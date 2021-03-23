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Новини Коронавірус і карантин
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вакцина (4418) ВООЗ (769) карантин (18171) Гебреєсус (166) COVID-19 (19763) коронавірус (19920)

Багаті держави вакцинують від COVID-19 молодь за рахунок життів людей похилого віку з бідних країн, - глава ВООЗ Гебреєсус

Багаті держави вакцинують від COVID-19 молодь за рахунок життів людей похилого віку з бідних країн, - глава ВООЗ Гебреєсус

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреєсус розкритикував багаті країни через нерівний розподіл вакцин від коронавірусу. За його словами, розрив між кількістю щеплень в багатих і бідних країнах зростає день у день.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Глава ВООЗ назвав відсутність рівних можливостей у доступі до вакцин від коронавируса в світі "катастрофічним моральним провалом".

"Я у січні казав, що світ опиниться на межі катастрофічного морального провалу, якщо не зробити термінових кроків для забезпечення рівного розподілу вакцин. У нас є кошти для запобігання цьому провалу, але шокує те, що мало було зроблено для запобігання йому", - сказав він.

Глава ВООЗ підкреслив, що країни, які вакцинують зараз молодих і здорових людей, роблять це коштом "життів працівників охорони здоров'я, людей похилого віку та інших груп ризику в інших державах".

Також читайте: Для вироблення колективного імунітету в Україні потрібно вакцинувати 30 млн осіб, - експерт МОЗ Литовка

Габреєсус наголосив, що це шлях, який веде до "самопоразки", оскільки чим довше буде продовжуватиметься передача коронавірусу, тим більше виникатиме його мутацій та штамів і буде рости ризик ого, що вони почнуть "уникати впливу вакцин".

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Топ коментарі
+31
А можно спросить у этого эфиопа - почему жизни пожилых людей из бедных стран должны волновать правительства богатых и развитых стран?
Пожертвовать своей молодежью ради непонятно кого? Что за идиотские претензии? Указывать суверенным государствам как им проводить внутреннюю политику в вопросе здоровья нации?
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23.03.2021 01:15
+16
богатые страны -думают о своих гражданах в отличие от комуно-большивистких ублюдков типа китая и задрыпаной африки с гересусом во главе -так что пускай к комунякам китайским выпустившим биологическое оружие в мир и сам при этом не страдающим от эотй недуги
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23.03.2021 01:15
+10
Вот пусть эта пришиблинная падаль покажет пример - повесится на камеру,что б молодым дорогу дать.
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23.03.2021 01:19
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Габрейесус подчеркнул, что это путь, ведущий к "самопоражению", поскольку чем дольше будет продолжаться передача коронавируса, тем больше будет возникать его мутаций и штаммов и будет расти риск того, что они начнут "избегать воздействия вакцин" - А какая разница кого вакцинируют, если теоретически кол-во вакцины одинаковое? Прозвучит наверное грубо и цинично... Но выбор в пользу молодых правильный и прагматичный. Ведь они еще смогут принести какую то пользу, в отличии от пожилых людей. К сожалению, такова суровая реальность...
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23.03.2021 01:12 Відповісти
Вот пусть эта пришиблинная падаль покажет пример - повесится на камеру,что б молодым дорогу дать.
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23.03.2021 01:19 Відповісти
А можно спросить у этого эфиопа - почему жизни пожилых людей из бедных стран должны волновать правительства богатых и развитых стран?
Пожертвовать своей молодежью ради непонятно кого? Что за идиотские претензии? Указывать суверенным государствам как им проводить внутреннюю политику в вопросе здоровья нации?
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23.03.2021 01:15 Відповісти
они хотят чтобы западная молодежь пройдя через мясорубку либерального образования приобрела комплекс вины
хер им up theirs 🤫
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23.03.2021 06:33 Відповісти
богатые страны -думают о своих гражданах в отличие от комуно-большивистких ублюдков типа китая и задрыпаной африки с гересусом во главе -так что пускай к комунякам китайским выпустившим биологическое оружие в мир и сам при этом не страдающим от эотй недуги
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23.03.2021 01:15 Відповісти
обратится
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23.03.2021 01:16 Відповісти
в Китае 3 вакцины и активно проходит вакцинация.
Я еще много могу рассказать про китай, но вам не понравится.
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23.03.2021 01:46 Відповісти
Да ты тут уже давно всем нам не нравишся... Ну, давай , расскажи дальше.. правда - толку с того - все равно сдохнешь!
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23.03.2021 03:05 Відповісти
Дата 31.01.2021

