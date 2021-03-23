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Новини Вирок Стерненку
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МВС оприлюднило список тих, кого хоче покарати за події під ОП: Усі провокатори встановлені і будуть відповідати за законом. ВIДЕО

МВС оприлюднило список тих, кого хоче покарати за події під ОП: Усі провокатори встановлені і будуть відповідати за законом. ВIДЕО

Громадянину, який розбивав вікна в Офісі Президента, вже пред'явлено підозру. Готується ціла низка обґрунтованих підозр, кожна з яких буде підкріплена відеозаписом із зазначенням того, хто, в який момент і що зробив.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації МВС України, про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в ефірі програми "Свобода слова".

"У суботу не пролилася жодна крапля крові, не поламалася ні одна кістка, не розбилася жодна голова. А будівлю Офісу Президента відновлять. Головне, що здоров’я жодної людини не втрачено. Провокатори отримають гідну, жорстку, законну відповідь", - зауважив Антон Геращенко.

За його словами, у організаторів і провокаторів цього мітингу була проста задача - викликати протидію поліції, пролити кров та отримати у відповідь застосування сили зі сторони правоохоронців.

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"Організатори та провокатори запланували проведення акції спеціально пізно ввечері, о 19-й годині, щоб у темряві робити свої брудні справи. Вони очікували побачити оточення поліції. І далі було б наступне - поліцейським кидали б в обличчя фаєри, бризкали б в них балончиками зі сльозогінним газом, били. Далі б слідувала реакція - задіяння законної сили стосовно мітингувальників. У ЗМІ показували б, що Президент знову оточує себе поліцією, огороджуючись від народу. Ми показали громадськості реальне обличчя цих мітингувальників, ким вони є насправді", - зазначив заступник міністра.

Він подякував усім, хто мирно висловлював свої права біля Офісу Президента.

"Ми вітаємо це, але ми категорично не сприймаємо всі ті акти вандалізму та насилля, які були зроблені", - сказав Антон Геращенко.

Пізніше на своїй сторінці в Facebook Геращенко виклав відео, де видно, що мітинг під Офісом Президента 20 березня не був мирною акцією і навіть не планувався бути таким.

Він підкреслив, що організатори акції хотіли, щоб вона перетворилася на масові бійки і сутички з правоохоронцями. Про це свідчать навіть заклики в соціальних мережах, які містили в собі прямі натяки на те, що організатори планують бійки і насильство.

МВС оприлюднило список тих, кого хоче покарати за події під ОП: Усі провокатори встановлені і будуть відповідати за законом 01

"Доказом того, що мітинг під ОП 20 березня з самого початку планувався не як мирна акція, а як бійка з правоохоронцями "для картинки" для певних телеканалів - на відео", - написав заступник міністра.

"Співробітники поліції діалогу були на акції і закликали купку провокаторів до діалогу. Але їхні спроби були марні... Бо завдання, яке поставили перед собою організатори мітингу, було зовсім інше - насилля та кровопролиття! Чим більше - тим краще! Тому правоохоронці відійшли, для того щоби запобігти масштабному насиллю. Саме завдяки цьому жодний правоохоронець, чи мітингувальник і навіть провокатор не постраждав", - зазначив Геращенко.

Заступник міністра додав, що після події українське суспільство буде мати повне уявлення про те, заради чого організатори мітингу планували його саме в темний час доби з величезною кількістю заздалегідь купленої піротехніки, балончиками з фарбою.

"Організаторам провокації дуже не сподобалась попередня акція, яка була два тижні тому в денний час і пройшла мирно і спокійно.

Їм треба було ховати свої обличчя, для того щоб битися, палити очі правоохоронцям, бризкати їм в обличчя сльозогінний газ, плювати.

Всі ті провокатори, що підпалювали двері, били вікна, закликали до вчинення хуліганських дій - встановлені і будуть відповідати за свої вчинки.

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Правоохоронці вже почали вручати їм процесуальні документи, наслідками яких стане відповідальність. Як кримінальна та адміністративна, так і майнова, за нанесену шкоду народному, державному майну.

