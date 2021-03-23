Правоохоронці оголосили про підозру лідерові руху "Гонор" Філімонову за статтею "хуліганство" через події під Офісом президента, - Нацполіція (оновлено)

Одному з організаторів акції біля Офісу Президента України оголошено підозру.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікації Нацполіції.

"Дії осіб, які порушували громадський порядок, кваліфіковані як хуліганство. Правоохоронці продовжують збір доказів протиправної поведінки інших учасників для притягнення їх до відповідальності", - наголошують у повідомленні.

"Сьогодні, 23 березня, слідчі столичної поліції за погодженням із процесуальними керівниками (прокурорами) оголосили про підозру одному з організаторів акції біля Офісу Президента України, що відбулася 20 березня", - зазначили в Нацполіції.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Головні новини 22 березня: прихильники Стерненка обіцяють нові акції, МВС - нові підозри

Правоохоронці також нагадують, що за даним фактом розслідується кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Раніше підозру оголошено уродженцю Вінницької області, який під час акції побив вікна в дверях адміністративної будівлі.

Активіст Сергій Філімонов повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук, що підозру правоохоронці вручили саме йому. За його словами, йдеться про підозру за статтею 296, ч.4 (хуліганство).

Також він уточнив, що підозру йому було вручено без присутності адвоката.