Багаті держави вакцинують від COVID-19 молодь за рахунок життів людей похилого віку з бідних країн, - глава ВООЗ Гебреєсус
Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреєсус розкритикував багаті країни через нерівний розподіл вакцин від коронавірусу. За його словами, розрив між кількістю щеплень в багатих і бідних країнах зростає день у день.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Глава ВООЗ назвав відсутність рівних можливостей у доступі до вакцин від коронавируса в світі "катастрофічним моральним провалом".
"Я у січні казав, що світ опиниться на межі катастрофічного морального провалу, якщо не зробити термінових кроків для забезпечення рівного розподілу вакцин. У нас є кошти для запобігання цьому провалу, але шокує те, що мало було зроблено для запобігання йому", - сказав він.
Глава ВООЗ підкреслив, що країни, які вакцинують зараз молодих і здорових людей, роблять це коштом "життів працівників охорони здоров'я, людей похилого віку та інших груп ризику в інших державах".
Габреєсус наголосив, що це шлях, який веде до "самопоразки", оскільки чим довше буде продовжуватиметься передача коронавірусу, тим більше виникатиме його мутацій та штамів і буде рости ризик ого, що вони почнуть "уникати впливу вакцин".
Будь ласка, зачекайте...
Пожертвовать своей молодежью ради непонятно кого? Что за идиотские претензии? Указывать суверенным государствам как им проводить внутреннюю политику в вопросе здоровья нации?
хер им up theirs 🤫
Я еще много могу рассказать про китай, но вам не понравится.
1.Sinopharm - Вакцина Vero
2. Sinovac Biotech - Вакцина CoronaVac (которую вроде как купила Украина)
3. CanSino Biologics - Препарат Ad5-nCoV или Convidecia
-----
при в 30 раз большем населении.
Никто не говорит что там рай, но и рассказывать сказки про уровень Китая и Украины почти одинаков может только полный идиот...
в 21 веке обращать внимание на флажки в инете может ну совсем глупый юзер, у которого у тому же галлюцинации. И вот такое чудо рассуждает об экономике Китая.
Вы сравните еще качество дорог, общественного транспорта, образования и медицины, и спавнение будет явно не в пользу Украины и даже Польши. Из всеж мест где мне удалось побывать хуже чем у нас было в Нигерии и в Приднестровье, так что делайте выводы
Мразь. Развел это говно,целуя китайские жопы а теперь еще свою пасть вонючую открывает,гнида?
И как тогда именно ты себя называешь?
Почитай уважно статтю і про що каже ВООЗ. Про те що вакцинувати підлітків (як
почав робити той же Ізраїль не просто не має сенсу, а і контрпродуктивно). От нахера вакцинувати 15 річного лба якому цей короновірус до сраки. Вакцинуй ще і свого кота - на всяк випадок, ушльопок.
Все ж таки - хто є ти?
Ты - интернационалист? Коммунист? Дурачек? Лжец? Кто ты?
И как тогда именно ты себя называешь?
Не будь ідіотом (правда це вже для тебе запізно). При всій неодназночності ВООЗ - тут вона глас здорового глузду. Досі є країни де не розпочата вакцинація.
"Саме через короновірус, really? Навіть в тих випадках одиниці на десяткі мільйонів були серйозні супутні хвороби." - так і СНІД сам не вбиває...)))) тількі супутні хвороби, доречі, у ковіду є частина СНІДУ, ну, то важкувато для твого розуміння, не торкаймося цього. ))) Дурік - за шо ти голосуєшь?
Астра зенека - ковішидло - то взагалі - фуфломіцин, як і кітайска та кацапська.
Та, як що взяти до уваги твоє бачення - то ти що -"Вищий рівень смертності потенційно дають вакцини (наприклад в Польщі 11 летальних на 3 мільйони). Ти реально плануєш вакцинувати малоліток щоб врятувати пару одиниць на мільйон, коли сама АстраЗенека може дати 10 летальностей на мільйон?" насправді бажаєшь потравити африканців та інших)))) Неочікувано...)))
Як казав герой Булгакова : "Разруха она не в клозетах , а головах" .
Й проблема вакцінації бідних країн поки йще не дійша до того рівня , коли там натовпи бажаючих вакцинуватися хоч якось перевишувала кількість доступних вакцин .
А йще є проблема не меньш актуальна -- нездатність властних урядів організувати й справедливо розподілити вакцинацію .
