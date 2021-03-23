На США і Росію чекають "важкі дні", - радник Байдена з нацбезпеки Салліван
Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що американо-російські відносини чекають "важкі дні" через те, що у країн є розбіжності з важливих питань.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Meduza, про це він повідомив в ефірі MSNBC.
"Ми вважаємо, що з Росією мають бути важкі дні, оскільки є питання, щодо яких у нас є глибокі розбіжності, є дії, на які нам потрібно давати рішучу відповідь. Ми також вважаємо, що можемо працювати з Росією за ключовими напрямами, в тому числі в ядерній сфері, де ми кілька тижнів тому продовжили на п'ять років новий ДСНВ", - сказав він.
Також в ході бесіди Саллівана запитали, чи був помилковим вислів Джо Байдена, який ствердно відповів на питання, чи вважає він президента Росії Володимира Путіна вбивцею. Салліван сказав, що слова Байдена - це пряма відповідь на пряме запитання.
17 березня на телеканалі ABC вийшло інтерв'ю Джо Байдена, під час якого президента США запитали, чи вважає він Володимира Путіна вбивцею, а він у відповідь сказав "Так, вважаю". Через добу Путін відповів дражнилкою "Хто обзивається, той сам так і називається".
Путін також запропонував президенту США провести дискусію в онлайн-форматі. Байден заявив, що вони з Путіним поговорять "в якийсь момент". У російському МЗС повідомили, що США відмовилися від відкритої дискусії двох президентів.
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ВАСИЛИЙ РЫБНИКОВ
Смертельное оскорбление «Ммм, да», нанесенное грязным сатанистом Байденом всем людям доброй воли в лице президента России Путина Владимира Владимировича, оставалось безнаказанным недолго. Ответ Москвы был молниеносным и жестоким, но в чем он выражался, пока не придумали, а зря.
Когда обиженный Путин https://www.unian.net/world/putin-otvetil-baydenu-prezident-rf-otreagiroval-na-slova-baydena-pogovorkoy-novosti-mira-11357209.html сказал , что кто как обзывается, тот так и называется, многие за загнивающим океаном вздрогнули от того, каким жутким детским голосом с младенческим прилепетыванием он это сделал. Некоторые даже в России поняли его настолько неправильно, что крымский сенатор Ковитиди, глотая слезы, https://tsargrad.tv/news/krymskij-senator-predlozhila-sozdat-igru-o-vossoedinenii-poluostrova-i-rossii_334242 предложила создать для Путина напоследок какие-нибудь игры и мультфильмы о присоединении Крыма, мол, раз уж Владимир Владимирович начал так явно пускать младенческие бульбочки, то пусть у него, по крайней мере, будет чем по-настоящему приятным поиграться, тем более что мультики про гиперзвуковые ракеты, кажется, выглядят для него уже слишком сложными.
Но Путин снова всех переиграл. Уже на следующий день, поднимаясь по трапу самолета, сатанинский Байден несколько раз споткнулся, и не было бы в том для человека, недавно получившего https://www.unian.net/world/dzho-bayden-u-novogo-prezidenta-ssha-diagnostirovali-dve-treshchiny-na-noge-novosti-mira-11237534.html травму ноги , ничего удивительного, если бы российская пресса не заметила, как «Сонный Джо» при этом пять раз упал, скатился вниз безвольной куклой, переломал себе все кости, четыре раза уснул и как минимум трижды умер от старости, альцгеймера, склероза и общего физического угасания. «Путин просто пожелал Байдену здоровья. А тут президент США возьми да упади...», - радостно https://tsargrad.tv/news/durnoj-znak-oshibku-borisa-elcina-povtoril-dzho-bajden_334988 намекает российская пресса. Совпадение? Не думаем.
Чтобы понять, что именно случилось с увядшим заокеанским стариком, нужно знать, что в это время делал юный Владимир Путин. А в это время юный Владимир Путин обманчиво бесцельно блуждал кругами по тайге по колено в снегу в сопровождении бессменного толстого Шойгу. Кремлевский пул https://www.youtube.com/watch?v=pTFMAOMUOpk&ab_channel=TASS пестрит видеозаписями искрометного путешествия (на каждом кадре Владимир Владимирович в новой курточке - очевидно, прошлую он уже запачкал, играя в луже в подводную лодку). Вот Путин делает дыр-дыр за рулем настоящего вездехода, тыкаясь то вправо, то влево, то в ручей. Вот Путин лезет в бурелом, останавливается, смотрит, куда делась лопаточка, что-то бормочет. Вот Путин опять свисает с вездехода. Вот толстое Шойгу ведет Путина в свою творческую мастерскую и показывает ему безобразные коряги, прикладывает одну корягу к другой и со странной улыбкой говорит: «Получается вот такая маленькая сосна». «Ух ты, халасо!» - улыбается Путин, опять что-то бормочет, берет корягу и с отвращением кидает ее обратно в ящик. Вот толстое Шойгу сажает Путина за стол на улице и дает ему бутылочку. «Класиво! - говорит Путин, глядя непонятно куда. - Халасо!». С этими словами он переворачивает баночку с перцем, но якобы даже не замечает этого. «Упавшая перечница - послание Байдену», - немедленно https://tsargrad.tv/news/na-stole-putina-v-tajge-razgljadeli-sekretnoe-poslanie-bajdenu_335220 подмечает российская пресса.
