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За добу в Києві від COVID-19 померли 32 людини, зафіксовано 1 050 нових випадків, серед хворих 58 дітей, - Кличко. КАРТА
За добу в Києві зафіксували 1050 нових випадків захворювання COVID-19 (всього 154036).
Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у Telegram.
Так, захворіли 584 жінки у віці від 18 до 91 року, 408 чоловіків у віці від 18 до 88 років; 27 дівчаток від 1 до 17 років і 31 хлопчик від 1 до 17 років.
Також зафіксовано 32 летальних випадки від вірусу (усього 3114).
Крім того, за добу було госпіталізовано 104 пацієнтів. Також 528 осіб госпіталізували з підозрою на COVID.
Водночас 845 жителів столиці подолали коронавірус (усього 102789).
Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (232), Деснянському (190) і Дніпровському (148) районах.
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Василь Довганенко 7230397a
показати весь коментар23.03.2021 10:12 Відповісти Мені подобається 0
йОСИП
показати весь коментар23.03.2021 10:13 Відповісти Мені подобається 0
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