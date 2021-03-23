МВС оприлюднило список тих, кого хоче покарати за події під ОП: Усі провокатори встановлені і будуть відповідати за законом. ВIДЕО
Громадянину, який розбивав вікна в Офісі Президента, вже пред'явлено підозру. Готується ціла низка обґрунтованих підозр, кожна з яких буде підкріплена відеозаписом із зазначенням того, хто, в який момент і що зробив.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації МВС України, про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в ефірі програми "Свобода слова".
"У суботу не пролилася жодна крапля крові, не поламалася ні одна кістка, не розбилася жодна голова. А будівлю Офісу Президента відновлять. Головне, що здоров’я жодної людини не втрачено. Провокатори отримають гідну, жорстку, законну відповідь", - зауважив Антон Геращенко.
За його словами, у організаторів і провокаторів цього мітингу була проста задача - викликати протидію поліції, пролити кров та отримати у відповідь застосування сили зі сторони правоохоронців.
"Організатори та провокатори запланували проведення акції спеціально пізно ввечері, о 19-й годині, щоб у темряві робити свої брудні справи. Вони очікували побачити оточення поліції. І далі було б наступне - поліцейським кидали б в обличчя фаєри, бризкали б в них балончиками зі сльозогінним газом, били. Далі б слідувала реакція - задіяння законної сили стосовно мітингувальників. У ЗМІ показували б, що Президент знову оточує себе поліцією, огороджуючись від народу. Ми показали громадськості реальне обличчя цих мітингувальників, ким вони є насправді", - зазначив заступник міністра.
Він подякував усім, хто мирно висловлював свої права біля Офісу Президента.
"Ми вітаємо це, але ми категорично не сприймаємо всі ті акти вандалізму та насилля, які були зроблені", - сказав Антон Геращенко.
Пізніше на своїй сторінці в Facebook Геращенко виклав відео, де видно, що мітинг під Офісом Президента 20 березня не був мирною акцією і навіть не планувався бути таким.
Він підкреслив, що організатори акції хотіли, щоб вона перетворилася на масові бійки і сутички з правоохоронцями. Про це свідчать навіть заклики в соціальних мережах, які містили в собі прямі натяки на те, що організатори планують бійки і насильство.
"Доказом того, що мітинг під ОП 20 березня з самого початку планувався не як мирна акція, а як бійка з правоохоронцями "для картинки" для певних телеканалів - на відео", - написав заступник міністра.
"Співробітники поліції діалогу були на акції і закликали купку провокаторів до діалогу. Але їхні спроби були марні... Бо завдання, яке поставили перед собою організатори мітингу, було зовсім інше - насилля та кровопролиття! Чим більше - тим краще! Тому правоохоронці відійшли, для того щоби запобігти масштабному насиллю. Саме завдяки цьому жодний правоохоронець, чи мітингувальник і навіть провокатор не постраждав", - зазначив Геращенко.
Заступник міністра додав, що після події українське суспільство буде мати повне уявлення про те, заради чого організатори мітингу планували його саме в темний час доби з величезною кількістю заздалегідь купленої піротехніки, балончиками з фарбою.
"Організаторам провокації дуже не сподобалась попередня акція, яка була два тижні тому в денний час і пройшла мирно і спокійно.
Їм треба було ховати свої обличчя, для того щоб битися, палити очі правоохоронцям, бризкати їм в обличчя сльозогінний газ, плювати.
Всі ті провокатори, що підпалювали двері, били вікна, закликали до вчинення хуліганських дій - встановлені і будуть відповідати за свої вчинки.
Правоохоронці вже почали вручати їм процесуальні документи, наслідками яких стане відповідальність. Як кримінальна та адміністративна, так і майнова, за нанесену шкоду народному, державному майну.
Впевнений, що абсолютна більшість тих хто прийшов ввечері 20 березня не поділяють тієї агресії та вандалізму, що сталися, і розуміють що Ваші чисті наміри були нажаль використані купкою маніпуляторів та провокаторів", - резюмував Геращенко.
Зазначимо, що згідно з оприлюдненим заступником голови МВС відео, найближчим часом підозри можуть отримати: Владислав Гранецький-Стафійчук (затриманий); Сергій Філімонов (очільник громадської організації "Гонор"); Вадим Адамов; Роман Ратушний (глава громадської ініціативи "Захистимо Протасів яр"); Олексій Білковський (представник громадської організації "Гонор"); Олег Кабезський (представник громадської організації "Гонор"; Денис Міщенко.
Як повідомлялося, ввечері 20 березня на вулиці Банковій у Києві відбулася акція, приурочена до дня народження активіста Сергія Стерненка. Мітингувальники під час акції розбили скло одних із дверей будівлі, розписали фасад і намагалися підпалити табличку "Президент України".