1.Sinopharm - Вакцина Vero

2. Sinovac Biotech - Вакцина CoronaVac (которую вроде как купила Украина)
3. CanSino Biologics - Препарат Ad5-nCoV или Convidecia
-----
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23.03.2021 06:42 Відповісти
ага, и за все время пандемии зараженных там - как у нас набирается за неделю

при в 30 раз большем населении.
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23.03.2021 07:21 Відповісти
ты что то совсем не о рассказал. Это абсолютная ЧУШЬ
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28.03.2021 07:19 Відповісти
Вы в Китае были хоть раз, там коммунисты уже не те, больше похоже на национал большевиков, и уровень жизни в разы выше чем в Украине
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23.03.2021 07:01 Відповісти
Не в разы ,ввп Китая на душу населения ,ниже Польши и Раши в два раза , но выше в два раза Украины .По скромным оценкам половина ввп у Украины в тени ,то не сомневаюсь ,что уровень Китая и Украины почти одинаков . У Китая чуть выше ,беря во внимание ,что тоже есть тень, приблизительно 10%.В Китае за воровство или укрытие налогов могут расстрелять. Вы очень плохо относитесь к своей стране ,Украина очень не бедная страна , просто с зашкалившей коррупцией и тупым ,склонным на одурманивание через сми населения . Только у нас прямо с цирка в презеденты.
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23.03.2021 07:58 Відповісти
"то не сомневаюсь ,что уровень Китая и Украины почти одинаков" - это может написать человек никогда в Китае не бывавший.
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23.03.2021 08:04 Відповісти
Еще один экономист . Ты про внутренний китай слышал? Что там происходит знаешь? Туристов туда не пускают. Пенсии в сельской местности - мутняк Вообщем в Китае так все зашибись, что Гонконг из последних от этого "рая" отбивается
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28.03.2021 07:30 Відповісти
еще одно чудо не бывавшее в Китае...
Никто не говорит что там рай, но и рассказывать сказки про уровень Китая и Украины почти одинаков может только полный идиот...
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28.03.2021 07:43 Відповісти
Что ты флажки меняешь, как проститутка прокладки.? И что тебе до Украины.?Ты нам про бытие на расеи поведай. На шмурдяк фублей хватает?
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28.03.2021 07:51 Відповісти
знаток проституток и прокладок?
в 21 веке обращать внимание на флажки в инете может ну совсем глупый юзер, у которого у тому же галлюцинации. И вот такое чудо рассуждает об экономике Китая.
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28.03.2021 08:33 Відповісти
А ты по мальчикам, петушара? Или на бутылках у чеченцев присел?
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28.03.2021 11:50 Відповісти
обратись к врачу, у тебя беда с головой....
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28.03.2021 16:35 Відповісти
Ты уже сходил.? Теперь бегом к проктологу.
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28.03.2021 18:00 Відповісти
мда, бедняга, трудно тебе с пустой-озабоченной головой жить?
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29.03.2021 09:07 Відповісти
Поедь посмотри глубинку Николаевской области, повезет если колеса по дороге не поотпадают
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29.03.2021 09:09 Відповісти
Ну Ухань это и есть внутренний Китай, почти центральная его цасть, западнее тольно горные массивы малопригодные для жизни
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29.03.2021 09:10 Відповісти
Я на 100 у.е в Гуанчжоу могу себе купить больше товаров и услуг чес к примеру в Одессе раза в два. Тупо сравнивать страны только ориентируясь на цифры ввп на душу
Вы сравните еще качество дорог, общественного транспорта, образования и медицины, и спавнение будет явно не в пользу Украины и даже Польши. Из всеж мест где мне удалось побывать хуже чем у нас было в Нигерии и в Приднестровье, так что делайте выводы
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23.03.2021 22:23 Відповісти
В данных ввп Китая не учитывают Гонгког и Макао, это отдельные зоны, о Гонгконке слышали, какой там ВВП на душу, а Макао так вообще на первом месте в мере
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29.03.2021 09:14 Відповісти
Що то ты такая Одесса, как Питер папа. И базар твой гнилой. За ***** знаешь? И що скажешь?
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28.03.2021 07:33 Відповісти
они наплодились как саранча а теперь о них должны беспокоиться богатые страны
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23.03.2021 10:09 Відповісти
И эта сраная эфиопская падаль еще не висит вниз головой?
Мразь. Развел это говно,целуя китайские жопы а теперь еще свою пасть вонючую открывает,гнида?
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23.03.2021 01:17 Відповісти
