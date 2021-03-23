Столичного стоматолога підозрюють у замаху на вбивство, розбої, крадіжці та шахрайстві шляхом нав'язування пацієнтам непотрібних процедур, - прокуратура

Київська міська прокуратура повідомила про підозру 33-річному лікарю-стоматологу в скоєнні замаху на вбивство, розбійних нападах, крадіжках, шахрайстві в особливо великих розмірах і загрозу стосовно працівника правоохоронного органу (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115, ч . 3 ст. 185, ч. 3 ст. 187, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 345 КК України).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

У ході досудового розслідування встановлено, що з травня 2019 по вересень 2020 років вказаний громадянин, займаючись стоматологічної практикою, вводив пацієнтів в оману, повідомляючи їм неправдиву інформацію щодо необхідного обсягу медичного лікування. Таким чином зловмисник заволодів коштами в розмірі близько 400 тисяч гривень своїх пацієнтів.

Крім того, в березні 2020 року лікар-стоматолог під приводом необхідності здійснення медичних процедур проник у житло однієї з пацієнток і викрав банківську картку, з якої в подальшому зняв 78 тис. грн.

Також у червні 2020 року підозрюваний під приводом супроводу однієї з пацієнток додому застосував сильнодіючу речовину, внаслідок чого потерпіла втратила контроль над своїми діями. Надалі, користуючись її напівнепритомним станом, чоловік заволодів грошовими коштами і матеріальними цінностями останньої на загальну суму 63 тис. грн.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Шахраї обдурили 55 тис. вкладників на 150 млн грн за допомогою фінансової піраміди, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Крім цього, вказаний громадянин підозрюється в замаху на вбивство 70-річної громадянки шляхом підключення електричних проводів, які заздалегідь взяв із собою, до електроживлення напругою 220 Вт в електричному щитку, розташованому поруч із квартирою потерпілої.

"Щодо підозрюваного обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Під час засідання з обрання запобіжного заходу підозрюваний погрожував прокурору, в зв'язку з чим йому додатково інкримінується ч. 1 ст. 345 КК України", - випливає з повідомлення.

"Також зараз на розгляді судів перебувають ще два кримінальні провадження стосовно нього за фактами вчинення інших тяжких злочинів. Зокрема, в Дарницькому районному суді столиці за ч. 1 ст. 187, ч. 3 ст. 185 КК України і Броварському районному суді Київської області за ч. 3 ст. 185 КК України", - додали в прокуратурі.