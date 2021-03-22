Зміст проєктів документів з переговорів по Донбасу не розголошують на прохання Франції, Німеччини та ОБСЄ, - Арестович

Зміст документів мінського переговорного процесу не розкривається до моменту їхнього підписання на прохання Франції, Німеччини і ОБСЄ.

Про це повідомив радник з інформаційної політики української делегації у ТКГ Олексій Арестович, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Відповідаючи на запитання, чому не розкриваються пропозиції Франції, Німеччини та України щодо ключових кластерів з реалізації Мінських угод, які зараз обговорюються у ТКГ, Арестович пояснив:

"Це не таємниця, а конфіденційність: про це домовилися ще з 2014 року, щоби під час переговорів не чинився інформаційний тиск і сторони могли спокійно говорити, не займаючись інформаційним протиборством. Документ оголошується тоді, коли він підписаний як домовленість. Підходи є різні, наприклад, я вважаю, що частину ходу переговорів можна було б і показати: це було б корисно, суспільство би переконалось, як ми себе поводимо і як – росіяни. Але це позиція Франції, Німеччини та ОБСЄ: вони просять не розкривати зміст, а ми відповідальний партнер – і не розкриваємо, раз вони просять".

Також він повідомив, що поправки України до французько-німецьких пропозицій існують та вже два тижні як до них внесені (заступник голови Адміністрації президента Росії Дмитро Козак 18 березня звинуватив Київ у відсутності цих поправок).

Арестович зазначив, що зміст пропозицій йому невідомий, але з ходу переговорів зрозуміло, що у них "йдеться про реалізацію все тих же нормандських і мінських домовленостей, тільки вже прив’язаних до календарного плану, де сторони зобов’язуються не "взагалі виконувати", а виконати по пунктах, як дорожню карту, а умовою цього є повна демілітаризація та забезпечення безпеки".

"Зради там немає, червоних ліній немає", – стверджує Арестович.

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