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Степанов про "постковідний синдром": до 70% тих, хто перехворів, потребують додаткової реабілітації

Степанов про

Дві третини хворих після одужання від COVID-19 потребують додаткової реабілітації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ході онлайн-брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Значно зросли ризики постковідного синдрому в зв'язку з цим "британським" штамом. Тобто люди, які перехворіли COVID-19, потім протягом від трьох до шести місяців повинні проходити реабілітацію. По суті справи, лікуватися. І кількість цих людей зараз становить вже до 70%. Тобто дві третини хворих після одужання від COVID потребують додаткової реабілітації", - розповів голова МОЗ.

Причинами постковідного синдрому, за словами Степанова, є не тільки мутований "британський" штам, а й зневажливе ставлення деяких громадян до карантинних обмежень.

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Топ коментарі
+7
Для такой реабилитации людям необходимы теплые и качественные куртки....
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23.03.2021 10:50
+5
Откуда этот дебил знает, что после британского штамма надо реабилитироваться 6 месяцев, если этот штамм только 2 месяца назад впервые обнаружен?
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23.03.2021 10:55
+3
Так оно и есть. Две трети тех - кто был на госпитализации по-сути инвалиды. И пока не совсем понятно сколько времени нужно чтобы вернуть их к полезной деятельности. И это большая проблема. Как это не цинично звучит но с покойниками проблем меньше.
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23.03.2021 11:26
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Конечно, туземцы виноваты, Степанов.
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23.03.2021 10:46 Відповісти
дайте мне денег я себе еще курток куплю -Степанов
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23.03.2021 11:12 Відповісти
Для такой реабилитации людям необходимы теплые и качественные куртки....
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23.03.2021 10:50 Відповісти
Откуда этот дебил знает, что после британского штамма надо реабилитироваться 6 месяцев, если этот штамм только 2 месяца назад впервые обнаружен?
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23.03.2021 10:55 Відповісти
Бо ця тварина є злочинець та терорист.
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23.03.2021 11:20 Відповісти
І навіть ті 99,6% з інфікованих, що мають легкі симптоми або взагалі їх не мають?
Ну а так 1% - це теж ДО 70%. Що тільки не вигадають, аби люди прийняли в себе експериментальну субстанцію.
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23.03.2021 11:04 Відповісти
Степанов: "две трети больных после выздоровления от COVID-19 нуждаются в дополнительной реабилитации."

Скорее всего, Степанов имел в виду людей, которые были на госпитализации, то есть, болели тяжело. А среди перенёсших ковид легко, процент нуждающихся в реабилитации гораздо меньше.
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23.03.2021 11:05 Відповісти
Так оно и есть. Две трети тех - кто был на госпитализации по-сути инвалиды. И пока не совсем понятно сколько времени нужно чтобы вернуть их к полезной деятельности. И это большая проблема. Как это не цинично звучит но с покойниками проблем меньше.
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23.03.2021 11:26 Відповісти
Мене одне цікавить хто поставив на таку посаду цю тварину і хто його кришує і разом з ним краде величезні кошти з бюджету завдяки інформаційному злочинному терору, що він робить?
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23.03.2021 11:19 Відповісти
Некоторых граждан к карантинным ограничениям. Це, мабуть, мається на увазі наш шановний президент на Буковелі?
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23.03.2021 13:07 Відповісти
 
 