УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11133 відвідувача онлайн
Новини
5 436 146
акція (1434) Слуга народу (2800) Корнієнко (665) Офіс Президента (1998)

Понад 130 "слуг народу" пропонують Раді засудити події на Банковій 20 березня

Понад 130
Фото: Олег Богачук

Понад 130 нардепів "Слуги Народу" зареєстрували проєкт постанови про засудження подій, що відбулися 20 березня біля Офісу президента України.

Картка проєкту опублікована на сайті парламенту, інформує Цензор.НЕТ.

Перший заступник глави фракції "Слуги Народу" Олександр Корнієнко розповів, що ініціатори узгодили його "протягом короткого часу", передає hromadske.

Корнієнко наголосив, що в цій постанові депутати планують звернутися не лише до Нацполіції, яка наразі розслідує цю справу, але й до Міністерства внутрішніх справ, Держбюро розслідувань та Служби безпеки.

Читайте також: Держуправління справами вибирає компанії, здатні усунути пошкодження будівлі Офісу президента, вартість послуг може становити 250-300 тис. грн, - ОП

"Ми б хотіли, щоб органи, які розслідують злочини у сфері національної безпеки й у сфері роботи топчиновників, поінформували нас про те, чи були факти прямої участі в цих хуліганських діях будь-яких депутатів або службовців", — сказав Корнієнко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Готували перформанс, але биття вікон, димові шашки - цього в планах не було", - організатор акції біля ОП Філімонов

Нагадаємо, акція "Не чуєш? Побачиш" на Банковій відбулася 20 березня, у день народження Сергія Стерненка, який перебуває у СІЗО Одеси. Учасники розбили скло одних із дверей будівлі, розписали фасад, палили табличку "Президент України", кидали в бік будівлі ОП запалені фаєри, підривали петарди і запускали феєрверки.

Столична поліція розпочала кримінальне провадження за фактом подій під час акції біля Офісу президента. Подію кваліфіковано як хуліганство. Одну особу затримали. Виявилося, що затриманий - Влад Сорд (Стафійчук), який пройшов Майдан, Іловайськ, а потім продовжив службу у 93-й ОМБр "Холодний Яр".
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+37
Понад 130 "слуг народу" пропонують Раді засудити події на Банковій 20 березня - Цензор.НЕТ 5915
показати весь коментар
22.03.2021 23:59
+35
а я предлагаю судить самих слуг! оснований - НЕМЕРЕННО!
показати весь коментар
22.03.2021 23:43
+35
Более 130 "слуг народа" предлагают Раде осудить события на Банковой 20 марта - Цензор.НЕТ 6704
показати весь коментар
22.03.2021 23:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Ахахаха)))так там не только из "Голоса" были,а еще и парочка слуг уродов...
показати весь коментар
23.03.2021 00:19 Відповісти
Чуваки прийшли, побуянили як уміють, а Зєля у відповідь їм, ну і шо , чуваки з чувіхами , тепер я за ваш рахунок зроблю ремонт ще й зароблю нехило,
приходьте тепер щотижня. І що ви мені зробите?
А якщо серйозно , то Зеоманський за спиною Авікова , якиза кам'яною стіною , принаймні мені так здається !
показати весь коментар
23.03.2021 00:36 Відповісти
Виявляється, написи можна відмити дуже оперативно і без двох мільйонів... Зверху нічне фото, знизу ранішнє.
Понад 130 "слуг народу" пропонують Раді засудити події на Банковій 20 березня - Цензор.НЕТ 2277

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1384691301895395&id=100010636159003
показати весь коментар
23.03.2021 00:46 Відповісти
Понад 130 "слуг народу" пропонують Раді засудити події на Банковій 20 березня - Цензор.НЕТ 9772
показати весь коментар
23.03.2021 00:47 Відповісти
Понад 130 "слуг народу" пропонують Раді засудити події на Банковій 20 березня - Цензор.НЕТ 1416
показати весь коментар
23.03.2021 00:49 Відповісти
Антоха таки звинуватив Порошенка в цій акції 🤣
Авякан і Антоха геть втратили здоровий глузд !
показати весь коментар
23.03.2021 01:27 Відповісти
Отож бо, іноді краще лизати тарілки, ніж говорити.
показати весь коментар
23.03.2021 06:56 Відповісти
Тимчасова повірена США Крістіна Квін в розмові з Єрмаком, висловила своє крайнє невдоволення примітивними провокаціями під час протестів за Стерненко.
За словами джерела, пані Квін повідомила, що посольство США має інформацію про сплановану дискредитацію протесту, яку курирував міністр МВС Арсен Аваков.
Що залишається тепер Єрмаку? Йому залишається єдиний раз за всю кар'єру виконати прямі обов'язки глави Офісу президента - фасад помити.

