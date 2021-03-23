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Кабмін затвердив індикатори для введення місцевою владою додаткових карантинних обмежень, - Степанов

Кабмін затвердив індикатори для введення місцевою владою додаткових карантинних обмежень, - Степанов

Кабінет міністрів України затвердив індикатори для територіальних громад, за якими місцева влада зможе визначати ситуацію і вводити додаткові карантинні обмеження.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у ході пресбрифінгу в Києві у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Зокрема, ми ввели індикатори для територіальних громад, органів місцевого самоврядування, за якими вони можуть визначати і вводити додаткові карантинні обмеження", - сказав він.

За словами міністра, відповідну постанову уряд затвердив на позачерговому засіданні в понеділок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По всій Україні фіксується "британський" штам коронавірусу, що викликає важку клінічну картину. Кількість госпіталізацій стрімко зростає, - Степанов

Раніше Степанов заявив, що по всій території України сьогодні фіксується так званий "британський" штам коронавірусу. Він більш заразний, характеризується важким перебігом хвороби та передається набагато швидше.

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индикатор такой- если еще есть ФОПы способные себя прокормить, то срочно вводить локдаун.
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23.03.2021 10:22 Відповісти
Хто надав Кабміну такі повноваження? Повалення конституційного ладу.
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23.03.2021 10:34 Відповісти
 
 