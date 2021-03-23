Кабмін затвердив індикатори для введення місцевою владою додаткових карантинних обмежень, - Степанов
Кабінет міністрів України затвердив індикатори для територіальних громад, за якими місцева влада зможе визначати ситуацію і вводити додаткові карантинні обмеження.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у ході пресбрифінгу в Києві у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Зокрема, ми ввели індикатори для територіальних громад, органів місцевого самоврядування, за якими вони можуть визначати і вводити додаткові карантинні обмеження", - сказав він.
За словами міністра, відповідну постанову уряд затвердив на позачерговому засіданні в понеділок.
Раніше Степанов заявив, що по всій території України сьогодні фіксується так званий "британський" штам коронавірусу. Він більш заразний, характеризується важким перебігом хвороби та передається набагато швидше.
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