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У світі зафіксували вже понад 124,3 млн випадків COVID-19, кількість жертв перевищила 2,7 млн, одужали 100,2 млн. ІНФОГРАФІКА

У світі зафіксували вже понад 124,3 млн випадків COVID-19, кількість жертв перевищила 2,7 млн, одужали 100,2 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 23 березня у світі зареєстрували 405 372 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 7 038 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, в світі зафіксовано 124 300 249 випадків інфікування, з них 405 372 тільки за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померло вже 2 735 346 осіб, з них 7 038 за минулу добу.

У світі зафіксували вже понад 124,3 млн випадків COVID-19, кількість жертв перевищила 2,7 млн, одужали 100,2 млн 01

Побороли хворобу і вилікувалися 100,2 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Бразилія, Індія, Росія і Велика Британія.

У світі зафіксували вже понад 124,3 млн випадків COVID-19, кількість жертв перевищила 2,7 млн, одужали 100,2 млн 02

Україна розташовується на 16-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 13-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 7-ту.

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Топ коментарі
+1
В мире зафиксировали уже более 124,3 млн случаев COVID-19, число жертв превысило 2,7 млн, выздоровели 100,2 млн - Цензор.НЕТ 912
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23.03.2021 08:48
+1
Ужас какой.
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23.03.2021 08:55
+1
Да ваще. Спать не могу; всю ночь кислородные баллоны снятся.
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23.03.2021 09:07
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В мире зафиксировали уже более 124,3 млн случаев COVID-19, число жертв превысило 2,7 млн, выздоровели 100,2 млн - Цензор.НЕТ 912
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23.03.2021 08:48 Відповісти
Ужас какой.
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23.03.2021 08:55 Відповісти
Да ваще. Спать не могу; всю ночь кислородные баллоны снятся.
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23.03.2021 09:07 Відповісти
К австралийцам в темноте
Ротшильды крадутся...

А всего-то нужно мне
сделать что? - проснуться!
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23.03.2021 10:03 Відповісти
Подгорает ? Смотри-ка, они уже дважды попытались мировую ядерную войну начать с начала года. И стрельба по мирняку в Штатах опять началась. Коммуняки дорвались до власти.
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23.03.2021 10:34 Відповісти
С чего ты взял? А, снова сам придумал...
Кстати еще Ротшильды Крым и Донбасс захватили. Ох, совсем не там ты мировые заговоры ищешь. Как и пропутинская часть населения кацапстана... Совпадение?
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23.03.2021 12:12 Відповісти
Очень много совпадений, да.
Арестович (т.е. МО) заявил что разглашение информации о том кто сдал операцию против "вагнеровцев" являтся секретной, а её разглашение - уголовно наказуемым.
Юлька Мендель сказала что регулярные обстрелы и провокации со стороны подштанцев (т.е. гибель солдат и офицеров ВСУ) не являются препятствием для переговоров.
---
Калифорния (как и Нью-Йорк) управляются сумасшедшими коммунистами, которые почему-то называют себя "демократами". Оба штата превращены в "чёрные дыры", откуда бежит население.
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23.03.2021 12:42 Відповісти
Я тебе малость сочувствовать начинаю: никак тебе не удаётся обвинить меня в "кацапизме", бедолага.
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23.03.2021 12:55 Відповісти
Где ты увидело обвинения, чучело? Я просто отметил неприятное совпадение. Про обвинения это уже Ваши домыслы. Вы в этих делах непревзойденный мастер.
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23.03.2021 12:58 Відповісти
Сынок, попей холодной водички. У тебя истерика.
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23.03.2021 13:00 Відповісти
Из тебя врач - как из говна пуля. Найди себе девочку, с ней и играйся в больничку. Может, она и поверит, что ты что-то смыслишь в медицине.
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23.03.2021 13:11 Відповісти
Когда, больным на всю голову китайским ублюдкам выставлят счет за гибель людей и уничтожение мировой экономики?
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23.03.2021 09:49 Відповісти
я дико извиняюсь... но всё таки, куда пропали такие мирные болезни как грипп с осложнениями и ангина?
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23.03.2021 10:06 Відповісти
Теперь все болячки - ковид. Иначе статистику не сложить. Трупов-то на улицах нет.
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23.03.2021 10:35 Відповісти
А от сердечно-сосудистых заболеваний на улицах трупы есть?
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23.03.2021 13:12 Відповісти
 
 