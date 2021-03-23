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ВР (14832) Слуга народу (2800)

Проєкт постанови про засудження подій під Офісом Президента зареєстрований на сайті ВР

Проєкт постанови про засудження подій під Офісом Президента зареєстрований на сайті ВР

На сайті Верховної Ради України зареєстровано проєкт постанови про засудження подій, які відбулися під будівлею Офісу Президента ввечері 20 березня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу парламенту.

Проєкт постанови під номером 5295 зареєстрований 22 березня.

Ініціаторами цієї постанови виступають 130 народних депутатів від фракції "Слуга народу".

Зараз текст документа відсутній на сайті ВР, зазначається, що він переданий на розгляд керівництву.

Також читайте: Понад 130 "слуг народу" пропонують Раді засудити події на Банковій 20 березня

Як повідомлялося, ввечері 20 березня на вулиці Банковій у Києві відбулася акція, приурочена до дня народження активіста Сергія Стерненка. Мітингувальники під час акції розбили скло одних із дверей будівлі, розписали фасад і намагалися підпалити табличку "Президент України".

За даними Нацполіції, за фактом дій учасників акції на Банковій відкрито кримінальну справу, одну людину затримано.

За даними ОПУ, пошкодження будівлі Офісу Президента оцінюються приблизно в 2 млн грн.

При цьому фракція "СН" заявила, що буде ініціювати проведення позачергового засідання Ради за участю силовиків щодо подій під ОПУ.

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Вопрос к Антону Геращенко: так кто и когда нарисовал свастику на Офисе президента? 23 марта, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/03/%d0%b2%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81-%d0%ba-%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%bd%d1%83-%d0%b3%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be-%d1%82%d0%b0%d0%ba-%d0%ba%d1%82%d0%be-%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d0%b3.html#respond Комментарии: 0
Проєкт постанови про засудження подій під Офісом Президента зареєстрований на сайті ВР - Цензор.НЕТ 8162Многие из тех, кто смотрел в понедельник вечером программу «Свобода слова» на телеканале ICTV, наверное, обратили внимание на одну «странную» деталь…
Выступавший первым замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что у полиции имеется множество видеозаписей беспорядков, произошедших возле ОП 20 марта во время протестной акции в поддержку Сергея Стерненко.

Проєкт постанови про засудження подій під Офісом Президента зареєстрований на сайті ВР - Цензор.НЕТ 8314

