Вчора в Україні вакцинували від коронавірусу 10 904 особи, загалом - 121 929, - МОЗ

Минулої доби, 22 березня, 10 904 особи були щеплені від COVID-19 в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

За даними МОЗ, всі щеплені вчора отримали першу дозу препарату Oxford-AstraZeneca індійського виробництва.

З початку кампанії з вакцинації в Україні щеплені від коронавірусу 121 929 осіб. Зазначається, що 1 людина отримала дві дози вакцини, інші по одній.

Лідером за кількістю вакцинованих за останню добу є Київ (1 030 щеплень), а також Дніпропетровська (960), Львівська (880) та Черкаська (840) області.

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Як повідомлялося, 21 березня, в Україні вакцинували від коронавірусу 2 715 осіб.

Зауважмо, що за 20 березня 2021 року 3968 осіб були щеплені від COVID-19 в Україні, в той час як за добу 19 березня щеплення отримали 11 628 осіб.