Правоохоронці оголосили про підозру лідерові руху "Гонор" Філімонову за статтею "хуліганство" через події під Офісом президента, - Нацполіція (оновлено)
Одному з організаторів акції біля Офісу Президента України оголошено підозру.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікації Нацполіції.
"Дії осіб, які порушували громадський порядок, кваліфіковані як хуліганство. Правоохоронці продовжують збір доказів протиправної поведінки інших учасників для притягнення їх до відповідальності", - наголошують у повідомленні.
"Сьогодні, 23 березня, слідчі столичної поліції за погодженням із процесуальними керівниками (прокурорами) оголосили про підозру одному з організаторів акції біля Офісу Президента України, що відбулася 20 березня", - зазначили в Нацполіції.
Правоохоронці також нагадують, що за даним фактом розслідується кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Раніше підозру оголошено уродженцю Вінницької області, який під час акції побив вікна в дверях адміністративної будівлі.
Активіст Сергій Філімонов повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук, що підозру правоохоронці вручили саме йому. За його словами, йдеться про підозру за статтею 296, ч.4 (хуліганство).
Також він уточнив, що підозру йому було вручено без присутності адвоката.
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Радикализация протестов при глухоте власти - естественное явление.
Так что мимо.
В том что субботняя акция до событий возле ОП имела такой же вид или в том, что радикализация протестов является естественной реакцией на глухоту власти?
Стрим я тоже смотрел.
О чем можно вообще говорить, если на соорганизаторов акции ты сам не в состоянии положиться и заявляешь о них, как о возможных аваковских псах. Это по простому называется стадо тупых баранов без мозгов, а не отряд соратников. Дальше можешь и не отвечать.....
Объяснишь назначение этого? Сильно похоже на фото протестов сверху.?
Ещё раз:
В чём заключается моё враньё?
В том что субботняя акция до событий возле ОП имела такой же вид как на твоих фото или в том, что радикализация протестов является естественной реакцией на глухоту власти?
Ещё раз:
В чём враньё?
В том что субботняя акция до событий возле ОП имела такой же вид или в том, что радикализация протестов является естественной реакцией на глухоту власти?
Достал ты уже со своей ответственностью. Каждый отвечает прежде всего за себя. Ни один человек не может быть уверенным в тысячах людей, пришедших на организованную им акцию! Враньё, да?
Ни один человек не может отвечать за поведение тысяч пришедших на акцию.
Глухота и беспредел власти, естественным образом радикализирует протесты.
Твои летние фотки только лишний раз это подтверждают.
Зачастую люди сами организовываются.
Повторюсь, я тоже имел неосторожность сфоткатся с человеком, чьё совместное с другим человеком фото, фигурирует в нелицеприятном для Украины расследовании беллинг Кэт.
Подавляющее большинство украинских правых перефоткалиссь друг с другом на разных совместных трусах.
У бошинства людей, пришедших на акцию, была цель просто выразить протест в независимости кто и какой сюрприз там анасировал. Для тебя они конечно "без мозгов"...
Маляр, что-то анонсировал?
Так еще раз -- Филя, Маляр, Ковжун и Хирург -- это кто? Соорганизаторы акции или просто рядом стояли? И кто-же тогда накануне всех созывал и обещал "сюрприз" в ФБ Стрненка? Само написалось, наверное?
И да, салют мне понравился!
Теперь каким боком тут Маляр?
Просвети меня неразумного. Прошу уже в который раз.
Так досконально фейсбуки как ты я не изучаю. Ну вот докажи мне теперь, что они все работают на Авакова и у каждого была своя роль. То, что их использовали я не сомневаюсь.
И это ты у нас типа активный националист и участник ультраправого движения, даже участвовавший в реале. Тож не нужно теперь так тупо переводить стрелки. Это не я, а именно ты должен знать такие личности, как Строкань-Хирург или Ковжун и всю их историю, если изволишь называть себя активным ультраправым, владеющим темой. А я пока слышу только детский лепет про организаторов, про "это не его, ему подсунули", "его использовали", "это не они", "они не знали", "их использовали", "не знаю, может они аваковские псы", "не в ком нельзя быть уверенным", "вы все врете" и т.д. и т.п.
Так вот повторюсь. Все это, если подитожить, по простому называется стадо тупых баранов без мозгов, а не отряд соратников. Дальше в реале можешь и не отвечать, мне уже абсолютно все понятно..
Оставь эти высокопарные эпитеты. Я себя никем не называю, тем более активным. Максимум неравнодушный, способный при возможности вийти и поддержать какой-нибудь проукраинский антиватный движ. Имею знакомых в тех кругах.
Не отрицаю, люди там зачастую специфические но других неравнодушных, способных на активные в Украине просто нет. Все "умные" как правило, способны только на обсералово в интернете...
(Wikipedia)
Я просто зараз намагаюся осягнути цей пи...ць...
"Патріоти" так воювали проти портнова, що привели русню, яка попалила герб і насцяла на двері в них на очах... а вони не те, що ні.уя не зрозуміли, і не відмудохали його прямо там... а ще й вигадують пояснення, чому це правильно.
Усе типово .... під шумок, зараз почнуть хапати будь-кого у кому бачать загрозу для зелькі і його секс-оточення .... Знімають узори з ху""ла і лукашки-таракашки .....
Згадка про ОП - викликає огиду і блювотний рефлекс ....
P.S...і знову ж таки може хтось забув...:
МУСАРА - ПІДАР#CИ
АВАКОВ - ЛОХ
ЗЕЛЕНСЬКИЙ - ЛОХ
Вихід з цієї ситуації, щоб твоїх людей не затримували, давно відомий. Ставити намети на майдані та організовувати озброєну самооборону, звідти не затримають.
Пам'ятаєш наметове містечко Саакашвілі ? Чому з ним возились так довго, тому що там були озброєні люди, пакет із двом десятками гранат, який Семенченко виносим з табору, навіть на фото попав. Можна тільки уявити який арсенал у них був ще.
Коли ти створюєш наметове містечко то ти можеш там зберігати що завгодно, від помп до автоматичної зброї та гранат. І з цим будуть рахуватись.
короче мусора начали охеревать последнее время, давно булыжник в голову не летал
"Дивись які спритні у нас МУСАРА стали....Всіх не пересадите виродки...
P.S...і знову ж таки може хтось забув...:
МУСАРА - ПІДАР#CИ