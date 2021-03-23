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Новини Коронавірус і карантин
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карантин (18171) Степанов Максим (2195) COVID-19 (19763) коронавірус (19920)

По всій Україні фіксується "британський" штам коронавірусу, що викликає важку клінічну картину. Кількість госпіталізацій стрімко зростає, - Степанов

По всій Україні фіксується

По всій території України фіксується так званий "британський" штам коронавірусу. Він більш заразний, характеризується важким перебігом хвороби та передається набагато швидше.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

Із поширенням даного штаму, за словами Степанова, пов'язане стрімке зростання госпіталізацій пацієнтів із коронавірусом в Україні.

Станом на ранок учорашнього дня в лікарнях перебувало 36 тис. 600 пацієнтів із коронавірусом.

Крім цього він уточнив, що за минулий тиждень в Україні зафіксовано 1665 летальних випадків від коронавірусу.

"Ми увійшли в третю хвилю коронавірусу. По всій території України зараз поширюється "британський" штам вірусу. Він більш агресивний, вражає молодих людей, швидше передається і викликає важкий перебіг хвороби. Із ним пов'язане і зростання кількості госпіталізацій", - уточнив Степанов.

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"Він утричі заразніший, кількість хворих стрімко зростає. Вірус характеризується коротким інкубаційним періодом - всього 1-3 дні. Крім цього, він характеризується важкою клінічною картиною. Вірус почав вражати молодшу вікову групу. Якщо раніше ми госпіталізували людей старше 60 років, то зараз збільшується кількість госпіталізацій людей 30-40 років і старше", - додав міністр.

Крім цього, Степанов уточнив, що безсимптомного перебігу хвороби практично не фіксується.

За даними Степанова, клінічна картина змінилася. Фіксується важкий перебіг хвороби. Крім органів дихання вірус почав вражати слизові, нирки, печінку і центральну нервову систему.

"Зафіксовані непоодинокі випадки, коли хворі британським штамом вмирали через фізичну відсутність необхідності дихати, хоча при цьому перебували в абсолютній свідомості. Це ті дані, які ми отримуємо від наших західних колег", - уточнив Степанов.
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Топ коментарі
+33
По всій Україні фіксується "британський" штам коронавірусу, що викликає важку клінічну картину. Кількість госпіталізацій стрімко зростає, - Степанов - Цензор.НЕТ 6069
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23.03.2021 10:21
+21
Кстати если носить куртку за 620 тысяч гривен, то корона вирус не возьмет
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23.03.2021 10:09
+20
Що ти БРЕШЕШ?????? Тиждень тому не БУЛО, а сьогодні вже по всій Україні!!!!!!!!!!! тОбі не міністерством керувати а байки писати, МУДІЛО!!!!!!!!!!!
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23.03.2021 10:16
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23.03.2021 10:06 Відповісти
Кстати если носить куртку за 620 тысяч гривен, то корона вирус не возьмет
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23.03.2021 10:09 Відповісти
врЁть степанов... еще неделю-две назад оно орало что "британского штампа в украине НЕТ"(с)степанов
а тут нужно впаривать индийский шмурдяк под видом вакцины, заодно и проводить ИСПЫТАНИЯ на украинцах (денежки-то - получены, а необходимое количество зебилов еще не набрано)...
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23.03.2021 11:19 Відповісти
Придумал новую отмазку своего лоховства!!
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23.03.2021 15:21 Відповісти
А террорист саня захарченко предлагал взять Британию всю как таковую, щас бы и штамма не было бы британского
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23.03.2021 10:08 Відповісти
странно і не одно єрмак-шмигаль-зєлєнькій ще не здохло
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23.03.2021 10:08 Відповісти
Они давно пфайзером вакцинировались. Украли в Израиле.
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23.03.2021 10:48 Відповісти
интересно.. и как он к нам попал ???
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23.03.2021 10:08 Відповісти
А, Букавель.
Не?
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23.03.2021 10:22 Відповісти
По всій Україні фіксується "британський" штам коронавірусу, що викликає важку клінічну картину. Кількість госпіталізацій стрімко зростає, - Степанов - Цензор.НЕТ 9425
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23.03.2021 10:34 Відповісти
Ну конечно. Ведь в Буковель англичане ехали табунами!
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23.03.2021 13:59 Відповісти
*
Этот штамм разносят только исключительно англичане?

