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"Слуга народу" Заблоцький: Ми обмежимо суму комісії Visa і Mastercard до 0,2%

У квітні очікується введення обмежень на суму комісії Visa і Mastercard.

Про це в Facebook повідомив нардеп "Слуги народу" Мар'ян Заблоцький, інформує Цензор.НЕТ.

"Найближчим часом ми обмежимо суму комісії яку беруть Visa, MasterCard і комерційні банки за користування POS терміналами. В ЄС такі правила давно введені, обсяг комісії не може перевищувати 0,2%. В нас в середньому 1,5%, плюс ще додаткові збори банків", - зазначив парламентарій.

За його словами, ці комісії лягають у вартість товару і непомітно стягуються з споживачів.

"А як ще вільний ринок? ЄС коли вводив обмеження пояснив все дуже просто. Конкуренція між брендами карток полягає в тому хто запропонує вищу комісію банку емітенту. І на ринку уже сформувалась де-факто дуополія. Загальна сума цих комісій в Україні перевищує 10 млрд грн. Це явно значно більше за вартість обслуговування та розвитку системи POS терміналів. Великий розмір комісії також стримує багатьох роздрібних торгівців від встановлення POS терміналів. Очікую, що ми введемо відповідні обмеження вже у квітні", - підсумував нардеп.