За даними Нацполіції, за фактом дій учасників акції на Банковій відкрито кримінальну справу, одну людину затримано.
За даними ОПУ, пошкодження будівлі Офісу Президента оцінюються приблизно в 2 млн грн.
В результаті фракція "Слуга народу" заявила, що буде ініціювати проведення позачергового засідання в найкоротші терміни за участю силовиків для прийняття постанови за оцінками вчорашніх подій під Офісом Президента України.
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Біндорвці?
Як встановило слідство, того вечора жінка з чоловіком і друзями відпочивала в місцевому кафе. Близько першої години ночі вона одна пішла додому. Але біля самого будинку, до якого від кафе кілька хвилин ходьби, на неї напав невідомий і, використовуючи фізичну силу, почав ґвалтувати. Але в цей час додому повертався і чоловік жертви. Поспішивши на крики про допомогу, він побачив, що хтось гвалтує його дружину і, знявши насильника з жінки, дав волю почуттям.
ТАК МОЖЕТ и отрезать те части тела у политиков и их пособников у тех кто НАСИЛУЕТ СТРАНУ 30 лет... распрода'т е' имущество торгует суверенитетом... тех кто отдал КРІМ и утратил ДОНБАСС?
P.S...ВИ ПОРОДЖУЄТЕ ТИРАНІЮ ВІД ЯКОЮ ЗАГИНИТЕ САМІ!!!
Мало того - я бы еще послал их лично оттирать намалеванное и стекла вставлять.
https://savchuk.live/organizatorom-mityngu-pid-op-vyyavyvsya-pryhylnyk-zelenskogo-yakyj-robyt-yih-na-zamovlennya/ Знайомтесь, один з організаторів мітингу-спектаклю біля ОП "за волю Стерненка" від Зеленського з плясками, графіті, "обсциканням" дверей і салютом.
https://www.facebook.com/chernobaiev/posts/3760149554020491 Користувачі Facebook знайшли одного з організаторів мітинга біля ОП.
Автором оголошення виявився Євген Соляник (Евгений Солянык). Судячи з фото на його сторінці - прихильник президента Зеленського
https://prm.ua/natspolitsiia-po-tykhomu-zakryla-kryminalne-provadzhennia-za-faktom-pobyttia-sylovykamy-zhurnalistky-priamoho-hanny-dzoby-pid-muzeiem-honchara/
Національна поліція закрила кримінальне провадження щодо побиття журналістки телеканалу "Прямий" Ганни Дзьоби https://prm.ua/dbr-shturmuvalo-muzey-gonchara-video/ під час штурму силовиками Музею Гончара у травні 2020 року. Кримінальне провадження було відкрите на виконання рішення суду за статтею 171 ч.3 Кримінального кодексу України "Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів". Утім, як стало відомо "Прямому", 16 березня 2021 року справу закрили.
Як відомо, 26 травня 2020 року силовики штурмували Музей Івана Гончара у Києві, де відкрилася виставка картин з родинної колекції подружжя Порошенків. Під час штурму силовики перешкоджали законній діяльності журналістів, народних депутатів та адвокатів. Журналістка телеканалу "Прямий" Ганна Дзьоба розповіла, що під час штурму ДБР музею Гончара отримала декілька ударів ліктями у живіт та груди.
"Особисто мене представники ДБР затисли між собою. Я не могла дихати. Під час цього я отримала декілька ударів ліктями у живіт і у груди. Просто мене звідти витягнули мене колеги. Якщо чесно, я зараз розповідаю - і мене просто трусить від самої патовості цієї ситуації. Я за свою кар'єру журналіста такого просто не пам'ятаю", - заявила Дзьоба.
Як повідомив у коментарі каналу "Прямий" адвокат Ігор Головань, представники правоохоронної системи вкотре демонструють подвійні стандарти. За його словами, після акції під Офісом президента на підтримку Сергія Стерненка поліцейське відомство проявляє неабиякий ентузіазм проти учасників суботніх подій, які протестували проти свавілля силовиків та несправедливого судочинства, знову призначає винних і навішує ярлики. Натомість грубі порушення закону проти журналістів, членів українського парламенту та адвокатів, як це було під час штурму Музею Гончара, "спускаються на гальмах", - резюмує Ігор Головань.
Во всем мире полиция, оказывается, может остановить беспорядок у государственных зданий, а наша настолько беспомощна, что "боится провокаций". А зачем тогда она нужна? До вчерашнего дня думал, как раз для того, чтобы профессионально и без крови сдерживать такие провокации.
➡ Кто настоящий организатор вандилизма? По всем признакам - Нацкорпус и его сателлиты. - Кто наиболее вероятный заказчик? Министр внутренних дел.
- На кого рассчитано? На Зеленского и его электорат.