**
Куда в Украине приезжали 'табуны англичан'?
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23.03.2021 18:59 Відповісти
Туннель через ла манш, а дальше стараниями наших заробитчан и скорости света с которой они летят на все праздники в любые карантинные ограничения.
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23.03.2021 10:35 Відповісти
Твои заробитчане сидят на бутылках в Мухосрансках
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23.03.2021 11:53 Відповісти
Ну так, Буковель усю зиму гудів, людей як червей з усієї Європи, а британський штам привезли заробітчани
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23.03.2021 11:57 Відповісти
Не удивлюсь , если после спада эпидемии этому персонажу присвоят Героя Украины . Никаких моральных принципов эта зелёная плесень не имеет .
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23.03.2021 10:09 Відповісти
Подозреваю что Британия изменяет направление Ветра и его помощью хочет завоевать весь Мир.... Китайский ветер уже не дует...
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23.03.2021 10:13 Відповісти
А чай сухой?
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23.03.2021 10:17 Відповісти
Ой ржу не могу....
Совсем недавно степашка рассказывал, что оно не может в Украине обнаружить какой это штамм вируса. И отсылает анализы за бугор.
А тут оно пиз-т и не краснеет......
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23.03.2021 10:13 Відповісти
"умирали из-за физического отсутствия необходимости дышать" - кто у кого отсутствовал? Не могло бы тело в должности министра здравоохранения выражать свои мысли яснее?
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23.03.2021 10:14 Відповісти
Я вот это тоже ни хера не понял. Только потом до меня дошло, что менистер попутал необходимость с возможностью.
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23.03.2021 10:27 Відповісти
Наверное имеется ввиду, что нервная система перестает посылать импульсы в мышцы для дыхания, при этом человек может находиться в сознании.
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23.03.2021 10:47 Відповісти
Нет. Там картина другая. Просто степашка - дурак. Только красть и умеет.
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23.03.2021 10:49 Відповісти
Якщо у вас немає грошей, то у вас не має необхідності чи можливості щось купити?
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23.03.2021 11:10 Відповісти
То тобі незрозуміло, істерички зрозуміють, не заважай їм насолоджуватись страхом.
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23.03.2021 10:40 Відповісти
А ти дебілі і насолоджуєшся своїм дебілізмом?
Дуже хотів би подивитися, яку насолоду ти відчуватимеш, якщо не зможеш самостійно дихати.
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23.03.2021 11:14 Відповісти
Ти вже застрахувався від хвороб серця, з якими ти теж не зможеш самостійно дихати?
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23.03.2021 11:28 Відповісти
Все умирают рано или поздно, вопрос - скольким должны пожертвовать все, чтобы некоторые прожили подольше, и будет ли в жертвах смысл впринципе.
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23.03.2021 15:22 Відповісти
Це типова психологія надутого індика, який вважає, що весь світ створений виключно для нього, а усі інші лише заважають йому насолоджуватися життям.
Є давно доконаними фактами, що тютюнопаління призводить до онкохвороб і що пасивне вдихання тютюнового диму людьми, що перебувають в приміщенні, де курять, діє навіть більш шкідливо, ніж власне паління цигарок. Але знаходяться утирки, які палять навіть в кімнатах із маленькими дітьми, бо їм просто плювати на всіх інших.
З ковідом - те саме.
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25.03.2021 14:58 Відповісти
Дебил, не способный формулировать мысли - главное требование к посту министра в Украине.
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23.03.2021 10:43 Відповісти
оно уже привилось индийским шмурдяком.
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23.03.2021 11:54 Відповісти
Весь світ закрили. А новим штамам плювати. Вільно подорожують вже 150ма країнами.

