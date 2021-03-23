На найбільшій спортивній арені Франції відкриють "вакцинодром", на якому зможуть прищеплювати до 10 тис. осіб щотижня
На найбільшій спортивній арени Франції "Стад де Франс", в північному передмісті Парижа, створять великий центр вакцинації проти COVID-19.
Про це повідомив в твіттері глава муніципалітету Сен-Дені, де розташований стадіон, Матьє Аното, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
Планується, що масштабний центр COVID-вакцинації розпочне діяльність на початку квітня, коли до стадіону буде відновлений публічний доступ після закриття арени в умовах карантину. Представник місцевої влади відзначив, що це буде справжній "вакцинодром", спроможний забезпечити вакцинацію до 10 тис. осіб щотижня.
У центрі вакцинації на "Стад-де Франс" працюватиме 120 осіб.
Станом на 22 березня у Франції першу дозу вакцини проти COVID-19 вже отримали понад 6,1 млн осіб; другу – майже 2,5 млн. У країні зосереджено понад 1,1 млн доз вакцин для продовження кампанії щеплень.
Уряд країни планує вакцинувати 30 млн населення до середини червня.
За даними Worldometer, у світі зафіксували 124 300 060 випадків зараження коронавірусом.
Будь ласка, зачекайте...
Вот сенодняшняя с сайта https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/
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March 23 (GMT)
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11,476 new cases and 333 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/ Ukraine [https://covid19.rnbo.gov.ua/ source ]
И сайт минфина,на который ты тогда ссылался подтверждает эту печальную информацию
https://index.minfin.com.ua/ua/reference/coronavirus/geography/
Новый абсолютный пик смертности от ковида в Украине.