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Новини Агресія Росії проти України
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Велика Британія (5338) НАТО (6215) оборона (4688) росія (63594)

Росія становить найбільшу ядерну і військову загрозу європейській безпеці, - Міноборони Великої Британії

Росія становить найбільшу ядерну і військову загрозу європейській безпеці, - Міноборони Великої Британії

Міністерство оборони Великої Британії опублікувало стратегію модернізації збройних сил.

При описі стратегічного контексту в документі вказується вплив COVID-19, кліматичних змін, кібербезпеки, технологічного прогресу, а також побоювання щодо дій Росії, Китаю, Ірану та Північної Кореї, передає Цензор.НЕТ.

"Росія, як і раніше, становить найбільшу ядерну і військову загрозу європейській безпеці. Модернізація російських збройних сил, здатність до інтеграції всієї державної діяльності і жага ризику роблять Росію одночасно майстерним і непередбачуваним гравцем", - сказано в стратегії.

Зазначається, що РФ інвестує і розвиває підводні можливості, зокрема ті, що загрожують глибоководним кабелям, а також торпедного озброєння, здатного доставляти ядерний заряд до прибережних цілей.

"У Росії є можливості завдавати високоточні удари на великій відстані і позбавити Велику Британію і союзників свободи дій за допомогою високоефективної інтегрованої системи ППО. Отже, Росія може становити значну загрозу можливостям Британії підтримувати наші сили і захищати наші інтереси в Європі, східному Середземномор'ї і на Близькому Сході", - наголошується в документі.

Стурбованість британських військових викликає доступність для "зловмисних" країн до більш досконалих систем зброї, зокрема Північна Корея і Росія використовували хімічні отруйні речовини за останні чотири роки.

Водночас, основою колективної безпеки в євроатлантичному регіоні залишається НАТО, яке "адаптувалося до загрози з боку екстремістських терористів після 11 вересня, проголосивши Статтю V і розширивши свою експедиційну роль, і з 2014 року успішно активізувала свій захист і стримування у відповідь на загрозу, що йде від агресивної Росії".

Міноборони Великої Британії затвердило свою прихильність Альянсу і закликали консолідувати зусилля, зокрема для допомоги Україні від агресії РФ.