В чем заключается послание, на первый взгляд непонятно. Еще непонятнее - что это вообще было. А между тем, вся эта езда кругами, ползанье по снегу, игры с корягами и прочие обманчиво примитивные действия главы Российского государства, единственный толк от которых - продемонстрировать русским людям, что их правитель еще в состоянии худо-бедно передвигаться по тайге без шапки (https://tsargrad.tv/news/takim-putina-eshhjo-ne-videli-redkie-kadry-obnarodoval-kremljovskij-pul_335137 на самом деле нет ) - имеет глубокий сакральный смысл.
Как сообщает российская пресса, еще в прошлом году Администрация президента России тайно https://tsargrad.tv/news/dlja-putina-kupili-sbornik-magii-valerij-solovej-ubezhdaet-ukraincev-v-sushhestvovanii-vedm_334984 приобрела «за огромные деньги» сборник ритуалов церемониальной магии «для оперативного применения». Нетрудно догадаться, что ритуал таежного блуда Путина с корягами и перечницей был почерпнут им именно оттуда. И если прислушаться к невнятному бубнежу главы Российского государства, то не исключено, что удастся расслышать: «Колдуй баба, колдуй дед, колдуй серенький медвед»...
Бабах, Байден упал с самолета!
А ты не говори про Путина плохие слова, жадина-говядина зеленый огурец. Плохи были шутки с Вовой Путиным и раньше, а теперь втрое горше будут. Не на того напали, господин Байден, и это только начало.
https://www.unian.net/world/bayden-protiv-putina-vasiliy-rybnikov-o-situacii-mezhdu-putinym-i-baydenom-novosti-mira-11361289.html Василий РЫБНИКОВ
Прошедшие выходные Владимир Путин и Сергей Шойгу провели в Сибири. Это прежде всего шоу для широкой аудитории.
О том, зачем Шойгу действительно таскает полутруп Путина в Сибирь, мы уже рассказывали в прошлом году, когда описывали суеверия российского президента. Шойгу уже много лет возит Путина в Сибирь в так называемые "места силы ". В сущности, посещение "шаманов" и проведение обряда в день весеннего равноденствия и было основной целью поездки. "Обряд" по обещанию Шойгу должен вернуть Путину утраченные здоровье, удачу, а если повезёт, то и потенцию, и наслать беды на врагов. Напоминаем, что Путин и Шойгу ревностные христиане на широкую публику.
ВНИМАНИЕ! ДАЛЬНЕЙШАЯ ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕТ ШОКИРОВАТЬ, ПРОСЬБА ЛЮДЯМ СО СЛАБЫМИ НЕРВАМИ ДАЛЬШЕ НЕ ЧИТАТЬ! Мы знаем и утверждаем, что в этот раз "обряд" включал в себя жертвоприношение. Мы не будем описывать это отвратительное и омерзительное действо, которое произвело тягостное впечатление даже на сотрудников ФСО, но была зверски умерщвлена чёрная собака (по словам шаманов, рожденная в день осеннего равноденствия в прошлом году, то есть, по сути, щенок), а Путин в конце обряда выпил жертвенной крови из сердца животного. Что с психикой у Путина можете вообразить сами, но участие в подобных "мероприятиях" говорит, как минимум, о полной потере адекватности.
Обращаем внимание правоохранительных органов и защитников животных на это событие. Весь процесс "обряда" это извращенная патологическая жестокость и садизм. После "обряда" Путин получил череп жертвенного животного, который по рекомендации "шаманов" должен быть помещен у него в спальне.
Теперь вы понимаете, почему Путин боится "шамана" Габышева и приказал поместить его на принудительное лечение. Президент России Владимир Путин верит в этот бред и принимает в нем непосредственное участие.
Борьбы за свободу страны
За ними другие приходят
Они будут тоже трудны
Просто Германия --- забыла весну 1945 года, Венгрия --- ноябрь 1956 г, Чехия --- танки на улицах Праги осенью 1968, далее -- везде...
При желании одни США могут загнать скрепостан в каменный век, без никакой войны... надеюсь, что так и будет...
Как видите, офицеров еще сумели пересчитать, а рядовых...
Немцы, чехи, венгры, корейцы, афганцы, сирийцы, украинцы --- с огромной благодарностью вспроминают "освободителей", потерявших человеческий облик...
Что даст раше нападение на Украину? А величие!! Они от этого величия -- скоро лопнут!
Никакого расчета (что это даст?) там и близко нет!
Ну, и восстанавливать -- ничего они не собираются... и усиленно готовят Майнилу и Гляйвиц....
лошадь в Китае гривою махает.....
Лавров во время визита в Китай заявил, что у расеи разрушены отношения с Евросоюзом
Вину за это глава МИДа возложил на Брюссель. По его словам, такая ситуация привела к тому, что отношения расеи с Китаем развиваются быстрее, чем то, что осталось от отношений с европейскими странами.....
Доигралась шпана в геополитику.....
Цензор, ви серйозно?! що за дилетантство?! Перестаньте базово писати російською, а потім робити криві переклади українською. Вас читає уся країна. Навчіться українській нарешті!