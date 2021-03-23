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вакцина (4418) Лавров (1544) МЗС рф (948)

Лавров звинуватив Захід у спробі виставити Росію і КНР "авантюристами вакцинної дипломатії"

Лавров звинуватив Захід у спробі виставити Росію і КНР

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав голослівними спроби західних держав виставити РФ і КНР авантюристами так званої "вакцинної дипломатії".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Газета.ру з посиланням на ТАСС.

"[Західні партнери] намагаються виставити Росію і Китай як деяких авантюристів на ниві вакцинної дипломатії так званої. Це абсолютно не відповідає дійсності", - сказав глава російського МЗС на спільній пресконференції з китайським колегою Ван І.

Лавров нагадав, що в понеділок, 22 березня, російський президент Володимир Путін підкреслив, що в питаннях виробництва і поширення вакцин, в тому числі проти коронавірусу, всі держави повинні керуватися тільки міркуваннями гуманності, інтересами порятунку життів, а не геополітичними міркуваннями або комерційними підходами.

Також читайте: Лавров заявив про відсутність відносин між Росією і ЄС: "Європа ці відносини розірвала"

Дипломат зазначив, що це необхідно пам'ятати всім країнам, зокрема, партнерам на Заході.

Раніше глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Китай разом з РФ повинен відстоювати принципи Статуту ООН, які ігнорує Захід. За його словами, західні колеги намагаються чесними і нечесними шляхами забезпечити своє домінування, ігноруючи об'єктивний хід історії, "відповідно до якого формується багатополярний світоустрій".

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Топ коментарі
+25
самое скотское и лживое существо - кацап
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23.03.2021 10:44
+18
https://twitter.com/VALMICHEL7

https://twitter.com/VALMICHEL7 Вал Мишель



Почему Путин возмущен отказом ЕС использовать Спутник V?
Ведь эта вакцина испытывалась на россиянах, у которых, как известно, другой генетический код и лишняя хромосома - европейцам она просто не подойдёт.
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23.03.2021 10:45
+12
це ж москалі нав'язують свою вакцину, розповідаючи про небезпеку всіх інших.
не здивуюсь, якщо вони причетні до синтезу коронавірусу.
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23.03.2021 10:45
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самое скотское и лживое существо - кацап
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23.03.2021 10:44 Відповісти
Подлежит обязательному санитарному остчтрелу вместе с косоглазыми
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23.03.2021 10:55 Відповісти
Виє мокша, ніби перед здихом.
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23.03.2021 11:01 Відповісти
Уже и КНР, приплел вот скоты винторогие!!!
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23.03.2021 11:06 Відповісти
Типа, кто на нас с Джунь ****?
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23.03.2021 11:12 Відповісти
боброкінь залий ту вакцину собі і своєму )(уйлу в дупу!
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23.03.2021 11:34 Відповісти
😄😄😄
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23.03.2021 13:47 Відповісти
Роскосмос регистрирует товарный знак «Первый в космосе». Почему-то на этот раз с изображением МКС. Для точности, красным - российский сегмент МКС.

Лавров звинуватив Захід у спробі виставити Росію і КНР "авантюристами вакцинної дипломатії" - Цензор.НЕТ 922
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23.03.2021 11:34 Відповісти
К Китаю то не примазывайся, конь педальный
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23.03.2021 13:19 Відповісти
недопонял... это мне?
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23.03.2021 13:43 Відповісти
Нет,конечно)) Грустной кобыле
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23.03.2021 14:24 Відповісти
Да это так, для кацапов.. типа ни одних нас чмырят..
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23.03.2021 13:49 Відповісти
це ж москалі нав'язують свою вакцину, розповідаючи про небезпеку всіх інших.
не здивуюсь, якщо вони причетні до синтезу коронавірусу.
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23.03.2021 10:45 Відповісти
По твоей логике к синтезу коронавируса могут быть причастны ВСЕ, чья вакцина работает.
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23.03.2021 10:51 Відповісти
це твоя логіка.
я ж такого не говорила.
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23.03.2021 10:54 Відповісти
Однозначно, рашистские неофашисты испытывали бакоружие
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23.03.2021 11:14 Відповісти
https://twitter.com/VALMICHEL7

