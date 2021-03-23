Українського винахідника з США Романківа нагородили орденом Ярослава Мудрого. ФОТО
Україна нагородила відомого українського винахідника в США Любомира Романківа Орденом князя Ярослава Мудрого. Орден йому вручив посол Володимир Єльченко, церемонія пройшла в Генеральному консульстві України в м. Нью-Йорк.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в фейсбук посольства України в США.
"Внесок Любомира Романківа у світову науку давно визнано у всьому світі. За весь час лише двох українців було внесено до Зали слави США – Ігоря Сікорського і Любомира Романківа", - йдеться в повідомленні посольства.
За своє життя український винахідник зробив 180 наукових відкриттів, 67 з них запатентував. Винаходи Любомира Романківа вивчають у найбільших університетах США, Великої Британії, Німеччини, Швейцарії, Італії, Швеції, Данії, Польщі, Японії, Кореї, Тайваню, Сінгапуру та України.
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"Саме завдяки його винаходам ми завдячуємо появі персонального комп’ютера, жорсткого диска, інтернету, сонячних батарей та інших речей, якими ми звикли користуватися сьогодні щодня", - зазначають у посольстві.
Автор: Леся Карпенко
Соломия Крушельницкая обладала непревзойденным сопрано в три октавы, которое никого не оставляло равнодушным. Этой оперной дивой, умеющей петь на восьми языках, восхищался весь мир. Чтобы слушатели не забывали, откуда она родом, после концертов Соломия частенько знакомила их с украинскими песнями.
Богдан Гаврилишин
Этот экономист с мировым именем и член Римского клуба родился на Тернопольщине, а сейчас живет в Канаде. Благодаря этому человеку появился Всемирный форум в Давосе, где ежегодно собираются политики и первые лица мирового бизнеса, чтобы обсудить перспективы развития человечества.
Энди Уорхол
"Отец" понятия "поп-арт" Андрей Варгола стал легендой при жизни, сделав из рекламы настоящее искусство. Родился гений в семье лемков - но уже в США. Чем он только не занимался: создавал рекламу, снимал фильмы, выпускал журналы и даже имел собственный телеканал. Культовыми работами Уорхола стали серия Coca-Cola, "Банки супа Кэмпбелл", "8 Элвисов", "Монро" и другие.
"Отец" понятия "поп-арт" Андрей Варгола стал легендой при жизни, сделав из рекламы настоящее искусство. Родился гений в семье лемков - но уже в США. Чем он только не занимался: создавал рекламу, снимал фильмы, выпускал журналы и даже имел собственный телеканал. Культовыми работами Уорхола стали серия Coca-Cola, "Банки супа Кэмпбелл", "8 Элвисов", "Монро" и другие.
Анна Ярославна
Образованная и красивая дочь Ярослава Мудрого Анна, выйдя за короля Генриха, стала прабабушкой почти 30-ти королей. В то время как неграмотные французские бароны ставили вместо подписей крестики, она уверенно подписывала государственные документы.
Стивен Спилберг
Хотя родился всемирно известный режиссер в США, его род берет начало в Одессе. В семье Стивена часто звучала украинская речь, а засыпал он под украинские колыбельные. Не зря любимым блюдом Спилберга является борщ. От своего происхождения режиссер не отказывался, а когда в 2006 году впервые попал в Одессу, произнес фразу "Наконец я на родной земле!"
Леопольд фон Захер-Мазох
Человек, которому обязано своим появлением слово "мазохизм", родился во Львове. Он покорил Европу своими произведениями, которых с большим нетерпением ждали такие монстры литературы, Виктор Гюго, Флобер и Дюма-младший. Особенно книги Леопольда обожали французы. В Украине Захер-Мозох прожил недолго - его домом поочередно становились Чехия и Австрия.
События самых известных произведений писателя - "Венера в мехах" и "Дон Жуан из Коломыи" - разворачиваются в Украине.
Макс Левчин
В Кремниевой долине США, которая славится концентрацией высокотехнологичных компаний, украинцы также немало отличились. Так, киевлянин Макс Левчин, покинувший родину в 16 лет, уже в 27 основал самую известную в мире систему платежей - PayPal. Сегодня Макс - один из самых успешных и самых богатых программистов долины.
