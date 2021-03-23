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Київ (19130) шахрайство (1045) прокуратура (3635) лікарі (1269)

Столичного стоматолога підозрюють у замаху на вбивство, розбої, крадіжці та шахрайстві шляхом нав'язування пацієнтам непотрібних процедур, - прокуратура

Столичного стоматолога підозрюють у замаху на вбивство, розбої, крадіжці та шахрайстві шляхом нав'язування пацієнтам непотрібних процедур, - прокуратура

Київська міська прокуратура повідомила про підозру 33-річному лікарю-стоматологу в скоєнні замаху на вбивство, розбійних нападах, крадіжках, шахрайстві в особливо великих розмірах і загрозу стосовно працівника правоохоронного органу (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115, ч . 3 ст. 185, ч. 3 ст. 187, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 345 КК України).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

У ході досудового розслідування встановлено, що з травня 2019 по вересень 2020 років вказаний громадянин, займаючись стоматологічної практикою, вводив пацієнтів в оману, повідомляючи їм неправдиву інформацію щодо необхідного обсягу медичного лікування. Таким чином зловмисник заволодів коштами в розмірі близько 400 тисяч гривень своїх пацієнтів.

Крім того, в березні 2020 року лікар-стоматолог під приводом необхідності здійснення медичних процедур проник у житло однієї з пацієнток і викрав банківську картку, з якої в подальшому зняв 78 тис. грн.

Також у червні 2020 року підозрюваний під приводом супроводу однієї з пацієнток додому застосував сильнодіючу речовину, внаслідок чого потерпіла втратила контроль над своїми діями. Надалі, користуючись її напівнепритомним станом, чоловік заволодів грошовими коштами і матеріальними цінностями останньої на загальну суму 63 тис. грн.

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Крім цього, вказаний громадянин підозрюється в замаху на вбивство 70-річної громадянки шляхом підключення електричних проводів, які заздалегідь взяв із собою, до електроживлення напругою 220 Вт в електричному щитку, розташованому поруч із квартирою потерпілої.

"Щодо підозрюваного обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Під час засідання з обрання запобіжного заходу підозрюваний погрожував прокурору, в зв'язку з чим йому додатково інкримінується ч. 1 ст. 345 КК України", - випливає з повідомлення.

"Також зараз на розгляді судів перебувають ще два кримінальні провадження стосовно нього за фактами вчинення інших тяжких злочинів. Зокрема, в Дарницькому районному суді столиці за ч. 1 ст. 187, ч. 3 ст. 185 КК України і Броварському районному суді Київської області за ч. 3 ст. 185 КК України", - додали в прокуратурі.
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Топ коментарі
+17
Ганнибал Лектор....
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23.03.2021 11:15
+17
Деятельный такой стоматолог
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23.03.2021 11:15
+11
Доктор-зло какой-то....
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23.03.2021 11:15
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Ганнибал Лектор....
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23.03.2021 11:15 Відповісти
Доктор-зло какой-то....
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23.03.2021 11:15 Відповісти
Деятельный такой стоматолог
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23.03.2021 11:15 Відповісти
Вырвать этому негодяю все зубы до одного.
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23.03.2021 11:17 Відповісти
Однозначно поддерживаю!
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23.03.2021 11:20 Відповісти
Ого. Як же недоречно в мене зуб боліти почав... Тепер не знаю що і робити після таких новин.
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23.03.2021 11:16 Відповісти
Срочно выпейте водки! А лучше- коньяк хороший. С непременным полосканием места боли! Мне- помогает.
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23.03.2021 11:19 Відповісти
С какой цены коньяк становится хорошим?
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23.03.2021 11:21 Відповісти
С армянского 3 звезды.
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23.03.2021 11:33 Відповісти
Коньяк буває тільки Французький. Усе іньше Бренді. 3 зірки - хороший??? Та Ви зовсім не коштували гарних напоїв.
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23.03.2021 11:59 Відповісти
Детка, ты не учи меня, ладно. Я уже 42 года бухаю. При этом- сохранил отменное здоровье. Вывод: бухал верные напитки.
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23.03.2021 12:07 Відповісти
Не факт.
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23.03.2021 12:29 Відповісти
Мій "детка" у твій рот не влізе... розумник.
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23.03.2021 22:02 Відповісти
Армянского сейчас не найти. Все из старые производства давным давно выкупили французы. А новоделы у них ужасные
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23.03.2021 12:12 Відповісти
Найкращий коньяк - вкрадений на заводі ще до розлива в пляшки.
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23.03.2021 15:06 Відповісти
ув. Марко Лукаш - ваш единственный шанс без риска для жизни пролечить зуб - это обратиться к столичным киевским стоматологам, которые аккредитованы при посольствах западных стран в Киеве:

на сайтах посольств указаны координаты их доверенных киевских врачей разного профиля: педиатры, стоматологи и прочее.
Эти врачи уж точно не убьют пациента электротоком...
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23.03.2021 11:43 Відповісти
Не факт. При российском посольстве могут и новичком травануть. )
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23.03.2021 12:01 Відповісти
Это какой то ужас.
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23.03.2021 11:16 Відповісти
Но ведь он же давал клятву Гиппократа !
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23.03.2021 11:16 Відповісти
Стоматолог!!! Я говорю совершенно честно: я их всегда боялся жутко!!! Вот не знаю причины. Но, что есть- то есть. Я просто немею и хренею, при виде стоматологического кресла. А когда включается эта ихняя пыточная машинка- я в коме. Понятно, что обезболивание по-полной и реально не больно. Но!!! Повторюсь: что есть- то у меня не отнять. Не удивлен я перечнем преступлений стоматолога! Они- всё могут!
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23.03.2021 11:17 Відповісти
треба знайти свого лікаря.
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23.03.2021 11:19 Відповісти
Что-о-о-о-о-о??? Своего стоматолога??? Никогда!
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23.03.2021 11:20 Відповісти
Довіряти зуби всім підряд оце дуже нерозумно.
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23.03.2021 11:22 Відповісти
Меня всегда, правило без исключений- водит к ним жена, за руку. К каким-то ей известным. Сам я, идя к стоматологам, трижды просто не доходил, до кабинета... Реальный психологический ступор. Менял направление и шел водку пить.
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23.03.2021 11:25 Відповісти
ну да, лучше без зубов в 40 лет ходить и чтобы из пасти говном воняло на километр.

- стоматолога надо посещать раз в год, вне зависимости от того, болит что-то или нет.
- все это уже давно не больно, укол новокаина стоит 50 грн.
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23.03.2021 11:38 Відповісти
Вы не поняли. Стоматолога я посещаю тогда, когда уже нет возможности его избежать. А о вони изо рта- вы зря. Нет её. Наверное, "Листерин" спасет.
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23.03.2021 11:42 Відповісти
вонь есть, листерин дезодорирует на 20 минут. или вы каждые 20 минут полощите?
через год вам вместо одного зуба надо будет 3 пломбировать, а через 5 лет - протезировать и стоить это будет других денег.
смысл?
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23.03.2021 11:47 Відповісти
Единственный: не видеть стоматолога годами. Целоваться с кем-то я не собираюсь, годы не те. Потому- хрен с ним. Станет больно- навещу. Ранее- ни за что!
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23.03.2021 11:50 Відповісти
Бог вам судья )))
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23.03.2021 11:51 Відповісти
Пусть он.
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23.03.2021 12:08 Відповісти
Міг заробити ці гроші легальними способом.
Навіщо вчиняти злочин...
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23.03.2021 11:18 Відповісти
Видимо есть склонность к совершению преступлений.
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23.03.2021 11:39 Відповісти
на счет части обвинений "вводил пациентов в заблуждение, сообщая им ложную информацию относительно необходимого объема медицинского лечения " даже не сомневаюсь добрая половина врачей ( и не только стоматологов ) этим занимается