Это или перевод был - не правильный, или эфиоп коммуняка есть не правильный! Это ж такие сидят , сытые и думают - у кого чего лишнего, и придумывают как скомуниздить! Потом он заявит - молодые люди европейской внешности - слишком много на себя тратят - нужно забрать у них и помочь старикам в странах типа сомали или венесуела или сев корея или кацапия....Так как их вороватое правительство их в рабы загнало....
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23.03.2021 03:11 Відповісти
Если быть до конца откровенным, то по факту только две европейские страны являются донорами в ЕС и вынуждены других молодых людей европейской внешности отрывая от себя кусок подкармливать, а именно Германия и Франция. Была еще одна страна-донор, но ей это не понравилось и она вышла из ЕС, это Великобритания. Так что далеко не все европейские государства располагают средствами для оказания помощи африканским страна и не только африканским.
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23.03.2021 04:23 Відповісти
В Украине денег на прививки хватает ,просто руководство ища как спиз... на откатах затянуло время и не становилось в очередь . Об этом писала европейская пресса . Обе прививки ,которые у нас закупают - через посредника . Хотя фарм корпорации, ведут поставки и разговоры, только с правительствами напрямую .
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23.03.2021 08:04 Відповісти
Курточка! Курточка - это тоже было ужасное условие Фармкорпораций монстров. На это , рискнув собой, согласился тольно наш министр!!!
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30.03.2021 23:26 Відповісти
ЕврейИсус, пусть бедные страны не перекладывают свои проблемы на плечи богатых стран, они сами виноваты в том, что они бедные, пусть стоят и смиренно ожидают помощи богатых стран
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23.03.2021 01:20 Відповісти
Ну да, европейская молодежь работает только для того, чтобы кормить стариков из бедных стран, зачем им себя то вообще спасать?
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23.03.2021 01:31 Відповісти
Не фанат ВООЗ і цього сабжа зокрема, але в цьому конкретному випадку з ним погоджуюсь. "Прогресивне" людство екзамен на людяність не здало, не те щоб особисто у мене були якісь сумніви щодо цього, але факт фактом.
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23.03.2021 01:34 Відповісти
Ну, я так понимаю, вакцину для ваших детей вы готовы отдать сомалийцам?
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23.03.2021 03:13 Відповісти
А чого тільки вакцину? Телевізор теж міг би подарувати якомусь африканському племені, сидіти цілий день під пальмою нудно.
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23.03.2021 09:02 Відповісти
Без проблем. Проблема то колективна - в тому вся і загвоздка
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23.03.2021 13:50 Відповісти
В смысле? Ты забрал бы у СВОИХ ДЕТЕЙ? И кому то чужому отдал? Ты ж именно это и сказал! То есть - в этой коллективной проблеме именно твоя семья стала бы очагом заражения с риском для ТВОИХ ДЕТЕЙ? Ты - умалишенный? скажи чесно
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30.03.2021 23:33 Відповісти
Тикать будеш іншим. Дітям вакцина малопотрібна в принципі.
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31.03.2021 15:14 Відповісти
то есть если ТВОИМ ДЕТЯМ - 30-40лет - они не требуют вакцинации, чучело? Кацап под гуглтранслейт - детектед!!!
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01.04.2021 19:16 Відповісти
Ти реально дурачок.
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01.04.2021 20:01 Відповісти
Не, срань, мы с тобой совсем не похожи - давай по делу - ты собирался что? Решить за всех. И Отдать вакцины своих и не только, детей не понятно куда - не понятно зачем, в дальние страны. Ты - интернационалист? Коммунист? Дурачек? Лжец? Кто ты?
И как тогда именно ты себя называешь?
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01.04.2021 20:18 Відповісти
Звісно що не схожі - ти реально упоротий дебіл.
Почитай уважно статтю і про що каже ВООЗ. Про те що вакцинувати підлітків (як
почав робити той же Ізраїль не просто не має сенсу, а і контрпродуктивно). От нахера вакцинувати 15 річного лба якому цей короновірус до сраки. Вакцинуй ще і свого кота - на всяк випадок, ушльопок.
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01.04.2021 21:18 Відповісти
Шлемазл ,ну скажу тобі так, щоб діїшло - ти читав чи чув про смерті малих дітей по світу? Чи, може, чув\бачив - в Україні смерті діточок з 2 місяців до 14 років? Чи потрібно скинути пруф? До сраки собі щось притули - вогнегасник може?
Все ж таки - хто є ти?
Ты - интернационалист? Коммунист? Дурачек? Лжец? Кто ты?
И как тогда именно ты себя называешь?
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01.04.2021 21:29 Відповісти
Саме через короновірус, really? Навіть в тих випадках одиниці на десяткі мільйонів були серйозні супутні хвороби. Вищий рівень смертності потенційно дають вакцини (наприклад в Польщі 11 летальних на 3 мільйони). Ти реально плануєш вакцинувати малоліток щоб врятувати пару одиниць на мільйон, коли сама АстраЗенека може дати 10 летальностей на мільйон?