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Топ коментарі
+7
если ты не в курсе, то лучше молчи. такой комиссии, как у нас нет нигде больше в мире. mastercard и visa , занося чемоданами в раду годами, паразитируют на ритейле. я конечно далек от мысли, что освободившиеся 4-5% прибыли сразу пустят на скидки. скорее выведут в офшеры тут же....
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23.03.2021 11:07
+5
Давно пора взять за жопу любителей заработать на ровном месте. А ведь эти паразиты убивают гривню, ничего не производя... Плохо "Капитал" читали в части , где речь идет о прибавочной стоимости!
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23.03.2021 10:20
+5
Стоит только немного копнуть и об этом "слуге" народа Заблоцком вылазит очень много интересного. Фактически - он узаконенный рекетир. Сначала он шантажировал табачников введением ограничений, потом игорный бизнесс, теперь шантажирует бизнесс пос терминалов, Интересно, сколько он запросил себе на карман, что бы у людей не было проблем и он заткнулся? Классных депутанов выбрали в ВР 73% дебилов. Просто обалденных профи.
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23.03.2021 10:30
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23.03.2021 10:19 Відповісти
Давно пора взять за жопу любителей заработать на ровном месте. А ведь эти паразиты убивают гривню, ничего не производя... Плохо "Капитал" читали в части , где речь идет о прибавочной стоимости!
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23.03.2021 10:20 Відповісти
посредники.. комиссия на комисии и комиссией погоняет, они хотят, чтобы мы содержали их банки
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23.03.2021 17:27 Відповісти
зеленые идиоты. Везде, где они залазят все превращает в говно. Теперь они решили убить карточные взаиморасчеты. Привет черный нал.
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23.03.2021 10:23 Відповісти
если ты не в курсе, то лучше молчи. такой комиссии, как у нас нет нигде больше в мире. mastercard и visa , занося чемоданами в раду годами, паразитируют на ритейле. я конечно далек от мысли, что освободившиеся 4-5% прибыли сразу пустят на скидки. скорее выведут в офшеры тут же....
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23.03.2021 11:07 Відповісти
Ты бабушке своей рот закрывай. Неуемные аппетиты ритейлеров заради пары процентов выручки убьют нахер карточные системы, прибыль которых уменьшится процентов на 60. Никто не будет вкладываться в эти системы в Украине, высоко рискованной стране с такими нормами прибыли. Вы уже, сволочи, сколько раз пытались ограничить стоимость покупок беспошлинных с того же али экспресса? еле отбрыкались от ваших хотелок по ограничениям до 20 евро. Теперь решили на другом бабло поиметь. Я даже не спрашиваю - когда ж вы нажретесь, понятно что никогда. Но вы просто ******* до икоты, жлобье.
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23.03.2021 11:25 Відповісти
Не пиши ересь. Давай определимся мы стимулируем экономику или mastercard? Кто то вообще знает, что банки берут еще за оренду терминала, у нас в городе это 400 грн. в месяц? Этого мало ,чтоб стимулировать POS терминалы? Ну и 3% обслуживание! У меня как у мелкооптового продавца наценки на некоторые группы 4-6%, теперь задумайся выгодно мне проводить через терминал данный товар, или мне выгоднее продать его за нал?
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23.03.2021 13:16 Відповісти
Аренда оборудования,комиссия на обналичку,выслеживание объемов для фопов,еще много что сдерживает установку терминалов,крышеватель банковских аферистов гетьманович не даст вам снизить процент комиссии.
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23.03.2021 10:28 Відповісти
Стоит только немного копнуть и об этом "слуге" народа Заблоцком вылазит очень много интересного. Фактически - он узаконенный рекетир. Сначала он шантажировал табачников введением ограничений, потом игорный бизнесс, теперь шантажирует бизнесс пос терминалов, Интересно, сколько он запросил себе на карман, что бы у людей не было проблем и он заткнулся? Классных депутанов выбрали в ВР 73% дебилов. Просто обалденных профи.
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23.03.2021 10:30 Відповісти
Ты банкир? Чего так распереживался?
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23.03.2021 10:34 Відповісти
Він жопу лиже банкірам
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23.03.2021 12:06 Відповісти
Скорее платно формирует гражданское мнение
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23.03.2021 13:19 Відповісти
хороша новина я чере 2% комісії якраз і не ставив термінал, при середній націнці 20% комісія забирала б 10% доходу
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23.03.2021 10:30 Відповісти
Ахаха, тепер банк вам подійме вартість аренди та обслуговування терміналу, а клієнтам вартість використання картки. А так новина гарна, безумовно. Для крупного рітейла, який віджав собі ці 1-2%. А пересічній та малий бізнес буде сплачувати більше.
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23.03.2021 11:59 Відповісти
Значит,банки будут получать эти деньги другим образом.
Забудьте о бесплатных картах,карточные переводы и прочее станут дороже.
Но трускавецкие экономизды это не учили
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23.03.2021 10:37 Відповісти
Ага, якраз. Скільки банки мають на ЗП на картку? А особисті картки і так не безкоштовні. І намагаються їх нав'язати при кожній нагоді.
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23.03.2021 12:00 Відповісти
Я в 99% случаев пользуюсь карточными расчетами. Мне удобно, мне нравится. Я давно не ношу с собой нал. А теперь, если примут, боюсь, что придется.
Урод о "слуг" забыл рассказать, что из-за таких мизерных комиссий в Европе масса комиссий, которые платит потребитель - владелец карточки. То есть всю недостающую выручку выдерут с нас, физлиц. Зато такие ,как лоббисты слуг розетка, эльдорадо и тп съэкономят пару процентов выручки.
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23.03.2021 10:51 Відповісти
пример комиссий которые платит владелец карточки в Европе приведи
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23.03.2021 10:59 Відповісти
Балабол він, так розпинається за банки, а толку ноль..
В мене є картки привата голд і а-банка,
Приват голд, комісія при оплаті з картки і внесення на неї грошей - 0%, коли потрібно зняти тоді %, або розрахуватися кредитними грошима теж %
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23.03.2021 12:11 Відповісти
Зачем писать бред, если на владеешь вопросом? Нет в Европе никаких дополнительных комиссий.
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23.03.2021 11:03 Відповісти
эт точно. там тебе карточку чуть ли не насильно втюхивают с огромным лимитом.
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23.03.2021 11:09 Відповісти
Конечно впихивают Как и у нас, практически навязывают. И о чем это говорит? Мозг включаем)) если есть))
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23.03.2021 11:27 Відповісти
Латвійський банк - комісія з власника карти 0.5% з кожної покупки, але не менше 20 євроцентів. Якщо списання не у валюті карти, конвертація - 4.3%. 1.5% за зняття готівки, але не менше 5 євро.
В Україні покупки завжди були без комісії. Зняття готівки до 1%, часто буває і 0% якщо по карті є абонплата або на раухнку є залишок коштів. Конвертація - сходу не скажу, але точно менше 4%.
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23.03.2021 12:05 Відповісти
Ну я не знаю откуда вы берёте эту фейковую информацию. У меня Swedbank (основной банк в странах прибалтики). Месячная плата за карту 32 цента, комиссий никаких нет, за снятие наличных 0,25% от суммы, превышающей 5000 €, тоесть до 5 тысяч никакой комиссии. При оплате другой валютой происходит конвертация по безналичному курсу без всяких комиссий. Безналичный курс всегда самый выгодный. Вот https://www.swedbank.ee/private/cards/cards/debit?language=RUS жмите кнопку прейскурант и ознакамливайтесь. Те цифры что вы привели совсем нереалистичны.
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23.03.2021 13:32 Відповісти
Какую вы чушь несете!!!)))
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23.03.2021 11:25 Відповісти
Ваше мнение очень важно для меня)) Оставайтесь на линии))
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23.03.2021 11:29 Відповісти
Высокий % был установлен, для финансовой возможности создания инфраструктуры, покупки банкоматов ...
Уже лет 10 как пора снизить комиссию.
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23.03.2021 11:07 Відповісти
А уже украденое кто вернет?
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23.03.2021 11:20 Відповісти
Ну да. Мы ж тут темные)) Совсем нигде не бываем, не берем ничего и не пользуемся. Пиши еще)) Это так забавно..
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23.03.2021 11:26 Відповісти
Ну теперь народ заживёт!Цены во всех маркетах просто рухнут!
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23.03.2021 12:04 Відповісти
Ставте лайк, якщо вірите що зниження комісії банка потягне зниження ціни товару на цю ж суму.
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23.03.2021 12:07 Відповісти
В ЕС розничный оборот измеряется совсем другими суммами, там и 0,2% комиссии - не мало. У нас же надо не перестараться в снижении комиссии, иначе, если банкам станет не выгодно - не будет и pos-терминалов. Сомневаюсь, что "слуги" способны наперёд просчитать предполагаемый эффект - они же популисты, после них хоть трава не расти.
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23.03.2021 13:40 Відповісти
есть террминалы опухшие барыги-хочет со 100 грн 20грн..та спс идешь лесом я как то в прошлом году чуть не разбил его в атб))а в траше там там комиссия 1грн или 2..
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23.03.2021 13:52 Відповісти
"Зачем говорить о еде, если все равно не будешь с ней делиться?" Ничего они не ограничат, не выгодно такой "кусок" прикрывать. Лучше бы поговорили о комиссии в ПБ, с 4кусков за оплату, почти 100грн расходится на комиссию по мелочам. При чем не у всех такая шляпа.
Даже пополняя мобильный с Привата, комиссия выше чем 0.2. Болтуны.
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23.03.2021 14:42 Відповісти
зелёные гниды кормят обещаниями ...
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23.03.2021 15:02 Відповісти
Хорошо.
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23.03.2021 17:09 Відповісти
 
 