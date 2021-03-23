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Харківська влада закликає людей з медосвітою йти в "ковідні бригади": У березні навантаження збільшилося в 1,5 раза, в квітні у нас фізично не буде співробітників

Харківська влада закликає людей з медосвітою йти в
Фото: tsn.ua

Харків'яни, які мають медичну освіту, можуть отримати роботу в одній з лікарень, де працюють відділення для лікування хворих із COVID-19.

Про це 22 березня повідомила заступник Харківського міського голови Світлана Горбунова-Рубан, яка провела робочу нараду з керівниками медустанов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради.

За її словами, у березні навантаження на ковідні бригади збільшилося в півтора раза у порівнянні з січнем-лютим. При цьому, за правилами Національної служби здоров'я України, нові бригади можна сформувати тільки у разі перевантаженості старих.

"У березні кількість хворих почала різко підвищуватися, але ми не можемо створити нові бригади, поки не здамо березневий звіт у НСЗУ і вони не побачать, що бригади працювали з перевантаженням. Але в квітні ми зіткнемося з проблемою, що у нас фізично не буде людей, яких ми могли б включити до складу бригад. Тому я змушена звернутися до всіх, хто має медичну освіту", - пояснила віцемер.

Вона повідомила, що бригади для роботи з хворими COVID-19 можуть бути сформовані тільки зі співробітників лікарень, де працюють такі відділення. За минулий рік кількість працюючих в медустановах Харкова зменшилася на 2 тис. осіб, тому в звичайних відділеннях персоналу не вистачає.

За словами віцемера, лікарням №17, 18, 25 і 13 в ковідні бригади потрібні анестезіологи, кардіологи, терапевти, медсестри і молодший медичний персонал. Проконсультуватися з питань працевлаштування можна з заступником директора Департаменту охорони здоров'я Тетяною Бокаловою.

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"Будь ласка, якщо у вас є можливість і ви хотіли б отримати більш високу заробітну плату в період роботи в цих бригадах - звертайтеся в наші медустанови. Це можуть бути науковці, студенти з середньою медичною освітою", - сказала заступник міського голови.

Світлана Горбунова-Рубан повідомила, що міська влада просить НСЗУ дозволу поєднувати в бригаді медпрацівників з різних лікувальних установ.

"Ми зі свого боку вжили всі пропозиції, щоб посилити можливості наших медустанов, в яких знаходяться відділення для хворих COVID-19. Чекаємо підтримки від обласних установ, щоб запрацювали наші залізничні лікарні, було вжито заходів щодо посилення в обласній лікарні на вулиці Трінклера. Сподіваємося, що буде вирішено питання залучення госпіталю для інвалідів війни", - сказала віце-мер.

Вона підкреслила, що міська влада і лікарі роблять все можливе, щоб харків'яни отримували кваліфіковану допомогу - є ліжка, кисневі концентратори тощо.

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Топ коментарі
+16
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23.03.2021 00:40
+11
не удивлюсь, если при зебыдле в ковидных бригадах появятся сварщики и слесари после ускоренных мед. курсов в Трускавце.
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23.03.2021 00:33
+8
где уголовная дело за проведение крестного хода с несколькими тысячами ватников московского патриархата за распространение коронавируса? где тот человек, который 02.03.2021 17:40 во время пандемии на станции метро Университет в переходе раздавал прохожим пузырьки с жидкостью и флаер. При виде полиции он разбил все содержимое ящика и растоптал уцелевшие флакончики.. полиция его не только не задержала но и отпустила после звонка сверху!!!!
https://drive.google.com/file/d/1prjHPDtFTkNwwpI8MHn43exPVZCrZOqt/view?fbclid=************************************************************* видео