Впевнений, що абсолютна більшість тих хто прийшов ввечері 20 березня не поділяють тієї агресії та вандалізму, що сталися, і розуміють що Ваші чисті наміри були нажаль використані купкою маніпуляторів та провокаторів", - резюмував Геращенко.

Зазначимо, що згідно з оприлюдненим заступником голови МВС відео, найближчим часом підозри можуть отримати: Владислав Гранецький-Стафійчук (затриманий); Сергій Філімонов (очільник громадської організації "Гонор"); Вадим Адамов; Роман Ратушний (глава громадської ініціативи "Захистимо Протасів яр"); Олексій Білковський (представник громадської організації "Гонор"); Олег Кабезський (представник громадської організації "Гонор"; Денис Міщенко.

Як повідомлялося, ввечері 20 березня на вулиці Банковій у Києві відбулася акція, приурочена до дня народження активіста Сергія Стерненка. Мітингувальники під час акції розбили скло одних із дверей будівлі, розписали фасад і намагалися підпалити табличку "Президент України".

За даними Нацполіції, за фактом дій учасників акції на Банковій відкрито кримінальну справу, одну людину затримано.

За даними ОПУ, пошкодження будівлі Офісу Президента оцінюються приблизно в 2 млн грн.

В результаті фракція "Слуга народу" заявила, що буде ініціювати проведення позачергового засідання в найкоротші терміни за участю силовиків для прийняття постанови за оцінками вчорашніх подій під Офісом Президента України.

МВС оприлюднило список тих, кого хоче покарати за події під ОП: Усі провокатори встановлені і будуть відповідати за законом 02

Автор: 

вандалізм (426) Геращенко Антон (935) Офіс Президента (2021)


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Топ коментарі
+64
Каждый, кто нанес ущерб госимуществу во время акции возле Офиса Президента, ответит по закону, - Геращенко - Цензор.НЕТ 5243
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23.03.2021 11:31
+57
А понесут ли ответ те черти из ОПы, которые вот уже два года наносят непоравимый ущерб государству Украина и народу Украины? Геращенко, шо скажешь?
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23.03.2021 11:22
+52
А как насчёт нанесения ущерба государству Украина ? Не ? Нет таких законов , или желания ?
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23.03.2021 11:22
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Мозкова речовина - константа
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23.03.2021 20:58 Відповісти
Хто малював свастику також оперативно вирахували?
Біндорвці?
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23.03.2021 16:39 Відповісти
В Харківській області місцевий житель, побачивши як на вулиці гвалтують його дружину, покремсав гвалтівнику причинне місце. Спас насильника, якому загрожувала смeрть від втрати крові, поліцейський патруль.
Як встановило слідство, того вечора жінка з чоловіком і друзями відпочивала в місцевому кафе. Близько першої години ночі вона одна пішла додому. Але біля самого будинку, до якого від кафе кілька хвилин ходьби, на неї напав невідомий і, використовуючи фізичну силу, почав ґвалтувати. Але в цей час додому повертався і чоловік жертви. Поспішивши на крики про допомогу, він побачив, що хтось гвалтує його дружину і, знявши насильника з жінки, дав волю почуттям.
ТАК МОЖЕТ и отрезать те части тела у политиков и их пособников у тех кто НАСИЛУЕТ СТРАНУ 30 лет... распрода'т е' имущество торгует суверенитетом... тех кто отдал КРІМ и утратил ДОНБАСС?
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24.03.2021 09:13 Відповісти
Правильно.
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23.03.2021 17:06 Відповісти
Шановний Антон Геращенко ви можете як завгодно це сприймати і придумувати нові і нові обвинувачення, ви в цьому профі, але ж ви не хочете розуміти причини, чому такі мітинги відбуваються і якщо будуть смерті, то це буде на совісті вашого президента і вашого міністра бо КОЖНА ЛЮДИНА МАЄ ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУД....КОЖНА!!!!!

