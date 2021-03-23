У світі зафіксували вже понад 124,3 млн випадків COVID-19, кількість жертв перевищила 2,7 млн, одужали 100,2 млн. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 23 березня у світі зареєстрували 405 372 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 7 038 осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, в світі зафіксовано 124 300 249 випадків інфікування, з них 405 372 тільки за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померло вже 2 735 346 осіб, з них 7 038 за минулу добу.
Побороли хворобу і вилікувалися 100,2 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Бразилія, Індія, Росія і Велика Британія.
Україна розташовується на 16-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 13-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 7-ту.
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Ротшильды крадутся...
А всего-то нужно мне
сделать что? - проснуться!
Кстати еще Ротшильды Крым и Донбасс захватили. Ох, совсем не там ты мировые заговоры ищешь. Как и пропутинская часть населения кацапстана... Совпадение?
Арестович (т.е. МО) заявил что разглашение информации о том кто сдал операцию против "вагнеровцев" являтся секретной, а её разглашение - уголовно наказуемым.
Юлька Мендель сказала что регулярные обстрелы и провокации со стороны подштанцев (т.е. гибель солдат и офицеров ВСУ) не являются препятствием для переговоров.
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Калифорния (как и Нью-Йорк) управляются сумасшедшими коммунистами, которые почему-то называют себя "демократами". Оба штата превращены в "чёрные дыры", откуда бежит население.