На найбільшій спортивній арені Франції відкриють "вакцинодром", на якому зможуть прищеплювати до 10 тис. осіб щотижня

На найбільшій спортивній арени Франції "Стад де Франс", в північному передмісті Парижа, створять великий центр вакцинації проти COVID-19.

Про це повідомив в твіттері глава муніципалітету Сен-Дені, де розташований стадіон, Матьє Аното, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Планується, що масштабний центр COVID-вакцинації розпочне діяльність на початку квітня, коли до стадіону буде відновлений публічний доступ після закриття арени в умовах карантину. Представник місцевої влади відзначив, що це буде справжній "вакцинодром", спроможний забезпечити вакцинацію до 10 тис. осіб щотижня.

У центрі вакцинації на "Стад-де Франс" працюватиме 120 осіб.

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Станом на 22 березня у Франції першу дозу вакцини проти COVID-19 вже отримали понад 6,1 млн осіб; другу – майже 2,5 млн. У країні зосереджено понад 1,1 млн доз вакцин для продовження кампанії щеплень.

Уряд країни планує вакцинувати 30 млн населення до середини червня.

За даними Worldometer, у світі зафіксували 124 300 060 випадків зараження коронавірусом.