на счет остального не знаю . возможно

но вот это "подозревается в покушении на убийство 70-летней гражданки путем подключения электрических проводов, которые заранее взял с собой, к электропитанию напряжением 220 Вт в электрическом щитке, расположенном рядом с квартирой потерпевшей" звучит как маразматический бред старушки https://censor.net/ru/n3254998
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23.03.2021 11:20 Відповісти
Насчёт того что половина врачей промышляет вымогательством под страхом жизни и здоровья это вы еще и оптимист. По моим наблюдениям их гораздо больше. Самый масовый метод - выписывание дорогостоящих лекарств при начичии дешевых аналогов. Фармацевты их стимулируют материально.
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23.03.2021 11:35 Відповісти
Какой всесторонне одаренный эскулап.. ))
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23.03.2021 11:21 Відповісти
Это случайно не доктор Хи-Хи ?
Столичного стоматолога підозрюють у замаху на вбивство, розбої, крадіжці та шахрайстві шляхом нав'язування пацієнтам непотрібних процедур, - прокуратура - Цензор.НЕТ 8812
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23.03.2021 11:23 Відповісти
а зіленський часом не стоматолух?
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23.03.2021 11:23 Відповісти
Столичного стоматолога підозрюють у замаху на вбивство, розбої, крадіжці та шахрайстві шляхом нав'язування пацієнтам непотрібних процедур, - прокуратура - Цензор.НЕТ 994

Стоматолога я не знайшов.
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23.03.2021 11:31 Відповісти
Столичного стоматолога підозрюють у замаху на вбивство, розбої, крадіжці та шахрайстві шляхом нав'язування пацієнтам непотрібних процедур, - прокуратура - Цензор.НЕТ 4649
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23.03.2021 11:24 Відповісти
Может это Янукович младший-Санька "Стоматолог" ?!
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23.03.2021 11:24 Відповісти
Разбой путьом навязывания процедур...
Це як?!
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23.03.2021 11:38 Відповісти
Ось чому я уявляю не українця, а якогось «кавказця»? Українці, більше як «по-п'яні» або поцупити в різних варіантах ні ніякий кримінал не здатні.
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23.03.2021 11:44 Відповісти
Погано ти знаєш. На тяжкі злочини здатні усі але звісно у кацапа шкуродерство у ДНК, тут ти правий.
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23.03.2021 11:56 Відповісти
Одно понятно, стоматологу сильно нужны были деньги. Теперь буде на всем готовом ближайшие годы.
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23.03.2021 11:52 Відповісти
На зоні хороший дантист може навіть дуже непогано почуватись
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23.03.2021 15:16 Відповісти
Был бы он хорошим дантистом , то ему бы не понадобилось ещё и 'подрабатывать'. Хотя про накручивание цен и ненужных процедур , услуг можно сказать о многих других тоже.
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23.03.2021 15:25 Відповісти
Такі персонажі мають отримувати 20 років в'язниці мінімум.
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23.03.2021 11:54 Відповісти
Это не Саша стоматолог вернулся?
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23.03.2021 12:00 Відповісти
А почему бы не озвучить название этой клиники и имя "предприимчивого" стоматолога? Наверняка люди туда продолжают нести свою денежку.
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23.03.2021 12:00 Відповісти
Такая она, зубная фея...
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23.03.2021 12:25 Відповісти
Хороший доктор, специалист широчайшего профиля. Внедряет в практику современные методы лечения. Во только уголовный кодекс не оценил его достижения
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23.03.2021 13:50 Відповісти
А скільки людей вони ще гепатитом заразили...
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23.03.2021 15:09 Відповісти
Вот я тоже об этом подумала, ему, по-видимому, сам процесс был до лампочки, а пациенты уж тем более
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23.03.2021 15:27 Відповісти
 
 