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У Польщі припускають, що найближчими днями в країні може бути введено повний локдаун

У Польщі припускають, що найближчими днями в країні може бути введено повний локдаун

У Польщі може бути введено повний локдаун, якщо епідемічна ситуація і надалі погіршуватиметься, а добова кількість інфікованих COVID-19 перевищить 30 тис.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це сказав головний радник прем'єр-міністра Польщі з питань пандемії COVID-19 Анджей Горбан, пише Polsatnews.pl.

"Якщо ми перетнемо позначку у 30 тис. (за добу), то потрібно почати боятися і зробити усе можливе, аби не перетнути цю позначку", - зазначив Горбан.

За його словами, основним завданням є збереження нормального функціонування служби охорони здоров’я, "яка працює на межі своїх можливостей". Якщо ситуація з кількістю інфікованих погіршуватиметься, то у найближчі дні в Польщі буде запроваджений повний локдаун. "Рішення про це може бути ухвалене цього тижня або наступного. Ми близькі до такого рішення", - підкреслив Горбан.

Він зазначив, що складна епідемічна ситуація зберігатиметься упродовж кількох наступних тижнів. Вона почне покращуватися наприкінці квітня – на початку травня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На найбільшій спортивній арені Франції відкриють "вакцинодром", на якому зможуть прищеплювати до 10 тис. осіб щотижня

Глава МОЗ Польщі Адам Недзельський повідомив у Твіттері, що близько 50% усіх випадків інфікування в Польщі походить з місць праці і закликав всюди, де це можливо, переходити на дистанційний режим роботи.

Упродовж останнього тижня добова кількість інфікованих COVID-19 в Польщі сягала навіть понад 27 тис. випадків.

Від початку пандемії у країні інфікувалося коронавірусом понад 2 млн осіб, померли близько 50 тис.

Станом на 22 березня здійснено понад 5 млн щеплень, більш як 1,7 млн осіб отримали вже дві дози вакцини проти коронавірусу.

З 23 березня в Польщі розпочинається запис на щеплення людей віком 60-64 роки. На нульовому і першому етапі здійснено вакцинацію медичного персоналу, працівників системи освіти та осіб літнього віку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загальнонаціональний локдаун почався в Польщі

З 20 березня по 9 квітня у Польщі діє посилений карантинний режим, який передбачає дистанційне навчання учнів усіх класів у школах, закриття торгових центрів, готелів, театрів, кінотеатрів, філармоній, спортивних та розважальних об'єктів, басейнів тощо.

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Топ коментарі
+6
В Польше допускают, что в ближайшие дни в стране может быть введен полный локдаун - Цензор.НЕТ 4441
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23.03.2021 09:36
+6
"Доки всі не приймуть в себе експериментальну субстанцію, сидітимете в нескінченій червоній зоні"
Шантаж. Люди в заручниках. Але найгірше, що у більшості проявився Стокгольмський синдром.
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23.03.2021 09:37
+4
В Польше допускают, что в ближайшие дни в стране может быть введен полный локдаун - Цензор.НЕТ 8466
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23.03.2021 09:47
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В Польше допускают, что в ближайшие дни в стране может быть введен полный локдаун - Цензор.НЕТ 4441
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23.03.2021 09:36 Відповісти
"Доки всі не приймуть в себе експериментальну субстанцію, сидітимете в нескінченій червоній зоні"
Шантаж. Люди в заручниках. Але найгірше, що у більшості проявився Стокгольмський синдром.
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23.03.2021 09:37 Відповісти
Они и после всеобщей вакцинации ограничения не снимут. Максимум послабления будут. Им локдауны вводить, что два пальца об асфальт. А дрянь эту из организма уже не вытянешь. Обувать лохов будут и дальше.
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23.03.2021 09:55 Відповісти
З ковідними паспортами буде більше можливостей.
Мені з Ізраїлю написали, що без того паспорту вже фактично з дома немає сенсу виходити: нікуди не пустять.
Але здоров'я дійсно не повернеш.
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23.03.2021 09:58 Відповісти
Так шо, вакцинація до лампочки?
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23.03.2021 09:39 Відповісти
Зеля так и знал, что до лампочки, по этому пророк оманский и забил на вакцинацию Оказывается владимир саныч внук бабы Ванги
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23.03.2021 09:40 Відповісти
Люду України ..карантин -*до лампочки*(кац).!
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23.03.2021 09:42 Відповісти
Это очень плохая новость! Мой офис в Сопоте давно на удаленке. Мой сменщик уже контракт продлил, по просьбе офиса. Мне тут тоже сидеть уже стало скучно и грустно, пора на работу, вроде как... Однако! Всё становится грустно и печально. И с каждым днем- ещё печальней.
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23.03.2021 09:41 Відповісти
Боїшся ..що всю горілку *знищиш * ? ..
ПС ))) Що поробиш ..так у світі
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23.03.2021 09:44 Відповісти
Боюсь что горилка меня уничтожит, ибо реально- скука и ничегонеделание. Это- до добра никого не доводило.
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23.03.2021 09:49 Відповісти
Так знайди якесь хоббі .
..Заведи замість котів собаку ( або жінку )..і буде тобі *щастя *
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23.03.2021 09:55 Відповісти
С хобби- тоже сложности. Ранее я копал, по Второй Мировой, всегда в районе Святогорска. Там теперь лучше не соваться, как ты понимаешь, можно нарваться на что-то свеженькое, легко. А вот котов- я попрошу не трогать!
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23.03.2021 10:00 Відповісти
У него и так три жены и тридцать котов.
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23.03.2021 10:02 Відповісти
Нет. Шесть первых и три вторых. И четыре дворовых.
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23.03.2021 10:09 Відповісти
собака сегодня выгоднее всего
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23.03.2021 10:50 Відповісти
Скоро на Белосарайку можно будет ездить.
Жить станет веселей.
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23.03.2021 10:01 Відповісти
Та я туда постоянно езжу. Жуткое там уныние, по честному. А до конца мая ещё как-то надо дожить...
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23.03.2021 10:10 Відповісти
Вот! Тетки в моем офисе крюинговом уж точно обалдели. Пока ИНФУ выжмешь из них- запаришься!
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23.03.2021 10:11 Відповісти
Європа (окрім півночі) в лохдауні вже багато місяців, і що є сенс? В США в штатах з лохдауном (як-то Каліфорнія) ситуація нічим не краща, ніж в штатах з мінімальними обмеженнями (наприклад, Флорида).
Чомусь в скандинавських країнах з найм'якшими карантинами за підсумками 2020 року зафіксовано найменшу серед європейських країн надлишкову смертність.
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23.03.2021 09:45 Відповісти
В Польше допускают, что в ближайшие дни в стране может быть введен полный локдаун - Цензор.НЕТ 8466
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23.03.2021 09:47 Відповісти
В Польше допускают, что в ближайшие дни в стране может быть введен полный локдаун - Цензор.НЕТ 3829
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23.03.2021 09:47 Відповісти
Обязательно надо локдаун.
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23.03.2021 09:49 Відповісти
как показывает опыт, для того, чтобы стать единоличнымы олимпийскими лидерами в области низких показателей заболеваемости, нужно сделать тестирование максимально дорогим, а контроль статистики по тех, у кого таки хватает денёг на тесты привести в соответствие с офицально публикуемыми данными по смертности. так победим!
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23.03.2021 09:50 Відповісти
Далой прививки!
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23.03.2021 09:50 Відповісти
 
 