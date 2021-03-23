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Угорщина (2151) Закарпаття (1999) мова (736) Брензович (4)

Лідер Партії угорців України Брензович на засідання облради не ходить, але активно обговорює з європейськими політиками права нацменшин

Лідер Партії угорців України Брензович на засідання облради не ходить, але активно обговорює з європейськими політиками права нацменшин

На місцевому рівні угорсько-українські відносини рухаються в звичайному руслі.

Як повідомили Радіо Свобода в Закарпатській обласній прокуратурі, зараз в кримінальному провадженні, в рамках якого проводилися обшуки, триває досудове розслідування, передає Цензор.НЕТ. "У межах цього провадження станом на сьогодні жодній особі не повідомлено про підозру. Слідство здійснюють співробітники УСБУ в Закарпатській області за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури", - прокоментувала Катерина Хижняк, прессекретар облпрокуратури.

"Мені відомо, що Василь Брензович є за межами території України, на території Європи, напевно, Угорщини. Я знаю це через те, що він не з’являється на засіданнях у сесійній залі. Крім того, Брензович є членом профільної бюджетної комісії, але також не приходить через відсутність у країні. На жаль, він не виходить на зв’язок і в селекторному варіанті, хоча такий формат передбачено регламентом роботи облради при проведенні засідань комісії. Крім цього, я вже додати нічого не зможу: чи є обвинувачення, чи вручені підозри", – коментує Олексій Петров.

Також читайте: Кулеба: Не бачу ознак впливу РФ на угорську політику щодо України

Проте Брензович дає інтерв'ю і активно контактує з європейськими політиками. 12 березня Єврокомісар з питань розширення та сусідства ЄС Олівер Варга повідомив, що провів з ним онлайн-розмову. Йшлося про права національних меншин і дотримання їх в Україні.

Представник МЗС Олег Ніколенко прокоментував цю розмову, заявивши, що правам угорської, як і інших національних меншин в Україні, нічого не загрожує.

Після того, як фракція "КМКС" – Партії угорців України, протестуючи проти обшуків, у повному складі залишила першу сесію Закарпатської облради у грудні, депутати від цієї партії і надалі на сесії не приходять. Але у профільних комісіях депутати досить активно беруть участь. У томі числі і заступник голови фракції Йосип Борто. У бюджетній комісії, медичній, по майну, практично у всіх комісіях вони активні. Особливо там, де розглядається важливі, доленосні для області питання", – додає голова Закарпатської облради. І запевняє, що на місцевому рівні угорсько-українські стосунки рухаються у звичному руслі.

Також читайте: Суд заарештував майно лідера партії закарпатських угорців КМКС Брензовича

Нагадаємо, 30 листопада 2020 року СБУ провела обшуки в будинку Василя Брензовича, лідера Товариства угорської культури Закарпаття та "КМКС" - Партії угорців України - в рамках розслідування справи про можливе втручання у внутрішні справи України і заподіяння шкоди державній безпеці України.

28 листопада Закарпатський апеляційний суд наклав арешт на майно, вилучене в ході обшуків у Василя Брензовича, а сам політик, за інформацією заступника голови фракції Йосипа Борт, вже був на той час за кордоном.

