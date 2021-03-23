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Епідзонування України: в "червоній" зоні перебувають 9 регіонів, у "жовтій" - лише Херсонщина. ІНФОГРАФІКА

Епідзонування України: в

Станом на 23 березня в "червоній" зоні перебувають 9 регіонів, сьогодні туди потрапила Львівщина.

Про це свідчать дані МОЗ, інформує Цензор.НЕТ.

Так, у "червону" зону перейшла Львівська область, там протягом останніх днів перевищено рівень госпіталізацій (65,2 при нормі 60).

Зараз у "червоній" зоні перебувають місто Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Одеська, Сумська та Чернівецька області.

У "помаранчевій" зоні перебувають: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Миколаївська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська та Чернігівська області.

Херсонська область і надалі перебуває в "жовтій" зоні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Україні можуть переглянути протокол лікування COVID-19, - Степанов

Епідзонування України: в червоній зоні перебувають 9 регіонів, у жовтій - лише Херсонщина 01
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Топ коментарі
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Майстри спорту!
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23.03.2021 11:07
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23.03.2021 11:07 Відповісти
а поїхали на Херсонщину?
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23.03.2021 11:07 Відповісти
8-10 місяців тому міністри охорони здоров'я різних країнах (зокрема Степанов) просторікували: "Карантин, соц. дистанція та маски - єдиний ефективний шлях подолання пандемії". Збрехали, оскільки всі ці обмеження не мали жодного позитивного результату.

Чому зараз варто вірити їх казкам про вакцинацію?
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23.03.2021 11:10 Відповісти
Вони не мади жодного результату, тому що більше 50% людей ложили на ці обмеження. Вони мають свою власну думку про зговір рептилоїдів шляхом розповсюдженя барановірусу. А такі заходи є дієвими коли х дотримується переважна більшість людей
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23.03.2021 11:34 Відповісти
А Ви не вважаєте, що, якби навколо була справжня епідемія, то люди б самотужки натягали на обличчя по 10 масок, без жодних штрафів?
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23.03.2021 11:37 Відповісти
Я вважаю що епідемія справжня. Хворіють і гинуть теж люди справжні. Навантаження на лікарів і медичну систему теж справжнє. Але є такий тип людей, який думає. що пандемія це так як ви описали, гори трупів гетто і відстріл заражених. Якщо до такого дійде, то вже і 10 масок не допоможе.
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23.03.2021 11:45 Відповісти
Який епідеміологічний поріг перевищено?
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23.03.2021 11:45 Відповісти
У всьому світі оголошена пандемя короновірусу. Я не епідеміолог щоб знати тонкощі. Мені достатньо бачити і чути лікарів, хворих та тих перехворів.
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23.03.2021 11:50 Відповісти
Не оголошена. Ви навіть знаєте визначення терміну "пандемія".
11 березня 2020 року Гебрейсус сказав: "Ситуація, що складається у світі, МОЖЕ БУТИ ОХАРАКТЕРИЗОВАНА як пандемія".

От саме цим, що більшість "не знає тонкощі", політики вміло і користуються.

Епідемії не може бути без перевищення встановленого епідеміологічного рівня. Зазвичай, це 5% людей, що хворіють одночасно.
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23.03.2021 11:54 Відповісти
"За повідомленням ВООЗ у https://twitter.com/WHO/status/1237777021742338049 Twitter генеральний директор організації Тедрос Адхан Гебрейесус відзначив сьогодні на брифінгу: "Ми дійшли висновку, що Covid-19 можна схарактеризувати як пандемію". Глава ВООЗ зазначив, що світ ще ніколи не стикався з пандемією, яку викликав коронавірус і яку можна контролювати. За його словами, країни все ще можуть змінити хід цієї пандемії, якщо будуть вчасно виявляти та ізолювати хворих."

Які тут ще тонкощі потрібно знати? Все зрозуміло написано. Я не епідеміолог не вірусолог, але навіть я знаю що для різних видів вірусів епід поріг різний. І залежить він від ступеню розповсюдження вірусу. перебігу захворюваності і летальності. Для прикладу вірус ***** має летальність 50%. Тоді по вашрму поки не вмре 2,5% укранців, а це 1 млн. людей, епідемію ***** оголошувати не можна?
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23.03.2021 12:12 Відповісти
Вова, поцікався історією епідемій хоча б в 20му сторіччі. І порівняй.

"Тоді по вашрму поки не вмре 2,5% укранців"

Для тебе новиною буде те, що кожного дня помирає 1600-1800 українців, що з ковідом що без нього? Люди смертні, люди помирають. Тебе чомусь в 2018 році не хвилювало, що від респіраторних хвороб померло 13000 українців, бо епідемія не була оголошена. Тупе лицемірство. Чи лицемірна тупість.
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23.03.2021 12:15 Відповісти
Від респіраторних хвороб люди помирають кожного року, як і від інших хвороб також. Але коли відсоток захворівших та померлих знаходитьтся на певному рівні, то так це мало кого хвилює, оскільки ситуація контрольована і прогнозована, вона повторюється з року в рік. З коронавірусом ми втратили контроль за ситуацією, пішло різке збільшення захворівших, збільшились летальні випадки. І ми навіть досі не знаємо, чи прошли ми вже половину шляху, чи знаходимося лише на його початку.
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23.03.2021 12:46 Відповісти
Єдина пандемія - це пандемія фальшивих діагнозів за результатами фальшивих тестів. Більше тестів - більше випадків, менше тестів - менше випадків. Китай з 1 вересня перестав тестувати своїх мешканців, а безсимптомних вони ніколи в статистику і не вносили. Тому все так добре і виглядає.
Люди хворіють давно відомими хворобами, але багатьом пишуть ковід, щоб створити видимість "пандемії".

