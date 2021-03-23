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Новини Коронавірус і карантин
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карантин (18171) Степанов Максим (2195) COVID-19 (19763) коронавірус (19920)

В Україні за добу від COVID-19 померли 333 людини - рекорд з початку пандемії. Зафіксовано 11 476 випадків зараження, одужали 8044 людини

В Україні за добу від COVID-19 померли 333 людини - рекорд з початку пандемії. Зафіксовано 11 476 випадків зараження, одужали 8044 людини

11 476 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовані в Україні станом на 23 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 606 дітей і 357 медпрацівників.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

Також за даними Степанова за минулу добу⤵️

В Україні за добу від COVID-19 померли 333 людини - рекорд з початку пандемії. Зафіксовано 11 476 випадків зараження, одужали 8044 людини 01госпіталізовано – 2 519 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 333 людини - рекорд з початку пандемії. Зафіксовано 11 476 випадків зараження, одужали 8044 людини 01летальних випадків – 333;

В Україні за добу від COVID-19 померли 333 людини - рекорд з початку пандемії. Зафіксовано 11 476 випадків зараження, одужали 8044 людини 01одужало – 8 044 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 333 людини - рекорд з початку пандемії. Зафіксовано 11 476 випадків зараження, одужали 8044 людини 01здійснено тестувань за добу – 88 673 (зокрема методом ПЛР – 44 647, методом ІФА – 21 526, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 22 500).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Харківська влада закликає людей з медосвітою йти в "ковідні бригади": У березні навантаження збільшилося в 1,5 раза, в квітні у нас фізично не буде співробітників

Зазначимо, що показник летальності за добу за вчора є рекордом з початку пандемії в Україні. Це вперше, коли за добу було зафіксовано понад 300 смертей від COVID-19. До цього рекордом було 289 летальних випадків  станом на 17 березня поточного року.

За весь час пандемії в УкраїніВ Україні за добу від COVID-19 померли 333 людини - рекорд з початку пандемії. Зафіксовано 11 476 випадків зараження, одужали 8044 людини 05

В Україні за добу від COVID-19 померли 333 людини - рекорд з початку пандемії. Зафіксовано 11 476 випадків зараження, одужали 8044 людини 06захворіло – 1 565 732 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 333 людини - рекорд з початку пандемії. Зафіксовано 11 476 випадків зараження, одужали 8044 людини 06одужало – 1 268 886 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 333 людини - рекорд з початку пандемії. Зафіксовано 11 476 випадків зараження, одужали 8044 людини 06летальних випадків – 30 431;

В Україні за добу від COVID-19 померли 333 людини - рекорд з початку пандемії. Зафіксовано 11 476 випадків зараження, одужали 8044 людини 06проведено ПЛР-тестувань – 7 726 035.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1122), м. Київ (1050), Львівській (995), Харківській (843) та Київській (727) областях.

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Топ коментарі
+33
Смерти этих людей на руках:
1. миши крадуцкого, который год назад вывез все маски из гос резерва.
2. степана максимова, который купил курточку за 620 тысяч гривен.
3. вавы оманского, который в разгар эпидемии поехал кататься в Буковель и тем самым показал лохторату, что можна ложить хер на карантинные ограничения аки на клавиши рояля.

ну и при чем тут политика дагагой таварищ?
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23.03.2021 08:42
+19
Рекордная смертность - следствие действий гребаных политиков.
Год назад нужно было о поставках вакцин договариваться, а не средства в асфальт закатывать.

Никакого цинизма, а гребаная реальность...
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23.03.2021 08:50
+18
А чего в заголовке не написали: "Новый антирекорд"? Мастера спорта международного класса по борьбе с корона вирусом могут обидеться...
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23.03.2021 08:33
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Тестують через туризм, через вимогу роботодавця, при госпіталізації. Продовжувати?
https://censor.net/ua/comments/locate/3254955/0192146c-2fba-732f-b29f-b95e6e0935e4В Китаї немає туризму (в першу чергу між провінціями)? Поцікався, скільки туристів відвідало фестиваль пива в місті Ціндао в серпні 2020 року.

https://censor.net/ua/comments/locate/3254955/0192146c-2fba-732f-b29f-b95e70445687

Наприклад, в Китаї з 1 вересня не тестували масово плр-тестами своїх мешканців, а лише прибулих з інших країн.
https://censor.net/ua/comments/locate/3254955/0192146c-2fb9-723c-90ff-286a42a9f49a
А а реалі
https://www.dw.com/ru/kitaj-uzhestochaet-mery-v-borbe-so-vspyshkoj-koronavirusa/a-56177888 К 9 января власти провинции Хэбэй протестировали на коронавирус несколько миллионов человек. 9 января благодаря этому было выявлено 32 новых случая заражения, причем 16 из них являлись бессимптомными.