P.S...ВИ ПОРОДЖУЄТЕ ТИРАНІЮ ВІД ЯКОЮ ЗАГИНИТЕ САМІ!!!
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23.03.2021 17:12 Відповісти
Антон Геращенко -- українська гнида, чи має ще паспорти...
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23.03.2021 21:30 Відповісти
а что стерненко несправедливо осудили???похитили пітали отняли имущество а теперь их отпустить потому что он АКТИВИСТ???? активисті біли на войне умирали за Родину пока такие деятели как стерненко зарабатывали себе политический и денежный капитал
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24.03.2021 09:16 Відповісти
А в тебе є докази ??? що він взагалі когось викрадав??? Ти хоча б цікавився як цей процес відбувався???? Чувак, що ти взагалі несеш???????
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24.03.2021 10:22 Відповісти
Іще одне, якщо раптом хто забув....МУСАРА ПІДЕР#СИ
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23.03.2021 17:13 Відповісти
тот кто разбивал окна - знал, на что шел. Нужно уметь отвечать за свои поступки. Почему я должен платить за порчу бюджетного имущества?

Мало того - я бы еще послал их лично оттирать намалеванное и стекла вставлять.
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23.03.2021 17:24 Відповісти
Один з організаторів мітингу під ОП виявився прихильник Зеленського який робить їх на замовлення

https://savchuk.live/organizatorom-mityngu-pid-op-vyyavyvsya-pryhylnyk-zelenskogo-yakyj-robyt-yih-na-zamovlennya/ Знайомтесь, один з організаторів мітингу-спектаклю біля ОП "за волю Стерненка" від Зеленського з плясками, графіті, "обсциканням" дверей і салютом.
https://www.facebook.com/chernobaiev/posts/3760149554020491 Користувачі Facebook знайшли одного з організаторів мітинга біля ОП.
Автором оголошення виявився Євген Соляник (Евгений Солянык). Судячи з фото на його сторінці - прихильник президента Зеленського
МВС оприлюднило список тих, кого хоче покарати за події під ОП: Усі провокатори встановлені і будуть відповідати за законом - Цензор.НЕТ 8529
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23.03.2021 19:36 Відповісти
https://prm.ua/natspolitsiia-po-tykhomu-zakryla-kryminalne-provadzhennia-za-faktom-pobyttia-sylovykamy-zhurnalistky-priamoho-hanny-dzoby-pid-muzeiem-honchara/ Нацполіція "по тихому" закрила кримінальне провадження за фактом побиття силовиками журналістки "Прямого" Ганни Дзьоби під музеєм Гончара
https://prm.ua/natspolitsiia-po-tykhomu-zakryla-kryminalne-provadzhennia-za-faktom-pobyttia-sylovykamy-zhurnalistky-priamoho-hanny-dzoby-pid-muzeiem-honchara/
Національна поліція закрила кримінальне провадження щодо побиття журналістки телеканалу "Прямий" Ганни Дзьоби https://prm.ua/dbr-shturmuvalo-muzey-gonchara-video/ під час штурму силовиками Музею Гончара у травні 2020 року. Кримінальне провадження було відкрите на виконання рішення суду за статтею 171 ч.3 Кримінального кодексу України "Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів". Утім, як стало відомо "Прямому", 16 березня 2021 року справу закрили.
Як відомо, 26 травня 2020 року силовики штурмували Музей Івана Гончара у Києві, де відкрилася виставка картин з родинної колекції подружжя Порошенків. Під час штурму силовики перешкоджали законній діяльності журналістів, народних депутатів та адвокатів. Журналістка телеканалу "Прямий" Ганна Дзьоба розповіла, що під час штурму ДБР музею Гончара отримала декілька ударів ліктями у живіт та груди.
"Особисто мене представники ДБР затисли між собою. Я не могла дихати. Під час цього я отримала декілька ударів ліктями у живіт і у груди. Просто мене звідти витягнули мене колеги. Якщо чесно, я зараз розповідаю - і мене просто трусить від самої патовості цієї ситуації. Я за свою кар'єру журналіста такого просто не пам'ятаю", - заявила Дзьоба.
Як повідомив у коментарі каналу "Прямий" адвокат Ігор Головань, представники правоохоронної системи вкотре демонструють подвійні стандарти. За його словами, після акції під Офісом президента на підтримку Сергія Стерненка поліцейське відомство проявляє неабиякий ентузіазм проти учасників суботніх подій, які протестували проти свавілля силовиків та несправедливого судочинства, знову призначає винних і навішує ярлики. Натомість грубі порушення закону проти журналістів, членів українського парламенту та адвокатів, як це було під час штурму Музею Гончара, "спускаються на гальмах", - резюмує Ігор Головань.
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23.03.2021 17:28 Відповісти
Ото ж, якщо б закидали бруківкою, чи розібрали по каменюці ту діру розпусти, яка ганьбить Україну лише своєю присутністю - то не було б соромно, а то за якісь малюнки і шибки тепер покидьки, яким точно місце на нарах, будуть нормальний люд судити.
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23.03.2021 17:36 Відповісти
Помойка зелёная вошла в раж
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23.03.2021 18:24 Відповісти
Жирна тварь антоха убейся и иди нах
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23.03.2021 18:31 Відповісти
Сам я не порохобот ни разу... НО, в общем, в тексте много правильного...Я привожу авторский текст.