https://sprotyv.org/tymchasova-povirena-ssha-kristina-kvin-vyslovyla-nevdovolennya-prymityvnymy-provokatsiyamy-avakova/?fbclid=IwAR0uMJ10a9fKaZ15PJiaRbTgEPfFjOhphV-N6OccSOtT2wy6jzI9RsO9Qxc
показати весь коментар
23.03.2021 00:57 Відповісти
130 це малувато, навіть не вся фракція ) Але головне не це, от побачите ОПЗЖ теж буде засуджувати повним складом, тому що хіба вони можуть стерпіти, щоб герб трохи підкоптило димом від фаєрів ? Ківа такого не винесе, а у Рабіновіча тиск від цих фото піднявся
показати весь коментар
23.03.2021 00:58 Відповісти
а что такого там случилось чего не было раньше? Ну побузили немного...с кем не бывает? Особенно по молодости? Если бы война закончилась, то можно было бы спокойно их призвать в армию для перевоспитания. Потом спасибо бы скаали.
показати весь коментар
23.03.2021 01:02 Відповісти
да и сейчас можно в армию...энергичные ! таким один автомат на троих и в атаку по минным полям на доты, сметут волной
показати весь коментар
23.03.2021 04:31 Відповісти
Тупым клоунам, вместо пряника, Запад выписал пенделя) Какое же дыбильное шобло - наша власть...
Это прекрасно! Появилась информация, что фасад Офиса президента начали мыть в понедельник в 15-00.
Почему только в 15?
Да понимаете, великие светила политтехнологий в Офисе президента, во главе с нашим любимым супергероем Мишей Подоляком, решили подать погром под ОП, как аналог погрома Капитолия сторонниками Трампа.
В ОП ждали реакции от представителей Запада...
🤪И дождались.
Временная поверенная США Кристина Квин в разговоре с Ермаком, высказала свое крайнее недовольство примитивными провокациями во время протестов за Стерненко.
Со слов источника, госпожа Квин сообщила, что посольство США обладает информацией о спланированной дискредитации протеста, которую курировал министр МВД Арсен Аваков.

🤷🏻‍♂️Что остается теперь Ермаку? Ему остается единственный раз за всю карьеру выполнить прямые обязанности главы Офиса президента - фасад помыть.

📌Господа из Офиса президента, мы знаем, что вы нас читаете.
Вы, когда спускаете с цепи на соцсетях весь пул своих ЛОМов, не забывайте напомнить Мише Подоляку, что лично ему не нужно вылазить с тем же самым текстом на экраны ТВ. Особенно - на экран канала НАШ.
Изгаженый фасад Офиса, комментировать должен завхоз - это ему проблемы создали.
Но когда же состояние фасада ОП коментирует главный политтехнолог президента - это явка с повинной.
😀Идите теперь! Мойте фасад.
Печерский холм
показати весь коментар
23.03.2021 01:24 Відповісти
Т.е. ЗЕ осудить не надо.
Ермака осудить не надо.
Татарова осудить не надо.
Демченко осудить не надо.
СН осудить не надо.
Вагнергейт расследовать не надо.
Разворовывание ковидного фонда расследовать не надо.
Измену Родине всех перечисленных расследовать не надо.

Надо конечно же осудить закономерную реакцию украинцев на ложь, предательство, коррупцию, цинизм и вранье ЗЕ, Ермака, Татарова, Демченко, СН и всей ЗЕ-власти.