Шо заодно спростовує і ще одну твою брехню про те, що безсимптомних "принаймні разів в 10 більшу, ніж дає твоя брехлива "офіційна статистика""
https://censor.net/ua/comments/locate/3254955/0192146c-2fba-732f-b29f-b95e6f963632
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23.03.2021 17:56 Відповісти
Що в тебе за манера приписувати іншим слова, яких вони не вживали? Маніпулятор.
До певного часу тестів робили багато, але їх обробку зупиняли приблизно на 25 циклах ампліфікації. Таким чином відсоток позитивних результатів був дуже малим.
1 вересня Китай припинив масове тестування своїх мешканців плр-тестами.
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23.03.2021 17:48 Відповісти
На початку паднмії кітькість циків в ПЛР тестах була 35-40. Це десь з осені 2020 почали вказувати значення порогового циклу Значенні вище 25 не вважають коректними, але все одно останнє слово за виробником тестів та референс-лабораторією, яка проводить валідацію. Це мало на меті скоротити кількість хибнопозитивних випадків.
Вчи матчастину.
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23.03.2021 18:01 Відповісти
Вона така була в Європі, США, Канаді, Бразилії, Україні ітд.
У азіатів робили 25 циклів.
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23.03.2021 18:05 Відповісти
До речі, це ти хочеш сам спростувати документ, на який сам же і посилався?
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23.03.2021 15:53 Відповісти
Ні. Це лише доводить, що летальність ковіду ЩОНАЙБІЛЬШЕ 0,2%. А насправді вона ще набагато менша (якщо відфільтрувати випадки, коли смерть настала не від ковіду).
Знову маніпуляція.
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23.03.2021 15:54 Відповісти
Летальність - статистичний показник, рівний відношенню числа померлих від якоїсь хвороби поранення тощо до числа перехворілих цією хворобою, за певний часовий проміжок.

***** сам
За весь час по ковіду
Deaths:
2,736,703
Recovered:
100,322,815
https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries

2736703*100/(100322815+2736703)=2,66% ось тобі поточна летальність ковіду.
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23.03.2021 15:58 Відповісти
Летальність - статистичний показник, рівний відношенню числа померлих від якоїсь хвороби поранення тощо до числа УСІХ ПЕРЕХВОРІЛИХ цією хворобою, за певний часовий проміжок.

Нащо ти мені пхаєш свою брехливу статистику, в якій кількість УСІХ перехворілих не встановлена, оскільки велика кількість безсимптомних не проходила тестування, а кількість смертей в багато разів збільшено фальшуванням справжньої причини смерті?

Якщо брехню поділити на брехню вийде брехня. Ще й рахуєш як дебіл останній. Навіщо ти додаєш до кількості смертей кількість тих, хто видужав?
Рівень твого інтелекту після таких розрахунків під величезним сумнівом.
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23.03.2021 16:16 Відповісти
Звідки ти знаєш про кількіть безсимптомних, якщо симптомів у них немає, а тестування вони не проходили? Знов нафантазував на кавовій гущі?
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23.03.2021 16:21 Відповісти
Звідси
https://www.who.int/bulletin/online_first/BLT.20.265892.pdf
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23.03.2021 16:26 Відповісти
Ну, і яку кількість безсимптомних ти там вичитав? В документі, який переглядався у вересні 2020, коли ні британського, ні південноафрикаськоно, ні бразильського штамів ще не було.
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23.03.2021 17:05 Відповісти
принаймні разів в 10 більшу, ніж дає твоя брехлива "офіційна статистика"

"коли ні британського, ні південноафрикаськоно, ні бразильського штамів ще не було."