Во всем мире полиция, оказывается, может остановить беспорядок у государственных зданий, а наша настолько беспомощна, что "боится провокаций". А зачем тогда она нужна? До вчерашнего дня думал, как раз для того, чтобы профессионально и без крови сдерживать такие провокации.

➡ Кто настоящий организатор вандилизма? По всем признакам - Нацкорпус и его сателлиты. - Кто наиболее вероятный заказчик? Министр внутренних дел.
- На кого рассчитано? На Зеленского и его электорат.
➡ Цель? Их несколько и они на поверхности:
▪️ Маргинализовать антипрезидентские протесты и "повесить" организацию погрома на Порошенко - основного оппонента Зе-власти. Об этом свидетельствует мгновенное выступление Антона Геращенко с соответствующими тезисами и распространение такой версии ТГ-каналами, приближенными к ОПГ. Плюс сегодняшнее выступление Подоляка на канале Мураева.
▪️ Окончательно запугать Зеленского "реваншем Порошенко" на фоне выхода фильма о "вагнеровцах". О связи Ермака с Москвой Зеленскому уже открыто сообщали британцы и американцы, а потому глава ОПГ и Министр внутренних дел начали работать в паре с целью переключения внимания на события, которые сами спровоцировали.
▪️ Отвлечь внимание социума от дела Кузьменко и Антоненко, обвинения которым выглядят все более абсурдными.
▪️ Наполнить информационное пространство второстепенным шумом на фоне провала борьбы с ковидом и экономическими проблемами. ▪ перессорить между собой проукраинские силы.
➡ Учитывая изложенное, вчерашняя акция идеально ложится в канву желаний президентского окружения, а именно - Ермака и Авакова.
➡ На этом фоне не вижу ни одного мотива быть причастным к этому "ЕС" и лично Порошенко. Особенно, с его опытом и стратегическим мышлением. Достаточно вспомнить акцию благодарности сторонников Порошенко перед АПУ в 2019-м, когда не было затоптано ни одной травинки.
➡ Теперь я наглядно понимаю, зачем накануне вчерашнего происшествия был создан Центр противодействия дезинформации. Судя по информационной атаке на ПАП, в том числе для этого.
➡ Война - это мир, свобода - это рабство, незнание - сила. Если бы Джордж Оруэлл еще был жив, он непременно добавил бы: "Зеленский и Ермак - патриоты." Потому черное у них всегда белое, белое - это черное, а о желто-синем думать нет времени. @ Helgi Sharp