П.С. Нагадаю події 1993 року , шо передували масовий голод в Сомалі . ООН вирішила й виділила багатоміліардну допомогу ... Але голод не стихав , бо з"ясувалося , що тейпові стосунки кам"яного віку лівацькими деклараціями не відмінити й тому влада у Сомалі була бандитська й кланова ... й до голодуючих доходило не більше 5% допомоги . Вирішили доставляти голодуючим племенам з гелікоптерів гуманітарку . Але бандити почали сбивати гелікоптери . Тоді була пацифистска істерія , я тому на заклик ООН надати допомогу голодуючим через військову силу усі відмовилися . Навіть Буш старший . Він тоді від Хусейна втомився й ледь відбився від звинувачень демократів . Але тоді пійшов такий самий вий мовляв як за нафту в Іраку , так усі Кувейт готові захищати . А хто мовляв захистить бідний голодаючи народ Сомалі ...
Ось старий Джорд на свою голову погодився на обмежанний десант й виключно в Магадішо .
Про то як прямо в Могадішо "воїни іслама" звільнили свій нарід від гуманітарки й рятували голод від зайвого населення -- то усім відомо й дуже було епічно . Загинуло 30 морських котиків . Бо "вий на болотах" від "прогресивної чєловєчєнки" моментально зник разом з гуманітаркою , після чого за два наступних рока загинуло від голоду йще в 5 разів більше , але ООН тихо конститувало , що тому , хто вірить в шаманів тому ******** хірургія не допоможе .
Тільки ковід проблема глобальна - від того що світ закриє кордони і не буде ділитись вакцинами (навіть з баранами) ситуацію не вирішить. З'являться нові мутації які рано чи пісно вдарять бумерангом.
Треба трошки піднятись над власним егоїзмом. В кінці кінців ми в одній лодці. Здавалось би очевидні речі.
"Гладко было на бумаге,
Но забыли про овраги
А по ним ходить !"
В тому й різниця , що тільки на папірі гладко , а в реаліях що таке "ділитися вакцинами" ?!
Тупе питання , як збираєтесь "ділитися вакциною" в Сірії ?!
Або в Судані ?!
Надати вакцину диктаторам й тоді Асад вакцинує , дуже справедливо , але 11% населення -- тобто алавітів , а сунітів продовжить вбивати ?!
В Судані схожа картина ... Там правлять 20% арабів шиітів . А на півдні там чорношкірі христ"яни й язичники живуть , в яких немає не влади , не прав по шаріату ...
Про Руанду , Заїр , ДРК я взагалом промовчу , бо такої швидкості масових вбивств навіть наці не досягали . Вже 25 років пройшло , а по озеру Чад й досі плавають трупи ...
Ви з ким більше бажаєте "ділитися вакцинами" ? Я пропоную тутсі , бо вони жертви того геноциду -- майже один міліон живих людей зробили мертвими за кілька місяців . Й не килимним бомбардуванням -- навіть мачетами вбивали ?!
Але спитайте вбивць й гвалтівників хуту й вони Вам розкриють свою правду про те як до геноциду ... влада тутсі на їми знущалась .
Тому зовсім практичне запитання , яким чином Ви особисто вимагаєте "ділитися вакциною" -- чито ввозити вакцину на броні танків , або розробити такий собі хитрий дрон-вакцинатор , який одим зарядом усипляє армію , що обслуговує інтереси диктатора , а іншим зарядом вакцинує бідний нарід , який того диктатора цілує в усі щелини ?!
Viam supervadet vadens.
какая ценность может быть у ссуществ, детей которых тот же "б*г" разрывал живьем десятками? это прямо описано там же!
тьху!
Бо суть ріниці між умовно бідними й умовно богатими полягає зовсім не в шкалі середнього доходу , а в це така собі "машина часу" ... Бідність це такий собі "привіт" з середньовіччя , або взагалом - рабовластництва , або з печерного віку ... Й він існує не тільки зовнє й між різними країнами , але й межах кожного суспільства . Що таке "крімінальні поняття" -- сутто ностальгія певної частити людей по "простих" відносинах початку формування родо-племених відносин .
Що таке були часи "лихих дев"яностих" -- ******** калька на часи походів дикунів-вікінгів на Европу . Рекет -- десята частина , ординська данина ...
- у меня только рубль.
Ладно, давай. Два должен будешь.
"У них денег - куры не клюют ,
А у нас на водку не хватает !"
А с хрена какого между странами должно быть иначе?
99% таких країн йще крім бідності мають таку особистість , що там дикунська влада якогось диктатора .
Тобто ящо диктатор може стратити будь кого й по меньш вагомим приводом требо лише попросити своєго любого диктатора просто й тупо встановити ростріл за порушення карантину . За порушення маскового режиму -- 10 років в таборі .
членоземчернозем!!!!!111