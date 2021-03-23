Лідер Партії угорців України Брензович на засідання облради не ходить, але активно обговорює з європейськими політиками права нацменшин
На місцевому рівні угорсько-українські відносини рухаються в звичайному руслі.
Як повідомили Радіо Свобода в Закарпатській обласній прокуратурі, зараз в кримінальному провадженні, в рамках якого проводилися обшуки, триває досудове розслідування, передає Цензор.НЕТ. "У межах цього провадження станом на сьогодні жодній особі не повідомлено про підозру. Слідство здійснюють співробітники УСБУ в Закарпатській області за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури", - прокоментувала Катерина Хижняк, прессекретар облпрокуратури.
"Мені відомо, що Василь Брензович є за межами території України, на території Європи, напевно, Угорщини. Я знаю це через те, що він не з’являється на засіданнях у сесійній залі. Крім того, Брензович є членом профільної бюджетної комісії, але також не приходить через відсутність у країні. На жаль, він не виходить на зв’язок і в селекторному варіанті, хоча такий формат передбачено регламентом роботи облради при проведенні засідань комісії. Крім цього, я вже додати нічого не зможу: чи є обвинувачення, чи вручені підозри", – коментує Олексій Петров.
Проте Брензович дає інтерв'ю і активно контактує з європейськими політиками. 12 березня Єврокомісар з питань розширення та сусідства ЄС Олівер Варга повідомив, що провів з ним онлайн-розмову. Йшлося про права національних меншин і дотримання їх в Україні.
Представник МЗС Олег Ніколенко прокоментував цю розмову, заявивши, що правам угорської, як і інших національних меншин в Україні, нічого не загрожує.
Після того, як фракція "КМКС" – Партії угорців України, протестуючи проти обшуків, у повному складі залишила першу сесію Закарпатської облради у грудні, депутати від цієї партії і надалі на сесії не приходять. Але у профільних комісіях депутати досить активно беруть участь. У томі числі і заступник голови фракції Йосип Борто. У бюджетній комісії, медичній, по майну, практично у всіх комісіях вони активні. Особливо там, де розглядається важливі, доленосні для області питання", – додає голова Закарпатської облради. І запевняє, що на місцевому рівні угорсько-українські стосунки рухаються у звичному руслі.
Нагадаємо, 30 листопада 2020 року СБУ провела обшуки в будинку Василя Брензовича, лідера Товариства угорської культури Закарпаття та "КМКС" - Партії угорців України - в рамках розслідування справи про можливе втручання у внутрішні справи України і заподіяння шкоди державній безпеці України.
28 листопада Закарпатський апеляційний суд наклав арешт на майно, вилучене в ході обшуків у Василя Брензовича, а сам політик, за інформацією заступника голови фракції Йосипа Борт, вже був на той час за кордоном.
Будь ласка, зачекайте...
Але раптом 73/43%зебілам захотілось ще краще, і ще швидше, по $4000 і по 40%...
«Середня заробітна плата у березні 2019 склала 10 237 грн, що в доларовому еквіваленті складає - 381$. Це означає, що зарплата в Україні впритул наблизилася до показників 2013 року», - повідомляють у міністерстві.
Зазначимо, що за даними Державної служби статистики України середня зарплата в Україні у 2013 році складала 3273 гривні на місяць. У доларовому вираженні це 409 доларів на місяць. При цьому, на початку 2013 року розмір середньої зарплати складав 375 доларів на місяць, а наприкінці 2013 року - 452 долари на місяць. Курс американського долара у 2013 році складав 7,99 гривні за долар.
Ось приблизно так усе й "росло" за часів Порошенка.
Тим більше, саме на очах у угорців Україну "обдурили як дурну козу за оберемок соломи"© (мається на увазі "Будапештський меморандум"), а це спонукає до бажання й собі "урвати шматок пирога"©.
А в опыте ведения БД, тем более.
Венгры, это знают. На примере, только одной 128 бригады.