Вопрос: А чья это страна вобще?
показати весь коментар
23.03.2021 01:57 Відповісти
Слуги вирішили опустити собі рейтинг до міннєтної позначки
показати весь коментар
23.03.2021 02:33 Відповісти
Та нехай продовжують і далі "рубати гілку, на якій сидять", можна і в турборежимі.
показати весь коментар
23.03.2021 06:58 Відповісти
Дивні люди, а пам"ять напрочуд коротка. В 2013 все саме так і починалось, народ заводила і доводила до краю "злочинна влада", а не підписання курсу на євроінтеграцію було сірником, який запалив велику пожежу революції. Тепер причин для протестів значно більше, а рівень життя народу став у рази гірший: непосильний тарифний геноцид, закони в рішення НКРЕ в угоду олігархам, запровадження закупівлі електроенергії з Росії, знищення власної економіки, несправедливий розподіл ресурсів, коштів (пенсій, соціальних виплат), глумління над народом мільйонними преміями і зарплатами чиновників, обслуговування президентської братії (ОП) в мільярдних сумах. Міліція Януковича-Захарченка починала пресувати з побиття, але так само заводила справи на протестантів, правда не страшила, а відразу ж в СІЗО. Теперішні проявили " великий розум, витримку, завдяки мудрості керівництва" (читати прес-службу МВС), можна читати і сміятись навіть з їх слів, коли б не було так сумно за цих невігласів. Якщо в 2013 міліція захищала "злочинну еліту" Януковича, то тепер захищає злочинну "еліту" від зе-команди, яка нічого спільного з народом не має, а паразитує на всьому українському народі і котрій, все стає очевидніше, наближається кінець недолугого правління. В агонії ця команда продовжує захищатись, але натиск вулиці що раз буде посилюватись, і справа не лише у Стерненку. Пане Анатолію, цілком Вас підтримую, але видається, що ця команда оту гілку під собою уже зрубала, бо країна уже летить в тар-тарари і хіба диво може той хаос зупинити. А вдавані санкції проти медведчуковської мафії- скоріше за все видається переділом сфер економічного бандитизму між тими у кого більша влада. Народ у добрих правителів уже не вірить. А тут Covid-19 ще добиває всіх до крайності. Влада зараз на "пороховій бочці", а кругом протестанти із запаленими фаєрами, питання часу, коли буде великий вибух. Боже. Україну бережи від лиха.
показати весь коментар
23.03.2021 10:23 Відповісти
Вкуса , конечно, не хватает... ВЕдь вкус - это чувство меры. А со свастикой они переборщили...Тем более - куча свиделей, что они ее пририсовали, когда уже все разошлись..Но им очень надо было для лубянских хозяев, чтоб непременно свастика,а задержанный, чтоб непременно доброволец-АТОшник...
Ну - у нх всё так безвкусно. К примеру - ермак и зеля слили вагнеровцев...а подозрение чуваку за выбитую шибку. Смешные и убогие... ох**вшие от халявы в конвертах...
показати весь коментар
23.03.2021 02:54 Відповісти
ты помниш как все начиналось. В прошлом году земляки Авакова в Карабахе на дороге подстерегли конвой Алиева, посадили оператора для ролика, и гранатометами всех побили. Два дня бегали, кричали, пальцами тыкали в сторону Алиева, ну по членограевски, прикалывались. Но потом, когда алиев начал буквально издеваться на войском, начали кричать Алиев агресор, где Россия, где ООН, алиев искал повода. Уже не прикалывались. За месяц, в горах, потерять все-это надо уметь. А потом началось, во всем виноват Пашинян, это он предатель, он агитировал против войны и т.д. И в этой истории Аваков со своим почтом затеяли многоходовочку. Но забыли про ефект бумеранга. Антон, опомнись, вернется бумеранг... и мы опечалимся
показати весь коментар
23.03.2021 04:37 Відповісти
ты помниш как все начиналось. 2013 год. Захарченко, МВД вити Ростовского, затеял много ходовочку. Дали титушкам БРДМ, нари совали на нем зайца, в нем угадывался Яценюк, пыстили по центру Киева, сам Захарченко стоял на крише в темных очках и прикалывался, тут выскочили титушки с Белой Церквы, имитировали драку,по сценарию дали журналюгам в морду и убежали. Но бумеранг. Февраль 2014, аеропорт Жуляни, приколисты убегали с Киева вместе с барахлом. "царь нас бросил, поимел и бросил". Ставка на министра МВД себя не оправдала. Все это кич Арсена и Антона. Ну а домалевали свастику, это уже за гранью.
