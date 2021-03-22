Понад 130 "слуг народу" пропонують Раді засудити події на Банковій 20 березня

Фото: Олег Богачук

Понад 130 нардепів "Слуги Народу" зареєстрували проєкт постанови про засудження подій, що відбулися 20 березня біля Офісу президента України.

Картка проєкту опублікована на сайті парламенту, інформує Цензор.НЕТ.

Перший заступник глави фракції "Слуги Народу" Олександр Корнієнко розповів, що ініціатори узгодили його "протягом короткого часу", передає hromadske.

Корнієнко наголосив, що в цій постанові депутати планують звернутися не лише до Нацполіції, яка наразі розслідує цю справу, але й до Міністерства внутрішніх справ, Держбюро розслідувань та Служби безпеки.

Читайте також: Держуправління справами вибирає компанії, здатні усунути пошкодження будівлі Офісу президента, вартість послуг може становити 250-300 тис. грн, - ОП

"Ми б хотіли, щоб органи, які розслідують злочини у сфері національної безпеки й у сфері роботи топчиновників, поінформували нас про те, чи були факти прямої участі в цих хуліганських діях будь-яких депутатів або службовців", — сказав Корнієнко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Готували перформанс, але биття вікон, димові шашки - цього в планах не було", - організатор акції біля ОП Філімонов

Нагадаємо, акція "Не чуєш? Побачиш" на Банковій відбулася 20 березня, у день народження Сергія Стерненка, який перебуває у СІЗО Одеси. Учасники розбили скло одних із дверей будівлі, розписали фасад, палили табличку "Президент України", кидали в бік будівлі ОП запалені фаєри, підривали петарди і запускали феєрверки.

Столична поліція розпочала кримінальне провадження за фактом подій під час акції біля Офісу президента. Подію кваліфіковано як хуліганство. Одну особу затримали. Виявилося, що затриманий - Влад Сорд (Стафійчук), який пройшов Майдан, Іловайськ, а потім продовжив службу у 93-й ОМБр "Холодний Яр".