Не будь ідіотом (правда це вже для тебе запізно). При всій неодназночності ВООЗ - тут вона глас здорового глузду. Досі є країни де не розпочата вакцинація.
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01.04.2021 22:41 Відповісти
ЄЄЄЄ!! Україна - серед перших у тому списку! А твоєму Ізраілі - вже нема майже хворих. Дурні ж жиди...
"Саме через короновірус, really? Навіть в тих випадках одиниці на десяткі мільйонів були серйозні супутні хвороби." - так і СНІД сам не вбиває...)))) тількі супутні хвороби, доречі, у ковіду є частина СНІДУ, ну, то важкувато для твого розуміння, не торкаймося цього. ))) Дурік - за шо ти голосуєшь?
Астра зенека - ковішидло - то взагалі - фуфломіцин, як і кітайска та кацапська.
Та, як що взяти до уваги твоє бачення - то ти що -"Вищий рівень смертності потенційно дають вакцини (наприклад в Польщі 11 летальних на 3 мільйони). Ти реально плануєш вакцинувати малоліток щоб врятувати пару одиниць на мільйон, коли сама АстраЗенека може дати 10 летальностей на мільйон?" насправді бажаєшь потравити африканців та інших)))) Неочікувано...)))
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02.04.2021 01:47 Відповісти
Дурачок навчись читати. Хочеш прививати своїх малолітніх дітей АстроЗенекою чи навіть Пфайзером - вперед. Якщо ризик від вакцини перевищує її користь для такої групи людей. Я не буду. Ці вакцини в першу чергу розроблялись для дорослої категорії, на них тествувались і потреби малоліткам у них немає (а у випадку АстроЗенеки буде навіть ризик). Ну для тебе зьозьобота ці речі я бачу незрозумілі.
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02.04.2021 10:01 Відповісти
Візьміть глобус й знайдіть на йому хоча б одну "бідну" країну , де на протязі десятиріч була демократична , організованна й людяна влада , але вона та й залишилася бідною .