Одне дивує. Чому в Китаї його досі не зафіксували?)
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23.03.2021 10:15 Відповісти
В Штатах уже китайцев начали отстреливать. Правда, периодически корейцы под раздачу попадают, но то такое...
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23.03.2021 10:39 Відповісти
есть сайт .официальная статистика воз про корону по странам . вот там так интересно . во всех странах на диаграммах в одно и то же время одни и те же изменения без разницы к количеству вакцинированных или карантинам .
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23.03.2021 14:54 Відповісти
Саме так. Статистикою можна крутити, як хочеш, за допомогою тестів, що і зроблено в Китаї в серпні-вересні. Крутять і зараз, встановлюючи червоні зони.
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23.03.2021 14:56 Відповісти
https://cov-lineages.org/global_report_B.1.1.7.html - China 5
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23.03.2021 15:41 Відповісти
Таки намалювали. Прекрасно. Чому ж Китай не закрито на повний лохдаун, як Європу?
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23.03.2021 15:47 Відповісти
По всей Украине фиксируется "британский" штамм коронавируса, вызывающий тяжелую клиническую картину. Количество госпитализаций стремительно растет,- Степанов - Цензор.НЕТ 2984
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23.03.2021 10:15 Відповісти
Так млять вводи локдаун, олух!!
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23.03.2021 10:16 Відповісти
Що ти БРЕШЕШ?????? Тиждень тому не БУЛО, а сьогодні вже по всій Україні!!!!!!!!!!! тОбі не міністерством керувати а байки писати, МУДІЛО!!!!!!!!!!!
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23.03.2021 10:16 Відповісти
Меня больше, чем британский штамм, беспокоит тяжелая клиническая картина в госструктрах, причем во ВСЕХ. Включая скорость вакцинации населения, к которой так долго и упорно готовился степашка! А если бы не готовился?
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23.03.2021 10:16 Відповісти
Да они и с этим не могут справиться... О "британце" сигналили еще в конце года, а у нас думали,что пройдет стороной...
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23.03.2021 10:17 Відповісти
яйцеголове хуцпате створіння щось патякає після того, що спромоглося завалити усе..
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23.03.2021 10:17 Відповісти
Где намордник? Чего не в куртке? Доктор-дуремар клинический
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23.03.2021 10:17 Відповісти
Буковель ты мой, Буковель!
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23.03.2021 10:18 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/26451748.html Больше прихожан Московского патриархата --

- меньше прихожан Московского партиархата.