ну значить показник, який в знаменнику, ще більший, і кінцевий результат (летальність) ще менша
а взагалі ці штами, як і геном, - результат комп'ютерного моделювання і не більше

жодна лабораторія світу не має в себе хоча б один зразок сарс-ков-2
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23.03.2021 17:08 Відповісти
Де ти там знайшов "разів в 10 більшу", брехунець?
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23.03.2021 17:12 Відповісти
Розуй очі.
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23.03.2021 17:16 Відповісти
Ясно, ти там цього не знайшов.
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23.03.2021 17:21 Відповісти
Це ти там цього не знайшов, маніпулятор.
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23.03.2021 17:22 Відповісти
Розуй очі.
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23.03.2021 17:23 Відповісти
Так дивно, що істоти, які носять на своєму обличчі шмат (або й два-три) блакитного поліпропіленового матеріалу, бо вважають, що він здатний захистити від вірусу, розповідають іншим про шапочки з фольги.
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23.03.2021 11:18 Відповісти
У США, наприклад, встановлено, що в березні 2020 року було змінено протоколи визначення причини смерті. Як би рахували, як раніше, то смертність від ковіду зменшилася б у 17 разів. А інші смерті насправді були спричинені серцево-судинними хворобами, пневмонією тощо.

https://www.ratical.org/PandemicParallaxView/C19dataCollection-C+FL-HistPerspec.pdf
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23.03.2021 11:21 Відповісти
В США науковцІ вже довели, що, якби смерність від ковіду рахували, як завжди (як до березня 2020го), то вона б була в 17разів менша.
https://www.ratical.org/PandemicParallaxView/C19dataCollection-C+FL-HistPerspec.pdf
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23.03.2021 09:55 Відповісти
и поэтому весь мир закрыли?) ага) сдохни тварь мордвинская) в тишине сдохни от любого вида короны) вы задрали троляки тупые убеждать людей умирать от вируса "потому что как гриб", надеюсь когда вашу тролефабрику вскроют, рядовой состав, что б не болтали, будут вешать
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23.03.2021 10:05 Відповісти
Хрюкача гавкаюча істота щось пише про мордвинське. Це просто перл)

Ігноруй наукові факти. Віруй сліпо в ковідорелігію. Сектант свинособачий.
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23.03.2021 10:09 Відповісти
Те, що весь світ, закрили - це на 100% політика. Політика в першу чергу знищення середнього класу. До медицини ніякого відношення вона немає.

https://rationalground.com/mask-charts/

і де ті лохдауни були ефективними?
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23.03.2021 10:12 Відповісти
Австралія, Гонконг, Китай, Тайвань, Сингапур...
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23.03.2021 10:22 Відповісти
Брехня. В перелічених країнах ефективним було різке зменшення кількості тестів, що роблять щодня. Що й створило видимість перемоги над епідемією. І, що головне, вони ніколи не вносили в статистику безсимптомних.
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23.03.2021 10:25 Відповісти
Брехя -це те, що пишеш ти.
Країна кількість тестів

Австралія 15,241,444

Гонконг 9,296,529

Тайвань 459,223

Сингапур 8,055,714
Україна 7,726,035

Тільки на Тайвані менше тестів, ніж в Україні.
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23.03.2021 14:35 Відповісти
А тепер розкажи, на якому циклі ампліфікації в цих країнах припинялася обробка тестів.
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23.03.2021 14:37 Відповісти
А тепер ти підеш нахрін,брехуняко. Що, обісрався з однією брехнею, і відразу починаєш накидати на вентилятор нову брехню?
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23.03.2021 15:11 Відповісти
Гарна маніпуляція, фактчекерське гівно.
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23.03.2021 15:14 Відповісти
Хто тут брехав " В перелічених країнах ефективним було різке зменшення кількості тестів, що роблять щодня." ми вже абсолютно чітко бачили. Іди, обтікай.
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23.03.2021 15:16 Відповісти
Маніпуляція.
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23.03.2021 15:35 Відповісти
тебе що треба посилати колективно?
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23.03.2021 20:20 Відповісти
а ти, що гівно їси?
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23.03.2021 21:18 Відповісти
ні, але дивлюсь як оним годують тебе
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25.03.2021 13:44 Відповісти
Вводите локдаун !!!!!сегодня!!!!!
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23.03.2021 09:35 Відповісти
Європа в лохдауні вже багато місяців, і що є сенс? В США в штатах з лохдауном (як-то Каліфорнія) ситуація нічим не краща, ніж в штатах з мінімальними обмеженнями (наприклад, Флорида).
Чомусь в скандинавських країнах з найм'якшими карантинами за підсумками 2020 року зафіксовано найменшу серед європейських країн надлишкову смертність.
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23.03.2021 09:44 Відповісти
Покажи мені хоч одне фото з скандинавських країн де люди в громадському транспорті їдуть з маскою на підборідді )) Ти трошечки хворий, тобі до лікаря треба.
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23.03.2021 11:16 Відповісти
Більшість людей в транспорті там без масок. Бо носіння маски в цих країнах - це лише рекомендація, від якої кожен має право відмовитися.
До речі, в Україні носіння маски має теж рекомендаційний характер. Але безграмотні, зокрема юридично, істоти цього не знають.
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23.03.2021 11:25 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=FjVb3W4Mtt4

