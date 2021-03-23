Ще один летальний випадок від COVID-19 зафіксовано в ЗСУ, хворіє 2 196 осіб

Станом на 10.00 23 березня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє 2 196 осіб, за минулу добу ще один військовослужбовець помер від ускладнень, спричинених коронавірусом.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Міноборони України.

Усього за час пандемії одужали 17 390 осіб.

На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебувають 599 осіб.

"На жаль, у Збройних Силах України зареєстровані 53 летальні випадки від ускладнень, спричинених гострою респіраторною хворобою COVID-19. Працівник ЗС України з 11 березня 2021 перебував на стаціонарному лікуванні у ВМКЦ Центрального регіону (Вінниця). Незважаючи на проведену терапію, стан здоров'я хворого погіршився. Проведені реанімаційні заходи бажаного ефекту не дали. Висловлюємо співчуття близьким і рідним..." - зазначили в Міноборони.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Епідзонування України: в "червоній" зоні перебувають 9 регіонів, у "жовтій" - лише Херсонщина. ІНФОГРАФІКА

За минулу добу зареєстровано 142 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. Із них в установи охорони здоров'я госпіталізовані 25 осіб.

З початку прищеплювальної кампанії в Збройних Силах України 14 131 особа отримала 1 дозу вакцини. З них 1 839 військових медиків.

Також читайте: В Україні можуть переглянути протокол лікування COVID-19, - Степанов

За минулу добу від COVID-19 щеплено 1 029 осіб.