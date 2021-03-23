Степанов про "постковідний синдром": до 70% тих, хто перехворів, потребують додаткової реабілітації
Дві третини хворих після одужання від COVID-19 потребують додаткової реабілітації.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ході онлайн-брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"Значно зросли ризики постковідного синдрому в зв'язку з цим "британським" штамом. Тобто люди, які перехворіли COVID-19, потім протягом від трьох до шести місяців повинні проходити реабілітацію. По суті справи, лікуватися. І кількість цих людей зараз становить вже до 70%. Тобто дві третини хворих після одужання від COVID потребують додаткової реабілітації", - розповів голова МОЗ.
Причинами постковідного синдрому, за словами Степанова, є не тільки мутований "британський" штам, а й зневажливе ставлення деяких громадян до карантинних обмежень.
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Ну а так 1% - це теж ДО 70%. Що тільки не вигадають, аби люди прийняли в себе експериментальну субстанцію.
Скорее всего, Степанов имел в виду людей, которые были на госпитализации, то есть, болели тяжело. А среди перенёсших ковид легко, процент нуждающихся в реабилитации гораздо меньше.