➡ Цель? Их несколько и они на поверхности:
▪️ Маргинализовать антипрезидентские протесты и "повесить" организацию погрома на Порошенко - основного оппонента Зе-власти. Об этом свидетельствует мгновенное выступление Антона Геращенко с соответствующими тезисами и распространение такой версии ТГ-каналами, приближенными к ОПГ. Плюс сегодняшнее выступление Подоляка на канале Мураева.
▪️ Окончательно запугать Зеленского "реваншем Порошенко" на фоне выхода фильма о "вагнеровцах". О связи Ермака с Москвой Зеленскому уже открыто сообщали британцы и американцы, а потому глава ОПГ и Министр внутренних дел начали работать в паре с целью переключения внимания на события, которые сами спровоцировали.
▪️ Отвлечь внимание социума от дела Кузьменко и Антоненко, обвинения которым выглядят все более абсурдными.
▪️ Наполнить информационное пространство второстепенным шумом на фоне провала борьбы с ковидом и экономическими проблемами. ▪ перессорить между собой проукраинские силы.
➡ Учитывая изложенное, вчерашняя акция идеально ложится в канву желаний президентского окружения, а именно - Ермака и Авакова.
➡ На этом фоне не вижу ни одного мотива быть причастным к этому "ЕС" и лично Порошенко. Особенно, с его опытом и стратегическим мышлением. Достаточно вспомнить акцию благодарности сторонников Порошенко перед АПУ в 2019-м, когда не было затоптано ни одной травинки.
➡ Теперь я наглядно понимаю, зачем накануне вчерашнего происшествия был создан Центр противодействия дезинформации. Судя по информационной атаке на ПАП, в том числе для этого.
➡ Война - это мир, свобода - это рабство, незнание - сила. Если бы Джордж Оруэлл еще был жив, он непременно добавил бы: "Зеленский и Ермак - патриоты." Потому черное у них всегда белое, белое - это черное, а о желто-синем думать нет времени. @ Helgi Sharp
ХарактЕрный момент этого материала заключается в том, что все противоборствующие олигархические силы в упор не видят граждан Украины, не видят и считают низакого украинский народ... И это типично для любого разбора...любой стороной... Любую ситуацию они рассматривают исключительно, как борьбу меж собой ..любой народный протест - не иначе, как проплаченную какой-то из олигархических групп титушню... Этот принципиальный и демонстративный игнор граждан , как весомой силы , говорит об объединяющем их страхе перед народом, который не хочет быть быдлом...И все эти провокации направлены на то, чтоб заткнуть рот народу, как они сейчас пытаются заткнуть рот Стерненко. Но им не отломится ни то , ни то. Украина - не рашка.
Удивляет в этом деле - а почему молчит Кабинет министров? Почему молчит министр финансов Марченко, которому подчиняется ГФС? Почему молчит Офис Президента? Где же народные депутаты "Слуги народа" - почему не требуют внеочередного заседания по новому факту российского шпионажа и не требуют отстранить Мельника от должности хотя бы на период расследования?
Месяц прошел, почему вы молчите?! Это же государственная измена на высшем уровне, задокументированная!
Снова молчание. Снова Офис Ермака хочет замолчать новый шпионский скандал, который напрямую связан с кадровыми решениями Банковой. Или, как по вагнеровцам, снова скажете, что про эту спецоперацию тоже ничего разглашать нельзя, чтобы не дискредитировать Офис Президента? Так как же вас заставить нести ответственность за эти провалы и новый факт предательства?
Мирными акциями?
https://www.youtube.com/watch?v=jtZTJdaEtJs
Тепер ви зрозуміли чому міністр охорони короновірусу Степанов носить такий дорогий одяг? 😏
Щоби ніхто не зміг в нього переодягнутися! 😂
Затем вы называете собственное государство девушкой легкого поведения.
Затем человека, который нагло прорывал границу вашего государства, вы возвращаете в страну и назначаете «главным реформатором», а на самом деле бездельником на зарплату в 20 тысяч долларов.
Затем вы устраиваете «Праздник», где ходите ногами по государственному флагу и тычете тот флаг, за который бойцы умирали на фронте, в руки плейбоевскому зайчику.
А ПОТОМ ВЫ ОЧЕНЬ УДИВЛЯЕТЕСЬ И ВОЗМУЩАЕТЕСЬ, ЧТО ТАКИЕ ЖЕ ПРОСТЫЕ ПАРНИ ИЗ НАРОДА ПО-ВАРВАРСКИ ОБОШЛИСЬ С ОФИСОМ ПРЕЗИДЕНТА.
Так вы же их этому научили, мальчики.
Вы СИСТЕМНО прививаете простым ребятам из народа неуважение к собственному государству, к его институтам, границам и символов, которые на самом деле должны быть святыми и неприкосновенными