Билли Эванс
Билли Эванс - виртуозный джазовый пианист, создатель ставшего классическим стиля piano trio также наполовину украинец. Мать гения - наша соотечественница.
Хайди-Мария Стефанишин-Пайпер
Еще ребенком она эмигрировала из Западной Украины в Америку и за свою жизнь успела дважды слетать на орбиту. В 2006 году эта украинка стала 445-м человеком, увидевшим космос собственными глазами. За пределами Земли Хайди-Мария провела 27 суток и за это время целых пять раз вышла в открытый космос.
Петр Капица
Родители Петра - выходцы с Волыни. В 1978 году физика за открытие низких температур отметили самой почетной в мире Нобелевской премией. Всемирно известный ученый был членом 25 физических обществ. В благодарность за вклад в науку его именем назвали астероид.
Дэвид Копперфильд
Дэвид Коткин, ставший позднее знаменитым иллюзионистом, родился в США, однако его дедушка по отцовской линии был иммигрантом из Украины. Помимо всего прочего, Копперфильд открыл удивительно кафе без официантов, чтобы помогать инвалидам развивать ловкость рук.
Юрий Дрогобыч
Выдающийся философ и астроном Юрий Котермак родом из Дрогобыча. Именно этот украинец первым напечатал произведение на латинском языке. Юрий был ректором Болонского и профессором Краковского университета.
Вейн Грецки
Канадский хоккеист Уэйн Грецки установил 61 хоккейный рекорд. Украинскими корнями он обязан бабушке с Тернопольщины, от которой не раз слышал родную речь. Уэйн осуждает политику Путина и полностью поддерживает Украину. Грецки, или же Грицько, стал символом нового хоккея за свое мастерство в голевых передачах, техничность и неуловимость. Его портрет висит в Зале хоккейной славы Торонто.
Роберт Максвел
Одна из самых загадочных фигур в мировой истории - Гох Мехел Гершович, более известный как Роберт Максвелл, - родился на Закарпатье в поселке Солотвино. До того, как стать Максвеллом, он менял имя несколько раз. Этот украинец был миллиардером, владевшим большей частью медийного бизнеса Великобритании, знал более 10 языков и, как поговаривали, работал на различные тайные спецслужбы и разведку.
В 1978 году Роберт Максвелл приезжал в Украину. Увидев родной городок, который совсем не изменился за 40 лет, он предложил местным властям $60 млн на реконструкцию - но те, конечно, отказались.
"Чем больше секретов человек может забрать в могилу, тем успешнее он в жизни", - говорил Роберт.
Владимир Горовиц
Владимир родился в Киеве (по некоторым данным - в Бердичеве) в 1903 году. За фортепиано мальчик сел в 5, а к 21 году знал уже 155 произведений - феномен для его возраста. В репертуаре юноши было 12 концертных программ, в то время как профессионалы тогда имели максимум по четыре.
За отказ Владимира возвращаться с гастролей в Советскую Россию его отца сгноили в ГУЛАГе. Сначала он переехал в Берлин, затем - в Америку. За свою жизнь Горовиц стал обладателем 25 премий "Грэмми". Пластинки с его записями становились настоящими бестселлерами, а билеты на концерты раскупались мгновенно.
По словам биографа Горовице, он часто вспоминал Украину. Однажды, играя в составе английского оркестра, он разозлился и сказал: "Я украинец и покажу англичанам, что такое темп".
Эрвин Чаргафф
Выдающийся ученый Эрвин Чаргафф родился в 1905 году в Черновцах, в обеспеченной еврейской семье. Его отец Герман унаследовал небольшую банковскую контору. Во время Первой мировой войны банк Чаргаффа разорился и семья перебралась в Вену.
В 1935 году Эрвин окончательно поселился в США, где работал в Колумбийском университете в Нью-Йорке (профессором, заведующим кафедрой биохимии, а с 1974 года - профессор биохимии в лаборатории клетки). В 1940 году ученый получил американское гражданство.