Эти видео, по его словам, сняты с разных сторон и по ним можно будет четко установить, кто именно бил стекла, поджигал вывеску, рисовал возмутительные рисунки.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/03/%D0%BF%D0%B5%D1%81-%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B3%D0%B5%D1%80.html ПЕС ждет извинений от «параноика» Геращенко за обвинения в адрес Порошенко
Затем этот тезис Геращенко повторил, как минимум, еще раз или даже дважды.
Данное обстоятельство очень важно.
Потому что затем двое гостей студии, явно не сговариваясь, озвучили важный нюанс.
По их словам, немецкую свастику во время протестной акции, о которой упоминал, в том числе, Геращенко, никто из митингующих не рисовал!
Она появилась на стене возле входа в ОП позднее, после завершения акции…
При этом Геращенко не опроверг данные заявления и вообще никак них не отреагировал.
Не правда ли, странно?
Ну а коль скоро Геращенко неоднократно перед тем заявлял, что имеется множество видео с разных ракурсов, тогда, естественно, на них можно найти - кто и когда нарисовал ту злополучную свастику.
Соответственно, Геращенко обязан продемонстрировать записи момента, когда кто-то рисует эту свастику. Потому что в данном случае вопрос - принципиальный (кто на самом деле поджег Рейхстаг?)!
Ведь логичным является предположение, что если свастику нарисовали не митингующие, то тогда это сделали затем силовики - то есть, власть! С очевидной целью - как можно сильнее дискредитировать ту протестную акцию и принимавших в ней участие украинцев.
Ну а если так, то тогда окажутся правы те политики и эксперты, которые изначально утверждали, что акцию возле ОП 20 февраля могла устроить сама власть.
Например, об этом заявлял ранее политолог Дмитрий Корнейчук. Кстати, он как раз сегодня утром дал очередной пост в Фейсбуке на эту тему.
«А вы обратили внимание, что Зеленский никак не прокомментировал «погром» на Банковой?
Почему? Политтехнологи Банковой сейчас проверяют реакцию общества: не догадаются ли украинцы, что за низкопробным цирком стоит сам Офис?
Если не догадаются - то начнут имитировать «борьбу с радикалами» и раскручивать. Догадаются - замнут тему», - https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk написал политолог.
Так что Геращенко обязан предоставить видеозапись с моментом, когда на здании ОП рисуется свастика.
Видео - в студию!
показати весь коментар
23.03.2021 09:52
+15
Совдеповский ветерок повеял с ОП, ребята у нас в независимой Украине уже своя Украинская армия ,а не советская и она образовалась не с советского мышления прекращайте налаживать на государство Украина советские штампы,у советских и русских нет давно свого государства одна столица Мацква осталась, если вам нравятся москали так идите туда и не тяните Украину в это болото. Ужас какой!
показати весь коментар
23.03.2021 09:54
+11
Здогадуюсь, цей проект постанови коштував платникам податків ще 2 млн. гривень.
показати весь коментар
23.03.2021 09:35
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Правила форума Рада форумчан
Здогадуюсь, цей проект постанови коштував платникам податків ще 2 млн. гривень.
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23.03.2021 09:35 Відповісти
сервант завонялся от испуга
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23.03.2021 09:36 Відповісти
ВОНИ ДУМАЮТЬ ЩО ВІД ЇХ ПОСТАНОВИ ВСІ РОЗБІЖАТЬСЯ В РІЗНІ СТОРОНИ, УБОГІ.
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23.03.2021 09:58 Відповісти
Пля!
Детский сад.
Для " озабоченности" существуют менты и суды.
А тратить мои деньги на имитацию деятельности ....
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23.03.2021 09:39 Відповісти
Постановление об "осуждении события" протеста или о "ликвидации причин" протеста?
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23.03.2021 09:46 Відповісти
О ликвидации протестов.
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23.03.2021 10:49 Відповісти
Проект постановления об осуждении событий под Офисом Президента зарегистрирован на сайте ВР

Это типа того что мне двери подожгли а сосед заяву пишет и возмущается а я молчу как терпила.
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23.03.2021 09:48 Відповісти
імітація бурхливої діяльності..
у зелі зараз все добре, і убені теж майже все добре,
і у депутатів теж все добре..
бюджети складені, бабло пиляється, не заважайте "працювати"...
міняти нічого не планується
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23.03.2021 09:49 Відповісти
не знаю чи добре.
ходять чутки що в Україну направлять групу фбр у справі коломойського
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23.03.2021 09:55 Відповісти
Проєкт постанови про засудження подій під Офісом Президента зареєстрований на сайті ВР - Цензор.НЕТ 4557

Проєкт постанови про засудження подій під Офісом Президента зареєстрований на сайті ВР - Цензор.НЕТ 4294

https://ibigdan.livejournal.com/26450065.html
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23.03.2021 09:49 Відповісти
Постанова про те, що влади нема, нема, що продавати, нема електрики,..., занадто низькі ціни, народ гуляє, партія "світить"!!!
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23.03.2021 09:50 Відповісти
Правильно все у зеленой плесни, все по плану: Война херня-главное маневры.
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23.03.2021 09:50 Відповісти
Нужно увековечить это страшное событие и ввести обязательный урок в школах. Мемориал распятому Офису президента.
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23.03.2021 09:51 Відповісти
Висловлять ..*вялікую азабоченость * (кац)
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23.03.2021 09:52 Відповісти
Вопрос к Антону Геращенко: так кто и когда нарисовал свастику на Офисе президента? 23 марта, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/03/%d0%b2%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81-%d0%ba-%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%bd%d1%83-%d0%b3%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be-%d1%82%d0%b0%d0%ba-%d0%ba%d1%82%d0%be-%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d0%b3.html#respond Комментарии: 0
Проєкт постанови про засудження подій під Офісом Президента зареєстрований на сайті ВР - Цензор.НЕТ 8162Многие из тех, кто смотрел в понедельник вечером программу «Свобода слова» на телеканале ICTV, наверное, обратили внимание на одну «странную» деталь…
Выступавший первым замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что у полиции имеется множество видеозаписей беспорядков, произошедших возле ОП 20 марта во время протестной акции в поддержку Сергея Стерненко.