Як казав герой Булгакова : "Разруха она не в клозетах , а головах" .
Й проблема вакцінації бідних країн поки йще не дійша до того рівня , коли там натовпи бажаючих вакцинуватися хоч якось перевишувала кількість доступних вакцин .
А йще є проблема не меньш актуальна -- нездатність властних урядів організувати й справедливо розподілити вакцинацію .

П.С. Нагадаю події 1993 року , шо передували масовий голод в Сомалі . ООН вирішила й виділила багатоміліардну допомогу ... Але голод не стихав , бо з"ясувалося , що тейпові стосунки кам"яного віку лівацькими деклараціями не відмінити й тому влада у Сомалі була бандитська й кланова ... й до голодуючих доходило не більше 5% допомоги . Вирішили доставляти голодуючим племенам з гелікоптерів гуманітарку . Але бандити почали сбивати гелікоптери . Тоді була пацифистска істерія , я тому на заклик ООН надати допомогу голодуючим через військову силу усі відмовилися . Навіть Буш старший . Він тоді від Хусейна втомився й ледь відбився від звинувачень демократів . Але тоді пійшов такий самий вий мовляв як за нафту в Іраку , так усі Кувейт готові захищати . А хто мовляв захистить бідний голодаючи народ Сомалі ...
Ось старий Джорд на свою голову погодився на обмежанний десант й виключно в Магадішо .
Про то як прямо в Могадішо "воїни іслама" звільнили свій нарід від гуманітарки й рятували голод від зайвого населення -- то усім відомо й дуже було епічно . Загинуло 30 морських котиків . Бо "вий на болотах" від "прогресивної чєловєчєнки" моментально зник разом з гуманітаркою , після чого за два наступних рока загинуло від голоду йще в 5 разів більше , але ООН тихо конститувало , що тому , хто вірить в шаманів тому ******** хірургія не допоможе .
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23.03.2021 06:34 Відповісти
Це все зрозуміло. Що живуть в таких країнах переважно "барани" - а ми семимильними кроками до них наближаємось.

Тільки ковід проблема глобальна - від того що світ закриє кордони і не буде ділитись вакцинами (навіть з баранами) ситуацію не вирішить. З'являться нові мутації які рано чи пісно вдарять бумерангом.
Треба трошки піднятись над власним егоїзмом. В кінці кінців ми в одній лодці. Здавалось би очевидні речі.
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23.03.2021 14:01 Відповісти
Послухайте , то йще Лев Толстой написав про кримську війну в який воював особисто :
"Гладко было на бумаге,
Но забыли про овраги
А по ним ходить !"

В тому й різниця , що тільки на папірі гладко , а в реаліях що таке "ділитися вакцинами" ?!

Тупе питання , як збираєтесь "ділитися вакциною" в Сірії ?!
Або в Судані ?!
Надати вакцину диктаторам й тоді Асад вакцинує , дуже справедливо , але 11% населення -- тобто алавітів , а сунітів продовжить вбивати ?!
В Судані схожа картина ... Там правлять 20% арабів шиітів . А на півдні там чорношкірі христ"яни й язичники живуть , в яких немає не влади , не прав по шаріату ...
Про Руанду , Заїр , ДРК я взагалом промовчу , бо такої швидкості масових вбивств навіть наці не досягали . Вже 25 років пройшло , а по озеру Чад й досі плавають трупи ...
Ви з ким більше бажаєте "ділитися вакцинами" ? Я пропоную тутсі , бо вони жертви того геноциду -- майже один міліон живих людей зробили мертвими за кілька місяців . Й не килимним бомбардуванням -- навіть мачетами вбивали ?!
Але спитайте вбивць й гвалтівників хуту й вони Вам розкриють свою правду про те як до геноциду ... влада тутсі на їми знущалась .

