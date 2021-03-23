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велосипед (121) розшук (644) росія (63614) Страсбург (57)

Водія російського дипломата в Страсбурзі оголосили в розшук через підозру в перепродажі 300 крадених велосипедів

Водія російського дипломата в Страсбурзі оголосили в розшук через підозру в перепродажі 300 крадених велосипедів

Громадянина Росії - водія дипломата консульства РФ в Страсбурзі, запідозрили в систематичному перепродажі крадених велосипедів, справу розслідує поліція.

Про це пише місцева редакція France Bleu, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

40-річного росіянина запідозрили в тому, що він збував крадені велосипеди через сайт дрібних оголошень Leboncoin.

Йдеться про близько 300 велосипедів, часто електровелосипедів, загальною вартістю до 100 000 євро.

Розслідування почалося на початку лютого 2021 року, незабаром після того, як вкрали велосипед колишнього заступника мера Страсбурга Алена Фонтанельо - він прив'язав його на вулиці поруч з входом в представництво Франції в Раді Європи.

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За кілька днів Фонтанельо знайшов свій велосипед серед оголошень на Leboncoin, де його продавали за пів ціни, і повідомив про автора оголошення поліції. "Продавець" виявився водієм російського дипломата.

Росіянина затримали, але незабаром відпустили. Але коли слідчі знову захотіли з ним поспілкуватися, його роботодавець (очевидно, мається на увазі дипломат) відповів, що чоловік поїхав в Росію через проблеми зі здоров'ям.

Після цього його оголосили в розшук.

У консульстві РФ заявили, що не будуть жодним чином коментувати справу з міркувань захисту персональних даних.

Розслідуванням займаються правоохоронці департаменту Нижній Рейн.

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Топ коментарі
+46
.
Водителя российского дипломата в Страсбурге объявили в розыск из-за подозрения в перепродаже 300 краденых велосипедов - Цензор.НЕТ 8523
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23.03.2021 10:31
+23
Водителя российского дипломата в Страсбурге объявили в розыск из-за подозрения в перепродаже 300 краденых велосипедов - Цензор.НЕТ 6925
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23.03.2021 10:25
+14
не унитазы, так велосипеды, орки
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23.03.2021 10:41
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Водителя российского дипломата в Страсбурге объявили в розыск из-за подозрения в перепродаже 300 краденых велосипедов - Цензор.НЕТ 6925
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23.03.2021 10:25 Відповісти
А могли бы объявить подозрение в краже 300 унитазов
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23.03.2021 10:37 Відповісти
Разьехались шпили рассматривать?
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23.03.2021 10:27 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=x8bLtT63FYM
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23.03.2021 10:28 Відповісти
.
Водителя российского дипломата в Страсбурге объявили в розыск из-за подозрения в перепродаже 300 краденых велосипедов - Цензор.НЕТ 8523
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23.03.2021 10:31 Відповісти
Игорь Изинский

скрепы не пропьёш!
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23.03.2021 10:32 Відповісти
Так этож дед его,"который ваевал"!
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23.03.2021 10:33 Відповісти
Это Берлин 1945 год.
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23.03.2021 12:42 Відповісти
И?

Всё те же освободители европ от материальных ценностей и прочих велосипедов.

Свежее напоминание о сущности руссских,

а то памятник педофилу у Бранденбургских ворот уже примелькался.
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23.03.2021 18:47 Відповісти
все, кацап тю-тю. выпустили, теперь ищите ветра в поле.
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23.03.2021 10:33 Відповісти
Водителя российского дипломата в Страсбурге объявили в розыск из-за подозрения в перепродаже 300 краденых велосипедов - Цензор.НЕТ 6115
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23.03.2021 10:33 Відповісти
свинособаки є генетичними злодіями
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23.03.2021 10:35 Відповісти
Та вже спіймали. І сам признався. Нормальна поведінка пересічного жителя країни де президент УБИВЦЯ
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23.03.2021 10:39 Відповісти
не унитазы, так велосипеды, орки
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23.03.2021 10:41 Відповісти
Это культурный паРашкинец - не унитазы воровал и продавал...
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23.03.2021 10:43 Відповісти
Мелюзга: совсем не тот размах, что в посольстве РФ в Аргентине, где в служебном помещении посольства сотрудниками диппредставительства хранили пол-тонны чистейшего колумбийского кокаина. А сотрудник Генконсульстве РФ в Страсбурге украл всего лишь 300 велосипедов...
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23.03.2021 11:37 Відповісти
И не мелюзга вовсе , просто расширял поле деятельности. Одно другому не мешает
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23.03.2021 12:01 Відповісти
надо его к нашим дипломатам, которые на границе спалились. Этот сразу видно,-хороший специалист
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23.03.2021 10:47 Відповісти
Подрабатывал в свободное от службы родине время, одновременно причиняя ущерб проклятым буржуям. Родина его не забудет. Потребует долю от проданных велосипедов.
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23.03.2021 10:47 Відповісти
рф думает с Китаем они замутят ..хаха китайцы первыми Сибирь рвать будут на запчасти
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23.03.2021 10:52 Відповісти
никаких запчастей - просто вернут свои территории
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23.03.2021 12:03 Відповісти
кацап він і у Африці кацап
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23.03.2021 10:56 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Nu6CmWSk-FQ
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23.03.2021 10:56 Відповісти
300 велосипедов украли, а копы зашевелились только после заявления заммэра.
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23.03.2021 11:23 Відповісти
хорошая прибавка к пенсии. купит своей бабе сапоги )
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23.03.2021 11:30 Відповісти
40-летнего россиянина заподозрили в том, что он сбывал краденые велосипеды через сайт мелких объявлений Leboncoin. Источник: https://censor.net/ru/n3254983

ДЕ КАЦАПИ ТАМ І КРИМІНАЛ, ПО ІНШОМУ ВОНИ НЕ ВМІЮТЬ ЖИТИ
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23.03.2021 12:10 Відповісти
Кацапо-дипломаты начинали с лампочек и туалетной бумаги, уже велосипеды - прогресс!
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23.03.2021 12:30 Відповісти
У так назьіваемьіх русских - вороство в крови.
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23.03.2021 12:53 Відповісти
"Раша" у всій своїй красі. Сповна, як кажуть!
На Донбасі вже металобрухт закінчився.
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23.03.2021 15:40 Відповісти
Лапотный скрепоносец...
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23.03.2021 16:52 Відповісти
пока заммэра не обокрали - не пошевелились.
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23.03.2021 17:08 Відповісти
 
 