Проєкт постанови про засудження подій під Офісом Президента зареєстрований на сайті ВР - Цензор.НЕТ 8314

Эти видео, по его словам, сняты с разных сторон и по ним можно будет четко установить, кто именно бил стекла, поджигал вывеску, рисовал возмутительные рисунки.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/03/%D0%BF%D0%B5%D1%81-%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B3%D0%B5%D1%80.html ПЕС ждет извинений от «параноика» Геращенко за обвинения в адрес Порошенко
Затем этот тезис Геращенко повторил, как минимум, еще раз или даже дважды.
Данное обстоятельство очень важно.
Потому что затем двое гостей студии, явно не сговариваясь, озвучили важный нюанс.
По их словам, немецкую свастику во время протестной акции, о которой упоминал, в том числе, Геращенко, никто из митингующих не рисовал!
Она появилась на стене возле входа в ОП позднее, после завершения акции…
При этом Геращенко не опроверг данные заявления и вообще никак них не отреагировал.
Не правда ли, странно?
Ну а коль скоро Геращенко неоднократно перед тем заявлял, что имеется множество видео с разных ракурсов, тогда, естественно, на них можно найти - кто и когда нарисовал ту злополучную свастику.
Соответственно, Геращенко обязан продемонстрировать записи момента, когда кто-то рисует эту свастику. Потому что в данном случае вопрос - принципиальный (кто на самом деле поджег Рейхстаг?)!
Ведь логичным является предположение, что если свастику нарисовали не митингующие, то тогда это сделали затем силовики - то есть, власть! С очевидной целью - как можно сильнее дискредитировать ту протестную акцию и принимавших в ней участие украинцев.
Ну а если так, то тогда окажутся правы те политики и эксперты, которые изначально утверждали, что акцию возле ОП 20 февраля могла устроить сама власть.
Например, об этом заявлял ранее политолог Дмитрий Корнейчук. Кстати, он как раз сегодня утром дал очередной пост в Фейсбуке на эту тему.
«А вы обратили внимание, что Зеленский никак не прокомментировал «погром» на Банковой?
Почему? Политтехнологи Банковой сейчас проверяют реакцию общества: не догадаются ли украинцы, что за низкопробным цирком стоит сам Офис?
Если не догадаются - то начнут имитировать «борьбу с радикалами» и раскручивать. Догадаются - замнут тему», - https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk написал политолог.
Так что Геращенко обязан предоставить видеозапись с моментом, когда на здании ОП рисуется свастика.
Видео - в студию!
показати весь коментар
23.03.2021 09:52 Відповісти
Проєкт постанови про засудження подій під Офісом Президента зареєстрований на сайті ВР - Цензор.НЕТ 7905
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23.03.2021 10:18 Відповісти
ублюдок геращенко брешет то, что авакян приказал, завтра скажет, что ничего не ооворил
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23.03.2021 10:24 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1374267281660899335 3 мин

Проект про "нехорошо обрисовывать домик где сидит Вова" передан в ВР. Инициаторы - соратники тех кто сидит в разрисованном теремке, а должен просто сидеть
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23.03.2021 09:53 Відповісти
Цілий штурм Шапітолію.
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23.03.2021 09:54 Відповісти
Это по каждому хулиганству ВР будет заседать?
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23.03.2021 09:54 Відповісти
Совдеповский ветерок повеял с ОП, ребята у нас в независимой Украине уже своя Украинская армия ,а не советская и она образовалась не с советского мышления прекращайте налаживать на государство Украина советские штампы,у советских и русских нет давно свого государства одна столица Мацква осталась, если вам нравятся москали так идите туда и не тяните Украину в это болото. Ужас какой!
показати весь коментар
23.03.2021 09:54 Відповісти
Ви б так швидко постанови на заяви угорських ******** клепали.
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23.03.2021 09:54 Відповісти
Как по мне, так это кацапское кубло надо было ..., посильнее разворошить.
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23.03.2021 09:55 Відповісти
Узнику ,,совести" грозит пожизненное за убийство,как рецидивисту.
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23.03.2021 09:56 Відповісти
https://oleg-leusenko.livejournal.com/13620792.html Дурик, зачем Володька подпалил свой офис?

