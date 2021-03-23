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Лавров заявив про відсутність відносин між Росією і ЄС: "Європа ці відносини розірвала"

Лавров заявив про відсутність відносин між Росією і ЄС:

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив про відсутність у Росії відносин з Євросоюзом, зазначивши, що ЄС зруйнував всі механізми та інфраструктуру своїми односторонніми кроками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"У нас і Китай - добрий сусід, і Європейський Союз теж наш сусід, і ми були завжди зацікавлені в просуванні наших відносин зі всіма азимутами. Європа ці відносини розірвала, просто зруйнувавши всі механізми, які створювалися багато років, і у нас залишилися тільки партнери окремі європейські країни, які хочуть своїми національними інтересами керуватися, то, напевно, об'єктивно це веде до того, що наші відносини з Китаєм розвиваються швидше, ніж те, що залишилося від відносин з європейськими країнами", - сказав Лавров у вівторок на пресконференції в Китаї.

"З Євросоюзом як з організацією відносин немає, вся інфраструктура цих відносин знищена односторонніми рішеннями Брюсселя", - підкреслив він, зазначивши, що якщо і коли Брюссель вважатиме можливим "усунути цю аномалію", то РФ буде готова до цього на основі рівноправності і балансу інтересів.

Також читайте: Лавров здивований, що в арсеналі західних лідерів з'явилася "фрикова дипломатія"

За словами Лаврова, "США, Європа і Захід в цілому по суті справи підміняють дипломатію, мистецтво якої втрачають, ось цими кроками з нав'язування всім іншим своїх правил, які, вони вважають, повинні лежати в основі світопорядку - не міжнародне право, а правила" .

"А санкції - це один з видів цих правил", - додав Лавров.

Як відомо, Євросоюз, США і інші стани ввели санкції проти РФ після окупації українського Криму і агресії на Донбасі.

Раніше радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що на американо-російські відносини чекають "важкі дні" через те, що у країн є розбіжності з важливих питань.

17 березня на телеканалі ABC вийшло інтерв'ю Джо Байдена, під час якого президента США запитали, чи вважає він Володимира Путіна вбивцею, а він у відповідь сказав "Так, вважаю". Через добу Путін відповів дражнилкою "Хто обзивається, той сам так і називається".

Путін також запропонував президенту США провести дискусію в онлайн-форматі. Байден заявив, що вони з Путіним поговорять "в якийсь момент". У російському МЗС повідомили, що США відмовилися від відкритої дискусії двох президентів.

Автор: 
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Топ коментарі
+21
ВСПОМНИЛА, ПРОДАЖНАЯ ЛОШАДЬ, О МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ... Так вас же, гопников, за вопиющее нарушение этого права и наказала Европа санкциями. Но выводы у неонацистов с точностью до наоборот!
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23.03.2021 10:47
+15
Чому у вас покидьків усі винні? Чи не тому що ви справжні покидьки?
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23.03.2021 10:42
+14
Доигралась шпана в геополитику.......
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23.03.2021 10:42
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а ******* хіба розірвали... дивно
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23.03.2021 10:41 Відповісти
Лавров заявил об отсутствии отношений между Россией и ЕС: "Европа эти отношения разорвала" - Цензор.НЕТ 7421
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23.03.2021 10:45 Відповісти
Лавров заявил об отсутствии отношений между Россией и ЕС: "Европа эти отношения разорвала" - Цензор.НЕТ 9962
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23.03.2021 10:45 Відповісти
у нас в школі по такій карті вчили
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23.03.2021 10:49 Відповісти
На тебе платочек печальная лошадь, вытри слезы!
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23.03.2021 10:41 Відповісти
лошадка, сегодня в ударе видать свежая партия овса из Аргентины пришла!
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23.03.2021 11:15 Відповісти
Ну так объявляйте войну загнивающему западу! Или слабо и не за это деды воевали шоб могли повторить?
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23.03.2021 10:42 Відповісти
Чому у вас покидьків усі винні? Чи не тому що ви справжні покидьки?
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23.03.2021 10:42 Відповісти
А как же Северный поток ?

Лавров врет не мигая
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23.03.2021 10:42 Відповісти
интересно расиянская илита заберет своих деток с учебных заведение Европ, продаст свою недвижимость и бизнес..

