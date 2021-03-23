"Слуга народу" Заблоцький: Ми обмежимо суму комісії Visa і Mastercard до 0,2%

У квітні очікується введення обмежень на суму комісії Visa і Mastercard.

Про це в Facebook повідомив нардеп "Слуги народу" Мар'ян Заблоцький, інформує Цензор.НЕТ.

"Найближчим часом ми обмежимо суму комісії яку беруть Visa, MasterCard і комерційні банки за користування POS терміналами. В ЄС такі правила давно введені, обсяг комісії не може перевищувати 0,2%. В нас в середньому 1,5%, плюс ще додаткові збори банків", - зазначив парламентарій.

За його словами, ці комісії лягають у вартість товару і непомітно стягуються з споживачів.

"А як ще вільний ринок? ЄС коли вводив обмеження пояснив все дуже просто. Конкуренція між брендами карток полягає в тому хто запропонує вищу комісію банку емітенту. І на ринку уже сформувалась де-факто дуополія. Загальна сума цих комісій в Україні перевищує 10 млрд грн. Це явно значно більше за вартість обслуговування та розвитку системи POS терміналів. Великий розмір комісії також стримує багатьох роздрібних торгівців від встановлення POS терміналів. Очікую, що ми введемо відповідні обмеження вже у квітні", - підсумував нардеп.