https://twitter.com/VALMICHEL7 Вал Мишель



Почему Путин возмущен отказом ЕС использовать Спутник V?
Ведь эта вакцина испытывалась на россиянах, у которых, как известно, другой генетический код и лишняя хромосома - европейцам она просто не подойдёт.
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23.03.2021 10:45 Відповісти
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23.03.2021 10:47 Відповісти
ще одну кличку отримали....давайте всі відразу, не тягніть
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23.03.2021 10:46 Відповісти
Как много сегодня лаврова.
Прям - рупор кремля.
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23.03.2021 10:48 Відповісти
Лаврошадь не рупор, а гузно кремла...
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23.03.2021 11:20 Відповісти
"Китай вместе с рф"-вот основной посыл упоротой клячи по любому поводу. Но кляча жестоко ошибается.Китаёзам остаётся лишь оприиходовать раздвинувшую булки засрашку. СибирьНаш!))
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23.03.2021 10:48 Відповісти
і як це йому допомогло позбутися іржання та цокання копит?
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23.03.2021 10:48 Відповісти
Лавров, ведет себя как в старой совковой детской шутке: - "Кто на меня?", а потом становится за спину Васи и говорит - "Кто на меня с Васей?"
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23.03.2021 10:50 Відповісти
🤣🤣🤣
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23.03.2021 13:50 Відповісти
Новая "фишка" примазываться теперь к Китаю, скоро с Забайкальем еще подарят шмат территорий Поднебесной
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23.03.2021 10:50 Відповісти
Їм і "дарувать" не треба... Ще трошки, і Китай скаже - "СибирНаш"!, а "кацапи" скажуть - "Ну, ваш, так ваш... Куда деваться.... Да он нам и не очень-то нужен был...", А "рассеянам" скажуть, що позбулися "абузы", бо там вже нема чого брать - все вичерпали...
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23.03.2021 11:07 Відповісти
Конечно, самое честное государство, самый честный минимстр, самая честная дипломатия... Что тут скажашь? На ум приходит диагноз: параноя!
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23.03.2021 10:56 Відповісти
Вакцина для рассеи- это не товар, как и газ, это возможность вернуться в цивилизованное общество, откуда их выперли из-за агрессивной политики , захвата чужих территорий, вмешательства в выборы всех практически стран. Рашка подкупает европейских политиков, что мы видим на примере Шрёдера, и эта вакцина есть вопрос доминирования , но никак не заявленного 'спасения человечества'
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23.03.2021 10:59 Відповісти
ПХН...
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23.03.2021 11:00 Відповісти
Лавров звинуватив Захід у спробі виставити Росію і КНР "авантюристами вакцинної дипломатії" - Цензор.НЕТ 7563
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23.03.2021 11:00 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/26451415.html Колдуй серенький медвед

Смертельное оскорбление «Ммм, да», нанесенное грязным сатанистом Байденом всем людям доброй воли в лице президента России Путина Владимира Владимировича, оставалось безнаказанным недолго. Ответ Москвы был молниеносным и жестоким, но в чем он выражался, пока не придумали, а зря.

Лавров звинуватив Захід у спробі виставити Росію і КНР "авантюристами вакцинної дипломатії" - Цензор.НЕТ 5566

Когда обиженный Путин https://www.unian.net/world/putin-otvetil-baydenu-prezident-rf-otreagiroval-na-slova-baydena-pogovorkoy-novosti-mira-11357209.html сказал , что кто как обзывается, тот так и называется, многие за загнивающим океаном вздрогнули от того, каким жутким детским голосом с младенческим прилепетыванием он это сделал. Некоторые даже в России поняли его настолько неправильно, что крымский сенатор Ковитиди, глотая слезы, https://tsargrad.tv/news/krymskij-senator-predlozhila-sozdat-igru-o-vossoedinenii-poluostrova-i-rossii_334242 предложила создать для Путина напоследок какие-нибудь игры и мультфильмы о присоединении Крыма, мол, раз уж Владимир Владимирович начал так явно пускать младенческие бульбочки, то пусть у него, по крайней мере, будет чем по-настоящему приятным поиграться, тем более что мультики про гиперзвуковые ракеты, кажется, выглядят для него уже слишком сложными.

Но Путин снова всех переиграл. Уже на следующий день, поднимаясь по трапу самолета, сатанинский Байден несколько раз споткнулся, и не было бы в том для человека, недавно получившего https://www.unian.net/world/dzho-bayden-u-novogo-prezidenta-ssha-diagnostirovali-dve-treshchiny-na-noge-novosti-mira-11237534.html травму ноги , ничего удивительного, если бы российская пресса не заметила, как «Сонный Джо» при этом пять раз упал, скатился вниз безвольной куклой, переломал себе все кости, четыре раза уснул и как минимум трижды умер от старости, альцгеймера, склероза и общего физического угасания. «Путин просто пожелал Байдену здоровья. А тут президент США возьми да упади...», - радостно https://tsargrad.tv/news/durnoj-znak-oshibku-borisa-elcina-povtoril-dzho-bajden_334988 намекает российская пресса. Совпадение? Не думаем.

