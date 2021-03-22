Зміст проєктів документів з переговорів по Донбасу не розголошують на прохання Франції, Німеччини та ОБСЄ, - Арестович
Зміст документів мінського переговорного процесу не розкривається до моменту їхнього підписання на прохання Франції, Німеччини і ОБСЄ.
Про це повідомив радник з інформаційної політики української делегації у ТКГ Олексій Арестович, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Відповідаючи на запитання, чому не розкриваються пропозиції Франції, Німеччини та України щодо ключових кластерів з реалізації Мінських угод, які зараз обговорюються у ТКГ, Арестович пояснив:
"Це не таємниця, а конфіденційність: про це домовилися ще з 2014 року, щоби під час переговорів не чинився інформаційний тиск і сторони могли спокійно говорити, не займаючись інформаційним протиборством. Документ оголошується тоді, коли він підписаний як домовленість. Підходи є різні, наприклад, я вважаю, що частину ходу переговорів можна було б і показати: це було б корисно, суспільство би переконалось, як ми себе поводимо і як – росіяни. Але це позиція Франції, Німеччини та ОБСЄ: вони просять не розкривати зміст, а ми відповідальний партнер – і не розкриваємо, раз вони просять".
Також він повідомив, що поправки України до французько-німецьких пропозицій існують та вже два тижні як до них внесені (заступник голови Адміністрації президента Росії Дмитро Козак 18 березня звинуватив Київ у відсутності цих поправок).
Арестович зазначив, що зміст пропозицій йому невідомий, але з ходу переговорів зрозуміло, що у них "йдеться про реалізацію все тих же нормандських і мінських домовленостей, тільки вже прив’язаних до календарного плану, де сторони зобов’язуються не "взагалі виконувати", а виконати по пунктах, як дорожню карту, а умовою цього є повна демілітаризація та забезпечення безпеки".
"Зради там немає, червоних ліній немає", – стверджує Арестович.
Будь ласка, зачекайте...
Толстіе и важніе дядьки получают хорошие бабки и бакланят ни о чем. Подвижек - никаких.
Хранция с фошистляндией тренируют гибкость сфинктора и более ничего
Арестович совсем офуел ????
_Враг это содержание отлично знает (может он и писал!), но вот украинскому народу это содержание почему-то раскрывать не хотят. Я прямо нюхом чую как ублюдки мне пытаются лапши навешать!
только что курица на прямом из СН заявила что разглашения не происходит чтобы внутри страны не начался срач и кацапы не сказали что "вот они не могут договориться между собой"
он врет. после каждых переговоров в ТКГ представители отчитывались перед депутатами и рассказывали о ходе переговоров.
Зміст переговорів приховується не від України і української сторони, а разом з українською стороною від широкої громадськості незалежно від країни, і оприлюднюється лише після підписання певної угоди. І така практика дійсно існує з 2014 року, зокрема якби зміст мінських договорняків став відомий широкому загалу до його підписання - Порошенка вивезли б з Козина в автозаку за державну зраду.
Это не их территорию оккупировали и не им диктовать нам условия !
-Деякі обов'язкові пункти цієї злочинної мінської змови по ШВАЙНмайеру, для особливого порядку самоврядування в країні ОРДЛО включають таке:
- вибори за законами держави ордло - лугандонії (під дулами автоматів російських фашистів окупантів і терористів ) наглядає ворожа нам ОБСЄ.
- звільнення від покарання, переслідування і дискримінації всіх осіб, (кривавих нелюдей, вбивць, бандитів, фашистів, терористів) пов'язаних з кривавими подіями (окупацією), що мали місце на Донбасі (окупована кремлем бандитська резервація (ордло);
- право на мовне самовизначення (повне знищення української і заміна на мову кривавого ворога - окупанта);
- участь органів місцевого самоврядування (з кривавих бандитів сепаратистів, терористів) в призначенні окупантами бандитських глав органів, силових структур, прокуратури і судів;
- держава надає беззастережну підтримку (від пуза годує всіх вбивць - терористів, кремлевских- окупантів, колоборантів, бандитів - сепаратистів) соціально-економічного розвитку;
- визнання з боку центральних органів влади транскордонного співробітництва (повністю відкритий кордон з проклятою ворожою фашистською РФ);
-представники депутатів вбивць -бандитів з окупованої кремлем ордло у Верховній Раді можуть накладати вето на будь-які рішення і навіть про вступ України в ЄС і НАТО.
- офіційну згоду на створення терористичний загонів (з кривавих нелюдей убивць, бандитів - бойовиків) як народної міліції і всього силового блоку за рішенням місцевих бандитських рад;
- повноваження депутатів місцевих рад та посадових осіб, обраних на їх бандитських виборах (з будь-якої прокремлівської бандитської зграї), призначених цим законом, ні ким не можуть бути достроково припинені (навіть за їх найстрашніші важкі злочини).
- ну і де тут червоні ліннії, тут тільки лінії кремля..
А питання суверенітету і територіальної цілісності України ( Крима) не обговорюються, воно не на часі .
І це вже все приїхали, далі вже нікуди, це кінцева, для держави. Тепер тільки протестний "Майдан" або повне знищення державності України НА НАШ ВИБІР !
Пусть Мир знает, кто есть кто.