Оце так паливо! Навіщо у Зеленського свій охфіс підпалили?
Маю наступні варіанти:
Залякати Бубочку;
Роздерібанити з бюджету мільйони на чистку;
Підписати картинку "Порох готує путч!";
Не відставати від штурмовиків Гітлера, на кшталт підпалу Рейхстагу.
Ваш варіант...
Проєкт постанови про засудження подій під Офісом Президента зареєстрований на сайті ВР - Цензор.НЕТ 6653

**
Заголовки рашаЗМІ "В Киеве под ОПУ националисты жгли файеры и бросали взрывпакеты."
Звідки в шапіто націоналісти? Ці маргінали більшовики - бій, руйнуй, круши. Ліваки, що не читали Донцова, Міхновського, Бандеру.
Ляльководи салютів цього добивались - кинути тінь на націоналістичний рух українців.
**
Українські ЗМІ: "Під ОПУ були провокатори і вандали"
А згадайте, до чого закликав Стерненко? Не чуєш - побачиш! Буде ТАКЕ!
Хіба дорогим салютом вони мали здивувати? Чому салютували не під його державним палацом?
Стерня і гопота домагались саме вандальської картинки. Він же не просив прибічників не трощити державні установи.
Сирожа і є призвідником вандалізму.
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23.03.2021 09:59 Відповісти
Проєкт постанови про засудження подій під Офісом Президента зареєстрований на сайті ВР - Цензор.НЕТ 8879
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23.03.2021 10:01 Відповісти
пороблено цій країні.. і ви, 73%ві зебіли, приклалися до цього по приколу..(
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23.03.2021 10:00 Відповісти
Нам пороблено
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk01VgoOYAUAUJQOeVRpgpG69s7AnLQ:1616486494727&q=The+%D0%92%D0%99%D0%9E&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLWT9c3NDLITsooM1_EyhWSkapwYdKFmRfmAQDYK9ssHAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi7m7W6-cXvAhVRQEEAHSG4BFkQMTAAegQIBBAD The ВЙО

Я не п'ю каву, я люблю узвар, Дитинства присмак на душі,
Але в кав'ярнях ти узвар не знайдеш, ні!
Вдома ми як на чужині...
На нашім радіо не наші все пісні,
Не наша мова у кіні,
Країной правлять "джуди", "джорджі", москалі,
Вдома ми, як на чужині.

О-о!. Нам пороблено!.
Нам усім пороблено!.
Вдома ми, як на чужині!.
О-о!. Нам пороблено!.
Нам усім пороблено!.
Вдома ми, як на чужині!.

На нашім чорноземі соя, або рапс П'ють соки рідної землі.
Нема в полях ні буряку, ні коноплі, Вдома ми, як на чужині...
Когось дратує в іншій мові наше "г", Мене це не обходить, ні!
Коли я чую "г" - я знаю, це своє,
Вдома ми, як на чужині...
О-о!. Нам пороблено!.
Нам усім пороблено!.
Вдома ми, як на чужині!.
О-о!. Нам пороблено!.
Нам усім пороблено!.
Вдома ми, як на чужині!.

Згинуть вороженьки, як роса на сонці,
І почне країна добре жить!
Запануєм, браття, ми в своїй сторонці, Але треба разом щось робить!
Крадуть усі, бо країна Україна - і украв, Так ніби однокорінні.
Я саме через це у Стінга пісню взяв, Вдома ми, як на чужині,
Вдома ми, як на чужині,
Вдома ми, як на чужині...

О-о!. Нам пороблено!.
Нам усім пороблено!.
Вдома ми, як на чужині!.
О-о!. Нам пороблено!.
Нам усім пороблено!.
Вдома ми, як на чужині!.
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23.03.2021 10:03 Відповісти
Дядя, вы дурак ?
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23.03.2021 10:16 Відповісти
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk01VgoOYAUAUJQOeVRpgpG69s7AnLQ:1616486494727&q=The+%D0%92%D0%99%D0%9E&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLWT9c3NDLITsooM1_EyhWSkapwYdKFmRfmAQDYK9ssHAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi7m7W6-cXvAhVRQEEAHSG4BFkQMTAAegQIBBAD The ВЙО
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23.03.2021 11:42 Відповісти
Нужно срочно вносить языковые поправки, отныне значение слова ЛОХ - гениальный, неповторимый, прорыв в мировой политике!
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23.03.2021 10:00 Відповісти
Чому б ВР не прийняти постанову про осудження дій судової влади України направлені на знищення активістів та патріотів? Заодно і прискорити цю судову реформу. А так довели до крайнощів, і знову будуть закручувати гайки. Те що в рядах прихильників Стерненка були агенти впливу РФ зрозуміло зразу. Бо їм потрібна була картинка що прихильники Стерненка неадекватні люди, а сам він, їх поводир є якраз тим, кого посадили правильно. Вибачень від організаторів цих заколотів не побачив. Хоча, чого чекати від ФСБ тролів, які керували молодим та недосвідченим політично натовпом.
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23.03.2021 10:05 Відповісти
https://oleg-leusenko.livejournal.com/13619263.html Майдан Бені з Аваковим перетворився на свинарник стерні