Правила Чаргаффа использовали при определении структуры ДНК. Также он доказал, что ДНК обладает видовой специфичностью, и опроверг гипотезы о существовании многих разновидностей ДНК. Чаргафф был первым, кто начал исследовать денатурации ДНК.
Владимир Хавкин
Миллионы людей во всем мире обязаны Владимиру Хавкину жизнью. Этот выходец из Бердянска изобрел вакцину против холеры и чумы. Дольше всего - 22 года - известный бактериолог прожил в Индии, спасая страну от эпидемии. За 40 лет более 35 млн человек спаслись благодаря ему от страшной болезни. В Индии Владимира возвели в ранг божества, а пресса окрестила его "благодетелем человечества".
Соня Делоне
Одесситка Соня покорила мир моды взыскательной Франции. Эта девушка предложила современным леди сменить бисер и перья на минималистичные пальто и платья прямого кроя с геометрическим принтом. Одеждой Соня не ограничилась, а ее активе - обувь, разрисованные автомобили, ковры, книги с иллюстрациями, витражи и многое другое. Представители Домов моды Yves Saint Laurent и Missoni признавались, что именно эта украинка стала их музой. Соня говорила, что ее любовь к ярким цветам родом из детства.
"Это краски моего детства, краски Украины. Воспоминания о сельской свадьбы с платьями в красных и зеленых тонах и цветными лентами," -вспоминала модельер.
Вера Фармига
Не каждый украинец станцует гопака, а вот Вера, чьи родители приехали из Украины, сделает это запросто. Голливудская актриса Вера Фармига при каждом удобном случае делает акцент на своем происхождении и внимательно следит за событиями на исторической родине. Российскую агрессию на Востоке страны она осудила, а о Путине высказалась ясно и коротко: "В украинском языке есть много поговорок, в частности, "Не двигай гимно - не буде смердіти".rmal
Один из основателей, пожалуй, самой известной компании в мире - Apple. Его отец родился в селе Красная Дубрава на Буковине. Два Стива - Джобс и Возняк - были друзьями со школьной скамьи, а когда выросли, так же дружно положили начало эре персональных компьютеров.
Квитка Цисык
Родители Квитки - выходцы из Западной Украины, но родилась и выросла эта певица и патриотка уже в США. Ее необычайный талант привлек внимание продюсера Майкла Джексона Куинси Джонса, а ее голос звучал не только в концертных залах, но и в рекламных роликах для таких гигантов, как McDonald's, Coca-Cola, American Airlines и Ford Motors.
Джек Паланс
Владимир Палагнюк - именно так по-настоящему звали этого великого голливудского актера, получившего "Оскар" в 1992 году, - никогда не чурался своего происхождения. Родился будущий Джек Паланс в США, но его родители были выходцами из Львова и с Тернопольщины.
В 2004-ом Джеку Палансу предложили звание Народного артиста России. От этой "чести" он отказался, подчеркнув, что ничего общего с Россией не имеет и является украинцем.
"Я - украинец, а не россиянин. Будет лучше, если я и мои друзья просто уйдем с фестиваля", - отметил Джек Паланс.
Игорь Сикорский
Родился будущий гений в Киеве. Впервые мировое признание получил в 24 года - когда его самолет "Илья Муромец" стал рекордсменом по грузоподъемности. Впоследствии авиаконструктор уехал в Штаты, где открыл собственную компанию - Sicorski Air Engineering.
Вертолеты Сикорского использовали Вооруженные силы США. "Птички" украинского инженера первыми в истории пересекли Атлантику и Тихий океан, соединили континенты и позволили преодолевать огромные расстояния за считанные часы.
Серж Лифарь
Сергей Лифарь родом с Киевщины. С юности его тянуло к искусству - мальчик пел в хоре, играл на скрипке и фортепиано. Балетом Сергей начал заниматься с 17 лет, а в Париж его забрала эмигрировавшая учительница танцев. Талантом и личностью Сержа восхищались все поголовно художники и критики. До сих пор его называют богом танца.
Среди друзей Сержа - Пабло Пикассо, Сальвадор дали, Коко Шанель, а от гражданства Франции танцор отказался.