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Топ коментарі
+7
саме цікаве, що саме з такими от нардепами коаліція БПП+НФ хреново і поволі, але просувала реформи в 2014/19рр. У всяк випадку, зарплати, пенсії і доходи в простолюду росли, економіка піднімалась на 2,5/3,5% щорічно...
Але раптом 73/43%зебілам захотілось ще краще, і ще швидше, по $4000 і по 40%...
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23.03.2021 00:38
+6
Туфта. Политики в Венгрии прекрасно понимают, что "восточный сосед" может предложить аж дырку от бублика. И отказываться от инвестиций и субсидий ЕС никто не собирается. А права покачать-венгры мастаки. Еще со со времен до Австро-венгерских.
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23.03.2021 01:41
+4
А вы кстати встречали цыган(ромов) которые работают или ходят на работу кроме Бадулая ,я наслышан ,что среди них есть металисты-металлоломщики-аккумуляторщики газоколонщики конекрады ,гадальщики,просто воры ,наркодельцы и подобные им фрукты ,
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23.03.2021 01:31
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Импотенты больные арестуйте цыгана,не ходит на работу лишить зарплаты и дать подсрачников.
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23.03.2021 00:28 Відповісти
Він не "циган", а угорський єврей... Глянь, хоча-б, на вуха...
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23.03.2021 03:18 Відповісти
Этому цыгану зарплату платят граждане Украины.Если не ходит на работу так вышвырнуть его подсрачниками .
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23.03.2021 00:30 Відповісти
А вы кстати встречали цыган(ромов) которые работают или ходят на работу кроме Бадулая ,я наслышан ,что среди них есть металисты-металлоломщики-аккумуляторщики газоколонщики конекрады ,гадальщики,просто воры ,наркодельцы и подобные им фрукты ,
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23.03.2021 01:31 Відповісти
Знал нескольких цыган, которые работали на заводе за станками. Один был зубофрезеровщиком в ремонтно-механическом цехе. Очень сложная станочная профессия. Несколько человек работали водителями и автослесарями в транспортном цехе. Люди как люди, только внешне на индусов похожи. Так что огульно не надо. Не все наркотой и воровством промышляют.
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23.03.2021 08:24 Відповісти
Коли я у 80-х працював на Московії (в Смоленській області), то у нас в ПМК працювало два роми - батько і син. Батько був кочегаром, а син трактористом. Але скоріше за все винятки...
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23.03.2021 09:13 Відповісти
саме цікаве, що саме з такими от нардепами коаліція БПП+НФ хреново і поволі, але просувала реформи в 2014/19рр. У всяк випадку, зарплати, пенсії і доходи в простолюду росли, економіка піднімалась на 2,5/3,5% щорічно...
Але раптом 73/43%зебілам захотілось ще краще, і ще швидше, по $4000 і по 40%...
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23.03.2021 00:38 Відповісти
До такого спічу треба ще додавати 1) список прізвищ із "простого люду", у якого росли доходи 2) кількісні показники росту економіки при потужних реформаторах у порівнянні з злочинною владою папередників 3) список країн, чия економіка росте у період пандемії.
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23.03.2021 00:48 Відповісти
в мене росла пенсія. І не тільки в мене. Середні з/п також росли - гугл в руки.
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23.03.2021 02:02 Відповісти
https://hromadske.ua/posts/serednya-zarplata-v-********-majzhe-dosyagla-rivnya-2013-roku-minekonomiki Середня зарплата в Україні майже досягла рівня 2013 року - Мінекономіки

«Середня заробітна плата у березні 2019 склала 10 237 грн, що в доларовому еквіваленті складає - 381$. Це означає, що зарплата в Україні впритул наблизилася до показників 2013 року», - повідомляють у міністерстві.

Зазначимо, що за даними Державної служби статистики України середня зарплата в Україні у 2013 році складала 3273 гривні на місяць. У доларовому вираженні це 409 доларів на місяць. При цьому, на початку 2013 року розмір середньої зарплати складав 375 доларів на місяць, а наприкінці 2013 року - 452 долари на місяць. Курс американського долара у 2013 році складав 7,99 гривні за долар.