показати весь коментар
23.03.2021 04:52 Відповісти
Я не понимаю, что это за 130 людей, когда рейтинг партии приближается к мусорному, будут перевыборы в Раду тогда пусть что-то и принимают, что это за люди вообще и какой народ они представляют?
показати весь коментар
23.03.2021 04:56 Відповісти
по сути слуги собрались осудить невдаволеный нарид настоящие буйные, которого (уповноважени народа) посмели возмутится, из-за качества услуг и хамского отношения к своим работодателям . Народ это те ктто борится за свое, остальные хитросделаные ждуны этого народа. Нужна критическая масса от народа и вперед награды будут потом. Такова селявуха и тому нема рады.
показати весь коментар
23.03.2021 06:12 Відповісти
Кучка маргиналов не весь народ.
Хватит уже писать от имени народа, тебя на это никто не уполномочивал.
Пиши за себя, что ты такое же серло, как и эти тупорылы, и ты возмущён тем, что вам не начистили морды.
А я от себя напишу - эту тупорылую толпу нужно не гонять, а сажать, чтобы не бродили эти ублюдки безработные среди нормальных людей.
показати весь коментар
23.03.2021 06:30 Відповісти
а я считаю, что сажать нужно тварей на зарплате гадящих в интернете за бюджетньіе деньги по методичкам подоляка - шестерки януковича. тебя. например
показати весь коментар
23.03.2021 06:48 Відповісти
интересно в Англии также соберется парламент против демонстрантов? которые позавчера не то что разрисовали почти разгромили полицейские участки и спалили полиц автомобили против закона о полиции в Бристоле посмотрите видео и увидите что наше графити и и пара выламаных дверей смотрися невинно я молчу про зло что эти твари зеленые с судами Портновым Таровыми Мертвечуками сделали в Англии вообще разгромили парламент за такое наши еще терпилы- https://www.youtube.com/watch?v=0NukC46G-1U Protesters clash with police in Bristol, England
показати весь коментар
23.03.2021 06:47 Відповісти
Видимо дебоширов наградят?
показати весь коментар
23.03.2021 06:57 Відповісти
там вообще никто не будет собиратся в Англии парламенте так как такие столкновения часто во всей Европе в разное время если идут законы вразрез людям тоько так помогает отрезвить чиновников и они идут на уступки мирное хождение с цветами по 100 000 как в Беларуси не привиедут ни к чему не было бы графитти не было пару разбитых дверей у нас никто б не вспомнил и в понедельник забыли но даже сейчас клоун игнорит и тупо молчит и не вспоминает о Стерненко а требования было чтоб услышал Зеленский их уже третью неделю оно молчит-эта акция называлась не-слышиш-увидиш
показати весь коментар
23.03.2021 07:18 Відповісти
ежу понятно, что кодла януковича устроила провокацию. коллективньій татаров-портнов управляющий клоуном не зря ест икру за наши бабки
показати весь коментар
23.03.2021 06:53 Відповісти
А не доречно було б в звязку з загострення на фронті заслухати міністра оборони?
показати весь коментар
23.03.2021 07:02 Відповісти
это типа - мы осуждаем себя за то, что снова обосрались.
показати весь коментар
23.03.2021 07:19 Відповісти
Надо чтобы слугам морды разрисовали ,несмываемой крвской.
показати весь коментар
23.03.2021 08:08 Відповісти
В Америке за порчу Капитолия - фасада - и за побитые стекла 200 человек посадили на 20 лет в тюрьму.
Вообще то, этот Киевский Дом Профсоюзов - Офис президента - почерк одесского Дома профсоюзов, где все оплачивал Коломойский. Да и беспримерная наглость и жестокость та же. И там и там устроили пожар, изуродовали здание, побили стекла, просто чудом не было жертв в Офисе президента.Та же толпа, те же фанаты.
показати весь коментар
23.03.2021 08:08 Відповісти
Шапитолий разрисовали аваковские нацПружыны. Штаты в курсе.

