Вчора в Україні вакцинували від коронавірусу 10 904 особи, загалом - 121 929, - МОЗ
Минулої доби, 22 березня, 10 904 особи були щеплені від COVID-19 в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
За даними МОЗ, всі щеплені вчора отримали першу дозу препарату Oxford-AstraZeneca індійського виробництва.
З початку кампанії з вакцинації в Україні щеплені від коронавірусу 121 929 осіб. Зазначається, що 1 людина отримала дві дози вакцини, інші по одній.
Лідером за кількістю вакцинованих за останню добу є Київ (1 030 щеплень), а також Дніпропетровська (960), Львівська (880) та Черкаська (840) області.
Як повідомлялося, 21 березня, в Україні вакцинували від коронавірусу 2 715 осіб.
Зауважмо, що за 20 березня 2021 року 3968 осіб були щеплені від COVID-19 в Україні, в той час як за добу 19 березня щеплення отримали 11 628 осіб.
Будь ласка, зачекайте...
Да Степанов с Зеоенски просто ракетные двигатели вакцинации Украины-еще чуть-чуть и будет 12 тыщ в день.
Куда той Америке или Израилю!
С такими темпами точно всех догоним и перегоним ... по смертям от ковида!
https://censor.net/ru/news/3251497/tempy_vaktsinatsii_rasschityvayutsya_ishodya_iz_nalichiya_preparata_s_10_marta_planiruem_vyyiti_na_dinamiku#_blank
Главный санитарный врач есть, а санитарной службы нет. Кем Ляшко руководит, за что он неплохие деньги получает?
40000000 / 4015000 = 9.9 років.
Я вітаю всіх "майстрів по ковіду"