Пам'ятаєте, в совку хотіли зробити сінокосарку, а вийшла ракета?
Так само і Беня з Аваковим хотіли майдан, а зробили як цапський свинарник.
Слава Богу, що порохоботи за 7 років гібридної війни навчились розрізняти штучні масовки тітушні від справжніх протестів проти режиму.
**
Написи - це наочна демонстрація можливостей провокаторів, яких контролюють певні антиукраїнські сили
Надписи на будівлі Офісу президента означають тільки те, що їх дозволили зробити.
Хто, кому і чому - це поки питання, відповідь на яке отримаємо досить скоро.
М.Лемберг
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23.03.2021 10:06 Відповісти
Обсуждатели,как с переводом стрелок часов
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23.03.2021 10:06 Відповісти
постановка этого действа очевидна. и эти долбоебы с ОП совсем не палятся
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23.03.2021 10:08 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3503036.html Тупым клоунам, вместо пряника, Запад выписал пенделя) Какое же дыбильное шобло - наша власть...

Это прекрасно! Появилась информация, что фасад Офиса президента начали мыть в понедельник в 15-00.
Почему только в 15?
Да понимаете, великие светила политтехнологий в Офисе президента, во главе с нашим любимым супергероем Мишей Подоляком, решили подать погром под ОП, как аналог погрома Капитолия сторонниками Трампа.
В ОП ждали реакции от представителей Запада...
И дождались.
Временная поверенная США Кристина Квин в разговоре с Ермаком высказала свое крайнее недовольство примитивными провокациями во время протестов за Стерненко.
Со слов источника, госпожа Квин сообщила, что посольство США обладает информацией о спланированной дискредитации протеста, которую курировал министр МВД Арсен Аваков.

Что остается теперь Ермаку? Ему остается единственный раз за всю карьеру выполнить прямые обязанности главы Офиса президента - фасад помыть.

Проєкт постанови про засудження подій під Офісом Президента зареєстрований на сайті ВР - Цензор.НЕТ 7422Господа из Офиса президента, мы знаем, что вы нас читаете.
Вы, когда спускаете с цепи на соцсетях весь пул своих ЛОМов, не забывайте напомнить Мише Подоляку, что лично ему не нужно вылазить с тем же самым текстом на экраны ТВ. Особенно - на экран канала НАШ.
Изгаженый фасад Офиса, комментировать должен завхоз - это ему проблемы создали.
Но когда же состояние фасада ОП коментирует главный политтехнолог президента - это явка с повинной.
Идите теперь! Мойте фасад.
Печерский холм
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23.03.2021 10:09 Відповісти
После этого - "Фильм Земляне смотреть всем": Зеленский.,уже можно было сделать вывод что будет дальше.
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23.03.2021 10:15 Відповісти
Дегенеративная зелень готова ,,осуждать ,, все , что угрожает ее существованию , не удивительно , что дискредитировать протесты - ее наиважнейшая задача. И в то же время можно высматривать в заднице ***** ,,мир,, и ,,дружбу,, ,,,,жвачку,,
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23.03.2021 10:16 Відповісти
Жирующие дармоеды х@ней занимаются !
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23.03.2021 10:18 Відповісти
говноклоуны говноклована слыгались с мусорами и решили удивить лохов ...
слуги народа - падаль и мрази
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23.03.2021 10:21 Відповісти
Суботні події біля ОП - це провісник "БУРІ", яка очікується після результатів нікчемної дворічної діяльності Клоуна і його "московських слуг". Тому щурі в ВР так занепокоєні і шукають будь яку шпаринку, щоб втекти від "народного гніву". Пам'ятаймо слова Отця Августина Волошина: "Будьмо же сильними і гордими та працею своєю на користь українського загалу докажемо, що ми виросли до ступеня державного народу, який здібний керувати своєю долею"!
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23.03.2021 10:21 Відповісти
Може для зеленського стане одкровенням та ненависть, яку до нього відчуває значна частина громадян. Саме ненависть та призирство. Через його ганебну політику і загравання з ворогом.
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23.03.2021 10:35 Відповісти
Предательство ЗЕ-власти - мелочь.