По всій Україні фіксується "британський" штам коронавірусу, що викликає важку клінічну картину. Кількість госпіталізацій стрімко зростає, - Степанов - Цензор.НЕТ 3430
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23.03.2021 10:18 Відповісти
+ + +
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23.03.2021 10:20 Відповісти
Пятая колонна Убийцы на марше!
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23.03.2021 11:57 Відповісти
Степанов и не такое заявить может, чего не скажешь лохам, щеголяя в куртке за полляма ....
пнх ублюдок
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23.03.2021 10:18 Відповісти
Космос страшная штука,но когда шарик Земной крутится со скоростью 1674 км/час,то зачем летать из Киева в Нью-Йорк и тратить на это 10 часов,если можно подождать 2 часа и шар земной сам вас доставит в столицу США без всяких самолетов?
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23.03.2021 10:20 Відповісти
Для этого нужно обернуть время вспять, но это еще никому не удавалось.
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23.03.2021 11:59 Відповісти
По всій Україні фіксується "британський" штам коронавірусу, що викликає важку клінічну картину. Кількість госпіталізацій стрімко зростає, - Степанов - Цензор.НЕТ 6069
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23.03.2021 10:21 Відповісти
+ + +
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23.03.2021 10:23 Відповісти
Самый заразный вирус в куртке за 620 000 гр.
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23.03.2021 10:23 Відповісти
Тіко колічєство вакцінації шота растьот нє стрємітєльно
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23.03.2021 10:23 Відповісти
Степанов должен уже давно шить трусы на зоне а не коференции давать!!!
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23.03.2021 10:25 Відповісти
статист мля....
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23.03.2021 10:27 Відповісти
""Зафіксовані непоодинокі випадки, коли хворі британським штамом вмирали через фізичну відсутність необхідності дихати, хоча при цьому перебували в абсолютній свідомості. Це ті дані, які ми отримуємо від наших західних колег", - уточнив Степанов." ти нам покажи виділений штам ковидла і отримаєш премію кілька лімонів , а не пахалай- махалай стєпаха всіх ******!
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23.03.2021 10:31 Відповісти
Только недавно говорили,что не зафиксирован и уже "гуляет" во всю.
Что за манимуляции? Третья,четвёртая,пятая...волна...
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23.03.2021 10:31 Відповісти
британский штамм еще более заразен
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23.03.2021 10:41 Відповісти
После британского будет ещё какой-нибудь "более" заразный. И этому не будет конца,пока все не переболеют и выживут кому дано.
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23.03.2021 12:06 Відповісти
В общем коронавирус оказался умнее Степанова, перехитрил падлюка Степанова, когда он куртку покупал, а не вакцину закупал, коронавирус развивался и мутировал, а Степанов деградировал. У нас даже вирусы умнее целого министра здравоохранения.
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23.03.2021 10:32 Відповісти
Очевидно, що власні шкури ви вже захистили.
Що ви, плісняві, зробили за цей рік, щоб захистити УКРАНЦІВ?
НІЧОГО.
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23.03.2021 10:33 Відповісти
Сніг за шиворот, в Карпати ми летим, На літній резині і майже без бензини, І весело, бо я тут не один - На лижі їде ціла Україна!
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23.03.2021 10:44 Відповісти
Последний абзац вообще не поняла.
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23.03.2021 11:12 Відповісти
Головне асфальт і курточки за 600 тисяч.Оце і всі ліки. А ви дебіли 73% вірте в їх порядність.
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23.03.2021 11:28 Відповісти
парад дебілів продовжується, серед коментаторів також
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23.03.2021 11:29 Відповісти
никак Степанов получил "цу" сверху, купить еще одну куртку?
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23.03.2021 11:40 Відповісти
Тяжелую клиническую картингу вызывает засекреченная сумма сделки по копиии вакцины, оригинал которой закрывают во всех странах.
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23.03.2021 11:52 Відповісти
Скажите пожалуйста, а вот до всех этих вирусов в Украине убывало население со скоростью 700 тел в сутки, это никого не интересовало? А почему?Никто не кричал о "тяжолой картине", "стремительном росте" или "стремительном падении" .
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23.03.2021 12:42 Відповісти
надеюсь, коронавирус заражает только зебилов. правда сейчас нет никаких зебилов, все против бубочки. интересно, как он стал президентом?
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23.03.2021 12:43 Відповісти
Есть ли у Степанова физическая возможность необходимости его бытия, если бытиё - весчь необъятная и его нельзя обнять?
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23.03.2021 12:46 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform
@tZEinform
·https://twitter.com/tZEinform/status/1374302673726488579 36 мин
Минздрав провалил программу тестирования пинятую еще в мае 2020 года Минздрав нагло врал всем о количестве заболевших поти три месяца (он и сейчас врет, но периодически) "С 28.11.2020 г. по 23.02.2021 официальные данные о количестве заболевших и умерших занижаются. " (мы писали)Минздрав с 23.01.2021 по 03.03.2021 г. не обеспечил лаборатории тестами ПЦР (мы писали) Кабмин не обеспечил финансовыми ресурсами положенные надбавки и оплате врачам, в результате чего из Украины выехало почти 80 000 врачей. Степанов выкинул неизвестно куда 700 млн. гривен
Но ... внеочередное заседание ВР собирается по поводу разрисованного ОПУ ... Потому что все это происходило под "личным контролем" (по его словам) Зеленского ? Так может пора импичмент ему объявлять ? Или Кабмин разогнать ?
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23.03.2021 12:49 Відповісти
из-за физического отсутствия необходимости дышать
Источник: https://censor.net/ru/n3254974

це що за нісенітниця? Цензор, переходь виключно на нормальну людську мову, геть кацапський безграмотний суржик, яким Ви та українськi чинушi погано володієте...