Звичайний день в Стокгольмі. 18 березня 2021 року.
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23.03.2021 11:28 Відповісти
Когда эти придурки у власти поймут, что каждое саботированное ими решение это смерть людей, каждое ихнее не принятое либо принятое не вовремя решение это жизнь или же сметь людей.
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23.03.2021 09:36 Відповісти
никогда... тебе же пох на уличных собак и статистику их смертности, лишь бы не кусали возле дома, да? Чем ты лучше для зелечкеных борцунов за "майбах"? они пришли заработать, "гастроли") или там где то видно государственное мышление?)
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23.03.2021 09:54 Відповісти
Ты человека сравниваешь с собакой?! А ты откуда знаешь мое отношение к собакам?! Слухай, не мели дурню!
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23.03.2021 10:21 Відповісти
головне, що у влади відношення до народу як до собак безродних, бо інакше і маски не продавались би, і тести були б не по 1 тісячі грн і вакцина була б законтрактована загодя... та реальність інша...хоча чим ми з тобою гірші за собак? хіба що ногу не лижем і хвостом не віляєм
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23.03.2021 10:54 Відповісти
Зеля, чуєш, померло 333 яких засунули в статистику. А скільки померло "просто так", які не увійшли в цю смертоносну статистику? Як там дороги? Як асфальт, лікує? Як Буковель? Як там запаси масок, як там страви у ваших Велюрах і Хмельницьких кафе? Як там нові лікарні? А що то правда, що за часи Вашого правління приїхало в Україну 66 тисяч медпрацівників, чи то стільки виїхало?
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23.03.2021 09:39 Відповісти
Раздайте людям деньги,это всего лишь бумага!!!пусть дома сидят,сохраните жизни!!!вы ведь все видите,почему бездействуете?вы ввели локдаун когда болели десятки людей,сейчас десятки тысяч !!!!!что вы хотите,чего ждать ?
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23.03.2021 09:44 Відповісти
В Україні за добу від COVID-19 померли 333 людини - рекорд з початку пандемії. Зафіксовано 11 476 випадків зараження, одужали 8044 людини - Цензор.НЕТ 8113
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23.03.2021 09:49 Відповісти
Опять заболевших больше, чем выздоровевших ....
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23.03.2021 09:57 Відповісти
"Позитивний результат тесту" ("новий випадок") не еквівалентно "захворівша людина".
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23.03.2021 10:11 Відповісти
"В Украине за сутки от COVID-19 умерли 333 человека - рекорд с начала пандемии." -
"Нам победа, как воздух, нужна…
Мы хотим всем рекордам
Наши звонкие дать имена!"
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23.03.2021 10:27 Відповісти
Цэ зрада чи ганьба?
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23.03.2021 10:36 Відповісти
Интересно посмотреть статистику, какие национальности больше болеют COVID-19, какие меньше.
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23.03.2021 10:41 Відповісти
Залежить від кількості фальшивих тестів. Більше тестів - більше хворіють. Менше тестів - менше хворіють. А ще не всі країни (особливо азіатські) вносять до статистики безсимптомних. В Таїланді, наприклад, людей без симптомів ніколи не тестували.
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23.03.2021 11:02 Відповісти
Слов нет. Каждый день по Боингу умирает, а СН собирает внеочередную сессию из за надписей ЛОХ и разбитых окон.
Степанова судить надо за преступную деятельность на посту министра!
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23.03.2021 11:08 Відповісти
Маразм Степанова крепчал...
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23.03.2021 12:06 Відповісти
Говновакцина от Степанова пропадает, скоро срок годности закончится... А кляті українці никак не хотят колоться... Вот и приходится "принуждать" к вакцинации с помощью пугалок.
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23.03.2021 12:13 Відповісти
І хто ж це у наших славних реваншистів пугалом виступає - Доктор С?

В Україні за добу від COVID-19 померли 333 людини - рекорд з початку пандемії. Зафіксовано 11 476 випадків зараження, одужали 8044 людини - Цензор.НЕТ 3128
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23.03.2021 13:31 Відповісти
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