Тому зовсім практичне запитання , яким чином Ви особисто вимагаєте "ділитися вакциною" -- чито ввозити вакцину на броні танків , або розробити такий собі хитрий дрон-вакцинатор , який одим зарядом усипляє армію , що обслуговує інтереси диктатора , а іншим зарядом вакцинує бідний нарід , який того диктатора цілує в усі щелини ?!
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23.03.2021 19:22 Відповісти
Є механізм COVAХ - достатньо було по ньому почати поставки з 25 грудня 2020 в усі країни рецепіенти. А не вакцинувати генерацію тік-токерів в умовному Ізраїлі яким ризик від корони практично нульовий.

Viam supervadet vadens.
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23.03.2021 19:34 Відповісти
можешь ненароком по себе попасть
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23.03.2021 04:53 Відповісти
Якби бідні країни були на місці багатих, то чинили б так само. Бо панівною релігією у світі є егоїзм (мій Бог - моя кохана, моя родина, моя країна, моя нація, моя раса..), а не християнство (допоможи ближньому і нужденному, бо в ньому Бог). Тож закликати багаті країни, де переміг атеїзм й антиклерикалізм, до якоїсь моральності безсенсово. Там навіть ідея "прав людини" кардинально виродилася - концепції, в основі якої лежало колись біблійне означення людини як істоти створеної за Божою подобою, а тому цінної, недоторканної, такої, що має права. Сьогодні і моральність, і права - це про що завгодно, тільки не про Бога. Кожен їх визначає як хоче, бо спільний знаменник викинуто.
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23.03.2021 02:17 Відповісти
пиплийное значение - не трогай раба ближнего твоего.
какая ценность может быть у ссуществ, детей которых тот же "б*г" разрывал живьем десятками? это прямо описано там же!
тьху!
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23.03.2021 07:26 Відповісти
Зовсім ні -- досвіт Родезії доводить , що "бідні" взагалом не заморочуються на такі хибні уявлення як : благодійність , любов до ближнього ... як тільки з"являється така можливисть вони миттєво набувають звички не Біл Гейтса або Марка Цукенберга , але такого собі наркобарона в стилі Пабло Ескабаро .
Бо суть ріниці між умовно бідними й умовно богатими полягає зовсім не в шкалі середнього доходу , а в це така собі "машина часу" ... Бідність це такий собі "привіт" з середньовіччя , або взагалом - рабовластництва , або з печерного віку ... Й він існує не тільки зовнє й між різними країнами , але й межах кожного суспільства . Що таке "крімінальні поняття" -- сутто ностальгія певної частити людей по "простих" відносинах початку формування родо-племених відносин .
Що таке були часи "лихих дев"яностих" -- ******** калька на часи походів дикунів-вікінгів на Европу . Рекет -- десята частина , ординська данина ...
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23.03.2021 19:47 Відповісти
В каком месте ВОЗ увидел излишек вакцины? И почему молодое поколение должно гибнуть ради кого то бедных стран? Странная позиция этого ВОЗ - вместо того чтобы способствовать увеличению мощностей производимых вакцин, чтобы не было дефицита, они предлагают отбирать у других. Эта зараза, я так думаю, теперь уже никуда не денется и прививать население каждой страны нужно будет минимум один раз в год, а может и чаще, вот и нужно думать как увеличить мощности выпускающих вакцины фармацевтических фирм. А другим странам нужно думать, как самим начинать выпускать вакцины на своей территории и не ждать милости от других государств.
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23.03.2021 04:08 Відповісти
Папуаси всех стран негодуют.
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23.03.2021 04:26 Відповісти
китайский баобаб
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23.03.2021 04:51 Відповісти
Займи трешку!
- у меня только рубль.
Ладно, давай. Два должен будешь.
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23.03.2021 05:41 Відповісти
Это падло, организовавшее пандемию...
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23.03.2021 05:47 Відповісти
Точнее - погонщик верблюдов, выступивший исполнителем организации пандемии.
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23.03.2021 05:48 Відповісти
Як казав класик :
"У них денег - куры не клюют ,
А у нас на водку не хватает !"
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23.03.2021 05:48 Відповісти
Ти ще б так закликав виконувати Будапештський меморандум,ціни б тобі не було.
