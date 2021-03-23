Українського винахідника з США Романківа нагородили орденом Ярослава Мудрого. ФОТО

Україна нагородила відомого українського винахідника в США Любомира Романківа Орденом князя Ярослава Мудрого. Орден йому вручив посол Володимир Єльченко, церемонія пройшла в Генеральному консульстві України в м. Нью-Йорк.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в фейсбук посольства України в США.

"Внесок Любомира Романківа у світову науку давно визнано у всьому світі. За весь час лише двох українців було внесено до Зали слави США – Ігоря Сікорського і Любомира Романківа", - йдеться в повідомленні посольства.

За своє життя український винахідник зробив 180 наукових відкриттів, 67 з них запатентував. Винаходи Любомира Романківа вивчають у найбільших університетах США, Великої Британії, Німеччини, Швейцарії, Італії, Швеції, Данії, Польщі, Японії, Кореї, Тайваню, Сінгапуру та України.

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"Саме завдяки його винаходам ми завдячуємо появі персонального комп’ютера, жорсткого диска, інтернету, сонячних батарей та інших речей, якими ми звикли користуватися сьогодні щодня", - зазначають у посольстві.