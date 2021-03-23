Лавров звинуватив Захід у спробі виставити Росію і КНР "авантюристами вакцинної дипломатії"

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав голослівними спроби західних держав виставити РФ і КНР авантюристами так званої "вакцинної дипломатії".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Газета.ру з посиланням на ТАСС.

"[Західні партнери] намагаються виставити Росію і Китай як деяких авантюристів на ниві вакцинної дипломатії так званої. Це абсолютно не відповідає дійсності", - сказав глава російського МЗС на спільній пресконференції з китайським колегою Ван І.

Лавров нагадав, що в понеділок, 22 березня, російський президент Володимир Путін підкреслив, що в питаннях виробництва і поширення вакцин, в тому числі проти коронавірусу, всі держави повинні керуватися тільки міркуваннями гуманності, інтересами порятунку життів, а не геополітичними міркуваннями або комерційними підходами.

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Дипломат зазначив, що це необхідно пам'ятати всім країнам, зокрема, партнерам на Заході.

Раніше глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Китай разом з РФ повинен відстоювати принципи Статуту ООН, які ігнорує Захід. За його словами, західні колеги намагаються чесними і нечесними шляхами забезпечити своє домінування, ігноруючи об'єктивний хід історії, "відповідно до якого формується багатополярний світоустрій".