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23.03.2021 06:03 Відповісти
Зри в корень . У него большое беспокойство от того что коронобесие не проникнет в зти страны и они окажутся по примеру Беларуси невосприимчивы к пандемиям и лохдаунам от ВОЗ. А дурной пример заразителен для сравнения и выводов после вакцинации.
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23.03.2021 06:26 Відповісти
В каждом городе благословенной Украины есть относительно богатые и относительно бедные. И у этих богатых собачки питаются сытнее и разнообразнее, чем детки и старички бедных. Но богатенькие ни в жизнь не накормят бедненьких детушек и старичков, тем более, за счёт удешевления рациона своих собачек. Хуже того, некоторые богатенькие Буратины не прочь своих собачек накормить бедненькими детишками (и старичками, ежели собачки не побрезгуют).
А с хрена какого между странами должно быть иначе?
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23.03.2021 06:29 Відповісти
Моя дружня порада "бідним країнам" .
99% таких країн йще крім бідності мають таку особистість , що там дикунська влада якогось диктатора .
Тобто ящо диктатор може стратити будь кого й по меньш вагомим приводом требо лише попросити своєго любого диктатора просто й тупо встановити ростріл за порушення карантину . За порушення маскового режиму -- 10 років в таборі .
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23.03.2021 06:40 Відповісти
Какое правительство выбрали так и живут, так и умирать будут. Нет мозгов - теперь это их проблемы
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23.03.2021 06:53 Відповісти
а зато у нас членозем чернозем!!!!!111
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23.03.2021 07:28 Відповісти
бедные, пожилые люди из Эфиопии не летают международными рейсами!
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23.03.2021 07:09 Відповісти
Мні просто смішно,як ярих україських оптимістів з їхньою фантомною євроінтеграцією сунув пикою у лайноефіоп.
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23.03.2021 08:53 Відповісти
Гебреєсус правий по суті але є ще факти. Нарід України вибрав крадія Зеленського а до цього вибирав таких же, так чому діти інших країн повинні помирати заради наріду який не хоче жити. Нічого поганого не бачу в словах Гебреєсус мабуть таким і має бути голова ВООЗ тому що це організації не однієї країни.
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23.03.2021 09:01 Відповісти
Прийшов на думку ще один приклад. Всім відома психологія у попрошайки і пянички, вони хочуть жити краще але не хочуть для цього нічого робити, чи даєте ви їм кошти і чи повинні багаті країни чинити так же.
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23.03.2021 09:13 Відповісти
Останні 700 років, з інтервалом в 100 років природа проводить природний відбір, щоб позбавити людство від нежиттєздатних осіб,для оздоровлення наступних поколінь і частково вирішує проблему перенаселення планети. Наслідки спроби завадити цьому процесу, можуть мати непередбачувані катастрофи в майбутньому. Такі як поширення генетичних хвороб, нестача їжі і масове безробіття.
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23.03.2021 09:02 Відповісти
Ага, дай вакцину, дай пожрати, а потім їм становиться нудно і вони про вялічіє згадують. В 90-х одних вже "отмыли, накормили, а он нам фигвамы рисует" (с).
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23.03.2021 09:11 Відповісти
"А то что же: один в семи комнатах расселился, штанов у него сорок пар, а другой шляется, в сорных ящиках питание ищет".
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23.03.2021 09:22 Відповісти
Маячня. В бідних країнах бідні люди повинні примусити своїх багатіїв виготовити-купити вакцину а не працювати в них рабами-прибиральниками-охоронцями
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23.03.2021 09:51 Відповісти
Це вже хуцпа 100500-го левелу...
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23.03.2021 09:52 Відповісти
В бедных странах правительства воруют из бюджета.
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23.03.2021 09:56 Відповісти
Діти, майбутнє країни і світу. Вони захищають своїх дітей. Це очевидно.
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23.03.2021 10:10 Відповісти
Когда вы говорите, такое впечатление что вы бредите (с)
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23.03.2021 10:16 Відповісти
 
 