ХарактЕрный момент этого материала заключается в том, что все противоборствующие олигархические силы в упор не видят граждан Украины, не видят и считают низакого украинский народ... И это типично для любого разбора...любой стороной... Любую ситуацию они рассматривают исключительно, как борьбу меж собой ..любой народный протест - не иначе, как проплаченную какой-то из олигархических групп титушню... Этот принципиальный и демонстративный игнор граждан , как весомой силы , говорит об объединяющем их страхе перед народом, который не хочет быть быдлом...И все эти провокации направлены на то, чтоб заткнуть рот народу, как они сейчас пытаются заткнуть рот Стерненко. Но им не отломится ни то , ни то. Украина - не рашка.
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23.03.2021 18:42 Відповісти
МВС оприлюднило список тих, кого хоче покарати за події під ОП: Усі провокатори встановлені і будуть відповідати за законом - Цензор.НЕТ 8909
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23.03.2021 19:20 Відповісти
Подоляк виступає на каналі Мураєва? Чому я не здивований? "Свій до свого по своє."
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23.03.2021 19:28 Відповісти
Вчора в Ютубі трохи подивився на наш Перший незалежний. Там рікою ллються такі відверті антиукраїнські помиї, як ніби то не наш, а як мінімум Перший парашинський канал.
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23.03.2021 20:19 Відповісти
Мураев пророссийский агент, намного более антиукраинский чем Медведчук. А канал НАШ выполняет заказы ФСБ и ведет антиукраинскую пропаганду. В ряде случаев они слово в слово повторяют нападки российских политологов. Такого себе даже 112 канал не позволялю Я не призываю к закрытию каналов, но предупреждения и высокие штрафы за вражескую пропаганду и неправдивую информацию должны быть
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24.03.2021 04:53 Відповісти
МВС оприлюднило список тих, кого хоче покарати за події під ОП: Усі провокатори встановлені і будуть відповідати за законом - Цензор.НЕТ 258
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23.03.2021 19:47 Відповісти
Такую энергию и ресурсы да на борьбу с настоящей преступностью.....
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23.03.2021 20:02 Відповісти
"Народне майно"? Антонина, не гневи народ. Твои комсомольские штучки выйдут тебе боком.
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23.03.2021 20:27 Відповісти
Аваков показывает ЗЕ ослу свою необходимость. Но это Украина и всё может измениться один миг. Правда когда это будет?
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23.03.2021 20:41 Відповісти
Жуть какое дело ,сложное ,мирового значения.Менты вместо того чтобы ловить настоящих преступников , гоняют бабок торгующих на остановках, зато левыми сигаретами у нас в Харькове торгуют кругом в открытую, интересно кто их крышует А ? Геращенко может расскажеш народу?
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23.03.2021 20:41 Відповісти
российский шпион - подполковник налоговой милиции, который действовал с санкции главы ГФС Мельника и начальника Оперативного управления Ткаченко.

