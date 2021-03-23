Лавров звинуватив Захід у спробі виставити Росію і КНР "авантюристами вакцинної дипломатії"
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав голослівними спроби західних держав виставити РФ і КНР авантюристами так званої "вакцинної дипломатії".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Газета.ру з посиланням на ТАСС.
"[Західні партнери] намагаються виставити Росію і Китай як деяких авантюристів на ниві вакцинної дипломатії так званої. Це абсолютно не відповідає дійсності", - сказав глава російського МЗС на спільній пресконференції з китайським колегою Ван І.
Лавров нагадав, що в понеділок, 22 березня, російський президент Володимир Путін підкреслив, що в питаннях виробництва і поширення вакцин, в тому числі проти коронавірусу, всі держави повинні керуватися тільки міркуваннями гуманності, інтересами порятунку життів, а не геополітичними міркуваннями або комерційними підходами.
Дипломат зазначив, що це необхідно пам'ятати всім країнам, зокрема, партнерам на Заході.
Раніше глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Китай разом з РФ повинен відстоювати принципи Статуту ООН, які ігнорує Захід. За його словами, західні колеги намагаються чесними і нечесними шляхами забезпечити своє домінування, ігноруючи об'єктивний хід історії, "відповідно до якого формується багатополярний світоустрій".
Будь ласка, зачекайте...
не здивуюсь, якщо вони причетні до синтезу коронавірусу.
я ж такого не говорила.
https://twitter.com/VALMICHEL7 Вал Мишель
Почему Путин возмущен отказом ЕС использовать Спутник V?
Ведь эта вакцина испытывалась на россиянах, у которых, как известно, другой генетический код и лишняя хромосома - европейцам она просто не подойдёт.
Прям - рупор кремля.
Смертельное оскорбление «Ммм, да», нанесенное грязным сатанистом Байденом всем людям доброй воли в лице президента России Путина Владимира Владимировича, оставалось безнаказанным недолго. Ответ Москвы был молниеносным и жестоким, но в чем он выражался, пока не придумали, а зря.
Когда обиженный Путин https://www.unian.net/world/putin-otvetil-baydenu-prezident-rf-otreagiroval-na-slova-baydena-pogovorkoy-novosti-mira-11357209.html сказал , что кто как обзывается, тот так и называется, многие за загнивающим океаном вздрогнули от того, каким жутким детским голосом с младенческим прилепетыванием он это сделал. Некоторые даже в России поняли его настолько неправильно, что крымский сенатор Ковитиди, глотая слезы, https://tsargrad.tv/news/krymskij-senator-predlozhila-sozdat-igru-o-vossoedinenii-poluostrova-i-rossii_334242 предложила создать для Путина напоследок какие-нибудь игры и мультфильмы о присоединении Крыма, мол, раз уж Владимир Владимирович начал так явно пускать младенческие бульбочки, то пусть у него, по крайней мере, будет чем по-настоящему приятным поиграться, тем более что мультики про гиперзвуковые ракеты, кажется, выглядят для него уже слишком сложными.
Но Путин снова всех переиграл. Уже на следующий день, поднимаясь по трапу самолета, сатанинский Байден несколько раз споткнулся, и не было бы в том для человека, недавно получившего https://www.unian.net/world/dzho-bayden-u-novogo-prezidenta-ssha-diagnostirovali-dve-treshchiny-na-noge-novosti-mira-11237534.html травму ноги , ничего удивительного, если бы российская пресса не заметила, как «Сонный Джо» при этом пять раз упал, скатился вниз безвольной куклой, переломал себе все кости, четыре раза уснул и как минимум трижды умер от старости, альцгеймера, склероза и общего физического угасания. «Путин просто пожелал Байдену здоровья. А тут президент США возьми да упади...», - радостно https://tsargrad.tv/news/durnoj-znak-oshibku-borisa-elcina-povtoril-dzho-bajden_334988 намекает российская пресса. Совпадение? Не думаем.