и наконец

Испанская учёная-биолог сказала:
- Вы платите в месяц миллион € футболистам и только 1800 биологам. А теперь вам нужна вакцина. Ну так идите к Рональдо или Месси - пусть они её вам отыщут!
А ведь она права! Социально ненужные или малозначимые для общества имеют больше денег.
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23.03.2021 07:14
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не удивлюсь, если при зебыдле в ковидных бригадах появятся сварщики и слесари после ускоренных мед. курсов в Трускавце.
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23.03.2021 00:33 Відповісти
Отож. Тому краще цього не допускай і швидше записуйся в ковідні бригади сам. Впевнений що знань і бажання в тебе вистачає.
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23.03.2021 00:45 Відповісти
А что он не правильно сказал? С какого хрена идти умирать там с ними, большинство из которых выбрала власть непобеспокоящуюся ни за что, накупили какой- то хрени а не вакцин, зарплаты у медиков просто смех , все забыли как год тому маски невозможно было купить ( чиновники ************* озолотились на эпидемии) И второе- живу в Днепре- ***** в городе 80% живет Макдауэлов, маски носят единицы. Так что мне не жаль их, и я например не пойду спасать идиотов. ( у меня высшее медицинское)
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23.03.2021 07:06 Відповісти
"сварщики и слесари" при наличии прямых рук зарабатывают поболее санитаров. Оно им и нах не нужно. А если руки из попы, то и доктор из него такой-же.
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23.03.2021 11:09 Відповісти
Даже сварщики могут в больнице пригодиться...
Харківська влада закликає людей з медосвітою йти в "ковідні бригади": У березні навантаження збільшилося в 1,5 раза, в квітні у нас фізично не буде співробітників - Цензор.НЕТ 1299
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23.03.2021 20:51 Відповісти
А Кернес не верил
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23.03.2021 00:39 Відповісти
а кернес смоктав хєрєс...
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23.03.2021 09:30 Відповісти
Попробуйте привлечь УкрАвтоДор
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23.03.2021 00:40 Відповісти
Всавте мем операции Ы - ищи дураков))))
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23.03.2021 02:01 Відповісти
А если что, то мы поедим лечится в Шарите, а ты тут подыхайте без кислорода...
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23.03.2021 00:53 Відповісти
При Кернесе никто масок в Харькове не носил. Он своими действиями дал населению понять, что корона это фуфло и никаких санитарных мер принимать не надо. Кто бы как не относился к Кернесу, но я лично думаю, что он пац...
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23.03.2021 00:45 Відповісти
Пусть падаль степанов курточку продаст
Харьковские власти призывают людей с медобразованием идти в "ковидные бригады": В марте нагрузка увеличилась в 1,5 раза, в апреле у нас физически не будет сотрудников - Цензор.НЕТ 1995
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23.03.2021 00:51 Відповісти
Не трогай Тупицкого!
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23.03.2021 01:59 Відповісти
А платити людям намагались, чи тільки в свою харю? Та й бюрократію розвели таку що медикам лікувати ніколи, все якісь дцрнали заповнюють.
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23.03.2021 00:56 Відповісти
Є межа фізичних можливостей, коли повне виснаження, то хоч плати, хоч не плати, лікар працювати з великим перенавантаженням працювати тривалий час не зможе.
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23.03.2021 01:24 Відповісти
Звісно, просто більше б платили, лікарі б не розбігались. Вони б не були перевантажені яби їх більше було. Навіть кабінети миють самі бо технічок позвільняли.
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23.03.2021 08:47 Відповісти
Большая зарплата- реально большая. Главное поверить в это. Респиратр не выдадут. Приходить со своей маской.
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23.03.2021 02:13 Відповісти
красота же !!! и мартовский отчёт сдай в непонятное НСЗУ ,и с пациентам поработай, и денег на твою зарплату при этом не предусмотрено .В задаче спрашивается-какой херой готов работать на таких условиях???
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23.03.2021 01:44 Відповісти
А куртки будут выдавать как у министра?
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23.03.2021 05:04 Відповісти
За год работы рукав дадут ))))
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23.03.2021 07:08 Відповісти
Заждіть, ви ж кажете, шо все забито вщент, як може вирости навантаження в такому разі? І ще питання: де лікуються ковідні з районів, якшо ви з Харкова в ці райони хворих звозите?
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23.03.2021 05:52 Відповісти
где уголовная дело за проведение крестного хода с несколькими тысячами ватников московского патриархата за распространение коронавируса? где тот человек, который 02.03.2021 17:40 во время пандемии на станции метро Университет в переходе раздавал прохожим пузырьки с жидкостью и флаер. При виде полиции он разбил все содержимое ящика и растоптал уцелевшие флакончики.. полиция его не только не задержала но и отпустила после звонка сверху!!!!
https://drive.google.com/file/d/1prjHPDtFTkNwwpI8MHn43exPVZCrZOqt/view?fbclid=************************************************************* видео

и наконец

Испанская учёная-биолог сказала:
- Вы платите в месяц миллион € футболистам и только 1800 биологам. А теперь вам нужна вакцина. Ну так идите к Рональдо или Месси - пусть они её вам отыщут!
А ведь она права! Социально ненужные или малозначимые для общества имеют больше денег.
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23.03.2021 07:14 Відповісти
А сам то ты откуда???ватник .харьков Украина,или есть сомнения?так покажи себя,чтобы мы знали кто считает харьков ватой ироссией
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23.03.2021 07:21 Відповісти
Идиота Терехова и всю его шантропу в те бригады. Серость решила Гепу косплеить.. Кресный ход на пике пандемии. Ну косплеить - так косплеить до конца.
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23.03.2021 07:50 Відповісти
Нехай мордорський патріархат ще один хресний хід проведе, може тоді кількість хворих зменшиться.
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23.03.2021 08:38 Відповісти
Більше ходіть хресними ходами, бажано кожну неділю: мацковський сатанат відпрацьовує замовлення фсб. Може, це й до кращого: більше вати до кернеса приєднається
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23.03.2021 08:52 Відповісти
Перед следующими выборами мэра думайТЭ - вам нужны туалеты с фонтанами за миллионы, или медицина?
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23.03.2021 08:56 Відповісти
На минулих виборах переміг той, хто обіцяв посадити Порошенко. На наступних я буду голосувати за того, хто пообіцяє посадити Зеленського. Хочу "Я ваш прокурор, я ваш приговор".
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23.03.2021 09:01 Відповісти
Поддерживаю!!!!
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23.03.2021 09:50 Відповісти
Не потрібно було разом з кернесом п*здити з міського бюджету. (а тепер росказують казки ху*соси жидiвські)
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23.03.2021 09:26 Відповісти
Харківська влада закликає людей з медосвітою йти в "ковідні бригади": У березні навантаження збільшилося в 1,5 раза, в квітні у нас фізично не буде співробітників - Цензор.НЕТ 5298
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23.03.2021 13:47 Відповісти
 
 