Ось приблизно так усе й "росло" за часів Порошенка.
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23.03.2021 08:19 Відповісти
Шо, аам, юотам, зарплату не подымали?
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23.03.2021 06:53 Відповісти
Украинцам нужно создавать общины и общиной защищать свои права в своём государстве, Громада это крупное образование из общин, потому внешне будет выглядеть как нажим на общину другого народа, который ....
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23.03.2021 00:39 Відповісти
Ну и че? Считает себя венгром. Венгрия и дальше будет препятствовать всему и вся. Они шантажируют ЕС типа, если вы не согласны с нашей политикой поддерживать этнических земляков, то мы можем наладить более плотные отношения с восточным соседом, который многое нам может предложить. ЕС не может потерять Венгрию, потому что потянутся другие.
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23.03.2021 00:55 Відповісти
Туфта. Политики в Венгрии прекрасно понимают, что "восточный сосед" может предложить аж дырку от бублика. И отказываться от инвестиций и субсидий ЕС никто не собирается. А права покачать-венгры мастаки. Еще со со времен до Австро-венгерских.
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23.03.2021 01:41 Відповісти
Мадяри - мастаки "ковбасить" сусідів... Ще, коли кочували по південному Приураллю, посралися з сусідами. Результатом було те, що вони "дістали" їх так, що сусіди, тюрки, об"єдналися і, щоб їх не вирізали "впень", мадяри поперли на захід... Прибувши на Балатон, почали "ковбасить" нових сусідів... "Доковбасилися" до того, що європейці об"єдналися і дали їм так, що вони "прижухли", і змирилися з входженням в Священну Римську імперію германського народу (а пізніше - в австрійську). У 18 столітті, скориставшись тим, що Австрійська імперія, після наполеонівських війн, була ослабленою, почали творить "Велику Венгрію". "Дотворилися" до того, що всі народи Австрійської імперії об"єдналися, щоб "вломить" мадярам...
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23.03.2021 03:04 Відповісти
Перестали вони кошмарити Європу після битви на річці Лєх біля ********* Аугсбурга в Х-ст. з німецькими (франкам) військами, які очолював король Оттон. Значно меншими силами німці побили орду так, що організовано її гнали аж до самої Паннонії. Всіх полонених страчували, а їхньому корольку та іншим ватажкам, яких взяли в полон, відрізали вуха та ніс. З того часу мадьяри в Європу вже не пхались.
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23.03.2021 08:34 Відповісти
Я знаю... Слово "Лєх" на мадярів, до цих пір, діє, як кропива по голих яйцях... Просто я в "подробиці" не вдавався... Там мадяри, що звикли давить ворога чисельністю, зіткнулися з ударом "залізного кулака" - панцирною кавалерією, та пішими лучниками, озброєними дальнобійними луками... У мадяр і половців, що складали більшу частину їх війська, луки були кавалерійські, слабші, і стріли погано пробивали кольчуги і пацирі, в які були одягнуті як вершники, так і коні... Тоді, в першу чергу, були "вирізані" половці, що складали, на той час, головний ударний кулак мадярського війська... Після цієї битви половці отримали такий удар по демографії, що, як окремий народ, перестали існувать, і менш ніж за століття "омадярилися", забули свою мову, звичаї, історію і стали осідлими мадярами...
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23.03.2021 09:03 Відповісти
А может Нестер Ивановича позвать на помощь?
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23.03.2021 02:40 Відповісти
Якого саме? Шуфрича? Тоді вже краще Махна...
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23.03.2021 02:54 Відповісти
да споите вы это чмо небритое, дайте ему снотворное с пургеном и снимите на камеру... и в прайм-тайм покажите по ведущим украинским каналам... а дальше посмотрите куда и когда оно будет бегать... минимум затрат - максимум эффекта... варианты можно разнообразить...
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23.03.2021 05:28 Відповісти
отключите ему газ
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23.03.2021 06:42 Відповісти
Ні для кого не таємниця, що Угорщина на Закарпаття "дивиться як кіт на мишу"© і, мабуть, уже б давно проковтнула, якби не необхідність зберегти обличчя - якось це ув'язати з європейськими цінностями. Тому "ковток" зараз не на часі. Але ж в очікуванні слушної нагоди треба здійснювати підготовчі заходи, чим, власне, і займається вищезгаданий Брензович: по-перше, його до цього спонукає присяга на вірність Угорщині, яку він урочисто склав при набутті угорського громадянства (наявність якого поза всілякими сумнівами); по-друге, напевно під свою діяльність від Угорщини він отримує фінансування (може грантами, може через спецслужбу або ще якось), а гроші, звісно, просто так з братньої любові ніхто давати не буде. Гроші треба відпрацьовувати.
Тим більше, саме на очах у угорців Україну "обдурили як дурну козу за оберемок соломи"© (мається на увазі "Будапештський меморандум"), а це спонукає до бажання й собі "урвати шматок пирога"©.
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23.03.2021 07:28 Відповісти
А якщо раптом війна з Угорщиною? В якій армії будуть воювати закарпатські власники мадярських паспортів?
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23.03.2021 08:56 Відповісти
Численность венгерской армии, не дотягивает до численности ДВУХ бригад ВС Украины.
А в опыте ведения БД, тем более.
Венгры, это знают. На примере, только одной 128 бригады.
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23.03.2021 21:56 Відповісти
Як почую, чи прочитаю, щось про мадьярів, так і згадую друга Йозефа Швейка сапера Водічку з його "великим коханням" до цього народу.

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23.03.2021 08:38 Відповісти
Калавур и снова зрада
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23.03.2021 09:09 Відповісти
Где закон про двойное гражданство, запрещающий голосовать. быть избранным и работать на держслужбе??? и пусть брензович и ему подобные ездят и показывает европе свои сопли....
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23.03.2021 10:30 Відповісти
 
 