ну так сказать ответные санкции введет?)
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23.03.2021 10:42 Відповісти
Доигралась шпана в геополитику.......
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23.03.2021 10:42 Відповісти
ну так не сиделось на жопе ровно... думали разбагатеют... потрясут всех мощью .. оказалось потрясли мощами
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23.03.2021 10:50 Відповісти
ага, один Кузя чего стоит
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23.03.2021 11:42 Відповісти
Всех русских выгнать из ЕС......и всё наладится))
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23.03.2021 10:44 Відповісти
ВСПОМНИЛА, ПРОДАЖНАЯ ЛОШАДЬ, О МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ... Так вас же, гопников, за вопиющее нарушение этого права и наказала Европа санкциями. Но выводы у неонацистов с точностью до наоборот!
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23.03.2021 10:47 Відповісти
да она давно свое отскакала.. пора подковы сдирать и на шкуродерню .. а оно все пытается взбрыкнуть а получается только слегка заржать и пукнуть
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23.03.2021 18:40 Відповісти
мозахистьі обвиняют других в своих страданиях. шикарно!
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23.03.2021 10:47 Відповісти
там еще есть и северная корея, ваш друг.
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23.03.2021 10:52 Відповісти
ну шо эт такое гейропа не хочет лизать задницу кацапов как же так дак нахрена ты на....й посла послал?
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23.03.2021 10:52 Відповісти
На суде, Чикатилло заявил что всем виноваты не он, а именно его жертвы. Им не надо было провоцировать его самим своим существованием. Да еще и взглядами на жизнь, не такими как у него...
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23.03.2021 10:54 Відповісти
"Китай - добрий сусід". Ну-ну. Дійсно добрих сусідів ви обплювали.
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23.03.2021 10:55 Відповісти
Китай и так их уже оккупировал. Теперь осталось только на юани перейти и лучше будет если разрез глаз увеличить и прищуриваться. Тогда глядишь и за своего сойдешь
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23.03.2021 10:55 Відповісти
Дебил, бл..дь!
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23.03.2021 10:56 Відповісти
и слишком поздно это сделали, иметь хорошые отношение с убйцами не считаеться хорошим поводком.
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23.03.2021 10:58 Відповісти
пісєц всєму міру на калєнях припалзєті
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23.03.2021 11:02 Відповісти
Ай-я-яй,какой нехороший Запад, не разрешает людоеду убивать людей и перекраивать границы ! Ватные пдрсы, будете удушены а-ля сссссссср
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23.03.2021 11:08 Відповісти
Ані деб*ли мля, ска діпламатію падменяют, іскуства утрачіваєтса, Расіюшку нє уважают!
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23.03.2021 11:10 Відповісти
Не ужели на россии нет кадров, если они Лаврова из нафталина достали?
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23.03.2021 11:33 Відповісти
Интересно, что будет говорить лошадиная морда после падения диктатуры? 🥴
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23.03.2021 11:53 Відповісти
Help, help....
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23.03.2021 11:55 Відповісти
У Рашистов отношения только с ******** (близкие, интимные, оральные, педофилические, анальные...). ЕС ей не нужна.
В принципе и Раша нах никому не нужна
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23.03.2021 11:54 Відповісти
Против РФ необходима международная коалиция для организации экономической изоляции с ЕС.США,Канада,Австралия, и с другими цивилизованными странамии и с теми которые к этому стремятся.Да и Китаю,который будет создавать видимость нейтральности, это тоже будет на руку. Империя зла однозначно рухнет.Надо этот процесс распада ускорять.Человечеству от этого будет лучше и значительно снизится потенциал войн и не обоснованных смертей.
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23.03.2021 11:56 Відповісти
Европа наклала в штаны России. Возмутительно!
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23.03.2021 12:15 Відповісти
И в подъезде насцала...
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26.03.2021 22:05 Відповісти
Интересно.. Связано ли это с движением 2 танковых колонн, через Гродно?
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23.03.2021 12:58 Відповісти
Только у такой туповатой и недалекой нации, как московиты, даже чиновники высшего уровня, и те не стесняются демонстрировать синдром мужа-алкоголика, дебошира, который не понимает или притворяется, что не понимает, почему от него ушла жена.
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23.03.2021 13:07 Відповісти
грустная лошадь права...скоро и Зимбабве посчитает токсичным иметь дело с РФ и тогда останется в партнёрах только Китай и КНДР...Вот только Грустная лошадь не упомянула,в качестве ЧЕГО Россия будет у Китая в их тандеме..
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23.03.2021 13:57 Відповісти
стара кляча разом з ху.йлом клюнули на Китай, це добре.
все йде по плану піднебесної, тепер цивілізованому світу лишається лише підштовхувати кремлядей в обійми "східному партнеру" до повного неповернення....... .
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23.03.2021 14:36 Відповісти
Кацапские скоты в своем репертуаре. Посыл такой... Мы хотим делать то, что считаем нужным, сопровождая это желание циничным враньем, убийством несолгасных, и делать это нам нужно не только у себя в параше, а и в соседних странах, ну... мы так видим. И мы уверены, что это вас (Европу и Америку) не касается. И поэтому не понятно, почему вы не хлопаете нам в ладоши. Если Вы возмущены нашими действиями, тогда наша параша расценивает ваше поведение как враждебное, русофобское. Вы вот так взяли и уничтожили, своими еврогейскими руками, все наилучшее в отношениях, которые мы так старанно выстаивали все эти годы. И если вы не извинитесь, проклятые пиндосы и леберасты, то мы будем дружить с Китаем.
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23.03.2021 15:54 Відповісти
мерзкая харя своего еще получит
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23.03.2021 17:55 Відповісти
 
 