Чтобы понять, что именно случилось с увядшим заокеанским стариком, нужно знать, что в это время делал юный Владимир Путин. А в это время юный Владимир Путин обманчиво бесцельно блуждал кругами по тайге по колено в снегу в сопровождении бессменного толстого Шойгу. Кремлевский пул https://www.youtube.com/watch?v=pTFMAOMUOpk&ab_channel=TASS пестрит видеозаписями искрометного путешествия (на каждом кадре Владимир Владимирович в новой курточке - очевидно, прошлую он уже запачкал, играя в луже в подводную лодку). Вот Путин делает дыр-дыр за рулем настоящего вездехода, тыкаясь то вправо, то влево, то в ручей. Вот Путин лезет в бурелом, останавливается, смотрит, куда делась лопаточка, что-то бормочет. Вот Путин опять свисает с вездехода. Вот толстое Шойгу ведет Путина в свою творческую мастерскую и показывает ему безобразные коряги, прикладывает одну корягу к другой и со странной улыбкой говорит: «Получается вот такая маленькая сосна». «Ух ты, халасо!» - улыбается Путин, опять что-то бормочет, берет корягу и с отвращением кидает ее обратно в ящик. Вот толстое Шойгу сажает Путина за стол на улице и дает ему бутылочку. «Класиво! - говорит Путин, глядя непонятно куда. - Халасо!». С этими словами он переворачивает баночку с перцем, но якобы даже не замечает этого. «Упавшая перечница - послание Байдену», - немедленно https://tsargrad.tv/news/na-stole-putina-v-tajge-razgljadeli-sekretnoe-poslanie-bajdenu_335220 подмечает российская пресса.

В чем заключается послание, на первый взгляд непонятно. Еще непонятнее - что это вообще было. А между тем, вся эта езда кругами, ползанье по снегу, игры с корягами и прочие обманчиво примитивные действия главы Российского государства, единственный толк от которых - продемонстрировать русским людям, что их правитель еще в состоянии худо-бедно передвигаться по тайге без шапки (https://tsargrad.tv/news/takim-putina-eshhjo-ne-videli-redkie-kadry-obnarodoval-kremljovskij-pul_335137 на самом деле нет ) - имеет глубокий сакральный смысл.

Как сообщает российская пресса, еще в прошлом году Администрация президента России тайно https://tsargrad.tv/news/dlja-putina-kupili-sbornik-magii-valerij-solovej-ubezhdaet-ukraincev-v-sushhestvovanii-vedm_334984 приобрела «за огромные деньги» сборник ритуалов церемониальной магии «для оперативного применения». Нетрудно догадаться, что ритуал таежного блуда Путина с корягами и перечницей был почерпнут им именно оттуда. И если прислушаться к невнятному бубнежу главы Российского государства, то не исключено, что удастся расслышать: «Колдуй баба, колдуй дед, колдуй серенький медвед»...

Бабах, Байден упал с самолета!

А ты не говори про Путина плохие слова, жадина-говядина зеленый огурец. Плохи были шутки с Вовой Путиным и раньше, а теперь втрое горше будут. Не на того напали, господин Байден, и это только начало.
https://www.unian.net/world/bayden-protiv-putina-vasiliy-rybnikov-o-situacii-mezhdu-putinym-i-baydenom-novosti-mira-11361289.html Василий РЫБНИКОВ
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23.03.2021 11:00 Відповісти
А Китай сам сказать не может ?
Или как в детстве , малый за спиной старшего друга кричит, кто нас тронет на песочнице ????
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23.03.2021 11:04 Відповісти
Лавров -конякин , никто не пытается вас выставить в каком то другом свете , так как ВЫ, кремлёвские ублюдки ,
являетесь не только авантюристами , а и убийцами и ворюгами чужих земель !
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23.03.2021 11:05 Відповісти
Не за горами то время, когда рашке придется вернуть Китаю его территории вместе с крепостными плюс с процентами
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23.03.2021 11:06 Відповісти
а крепостные-то Китаю нах? Бухают кацапы с утра до ночи да и ленивые они.
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23.03.2021 11:13 Відповісти
Крепостные и рашке не нужны. А вот на китайцев они будут сутками пахать за ягель и брюкву. Если нет - к столбу и пороть плетью до потери сознания. Азиаты это умеют и практикуют!
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23.03.2021 11:27 Відповісти
Второе лживое существо после Путина !
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23.03.2021 11:43 Відповісти
Лавруша - "Новачок"- і вся міжнародна вакційна політика!!!
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23.03.2021 11:53 Відповісти
Щоб вакцину сертифікували для використання в ЄС, вона повинна пройти всі випробування а виробник повинен надати вичерпну інформацію про вакцину та іі випробування.
Кацапи таку інформацію не надають. Ніхто не заважає кацапам надати інформацію, та пройти процессертифікаціі
Виходить що «гаварящая лошадь» звинувачує умовний захід в нормальних стандартах сертифікаціі та суворого іх дотримання.
Якась маячня, подуріли там зовсім
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23.03.2021 13:15 Відповісти
да кто эту унылую рожу слушает вообще? моль зашкафная
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23.03.2021 18:02 Відповісти
 
 