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Кабмін (13944) Офіс Президента (1998) COVID-19 (19763)

Кабмін має повернути повноваження, віджаті ОП, і впритул зайнятися боротьбою з пандемією, - журналістка

Кабмін має повернути повноваження, віджаті ОП, і впритул зайнятися боротьбою з пандемією, - журналістка

Кабінет Міністрів віддав свої повноваження у боротьбі з COVID-19 Офісу Президента, по суті знявши з себе відповідальність за виконання своїх прямих обов'язків.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало Тижня", про це пише журналістка Ірина Ведернікова.

За її словами, ОПУ взяв на себе завдання з координації усіх учасників, задіяних в організації надання допомоги хворим на ковід - ОДА, РДА, МОЗ, МОН, Мінсоц, Мінрегіону, Мінфіну, міжнародних організацій та волонтерів.

"Тобто не Кабмін — центральний орган виконавчої влади, затверджений парламентом країни, взяв на себе відповідальність за боротьбу з пандемією, а клерки-вискочки з ОПУ, призначені президентом, які лише опановують буквар державного управління. Але ж проблема ще й у тому, що прем'єр Шмигаль легко пристав на умови ОПУ, по суті знявши з себе відповідальність за виконання своїх прямих обов'язків. Тому відтоді все, що відбувалося в Кабміні, — тільки з оглядкою на те, що і як скаже Банкова", - зазначила Ведернікова.

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Журналістка підкреслює, що "підкаблучний Кабмін, замість того, щоб створити єдиний стратегічний майданчик із місцевим самоврядуванням та узгоджувати свої дії, під диктування некомпетентної Банкової (на той момент регіональною політикою там займався такий собі Сергій Трофімов) робить ставку на губернаторів (часто рандомно призначених і абсолютно без відчуття своїх регіонів) та олігархів".

"Тим часом прем'єр уже проводив апаратні наради з питань пандемії без участі мерів обласних центрів. При тому що основне фінансове та організаційне навантаження впало на плечі місцевої влади, яка тоді ще мала ресурси завдяки бюджетній децентралізації. Закупівля апаратів ШВЛ, масок, екіпірування для лікарів, доплати їм же тощо — все на місцях. На той момент саме місцеве самоврядування реально втримало ситуацію. Що, однак, не виключало його політичної позиції ... Місцеве самоврядування прямо називає це свинством. Повне розбалансування системи державного управління в наявності. Тому що так бачить перетягнувши на себе управління країною Банкова", - додала Ведернікова.

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Журналістка заявила, що "прем'єр повинен повернути собі самоповагу, а Кабмін - повноваження, віджаті ОПУ".

"Інакше — відповідальність президента за порушення Конституції та дозвіл ОПУ підмінити Кабмін. Клерків із ОПУ — за втручання в роботу виконавчої гілки влади. Парламенту — за зволікання з прийняттям необхідних законів. Кабміну та особисто прем'єра — за невиконання своїх прямих обов'язків та відсутність стратегії. За реформу без голови. За слабкість і бездіяльність, за прогинання перед ОПУ. Кримінальний кодекс ст.135, ст.367", - підсумувала Ведернікова.

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люди гибнут за металл
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23.03.2021 09:51 Відповісти
И как же они вплотную займутся если ответственность за решение о введении ограничений они перекладывают на местные власти? Что вообще может центральная власть кроме как пиарится и постоянно врать? Они всячески хотят переложить ответственность за свои действия на кого то... Вернее ответственность за бездействие.
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23.03.2021 09:55 Відповісти
А чим регламентується діяльність такого собі Єрмака?
Він і з послами зустрічається, і на перемовини їздить за кордон.
Таке враження, що президент він, а не особа на прізвище Зеленський.
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23.03.2021 09:57 Відповісти
Не особа (особистість) а створіння. Гидке зелене створіння.
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23.03.2021 10:17 Відповісти
мне кажется сейчас полная перезагрузка власти даст более действенный результат для борьбы с ковидом, чем это бесконечное воровство, кумовство и пафос в сборище дилетантов ОП
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23.03.2021 10:00 Відповісти
За рішенням КСУ
https://ccu.gov.ua/dokument/10-r2020

Кабмін немає ЖОДНИХ повноважень вводити якісь карантинні обмеження. Тим більше без оголошеного надзвичайного стану.
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23.03.2021 10:00 Відповісти
То все можливо лише в одному випадку- сцяними шматами гнати все то зелене шобло. Гнати і копати, щоб аж пердаки в них тріщали, бо інакше буде просто крах держави. І не просто крах, а все закінчиться великим безладом і кровопролиття. В принципі, то і є ціль тої шмарклі у владі, бо так 73% ідіотів захотіли.
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23.03.2021 10:16 Відповісти
Офіс президента не фігурує у тексті Конституції України взагалі, як такий. Тобто президент має право створювати органи з консультаційними і дорадчими функціями, зокрема, під назвою офіс президента. Але офіс президента не має жодного права виконувати якісь управлінські функції у державі. Це узурпація влади з боку ОП.
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23.03.2021 10:31 Відповісти
 
 