"І ми навіть досі не знаємо, чи прошли ми вже половину шляху, чи знаходимося лише на його початку."

Ви бездумно, як папуга, повторюєте казки із засобів масової дезінформації.
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23.03.2021 12:55 Відповісти
Чому зараз варто вірити їх казкам про вакцинацію?

якось по..уй,у що ти збираєшся вірити..
.Дивись статистику Британії,де 50 відсотків провакциновано
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23.03.2021 13:03 Відповісти
"Дивись статистику Британії,де 50 відсотків провакциновано"

Це тобі в телевізорі сказали? Які ще казки розповіли?
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23.03.2021 13:09 Відповісти
ВООЗ визнала, що летальність сарс-ков-2 серед людей, молодших 70 років, - 0,05%
https://www.who.int/bulletin/online_first/BLT.20.265892.pdf

Все, що вище, - це прямий результат недолугих та злочинних дій конкретних людей. Політиків, чиновників і подекуди медиків, які бездумно виконують видані зверху експериментальні вбивчі протоколи "лікування".
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23.03.2021 11:12 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=FjVb3W4Mtt4

Звичайний день в Стокгольмі. 18 березня 2021 року.

Як шведи досі вижили?
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23.03.2021 11:29 Відповісти
Порівняйте краще летальність у Швеції з її сусідами Норвегією та Фінляндією. І що ви вкладаєте у слово вижили? Після іспанки теж багато хто вижив, то може то була не іспанка, а барановірус?
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23.03.2021 11:47 Відповісти
У Швеції надлишкова смертність за підсумками 2020 року менша, ніж в Норвегії.
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23.03.2021 11:48 Відповісти
До речі, в Норвегії і Фінляндії усі карантинні обмеження - теж виключно у вигляді РЕКОМЕНДАЦІЙ.
Тому краще порівняйте Швецію з Бельгією, Англією, Францією, Італією, Іспанією, і Навіть Німеччиною та Швейцарією.
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23.03.2021 11:50 Відповісти
Що таке надлишкова смертність? Я вам про летальність від коронавірусу писав. Порівняйте ці дані.

Виключно у вигляді рекоментацій кажете? Саме тому напевно відбулося наступне "Норвезька поліція розпочала розслідування через святкування прем'єркою Ерною Солберг дня народження в порушення коронавірусних обмежень"

https://www.eurointegration.com.ua/news/2021/03/20/7121110/
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23.03.2021 12:14 Відповісти
"Норвезька поліція розпочала розслідування через святкування прем'єркою Ерною Солберг дня народження в порушення коронавірусних обмежень"
https://www.eurointegration.com.ua/news/2021/03/20/7121110/

Мене НЕ цікавлять казки журнашльондр, які відробляють гроші олігархів, яким в свою чергу вигідно, аби середній і малий бізнес було знищено.

Спирайтесь на факти, зокрема наукові факти.

Летальність коронавірусу не можна вирахувати правильно, бо цей показник залежить від хибних результатів фальшивих тестів, які знаходить вірус в пиві, кока-колі, машинному маслі, у фруктах та у кіз.
Тому найточнішим показником того, чи є епідемія, наскільки ефективні чи неефективні різні заходи, є надлишкова смертність. Це перевищення фактичної смертності над спрогнозованою за трендами минулих років.
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23.03.2021 12:19 Відповісти
Ви як приклад наводили Швецію. А у них у першому півріччі 2020 року була найбільша смертність за останні 150 років.

https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/08/19/7113407/
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23.03.2021 12:57 Відповісти
Ви стали жертвою маніпуляцій, зокрема з числовими даними. Виривання таких даних контексту, їх аналіз за обмежений період не є інформативними.
Наведу, приклад. В певному будинку від ковіду померло двоє з двох людей, що там проживали. Чи це означає, що летальність ковіду 100%? Звичайно, ні.

"у них у першому півріччі 2020 року була найбільша смертність за останні 150 років."

Це ще треба перевірити. Сам цей факт може бути пояснено тим, що у будинках для літніх людей у квітні відбувся мор. Там померло 5000 старих через те, що персонал (що складається на 90% з мігрантів) не зміг виконувати нормально свої обов'язки в умовах ковідної істерії.
За підсумками усього 2020 року смертність в Швеції була така ж, як у 2018 році. Тоді яка пандемія була в 2018 році?
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23.03.2021 13:08 Відповісти
зараз пацюк з лахти отримає ..зди ...)))
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23.03.2021 12:59 Відповісти
"полку" дурантинофілів прибуло ?
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23.03.2021 13:00 Відповісти
О "дилдовсраці" тут як тут. Йди Антипку задовольняй.
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23.03.2021 13:08 Відповісти
 
 