Чтобы понять, что именно случилось с увядшим заокеанским стариком, нужно знать, что в это время делал юный Владимир Путин. А в это время юный Владимир Путин обманчиво бесцельно блуждал кругами по тайге по колено в снегу в сопровождении бессменного толстого Шойгу. Кремлевский пул https://www.youtube.com/watch?v=pTFMAOMUOpk&ab_channel=TASS пестрит видеозаписями искрометного путешествия (на каждом кадре Владимир Владимирович в новой курточке - очевидно, прошлую он уже запачкал, играя в луже в подводную лодку). Вот Путин делает дыр-дыр за рулем настоящего вездехода, тыкаясь то вправо, то влево, то в ручей. Вот Путин лезет в бурелом, останавливается, смотрит, куда делась лопаточка, что-то бормочет. Вот Путин опять свисает с вездехода. Вот толстое Шойгу ведет Путина в свою творческую мастерскую и показывает ему безобразные коряги, прикладывает одну корягу к другой и со странной улыбкой говорит: «Получается вот такая маленькая сосна». «Ух ты, халасо!» - улыбается Путин, опять что-то бормочет, берет корягу и с отвращением кидает ее обратно в ящик. Вот толстое Шойгу сажает Путина за стол на улице и дает ему бутылочку. «Класиво! - говорит Путин, глядя непонятно куда. - Халасо!». С этими словами он переворачивает баночку с перцем, но якобы даже не замечает этого. «Упавшая перечница - послание Байдену», - немедленно https://tsargrad.tv/news/na-stole-putina-v-tajge-razgljadeli-sekretnoe-poslanie-bajdenu_335220 подмечает российская пресса.
В чем заключается послание, на первый взгляд непонятно. Еще непонятнее - что это вообще было. А между тем, вся эта езда кругами, ползанье по снегу, игры с корягами и прочие обманчиво примитивные действия главы Российского государства, единственный толк от которых - продемонстрировать русским людям, что их правитель еще в состоянии худо-бедно передвигаться по тайге без шапки (https://tsargrad.tv/news/takim-putina-eshhjo-ne-videli-redkie-kadry-obnarodoval-kremljovskij-pul_335137 на самом деле нет ) - имеет глубокий сакральный смысл.
Как сообщает российская пресса, еще в прошлом году Администрация президента России тайно https://tsargrad.tv/news/dlja-putina-kupili-sbornik-magii-valerij-solovej-ubezhdaet-ukraincev-v-sushhestvovanii-vedm_334984 приобрела «за огромные деньги» сборник ритуалов церемониальной магии «для оперативного применения». Нетрудно догадаться, что ритуал таежного блуда Путина с корягами и перечницей был почерпнут им именно оттуда. И если прислушаться к невнятному бубнежу главы Российского государства, то не исключено, что удастся расслышать: «Колдуй баба, колдуй дед, колдуй серенький медвед»...
Бабах, Байден упал с самолета!
А ты не говори про Путина плохие слова, жадина-говядина зеленый огурец. Плохи были шутки с Вовой Путиным и раньше, а теперь втрое горше будут. Не на того напали, господин Байден, и это только начало.
https://www.unian.net/world/bayden-protiv-putina-vasiliy-rybnikov-o-situacii-mezhdu-putinym-i-baydenom-novosti-mira-11361289.html Василий РЫБНИКОВ
Или как в детстве , малый за спиной старшего друга кричит, кто нас тронет на песочнице ????
являетесь не только авантюристами , а и убийцами и ворюгами чужих земель !
Кацапи таку інформацію не надають. Ніхто не заважає кацапам надати інформацію, та пройти процессертифікаціі
Виходить що «гаварящая лошадь» звинувачує умовний захід в нормальних стандартах сертифікаціі та суворого іх дотримання.
Якась маячня, подуріли там зовсім