"Я украинец и этим горжусь", - так ответил гений на предложение Шарля де Голля.
Мила Йовович
В 5-летнем возрасте Мила эмигрировала с родителями в Америку, где при активном участии матери начала успешную актерскую карьеру. Кроме всего прочего, Мила отлично поет, играет на музыкальных инструментах и является профессиональной моделью.
В отличие от многих эмигрантов, которые бывали в Украине раз в жизни или не бывали вовсе, Мила регулярно навещает родину. Во время Революции достоинства эта голливудская звезда первой величины поддержала украинцев и призвала поклонников жертвовать деньги в помощь пострадавшим на Майдане.
Соломия Крушельницкая
Соломия Крушельницкая обладала непревзойденным сопрано в три октавы, которое никого не оставляло равнодушным. Этой оперной дивой, умеющей петь на восьми языках, восхищался весь мир. Чтобы слушатели не забывали, откуда она родом, после концертов Соломия частенько знакомила их с украинскими песнями.
Богдан Гаврилишин
Этот экономист с мировым именем и член Римского клуба родился на Тернопольщине, а сейчас живет в Канаде. Благодаря этому человеку появился Всемирный форум в Давосе, где ежегодно собираются политики и первые лица мирового бизнеса, чтобы обсудить перспективы развития человечества.
Энди Уорхол
"Отец" понятия "поп-арт" Андрей Варгола стал легендой при жизни, сделав из рекламы настоящее искусство. Родился гений в семье лемков - но уже в США. Чем он только не занимался: создавал рекламу, снимал фильмы, выпускал журналы и даже имел собственный телеканал. Культовыми работами Уорхола стали серия Coca-Cola, "Банки супа Кэмпбелл", "8 Элвисов", "Монро" и другие.
"Отец" понятия "поп-арт" Андрей Варгола стал легендой при жизни, сделав из рекламы настоящее искусство. Родился гений в семье лемков - но уже в США. Чем он только не занимался: создавал рекламу, снимал фильмы, выпускал журналы и даже имел собственный телеканал. Культовыми работами Уорхола стали серия Coca-Cola, "Банки супа Кэмпбелл", "8 Элвисов", "Монро" и другие.
Анна Ярославна
Образованная и красивая дочь Ярослава Мудрого Анна, выйдя за короля Генриха, стала прабабушкой почти 30-ти королей. В то время как неграмотные французские бароны ставили вместо подписей крестики, она уверенно подписывала государственные документы.
Стивен Спилберг
Хотя родился всемирно известный режиссер в США, его род берет начало в Одессе. В семье Стивена часто звучала украинская речь, а засыпал он под украинские колыбельные. Не зря любимым блюдом Спилберга является борщ. От своего происхождения режиссер не отказывался, а когда в 2006 году впервые попал в Одессу, произнес фразу "Наконец я на родной земле!"
Леопольд фон Захер-Мазох
Человек, которому обязано своим появлением слово "мазохизм", родился во Львове. Он покорил Европу своими произведениями, которых с большим нетерпением ждали такие монстры литературы, Виктор Гюго, Флобер и Дюма-младший. Особенно книги Леопольда обожали французы. В Украине Захер-Мозох прожил недолго - его домом поочередно становились Чехия и Австрия.
События самых известных произведений писателя - "Венера в мехах" и "Дон Жуан из Коломыи" - разворачиваются в Украине.
Макс Левчин
В Кремниевой долине США, которая славится концентрацией высокотехнологичных компаний, украинцы также немало отличились. Так, киевлянин Макс Левчин, покинувший родину в 16 лет, уже в 27 основал самую известную в мире систему платежей - PayPal. Сегодня Макс - один из самых успешных и самых богатых программистов долины.
Билли Эванс
Билли Эванс - виртуозный джазовый пианист, создатель ставшего классическим стиля piano trio также наполовину украинец. Мать гения - наша соотечественница.
Хайди-Мария Стефанишин-Пайпер
Еще ребенком она эмигрировала из Западной Украины в Америку и за свою жизнь успела дважды слетать на орбиту. В 2006 году эта украинка стала 445-м человеком, увидевшим космос собственными глазами. За пределами Земли Хайди-Мария провела 27 суток и за это время целых пять раз вышла в открытый космос.
