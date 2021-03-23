Віцепрем'єр Словаччини Сулик подав у відставку через скандал із закупівлею російської вакцини "Спутник V"
Віцепрем'єр, міністр економіки Словаччини Ріхард Сулик (партія "Свобода і солідарність") 22 березня подав у відставку через скандал, що почався в країні після закупівлі російської вакцини від коронавірусу "Спутник V".
Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на dw.
"... Я виконую обіцяне і звільняюся з посади міністра економіки. Я роблю це тому, що ситуацію в словацькому уряді потрібно терміново врегулювати", - написав він.
Сулик очікує, що тепер у відставку подасть Матович.
"Якщо він також йде у відставку, термін повноважень всіх міністрів закінчується. Ми готові до перебудови уряду, включаючи зміну прем'єр-міністра", - додав Сулик у відеозверненні, яке цитує Pravda.
Як повідомлялося, після закупівлі російської вакцини від коронавірусу дві партії заявили про можливість виходу з правлячої коаліції. В такому випадку уряд Ігоря Матовича втратив би більшість в словацькому парламенті, що, швидше за все, призвело б до дострокових виборів.
Європейське агентство з лікарських засобів раніше звернулося до країн ЄС із закликом не поспішати зі схваленням "Спутника V". Угорщина і Словаччина вже схвалили вакцину.
Будь ласка, зачекайте...
Одним из таких ресурсов, сливающих инсайдерскую информацию, является телеграм-канал «Генерал СВР», который работает в тесном сотрудничестве с другим кремлевским инсайдером профессором Валерием Соловьем.
Оба этих источника в последние два дня опубликовали шокирующие данные об оккультных ритуалах и практиках, с помощью которых Путин управляет страной и одновременно пытается заполучить бессмертие. И это совсем не шутки.
Валерий Соловей опубликовал видео на https://youtu.be/*********** YouTube с «экспертом по сатанизму» неким Космачем, который в подробностях изложил сатанистские практики, которые в том числе используются в Кремле.
А телеграм-канал https://t.me/generalsvr «Генерал СВР» выложил и вовсе скандальную информацию. По данным автора канала Шойгу (потомственный шаман) повез Путина в сибирскую тайгу для участия в шокирующем оккультном ритуале, с помощью которого Путин надеется излечиться и победить своих врагов.
Но все по порядку. «Генерал СВР» пишет:
- «Прошедшие выходные Владимир Путин и Сергей Шойгу провели в Сибири. Это прежде всего шоу для широкой аудитории. Путин демонстрировал, что он может пройти по веревочному мостику несколько шагов, не держась за поручни, пусть и с пятого дубля (да-да, именно дубля!), а Шойгу демонстрировал экскременты мамонтов и диких животных, выдавая их за своё творчество, и, судя по картинке транслируемой пресс-службой президента, Путин это «творчество» оценил по достоинству.
О том, зачем Шойгу действительно таскает полутруп Путина в Сибирь, мы уже рассказывали в прошлом году, когда описывали суеверия российского президента. Шойгу уже много лет возит Путина в Сибирь в так называемые «места силы», где бывшие советские руководители «домов культуры», заведующие гаражами и овощными базами после развала СССР переквалифицировались в «работников культа» или, как они сами себя называют, в «шаманов».
В сущности, посещение шаманов и проведение обряда в день весеннего равноденствия и было основной целью поездки. Обряд по обещанию Шойгу должен вернуть Путину утраченные здоровье, удачу, а если повезёт, то и потенцию, и наслать беды на врагов. Напоминаем, что Путин и Шойгу ревностные христиане на широкую публику.
Внимание! Дальнейшая информация может шокировать, просьба людям со слабыми нервами дальше не читать!
Мы знаем и утверждаем, что в этот раз обряд включал в себя жертвоприношение. Мы не будем описывать это отвратительное и омерзительное действо, которое произвело тягостное впечатление даже на сотрудников ФСО, но была зверски умерщвлена чёрная собака (по словам шаманов, рожденная в день осеннего равноденствия в прошлом году, то есть, по сути, щенок), а Путин в конце обряда выпил жертвенной крови из сердца животного.
Что с психикой у Путина можете вообразить сами, но участие в подобных «мероприятиях» говорит, как минимум, о полной потере адекватности.
Весь процесс обряда - это извращенная патологическая жестокость и садизм. После обряда Путин получил череп жертвенного животного, который по рекомендации шаманов должен быть помещен у него в спальне.
Теперь вы понимаете, почему Путин боится шамана Габышева и приказал поместить его на принудительное лечение...»
За відступ ЗСУ.
За заборону антиснайперів та дронів.
За заборону знищувати ворога на випередження.
За "вагнерівців".
За злив операції по штурму в'язниці у Донецьку.
За витрати ковід фонду.
За призначення Татарова.
За те що Антоненко у в'язниці (там й Арсєн Барісичь під статтю попадає).
Але люди знову терплять... ой ой... што ви што ви ... не обрісовуйтє стєни ... как жє можна.
Людей без доказів призначають "винними" й тримають у в'язниці.
Президент янєлох має нерухомість у окупованому Криму....
Посіпаки ворога - рфії седять у ВР й мають свої партії...
й усім по хутіну... зато обмалювали будівлю то антоша герадот на лайно зійшов ... така х#йня малята.
В Страсбурге водителя дипломата РФ поймали на угоне велосипедов
Одной из жертв вора стал первый заместитель мэра города Страсбурга (Франция) Ален Фонтанель. У него украли электрический велосипед, припаркованный на улице возле французского представительства Совета Европы, пишет France Bleu.
Инцидент произошел в феврале, после чего правоохранители начали расследование.
Через несколько дней после пропажи Фонтанель обнаружил свое транспортное средство в рекламе на одном из сайтов объявлений. Велосипед там продавали за полцены.
Полицейские договорились с продавцом о встрече, которую назначили перед входом в консульство РФ. Туда приехал 40-летний гражданин РФ, работавшим водителем дипломата. Подозреваемый был задержан. НО...
Вскоре копы выяснили, что этот случай - совсем не единственный. Мужчина продал несколько велосипедов, преимущественно электрических, на 100 тысяч евро.
После предъявления обвинений мужчина срочно вернулся в Россию, как уверяют в дипучреждении - из-за проблем со здоровьем ( ). Российское консульство ситуацию комментировать категорически отказывается.