По всій Україні фіксується "британський" штам коронавірусу, що викликає важку клінічну картину. Кількість госпіталізацій стрімко зростає, - Степанов
По всій території України фіксується так званий "британський" штам коронавірусу. Він більш заразний, характеризується важким перебігом хвороби та передається набагато швидше.
Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
Із поширенням даного штаму, за словами Степанова, пов'язане стрімке зростання госпіталізацій пацієнтів із коронавірусом в Україні.
Станом на ранок учорашнього дня в лікарнях перебувало 36 тис. 600 пацієнтів із коронавірусом.
Крім цього він уточнив, що за минулий тиждень в Україні зафіксовано 1665 летальних випадків від коронавірусу.
"Ми увійшли в третю хвилю коронавірусу. По всій території України зараз поширюється "британський" штам вірусу. Він більш агресивний, вражає молодих людей, швидше передається і викликає важкий перебіг хвороби. Із ним пов'язане і зростання кількості госпіталізацій", - уточнив Степанов.
"Він утричі заразніший, кількість хворих стрімко зростає. Вірус характеризується коротким інкубаційним періодом - всього 1-3 дні. Крім цього, він характеризується важкою клінічною картиною. Вірус почав вражати молодшу вікову групу. Якщо раніше ми госпіталізували людей старше 60 років, то зараз збільшується кількість госпіталізацій людей 30-40 років і старше", - додав міністр.
Крім цього, Степанов уточнив, що безсимптомного перебігу хвороби практично не фіксується.
За даними Степанова, клінічна картина змінилася. Фіксується важкий перебіг хвороби. Крім органів дихання вірус почав вражати слизові, нирки, печінку і центральну нервову систему.
"Зафіксовані непоодинокі випадки, коли хворі британським штамом вмирали через фізичну відсутність необхідності дихати, хоча при цьому перебували в абсолютній свідомості. Це ті дані, які ми отримуємо від наших західних колег", - уточнив Степанов.
Будь ласка, зачекайте...
а тут нужно впаривать индийский шмурдяк под видом вакцины, заодно и проводить ИСПЫТАНИЯ на украинцах (денежки-то - получены, а необходимое количество зебилов еще не набрано)...
Не?
Этот штамм разносят только исключительно англичане?
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Куда в Украине приезжали 'табуны англичан'?
Совсем недавно степашка рассказывал, что оно не может в Украине обнаружить какой это штамм вируса. И отсылает анализы за бугор.
А тут оно пиз-т и не краснеет......
Дуже хотів би подивитися, яку насолоду ти відчуватимеш, якщо не зможеш самостійно дихати.
Є давно доконаними фактами, що тютюнопаління призводить до онкохвороб і що пасивне вдихання тютюнового диму людьми, що перебувають в приміщенні, де курять, діє навіть більш шкідливо, ніж власне паління цигарок. Але знаходяться утирки, які палять навіть в кімнатах із маленькими дітьми, бо їм просто плювати на всіх інших.
З ковідом - те саме.
Одне дивує. Чому в Китаї його досі не зафіксували?)
- меньше прихожан Московского партиархата.
пнх ублюдок
Что за манимуляции? Третья,четвёртая,пятая...волна...
Що ви, плісняві, зробили за цей рік, щоб захистити УКРАНЦІВ?
НІЧОГО.
tZE inform
@tZEinform
·https://twitter.com/tZEinform/status/1374302673726488579 36 мин
Минздрав провалил программу тестирования пинятую еще в мае 2020 года Минздрав нагло врал всем о количестве заболевших поти три месяца (он и сейчас врет, но периодически) "С 28.11.2020 г. по 23.02.2021 официальные данные о количестве заболевших и умерших занижаются. " (мы писали)Минздрав с 23.01.2021 по 03.03.2021 г. не обеспечил лаборатории тестами ПЦР (мы писали) Кабмин не обеспечил финансовыми ресурсами положенные надбавки и оплате врачам, в результате чего из Украины выехало почти 80 000 врачей. Степанов выкинул неизвестно куда 700 млн. гривен
Но ... внеочередное заседание ВР собирается по поводу разрисованного ОПУ ... Потому что все это происходило под "личным контролем" (по его словам) Зеленского ? Так может пора импичмент ему объявлять ? Или Кабмин разогнать ?
Источник: https://censor.net/ru/n3254974
це що за нісенітниця? Цензор, переходь виключно на нормальну людську мову, геть кацапський безграмотний суржик, яким Ви та українськi чинушi погано володієте...
повинно бути - из-за физического отсутствия возможности дышать.
пА-нормальному - из-за того, что больной просто не может дышать, легкие не работают...
ххххххх
По моему Степашка сознание потерял и пошел в пациенты к Богуцкой
КРОМЕ ДЕНЕГ ЗА ВАКЦИНУ КИТАЙСКИЕ И ИНДИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ВАКЦИН ПОПРОСИЛИ ОСВОБОДИТЬ ИХ ОТ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАЧЕСТВО ВАКЦИН.
В Верховной Раде Украины нашлось 236 врагов украинского народа, которые за это проголосовали.
Закон про внесення зміни до статті 9-2 Закону України "Про лікарські засоби" щодо державної реєстрації вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів під зобов'язанняhttp://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71406 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71406
Результаты голосования
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=11000
СН голосов не хватало, проголосовано голосами "Батькивщины", "За майбутне" и "Довира"
Як там крадуцький у їхньому чатику сн писав про пандемію : «...тут можна так прібірахлітца што і внукам іщо хватєт»
То скільки ще має померти від ковіду громадян країни, аби кожен зелемойський урод міг собі і своїм внукам дозволити по такій самій куртці???