"Україна зазнала значних територіальних втрат внаслідок російської агресії. Разом з союзниками по НАТО ми допоможемо підвищити стійкість України до триваючої агресивної тактики - звичайної і прихованої – яка застосовується її сусідом. Наша місія з нарощування потенціалу, яка включає як наземну, так і морську підготовку, підтримуватиме розвиток Збройних сил України та їх взаємодію з НАТО. Ми будемо працювати з іншими партнерами в Чорноморському регіоні, особливо з Болгарією, Грецією, Румунією і Туреччиною, для забезпечення свободи судноплавства і безпеки. У рамках цього ми продовжимо користуватися своєю свободою дій в Чорному морі в суворій відповідності до Конвенції Монтре як через НАТО, так і в автономному режимі", - сказано в документі.
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Топ коментарі
+23
Россия несет величайшую ядерную и военную угрозу европейской безопасности, - Минобороны Великобритании - Цензор.НЕТ 5511
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22.03.2021 23:11
+12
Ну по крайней мере, он сохранил достаточно ума, шоб не искать любви *****. И на вопрос убийца ли ***** ответил "да", а не стал рассказывать сколько убийц в США
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22.03.2021 23:32
+8
Бешеная собака несет угрозу всем окружающим.
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22.03.2021 23:59
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Россия несет величайшую ядерную и военную угрозу европейской безопасности, - Минобороны Великобритании - Цензор.НЕТ 5511
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22.03.2021 23:11 Відповісти
Мне нравится подборка примеров. Однако Байден - далеко не тот случай. Он доказывает что быть выжившим из ума стариком вовсе недостаточно для успешного противодействия паРаше...
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22.03.2021 23:22 Відповісти
РАБссия что СССр дохляк выжили давно из ума,конец одинаковый ждет рюсскае быдло...,МАВЗОЛЕЙ...
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22.03.2021 23:27 Відповісти
Ну по крайней мере, он сохранил достаточно ума, шоб не искать любви *****. И на вопрос убийца ли ***** ответил "да", а не стал рассказывать сколько убийц в США
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22.03.2021 23:32 Відповісти
Дерьмо кацапское! Твой плешивый фюрер уже еле таскает левое копыто;
дёргается периодически паркинсоном; тупо перекладывает пустые бумажки в стопки😆
Не переживай за Байдена мордва, это твой сморчок дохаживает последние месяцы.
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23.03.2021 00:07 Відповісти
Потому что они знают им осталось не много и их репутация дороже всяких богатст они не продаются и очень принципиальны.
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22.03.2021 23:42 Відповісти
Проблема в том, что эти люди не страдали старческим слабоумием. Байден же то Камалу Харрис называет "Президентом" (дважды!), то забывает имя министра обороны.
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22.03.2021 23:47 Відповісти
твоё ***** страдает слабоумием, причем давно! а правильные ответы ему подсказывают в радионаушник
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23.03.2021 01:00 Відповісти
"Россия несет величайшую ядерную и военную угрозу европейской безопасности, - Минобороны Великобритании"
_Факт!
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22.03.2021 23:14 Відповісти
Бред. Как пьяное набутылочное быдло может нести какую-то угрозу кому-то кроме себя?
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22.03.2021 23:42 Відповісти
Бешеная собака несет угрозу всем окружающим.
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22.03.2021 23:59 Відповісти
Собака да. Но не нужно сравнивать это милое животное с более примитивным видом "русня обыкновенная", который скорее с бешенным червяком нужно сравнивать.
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23.03.2021 00:28 Відповісти
Французская полиция ищет сбежавшего в Россию (!) водителя консула РФ (!!), который организовал преступную группу (!!!) для воровства и перепродажи велосипедов - хранили и продавали велики с территории консульства
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22.03.2021 23:16 Відповісти
Россия несет величайшую ядерную и военную угрозу европейской безопасности, - Минобороны Великобритании - Цензор.НЕТ 4906"Посивів через Росію Путіна" - Сенат США затвердив кандидатуру Вільяма Бернса на посаду директора ЦРУ
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22.03.2021 23:17 Відповісти
РАБссиянцы вбросили видео об отдыхе фюрера и маршаля ШойХу в Сибири...,при внимательном осмотре видоса увидел руки Путлера...и вздутые вены на руках....моя жена медик говорит,что это очень пльохо...
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22.03.2021 23:18 Відповісти
)) ну в данном случае скорее ровно наоборот. это очень хорошо.
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22.03.2021 23:30 Відповісти
То молодці- вийшли зі сплячого ЕС і нарешті самі прокинулися.
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22.03.2021 23:33 Відповісти
"У России есть возможности наносить высокоточные удары на большом расстоянии и лишить Великобританию и союзников свободы действий с помощью высокоэффективной интегрированной системы ПВО", а говорили "мультики"!Источник: https://censor.net/ru/n3254938
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22.03.2021 23:40 Відповісти
Вы бы меньше кормили Россию, покупая углеводороды и накачивая ее деньгами, технологиями и электроникой(особенно военной).
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22.03.2021 23:50 Відповісти
Если алени несут угрозу Европе, значит сама Европа деградирует духовно, интеллектуально, технологически, значит пора завязывать с либерастизмом.
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22.03.2021 23:57 Відповісти
принимать меры нужно кардинальные, а не статистами быть и рассусоливать дальше
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23.03.2021 00:12 Відповісти
а оригинал почитать можно ?
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23.03.2021 00:16 Відповісти
Блин,прям хочется спросить: Тавышо?
А де вы были раньше?
А что вы до этого делали?
Неужто уже даже озаботились?
А у вас в роду дауны были?
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23.03.2021 00:27 Відповісти
Росія становить найбільшу ядерну і військову загрозу європейській безпеці, - Міноборони Великої Британії - Цензор.НЕТ 9097
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23.03.2021 02:16 Відповісти
Да выпускайте вы уже Скрыпалей...
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23.03.2021 09:11 Відповісти
 
 