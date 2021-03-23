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Вчора в Україні вакцинували від коронавірусу 10 904 особи, загалом - 121 929, - МОЗ

Вчора в Україні вакцинували від коронавірусу 10 904 особи, загалом - 121 929, - МОЗ

Минулої доби, 22 березня, 10 904 особи були щеплені від COVID-19 в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

За даними МОЗ, всі щеплені вчора отримали першу дозу препарату Oxford-AstraZeneca індійського виробництва.

З початку кампанії з вакцинації в Україні щеплені від коронавірусу 121 929 осіб. Зазначається, що 1 людина отримала дві дози вакцини, інші по одній.

Лідером за кількістю вакцинованих за останню добу є Київ (1 030 щеплень), а також Дніпропетровська (960), Львівська (880) та Черкаська (840) області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Багаті держави вакцинують від COVID-19 молодь за рахунок життів людей похилого віку з бідних країн, - глава ВООЗ Гебреєсус

Як повідомлялося, 21 березня, в Україні вакцинували від коронавірусу 2 715 осіб.

Зауважмо, що за 20 березня 2021 року 3968 осіб були щеплені від COVID-19 в Україні, в той час як за добу 19 березня щеплення отримали 11 628 осіб.

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Топ коментарі
+9
За вчера в Украине вакцинировали от коронавируса 10 904 человека, всего - 121 929, - Минздрав - Цензор.НЕТ 9545
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23.03.2021 08:45
+3
Вже мовчить про 36,6.
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23.03.2021 08:49
+3
Так тож було про ціну за один доллар $
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23.03.2021 08:50
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За вчера в Украине вакцинировали от коронавируса 10 904 человека, всего - 121 929, - Минздрав - Цензор.НЕТ 9545
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23.03.2021 08:45 Відповісти
Вже мовчить про 36,6.
показати весь коментар
23.03.2021 08:49 Відповісти
Так тож було про ціну за один доллар $
показати весь коментар
23.03.2021 08:50 Відповісти
За вчера в Украине вакцинировали от коронавируса 10 904 человека, всего - 121 929, - Минздрав - Цензор.НЕТ 3418
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23.03.2021 09:01 Відповісти
Хорошо, что вы понимаете, что Зе идёт на второй срок и выиграет выборы ещё раз
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23.03.2021 09:01 Відповісти
За вчера в Украине вакцинировали от коронавируса 10 904 человека, всего - 121 929, - Минздрав - Цензор.НЕТ 9136
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23.03.2021 09:03 Відповісти
ну, судя по картинке и не на один, а как минимум еще на 5 сроков, хотя это не предусмотрено конституцией, но что стоит ее переписать. на расее путен будет править пока не помрет, так что дурной пример - заразителен
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23.03.2021 09:06 Відповісти
как и победит короно вирус бритой сисько- верим верим
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23.03.2021 09:31 Відповісти
Любители мужских 'сисек' активизировались .
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23.03.2021 11:30 Відповісти
В тюремній робі та на фоні гратів має бути.
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23.03.2021 10:38 Відповісти
Препарат "Oxford-AstraZeneca" индийского производства называется "Ковишилд", а Кока-кола Украинского производства - Кока-кола. Странно?
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23.03.2021 08:55 Відповісти
Мля, какой темп, какой размах!
Да Степанов с Зеоенски просто ракетные двигатели вакцинации Украины-еще чуть-чуть и будет 12 тыщ в день.
Куда той Америке или Израилю!
С такими темпами точно всех догоним и перегоним ... по смертям от ковида!
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23.03.2021 09:01 Відповісти
Очень медленно. Вообще ни о чем
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23.03.2021 09:02 Відповісти
Думаю что очередной
Вчора в Україні вакцинували від коронавірусу 10 904 особи, загалом - 121 929, - МОЗ - Цензор.НЕТ 5002
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23.03.2021 09:06 Відповісти
40 миллионов по 10 тысяч в день, лет через 10 может всех и провакцинируем...
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23.03.2021 09:26 Відповісти
Та хоча б бажаючих.
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23.03.2021 09:34 Відповісти
Ще трохи, і колективний імунітет забезпечено.
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23.03.2021 09:34 Відповісти
"За вчера в Украине вакцинировали от коронавируса 10 904 человека, всего - 121 929, - Минздрав" - https://censor.net/ru/news/3250739/k_kontsu_nedeli_my_planiruem_vyyiti_na_uroven_1011_tys_vaktsinatsiyi_ot_covid19_v_den_stepanov. Конец недели был 7 марта.
https://censor.net/ru/news/3251497/tempy_vaktsinatsii_rasschityvayutsya_ishodya_iz_nalichiya_preparata_s_10_marta_planiruem_vyyiti_na_dinamiku#_blank
Главный санитарный врач есть, а санитарной службы нет. Кем Ляшко руководит, за что он неплохие деньги получает?
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23.03.2021 09:37 Відповісти
11000 * 365 = 4015000
40000000 / 4015000 = 9.9 років.
Я вітаю всіх "майстрів по ковіду"
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23.03.2021 10:11 Відповісти
в США за неделю вакцинировали 7 млн..куда им до украинских"лидеров" по защите населения от вирусни?
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23.03.2021 11:46 Відповісти
 
 