повинно бути - из-за физического отсутствия возможности дышать.
пА-нормальному - из-за того, что больной просто не может дышать, легкие не работают...
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23.03.2021 12:54 Відповісти
Взятьбы этой вакциной тебе и поморде
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23.03.2021 12:56 Відповісти
ИДИОТ...Ф. М. Достоевский...
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23.03.2021 13:08 Відповісти
Нехре шляться по Буковелям и Крушавелям.....А темпи вакцинації аж "ПРУТЬ".....Будем вилками "колоти".....скоро....
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23.03.2021 13:09 Відповісти
А может этот вирус из "Вектора" и это война?
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23.03.2021 13:13 Відповісти
Це неприємна штука, мягко кажучи... Якби всі носили маски і зберігали необхідну дистанцію, у нас би захворівших було в рази менше.
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23.03.2021 13:14 Відповісти
Только 25% украинцев готовы вакцинироваться. То есть это те, кто реально опасаются короновируса и соблюдают карантин. Остальное жлобье живет так, будто эпидемии нет. Причем заражает других, болеет само, но хрипит "то е грып, короновирус нэ иснуе!"
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23.03.2021 13:17 Відповісти
Должно быть не менее хуже, чем тогда, когда не было лучше, чем сейчас
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23.03.2021 13:23 Відповісти
Получается пол Украины в Англии побывало или как
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23.03.2021 13:27 Відповісти
Зафиксированы не единичные случаи, когда больные британским штаммом умирали из-за физического отсутствия необходимости дышать, хотя при этом находились в абсолютном сознании.Источник: https://censor.net/ru/n3254974

ххххххх
По моему Степашка сознание потерял и пошел в пациенты к Богуцкой
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23.03.2021 13:31 Відповісти

КРОМЕ ДЕНЕГ ЗА ВАКЦИНУ КИТАЙСКИЕ И ИНДИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ВАКЦИН ПОПРОСИЛИ ОСВОБОДИТЬ ИХ ОТ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАЧЕСТВО ВАКЦИН.


В Верховной Раде Украины нашлось 236 врагов украинского народа, которые за это проголосовали.
Закон про внесення зміни до статті 9-2 Закону України "Про лікарські засоби" щодо державної реєстрації вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів під зобов'язанняhttp://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71406 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71406
Результаты голосования
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=11000
СН голосов не хватало, проголосовано голосами "Батькивщины", "За майбутне" и "Довира"
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23.03.2021 13:37 Відповісти
По всій Україні фіксується "британський" штам коронавірусу, що викликає важку клінічну картину. Кількість госпіталізацій стрімко зростає, - Степанов - Цензор.НЕТ 2246
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23.03.2021 13:59 Відповісти
Понятно в пандемии виноваты новый штам Короновируса и само население , которое не соблюдает нормы санитарной гигиена. А раз в стране плохая ситуация из за пандемии, то надо продать гос.имущество, Земли, территорию принадлежащие народу , деньги уже есть заработанные на "откатах", и стать окончательными рабами у олигархов в том числе инстранных, как Яреско и Абромяучес, который скопил не малую сумму на распоряжении 38 тыс.га земли, уже не де факто, а де юре ,- по закону, а за вырученные деньги заказать еще больше дорог или еще, чего через подвластный бизнес,пусть и дальге бюддет лерибанят через свои фирмы, скоро хлеб булем с бюджета по карточкам покупать, через олигархов Зеленского, у которых он за долю являтся крышевальной няней,если конечно выживем.
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23.03.2021 15:07 Відповісти
Цікаво, а куртка лакея коломойського стєпанова за 620 тис захищаю від цього штаму чи ні.
Як там крадуцький у їхньому чатику сн писав про пандемію : «...тут можна так прібірахлітца што і внукам іщо хватєт»
То скільки ще має померти від ковіду громадян країни, аби кожен зелемойський урод міг собі і своїм внукам дозволити по такій самій куртці???
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23.03.2021 15:13 Відповісти
 
 