Водія російського дипломата в Страсбурзі оголосили в розшук через підозру в перепродажі 300 крадених велосипедів

Громадянина Росії - водія дипломата консульства РФ в Страсбурзі, запідозрили в систематичному перепродажі крадених велосипедів, справу розслідує поліція.

Про це пише місцева редакція France Bleu, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

40-річного росіянина запідозрили в тому, що він збував крадені велосипеди через сайт дрібних оголошень Leboncoin.

Йдеться про близько 300 велосипедів, часто електровелосипедів, загальною вартістю до 100 000 євро.

Розслідування почалося на початку лютого 2021 року, незабаром після того, як вкрали велосипед колишнього заступника мера Страсбурга Алена Фонтанельо - він прив'язав його на вулиці поруч з входом в представництво Франції в Раді Європи.

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За кілька днів Фонтанельо знайшов свій велосипед серед оголошень на Leboncoin, де його продавали за пів ціни, і повідомив про автора оголошення поліції. "Продавець" виявився водієм російського дипломата.

Росіянина затримали, але незабаром відпустили. Але коли слідчі знову захотіли з ним поспілкуватися, його роботодавець (очевидно, мається на увазі дипломат) відповів, що чоловік поїхав в Росію через проблеми зі здоров'ям.

Після цього його оголосили в розшук.

У консульстві РФ заявили, що не будуть жодним чином коментувати справу з міркувань захисту персональних даних.

Розслідуванням займаються правоохоронці департаменту Нижній Рейн.