А вот графити на здании - это огого какая угроза.
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23.03.2021 10:46 Відповісти
Есть причины и есть следствие, есть причинно-следственные связи. Сначала следовало бы разобраться в причинах протестов; потом устранить причины - исправить... Разве эти настенные надписи есть ПРИЧИНОЙ, которую можно смыть и все станет хорошо? Если бы меня спросили: смывать- не смывать?
Я бы посоветовал - ОСТАВИТЬ! Как каждодневное напоминание о бардаке в стране - всеобъемлющем и всепроникающим. И еще НЕДОВЕРИЕ общества. НЕДОВЕРИЕ! Лечить не симптомы, а болезнь - не устранять ее причины, а всего лишь временно снимать симптомы ..
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23.03.2021 11:17 Відповісти
Экономика-в жопе,здравохранение-в жопе,вакцинация-в жопе,ни обострение на фронте,ни каждодневные убитые бойцы не вызывают ни малейшего желания депутатов собрать внеочередное собрание. НО,РАЗРАСОВАННЫЙ ДОМИК ОСЛА-ЭТО СОВСЕМ ДРУГОЕ ДЕЛО!!!! Вы там,зарвавшиеся твари,совсем под ногами землю потеряли?
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23.03.2021 11:18 Відповісти
Боятся сволочи , ох как боятся!
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23.03.2021 11:48 Відповісти
а про 2 млн гривкнь згадають чи може вже нарахували більше посміховище а не влада негайно нові вибори
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23.03.2021 12:44 Відповісти
совсем еманулись, заняться больше нечем...
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23.03.2021 13:39 Відповісти
если бы не такие методы, зелох щас бы кривлялся на корпоративе у яныка а не был презом
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23.03.2021 13:41 Відповісти
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https://www.facebook.com/sergonaumovich/posts/1773336556179372?__cft__[0]=AZW4Ent6YeGzdAGRUL62k9tRX_PDG_1RdIVl-HsB3ooEI48MQn7vStXomy_v1tFP6a7Y-y_ATXlp2_dE3r6APctfAeBuycW4WHehtb8kcuiPRGrK8bciY8z6ekAV5l8S-bU&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч ·

333 летальных случая в Украине за сутки, вызванных коронавирусной инфекцией. Цифра продолжает расти. И это лишь те случаи, когда больной сдавал тест и он (результат теста) был положительным. То есть число можно легко умножать и мы не очень сильно ошибёмся.

Это означает, что Рада должна собраться на внеочередное заседание, Кабмин срочно должен переосмыслить свое отношение к проблеме, РНБО необходимо неотлагательно предпринять соответствующие шаги на пути к разрешению сложившейся ситуации. А у нас на вчерашнем эфире популярного ток-шоу, например, обсуждался вандализм на Банковой, во время которого НИКТО НЕ ПОСТРАДАЛ и это официальные данные.

Сотни (СОТНИ! С-О-Т-Н-И!) умерших в день! За сутки от вируса и пофигизма погибает больше, чем на фронте от пуль оккупанта за год! За два дня больше погибших, чем за три года в зоне проведения ООС. Какие н@%Yй граффити с матюками? Какие н@%Yй разбитые стекла? Что за странные приоритеты в этой стране?
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23.03.2021 13:46 Відповісти
Цей дебільний сценарій, в частині нанесення матеріального збитку і відповідних написів на стінах офісу президента, розробило відомство Авакова для відволікання уваги громадськості від гучних скандалів, в яких замішана по вуха зелена влада, а також очорнення патріотичних сил, з переведенням стрілок на Порошенко.
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23.03.2021 14:16 Відповісти
А я не бачу проєктів постанови від цих упирів про засудження обстрілів на сході, що наші воїни загинули; і про бездіяльність уряду у боротьбі з епідемією корони; і про вакханалію у судах.
Цим вони самі викривають, що з 20 березня усе біля ОП є кіно для лохів. Але ж лохторат проковтне.
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23.03.2021 16:36 Відповісти
 
 