Тупым клоунам, вместо пряника, Запад выписал пенделя) Какое же дыбильное шобло - наша власть...

Это прекрасно! Появилась информация, что фасад Офиса президента начали мыть в понедельник в 15-00.
Почему только в 15?
Да понимаете, великие светила политтехнологий в Офисе президента, во главе с нашим любимым супергероем Мишей Подоляком, решили подать погром под ОП, как аналог погрома Капитолия сторонниками Трампа.
В ОП ждали реакции от представителей Запада...
🤪И дождались.
Временная поверенная США Кристина Квин в разговоре с Ермаком, высказала свое крайнее недовольство примитивными провокациями во время протестов за Стерненко.
Со слов источника, госпожа Квин сообщила, что посольство США обладает информацией о спланированной дискредитации протеста, которую курировал министр МВД Арсен Аваков.

🤷🏻‍♂️Что остается теперь Ермаку? Ему остается единственный раз за всю карьеру выполнить прямые обязанности главы Офиса президента - фасад помыть.

📌Господа из Офиса президента, мы знаем, что вы нас читаете.
Вы, когда спускаете с цепи на соцсетях весь пул своих ЛОМов, не забывайте напомнить Мише Подоляку, что лично ему не нужно вылазить с тем же самым текстом на экраны ТВ. Особенно - на экран канала НАШ.
Изгаженый фасад Офиса, комментировать должен завхоз - это ему проблемы создали.
Но когда же состояние фасада ОП коментирует главный политтехнолог президента - это явка с повинной.
😀Идите теперь! Мойте фасад.

Печерский холм
показати весь коментар
23.03.2021 10:50 Відповісти
Каменяр:

Справа - син Авакова, посередині - чувак який боровся з Аваковим в суботу шляхом малювання фасаду ОПи) На цьому всі питання щодо акцій провокаторів для мене закриті

Понад 130 "слуг народу" пропонують Раді засудити події на Банковій 20 березня - Цензор.НЕТ 5946
показати весь коментар
23.03.2021 11:03 Відповісти
Ще обридайтеся дауни зелені. Працювати та робити треба так щоб не доводити свій нарід до таких дій. Радійте що не винесли ще вас...поки що...
показати весь коментар
23.03.2021 08:22 Відповісти
Зелена мерзота. Парламенту більше робити нічого? Важливих справ нема?
показати весь коментар
23.03.2021 08:53 Відповісти
Зє-ї@лани хочуть подати протести як штурм Капітолію? Продовжуйте й далі робити все за методичками Януковоча, щоб вашу інтернаціональну банду шахраїв і авантюристів зачистити остаточно.
показати весь коментар
23.03.2021 08:57 Відповісти
Оце так депутати, оце так державники. А чому було такого засідання, коли злили інформацію по "вагнерівцях" і під загрозу життя потрапили наші співробітники ГРУ та іх агенти за кордоном? Чи в кацапів вже закінчився "новічок"?
А чому немає такого засідання відносно "патріотів", які на даунбасі кидалися під бронетехніку ВСУ і плювали в обличчя військовим і не тільки розфарбовували техніку і будівлі, а підривали їх?
показати весь коментар
23.03.2021 09:03 Відповісти
Этим дебилам лишь бы осудить. Занимайтесь делом, а митингующими пусть нацпол занимается
показати весь коментар
23.03.2021 09:10 Відповісти
А я поддерживаю порошенко:
Понад 130 "слуг народу" пропонують Раді засудити події на Банковій 20 березня - Цензор.НЕТ 1298
показати весь коментар
23.03.2021 10:12 Відповісти
Згоден!
Усіх провокаторів на гілляку, починаючи з зЕлоха!
показати весь коментар
23.03.2021 11:05 Відповісти
А провал по вашнеровцам не хотят осудить?
показати весь коментар
23.03.2021 10:59 Відповісти
Понад 130 "слуг народу" пропонують Раді засудити події на Банковій 20 березня - Цензор.НЕТ 4976
показати весь коментар
23.03.2021 11:08 Відповісти
Порошенко под маской наносит удар!
показати весь коментар
23.03.2021 11:12 Відповісти
Разбирать преступную деятельность Степанова они не желают. 333 умерло в Украине вчера!
Понять причины митингов и услышать требования они не желают.
Они желают разобраться, кто разбил 2 окна и сделал надписи на административно здании. Это следствие не реагирования власти на волю народа! Мы не хотим, чтобы Стерненко тупо выпустили просто потому что мы сильнее. Мы требуем справедливый суд для всех политзаключенных и проведение настоящей реформы!
показати весь коментар
23.03.2021 11:19 Відповісти
вандализм должен быть осуждён.
показати весь коментар
23.03.2021 16:21 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 