Петр Капица
Родители Петра - выходцы с Волыни. В 1978 году физика за открытие низких температур отметили самой почетной в мире Нобелевской премией. Всемирно известный ученый был членом 25 физических обществ. В благодарность за вклад в науку его именем назвали астероид.
Дэвид Копперфильд
Дэвид Коткин, ставший позднее знаменитым иллюзионистом, родился в США, однако его дедушка по отцовской линии был иммигрантом из Украины. Помимо всего прочего, Копперфильд открыл удивительно кафе без официантов, чтобы помогать инвалидам развивать ловкость рук.
Юрий Дрогобыч
Выдающийся философ и астроном Юрий Котермак родом из Дрогобыча. Именно этот украинец первым напечатал произведение на латинском языке. Юрий был ректором Болонского и профессором Краковского университета.
Вейн Грецки
Канадский хоккеист Уэйн Грецки установил 61 хоккейный рекорд. Украинскими корнями он обязан бабушке с Тернопольщины, от которой не раз слышал родную речь. Уэйн осуждает политику Путина и полностью поддерживает Украину. Грецки, или же Грицько, стал символом нового хоккея за свое мастерство в голевых передачах, техничность и неуловимость. Его портрет висит в Зале хоккейной славы Торонто.
Роберт Максвел
Одна из самых загадочных фигур в мировой истории - Гох Мехел Гершович, более известный как Роберт Максвелл, - родился на Закарпатье в поселке Солотвино. До того, как стать Максвеллом, он менял имя несколько раз. Этот украинец был миллиардером, владевшим большей частью медийного бизнеса Великобритании, знал более 10 языков и, как поговаривали, работал на различные тайные спецслужбы и разведку.
В 1978 году Роберт Максвелл приезжал в Украину. Увидев родной городок, который совсем не изменился за 40 лет, он предложил местным властям $60 млн на реконструкцию - но те, конечно, отказались.
"Чем больше секретов человек может забрать в могилу, тем успешнее он в жизни", - говорил Роберт.
Владимир Горовиц
Владимир родился в Киеве (по некоторым данным - в Бердичеве) в 1903 году. За фортепиано мальчик сел в 5, а к 21 году знал уже 155 произведений - феномен для его возраста. В репертуаре юноши было 12 концертных программ, в то время как профессионалы тогда имели максимум по четыре.
За отказ Владимира возвращаться с гастролей в Советскую Россию его отца сгноили в ГУЛАГе. Сначала он переехал в Берлин, затем - в Америку. За свою жизнь Горовиц стал обладателем 25 премий "Грэмми". Пластинки с его записями становились настоящими бестселлерами, а билеты на концерты раскупались мгновенно.
По словам биографа Горовице, он часто вспоминал Украину. Однажды, играя в составе английского оркестра, он разозлился и сказал: "Я украинец и покажу англичанам, что такое темп".
Эрвин Чаргафф
Выдающийся ученый Эрвин Чаргафф родился в 1905 году в Черновцах, в обеспеченной еврейской семье. Его отец Герман унаследовал небольшую банковскую контору. Во время Первой мировой войны банк Чаргаффа разорился и семья перебралась в Вену.
В 1935 году Эрвин окончательно поселился в США, где работал в Колумбийском университете в Нью-Йорке (профессором, заведующим кафедрой биохимии, а с 1974 года - профессор биохимии в лаборатории клетки). В 1940 году ученый получил американское гражданство.
Правила Чаргаффа использовали при определении структуры ДНК. Также он доказал, что ДНК обладает видовой специфичностью, и опроверг гипотезы о существовании многих разновидностей ДНК. Чаргафф был первым, кто
Сталася невідома помилка. Спробуйте трохи пізніше.
Будь ласка, зачекайте...
Набридли вже оці брєдні.
Почув ?
Во первых - народ бы быстрее перешёл на украинский( и я в том числе)
Во- вторых - Цензор бы сэкономил бюджет .