Проєкт постанови про засудження подій під Офісом Президента зареєстрований на сайті ВР

На сайті Верховної Ради України зареєстровано проєкт постанови про засудження подій, які відбулися під будівлею Офісу Президента ввечері 20 березня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу парламенту.

Проєкт постанови під номером 5295 зареєстрований 22 березня.

Ініціаторами цієї постанови виступають 130 народних депутатів від фракції "Слуга народу".

Зараз текст документа відсутній на сайті ВР, зазначається, що він переданий на розгляд керівництву.

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Як повідомлялося, ввечері 20 березня на вулиці Банковій у Києві відбулася акція, приурочена до дня народження активіста Сергія Стерненка. Мітингувальники під час акції розбили скло одних із дверей будівлі, розписали фасад і намагалися підпалити табличку "Президент України".

За даними Нацполіції, за фактом дій учасників акції на Банковій відкрито кримінальну справу, одну людину затримано.

За даними ОПУ, пошкодження будівлі Офісу Президента оцінюються приблизно в 2 млн грн.

При цьому фракція "СН" заявила, що буде ініціювати проведення позачергового засідання Ради за участю силовиків щодо подій під ОПУ.