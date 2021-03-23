Лідер Партії угорців України Брензович на засідання облради не ходить, але активно обговорює з європейськими політиками права нацменшин

На місцевому рівні угорсько-українські відносини рухаються в звичайному руслі.

Як повідомили Радіо Свобода в Закарпатській обласній прокуратурі, зараз в кримінальному провадженні, в рамках якого проводилися обшуки, триває досудове розслідування, передає Цензор.НЕТ. "У межах цього провадження станом на сьогодні жодній особі не повідомлено про підозру. Слідство здійснюють співробітники УСБУ в Закарпатській області за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури", - прокоментувала Катерина Хижняк, прессекретар облпрокуратури.

"Мені відомо, що Василь Брензович є за межами території України, на території Європи, напевно, Угорщини. Я знаю це через те, що він не з’являється на засіданнях у сесійній залі. Крім того, Брензович є членом профільної бюджетної комісії, але також не приходить через відсутність у країні. На жаль, він не виходить на зв’язок і в селекторному варіанті, хоча такий формат передбачено регламентом роботи облради при проведенні засідань комісії. Крім цього, я вже додати нічого не зможу: чи є обвинувачення, чи вручені підозри", – коментує Олексій Петров.

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Проте Брензович дає інтерв'ю і активно контактує з європейськими політиками. 12 березня Єврокомісар з питань розширення та сусідства ЄС Олівер Варга повідомив, що провів з ним онлайн-розмову. Йшлося про права національних меншин і дотримання їх в Україні.

Представник МЗС Олег Ніколенко прокоментував цю розмову, заявивши, що правам угорської, як і інших національних меншин в Україні, нічого не загрожує.

Після того, як фракція "КМКС" – Партії угорців України, протестуючи проти обшуків, у повному складі залишила першу сесію Закарпатської облради у грудні, депутати від цієї партії і надалі на сесії не приходять. Але у профільних комісіях депутати досить активно беруть участь. У томі числі і заступник голови фракції Йосип Борто. У бюджетній комісії, медичній, по майну, практично у всіх комісіях вони активні. Особливо там, де розглядається важливі, доленосні для області питання", – додає голова Закарпатської облради. І запевняє, що на місцевому рівні угорсько-українські стосунки рухаються у звичному руслі.

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Нагадаємо, 30 листопада 2020 року СБУ провела обшуки в будинку Василя Брензовича, лідера Товариства угорської культури Закарпаття та "КМКС" - Партії угорців України - в рамках розслідування справи про можливе втручання у внутрішні справи України і заподіяння шкоди державній безпеці України.

28 листопада Закарпатський апеляційний суд наклав арешт на майно, вилучене в ході обшуків у Василя Брензовича, а сам політик, за інформацією заступника голови фракції Йосипа Борт, вже був на той час за кордоном.