Удивляет в этом деле - а почему молчит Кабинет министров? Почему молчит министр финансов Марченко, которому подчиняется ГФС? Почему молчит Офис Президента? Где же народные депутаты "Слуги народа" - почему не требуют внеочередного заседания по новому факту российского шпионажа и не требуют отстранить Мельника от должности хотя бы на период расследования?
Месяц прошел, почему вы молчите?! Это же государственная измена на высшем уровне, задокументированная!
Снова молчание. Снова Офис Ермака хочет замолчать новый шпионский скандал, который напрямую связан с кадровыми решениями Банковой. Или, как по вагнеровцам, снова скажете, что про эту спецоперацию тоже ничего разглашать нельзя, чтобы не дискредитировать Офис Президента? Так как же вас заставить нести ответственность за эти провалы и новый факт предательства?
Мирными акциями?
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23.03.2021 21:24 Відповісти
Законом предусмотрено работа полиции по профилактике,недопущения и раскрытия преступлений.Здесь както все на оборот, сначала профилактики 0, допустили ( нарушили Закон о Полиции ) теперь якобы раскрывают. Куда смотрит ВБ ну и наверно другие компетентные службы.
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23.03.2021 21:43 Відповісти
По логике Геращенко - Крым отдали,что бы не пролилась и капля украинской крови.
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24.03.2021 10:38 Відповісти
геращинка один из главный провокатор в стране, и сидеть ему и сидеть.
https://www.youtube.com/watch?v=jtZTJdaEtJs
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23.03.2021 22:01 Відповісти
Эти умеют только протестующих задерживать и сажать а тех которые сдали територию Украины и перешли на сторону врага - 7 лет в розыске и до бесконечности...МВД расформировать и разогнать.
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23.03.2021 23:47 Відповісти
Антон Геращенко сказав, що деяких учасників акції під ОПою ідентифікували за одягом та на підставі цього вручили підозри.
Тепер ви зрозуміли чому міністр охорони короновірусу Степанов носить такий дорогий одяг? 😏
Щоби ніхто не зміг в нього переодягнутися! 😂
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24.03.2021 00:52 Відповісти
Друзья! Есть документальная видеосъемка техъ кто устраивал бесчинства, есть задержания хулиганов. Тут как говорится "Без комментариев!
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24.03.2021 04:39 Відповісти
Нужно запретить ношение балаклав, кроме тех кому положено по закону. Хотя и в этом случае неоднозначно. Ношение балаклав должно быть поводом для задержания и уголовного преследования
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24.03.2021 04:43 Відповісти
ОП и руководство МВД давно уже надо было посадить за решетку за антиукраинскую деятельность.
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24.03.2021 08:19 Відповісти
Я думаю, что спецоперация на Банковой имеет целью обезглавить молодежные протестные проукраинские силы в преддверии скандала, который неминуемо разразится после транссляции расследования Беллингкет по Вагнергейту. Зачищаются потенциальные парасюки. Кстати, среди них и Стерненко. Когда схлынет волна, я думаю, что всех отпустят.
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24.03.2021 09:24 Відповісти
зеленский мусорская гнида
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24.03.2021 09:47 Відповісти
бешенных псов лечить не удастся, потому, что бешенство не лечится - бешенных псов надо пристреливать - иначе государство не состоится...
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24.03.2021 10:08 Відповісти
"Все провокаторы установлены и будут отвечать по закону." - того провокатора, который был на крыше, тоже установили?
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24.03.2021 10:58 Відповісти
СНАЧАЛА ВЫ СНИМАЕТЕ ВЕСЕЛОЕ КИНО, ГДЕ «ПРОСТОЙ ПАРЕНЬ ИЗ НАРОДА» РАССТРЕЛИВАЕТ ПАРЛАМЕНТ
Затем вы называете собственное государство девушкой легкого поведения.


Затем человека, который нагло прорывал границу вашего государства, вы возвращаете в страну и назначаете «главным реформатором», а на самом деле бездельником на зарплату в 20 тысяч долларов.


Затем вы устраиваете «Праздник», где ходите ногами по государственному флагу и тычете тот флаг, за который бойцы умирали на фронте, в руки плейбоевскому зайчику.

А ПОТОМ ВЫ ОЧЕНЬ УДИВЛЯЕТЕСЬ И ВОЗМУЩАЕТЕСЬ, ЧТО ТАКИЕ ЖЕ ПРОСТЫЕ ПАРНИ ИЗ НАРОДА ПО-ВАРВАРСКИ ОБОШЛИСЬ С ОФИСОМ ПРЕЗИДЕНТА.

Так вы же их этому научили, мальчики.
Вы СИСТЕМНО прививаете простым ребятам из народа неуважение к собственному государству, к его институтам, границам и символов, которые на самом деле должны быть святыми и неприкосновенными
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24.03.2021 11:31 Відповісти
как то жиденько антонине намазали на тарелку - язык бесконечно соскальзывает в поисках съестного и нет пользы мамоне. или то совпадение и провокаторы неуважительно наплевали ?
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24.03.2021 12:04 Відповісти
Аваков показав Зе не на пальцях, а на дії нацсук, підсиленими переодітими поліцейськими, ну і звичайно зівак, яких закривають, що буде, якщо він надумає його зняти, чи перечити бізнесу.
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24.03.2021 12:22 Відповісти
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