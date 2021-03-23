МВС оприлюднило список тих, кого хоче покарати за події під ОП: Усі провокатори встановлені і будуть відповідати за законом. ВIДЕО

Громадянину, який розбивав вікна в Офісі Президента, вже пред'явлено підозру. Готується ціла низка обґрунтованих підозр, кожна з яких буде підкріплена відеозаписом із зазначенням того, хто, в який момент і що зробив.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації МВС України, про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в ефірі програми "Свобода слова".

"У суботу не пролилася жодна крапля крові, не поламалася ні одна кістка, не розбилася жодна голова. А будівлю Офісу Президента відновлять. Головне, що здоров’я жодної людини не втрачено. Провокатори отримають гідну, жорстку, законну відповідь", - зауважив Антон Геращенко.

За його словами, у організаторів і провокаторів цього мітингу була проста задача - викликати протидію поліції, пролити кров та отримати у відповідь застосування сили зі сторони правоохоронців.

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"Організатори та провокатори запланували проведення акції спеціально пізно ввечері, о 19-й годині, щоб у темряві робити свої брудні справи. Вони очікували побачити оточення поліції. І далі було б наступне - поліцейським кидали б в обличчя фаєри, бризкали б в них балончиками зі сльозогінним газом, били. Далі б слідувала реакція - задіяння законної сили стосовно мітингувальників. У ЗМІ показували б, що Президент знову оточує себе поліцією, огороджуючись від народу. Ми показали громадськості реальне обличчя цих мітингувальників, ким вони є насправді", - зазначив заступник міністра.

Він подякував усім, хто мирно висловлював свої права біля Офісу Президента.

"Ми вітаємо це, але ми категорично не сприймаємо всі ті акти вандалізму та насилля, які були зроблені", - сказав Антон Геращенко.

Пізніше на своїй сторінці в Facebook Геращенко виклав відео, де видно, що мітинг під Офісом Президента 20 березня не був мирною акцією і навіть не планувався бути таким.

Він підкреслив, що організатори акції хотіли, щоб вона перетворилася на масові бійки і сутички з правоохоронцями. Про це свідчать навіть заклики в соціальних мережах, які містили в собі прямі натяки на те, що організатори планують бійки і насильство.

"Доказом того, що мітинг під ОП 20 березня з самого початку планувався не як мирна акція, а як бійка з правоохоронцями "для картинки" для певних телеканалів - на відео", - написав заступник міністра.

"Співробітники поліції діалогу були на акції і закликали купку провокаторів до діалогу. Але їхні спроби були марні... Бо завдання, яке поставили перед собою організатори мітингу, було зовсім інше - насилля та кровопролиття! Чим більше - тим краще! Тому правоохоронці відійшли, для того щоби запобігти масштабному насиллю. Саме завдяки цьому жодний правоохоронець, чи мітингувальник і навіть провокатор не постраждав", - зазначив Геращенко.

Заступник міністра додав, що після події українське суспільство буде мати повне уявлення про те, заради чого організатори мітингу планували його саме в темний час доби з величезною кількістю заздалегідь купленої піротехніки, балончиками з фарбою.

"Організаторам провокації дуже не сподобалась попередня акція, яка була два тижні тому в денний час і пройшла мирно і спокійно.

Їм треба було ховати свої обличчя, для того щоб битися, палити очі правоохоронцям, бризкати їм в обличчя сльозогінний газ, плювати.

Всі ті провокатори, що підпалювали двері, били вікна, закликали до вчинення хуліганських дій - встановлені і будуть відповідати за свої вчинки.

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Правоохоронці вже почали вручати їм процесуальні документи, наслідками яких стане відповідальність. Як кримінальна та адміністративна, так і майнова, за нанесену шкоду народному, державному майну.

Впевнений, що абсолютна більшість тих хто прийшов ввечері 20 березня не поділяють тієї агресії та вандалізму, що сталися, і розуміють що Ваші чисті наміри були нажаль використані купкою маніпуляторів та провокаторів", - резюмував Геращенко.

Зазначимо, що згідно з оприлюдненим заступником голови МВС відео, найближчим часом підозри можуть отримати: Владислав Гранецький-Стафійчук (затриманий); Сергій Філімонов (очільник громадської організації "Гонор"); Вадим Адамов; Роман Ратушний (глава громадської ініціативи "Захистимо Протасів яр"); Олексій Білковський (представник громадської організації "Гонор"); Олег Кабезський (представник громадської організації "Гонор"; Денис Міщенко.

Як повідомлялося, ввечері 20 березня на вулиці Банковій у Києві відбулася акція, приурочена до дня народження активіста Сергія Стерненка. Мітингувальники під час акції розбили скло одних із дверей будівлі, розписали фасад і намагалися підпалити табличку "Президент України".

За даними Нацполіції, за фактом дій учасників акції на Банковій відкрито кримінальну справу, одну людину затримано.

За даними ОПУ, пошкодження будівлі Офісу Президента оцінюються приблизно в 2 млн грн.

В результаті фракція "Слуга народу" заявила, що буде ініціювати проведення позачергового засідання в найкоротші терміни за участю силовиків для прийняття постанови за оцінками вчорашніх подій під Офісом Президента України.