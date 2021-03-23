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На найбільшій спортивній арені Франції відкриють "вакцинодром", на якому зможуть прищеплювати до 10 тис. осіб щотижня

На найбільшій спортивній арені Франції відкриють

На найбільшій спортивній арени Франції "Стад де Франс", в північному передмісті Парижа, створять великий центр вакцинації проти COVID-19.

Про це повідомив в твіттері глава муніципалітету Сен-Дені, де розташований стадіон, Матьє Аното, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Планується, що масштабний центр COVID-вакцинації розпочне діяльність на початку квітня, коли до стадіону буде відновлений публічний доступ після закриття арени в умовах карантину. Представник місцевої влади відзначив, що це буде справжній "вакцинодром", спроможний забезпечити вакцинацію до 10 тис. осіб щотижня.

У центрі вакцинації на "Стад-де Франс" працюватиме 120 осіб.

Також читайте: У світі зафіксували вже понад 124,3 млн випадків COVID-19, кількість жертв перевищила 2,7 млн, одужали 100,2 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на 22 березня у Франції першу дозу вакцини проти COVID-19 вже отримали понад 6,1 млн осіб; другу – майже 2,5 млн. У країні зосереджено понад 1,1 млн доз вакцин для продовження кампанії щеплень.

Уряд країни планує вакцинувати 30 млн населення до середини червня.

За даними Worldometer, у світі зафіксували 124 300 060 випадків зараження коронавірусом.

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Топ коментарі
+4
Сегодня в нашем лагере дискотека, пулемётчик Ганс прокрутит два новых диска.
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23.03.2021 09:24
+3
Во, дела! На Стад де Франс! Это что-то особо извращенное, как по мне. Неужто ничего более не нашлось? Но, как нагнетание истерии- вполне подходит!
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23.03.2021 09:15
+3
Стадион, так стадион!
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23.03.2021 09:18
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Во, дела! На Стад де Франс! Это что-то особо извращенное, как по мне. Неужто ничего более не нашлось? Но, как нагнетание истерии- вполне подходит!
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23.03.2021 09:15 Відповісти
нужен эффект толпы ))) Как стадо баранов
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23.03.2021 10:19 Відповісти
Стад де франс уверенно обходит Украину по прививкам)
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23.03.2021 09:16 Відповісти
Стадион, так стадион!
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23.03.2021 09:18 Відповісти
може щоденно? 10:7 це всього по 1,5 тищі в день. це мало, особливо для запланованих габаритів.
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23.03.2021 09:20 Відповісти
Стопудово назву вкрали у найвеличнішого.
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23.03.2021 09:22 Відповісти
Сегодня в нашем лагере дискотека, пулемётчик Ганс прокрутит два новых диска.
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23.03.2021 09:24 Відповісти
Вакцинодурдом
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23.03.2021 09:27 Відповісти
Ну чи вакцина допоможе то ще невідомо, а от розносити цю заразу почнуть тисячами.
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23.03.2021 09:34 Відповісти
Як вони посміли, чемпіон по боротьбі з ковід Найсвітліший і він мешкає в Україні і тут все робиться краще і ранше.
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23.03.2021 09:35 Відповісти
******** нет покоя.
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23.03.2021 09:36 Відповісти
Ну что, Странник Виртуальный, ты, помнится радовался снижению числа смертей по сводкам воскресенья, когда я указывал на то, что после 17.03 не было дня со смертями ниже 266 (я смотрел сводки по субботу включительно, а ты уже нашел за воскресенье)?
Вот сенодняшняя с сайта https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/
Latest News

March 23 (GMT)
Updates

11,476 new cases and 333 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/ Ukraine [https://covid19.rnbo.gov.ua/ source ]

И сайт минфина,на который ты тогда ссылался подтверждает эту печальную информацию
https://index.minfin.com.ua/ua/reference/coronavirus/geography/

Новый абсолютный пик смертности от ковида в Украине.
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23.03.2021 10:16 Відповісти
 
 