула Штайнмайєра" вже давно виліз як шило з мішка. А кулуарні домовленності дійсно секретні, правда, не в інтересах держави Україна, та здебільшого за її "спиною".
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23.03.2021 06:40 Відповісти
-
-Деякі обов'язкові пункти цієї злочинної мінської змови по ШВАЙНмайеру, для особливого порядку самоврядування в країні ОРДЛО включають таке:
- вибори за законами держави ордло - лугандонії (під дулами автоматів російських фашистів окупантів і терористів ) наглядає ворожа нам ОБСЄ.
- звільнення від покарання, переслідування і дискримінації всіх осіб, (кривавих нелюдей, вбивць, бандитів, фашистів, терористів) пов'язаних з кривавими подіями (окупацією), що мали місце на Донбасі (окупована кремлем бандитська резервація (ордло);
- право на мовне самовизначення (повне знищення української і заміна на мову кривавого ворога - окупанта);
- участь органів місцевого самоврядування (з кривавих бандитів сепаратистів, терористів) в призначенні окупантами бандитських глав органів, силових структур, прокуратури і судів;
- держава надає беззастережну підтримку (від пуза годує всіх вбивць - терористів, кремлевских- окупантів, колоборантів, бандитів - сепаратистів) соціально-економічного розвитку;
- визнання з боку центральних органів влади транскордонного співробітництва (повністю відкритий кордон з проклятою ворожою фашистською РФ);
-представники депутатів вбивць -бандитів з окупованої кремлем ордло у Верховній Раді можуть накладати вето на будь-які рішення і навіть про вступ України в ЄС і НАТО.
- офіційну згоду на створення терористичний загонів (з кривавих нелюдей убивць, бандитів - бойовиків) як народної міліції і всього силового блоку за рішенням місцевих бандитських рад;
- повноваження депутатів місцевих рад та посадових осіб, обраних на їх бандитських виборах (з будь-якої прокремлівської бандитської зграї), призначених цим законом, ні ким не можуть бути достроково припинені (навіть за їх найстрашніші важкі злочини).
- ну і де тут червоні ліннії, тут тільки лінії кремля..
А питання суверенітету і територіальної цілісності України ( Крима) не обговорюються, воно не на часі .
І це вже все приїхали, далі вже нікуди, це кінцева, для держави. Тепер тільки протестний "Майдан" або повне знищення державності України НА НАШ ВИБІР !
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23.03.2021 07:17 Відповісти
Обратите внимание,все что непосредственно касаеться каждого,в тупую замалчиваеться,цена вакцины?минские договорённости ?
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23.03.2021 07:32 Відповісти
А также цены на газ, закачанный летом в наши хранилища.... Озвучиваются цены от 2500 грн....Но зелёные слуги визжат, что такого не было .... Никогда....
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23.03.2021 07:59 Відповісти
Судячи по всьому ЗЕ-банда нас без нас "женити" хоче а прикривається німцями французами і ОБСЄ. Проходили ми вже це з індійськими і китайськими"шмурдяками-вакцинами"!
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23.03.2021 08:03 Відповісти
Даешь прямую трансляцию переговоров!
Пусть Мир знает, кто есть кто.
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23.03.2021 09:04 Відповісти
и не проверишь же, кто не хочет разглашения содержания переговоров. Можно "напереговорить" все что угодно. И поставить нас всех перед фактом.
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23.03.2021 10:26 Відповісти
именно
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23.03.2021 10:52 Відповісти
мутняк какой то с этими "договорённостями"
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23.03.2021 10:52 Відповісти
 
 