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Правоохоронці оголосили про підозру лідерові руху "Гонор" Філімонову за статтею "хуліганство" через події під Офісом президента, - Нацполіція (оновлено)

Правоохоронці оголосили про підозру лідерові руху

Одному з організаторів акції біля Офісу Президента України оголошено підозру.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікації Нацполіції.

"Дії осіб, які порушували громадський порядок, кваліфіковані як хуліганство. Правоохоронці продовжують збір доказів протиправної поведінки інших учасників для притягнення їх до відповідальності", - наголошують у повідомленні.

"Сьогодні, 23 березня, слідчі столичної поліції за погодженням із процесуальними керівниками (прокурорами) оголосили про підозру одному з організаторів акції біля Офісу Президента України, що відбулася 20 березня", - зазначили в Нацполіції.

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Правоохоронці також нагадують, що за даним фактом розслідується кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Раніше підозру оголошено уродженцю Вінницької області, який під час акції побив вікна в дверях адміністративної будівлі.

Активіст Сергій Філімонов повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук, що підозру правоохоронці вручили саме йому. За його словами, йдеться про підозру за статтею 296, ч.4 (хуліганство).

Правоохоронці оголосили про підозру лідерові руху Гонор Філімонову за статтею хуліганство через події під Офісом президента, - Нацполіція (оновлено) 01

Також він уточнив, що підозру йому було вручено без присутності адвоката.

Нацполіція (15163) протест (2397) Офіс Президента (2021)


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Топ коментарі
+20
Повторю снова. Прошедшие дни только доказали истинность этих мыслей .
Все согласно сценария. И граффити, и битые стекла и все Ок. Все забыли про
1. Вакцину
2. Тарифы
3. Рифа в тюрьме
4. Локдаун
5. Вагнеровцев
6. Разоблачения Лероса
7. Смерти защитников на фронте
8. Рост цен на все и прочее, прочее, прочее...
....
(список сильно большой, добавляйте сами...)

И результат -- Все обсуждают только это тупое шоу от режиссеров квартала.
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23.03.2021 11:46
+18
Не тому дали підозру )))
Одному з організаторів акції біля Офісу Президента оголошено підозру, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2820
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23.03.2021 11:43
+17
Прозевали визитку

Правоохоронці оголосили про підозру одному з організаторів акції протесту під Офісом президента, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9055
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23.03.2021 11:48
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Также смотрелась и субботняя акция до событий возле ОП.
Радикализация протестов при глухоте власти - естественное явление.
Так что мимо.
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25.03.2021 12:16 Відповісти
Врешь. Я смотрел и стрим и фото. Вот так организовывают нормальные и ответственные люди.

Правоохоронці оголосили про підозру лідерові руху "Гонор" Філімонову за статтею "хуліганство" через події під Офісом президента, - Нацполіція (оновлено) - Цензор.НЕТ 1581
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25.03.2021 12:30 Відповісти
В чём враньё?
В том что субботняя акция до событий возле ОП имела такой же вид или в том, что радикализация протестов является естественной реакцией на глухоту власти?
Стрим я тоже смотрел.
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25.03.2021 12:40 Відповісти
Я все уже несколько раз обосновал выше и разжевал. Не дошло -- повторять не буду, нет смысла, посмотришь сам.
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25.03.2021 12:49 Відповісти
Я тебе во враньё не обвинял. Конкретно можешь выбрать из двух вариантов где она?
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25.03.2021 13:10 Відповісти
Да неужели? Ладно. Повторю. Записывай. ..... Все эти высокопарные слова никогда не скроют в реальности бездарную организацию, планирование, проведение и подбор людей. И в сухом остатке абсолютно просранный таким проведением результат, заявленный организаторами. Не говоря уже о сыгравших на руку властям демонизации протестного движения и переключении внимания. И теперь в СИЗО с высокой вероятностью появится еще, как минимум, один ветеран.

О чем можно вообще говорить, если на соорганизаторов акции ты сам не в состоянии положиться и заявляешь о них, как о возможных аваковских псах. Это по простому называется стадо тупых баранов без мозгов, а не отряд соратников. Дальше можешь и не отвечать.....

Объяснишь назначение этого? Сильно похоже на фото протестов сверху.?

Правоохоронці оголосили про підозру лідерові руху "Гонор" Філімонову за статтею "хуліганство" через події під Офісом президента, - Нацполіція (оновлено) - Цензор.НЕТ 4634
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25.03.2021 13:27 Відповісти
Я это уже разжёвывал и я сейчас не об этом!
Ещё раз:
В чём заключается моё враньё?
В том что субботняя акция до событий возле ОП имела такой же вид как на твоих фото или в том, что радикализация протестов является естественной реакцией на глухоту власти?
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25.03.2021 13:38 Відповісти
Да неужели? Сравним еще раз? Или не видно разницы?

Правоохоронці оголосили про підозру лідерові руху "Гонор" Філімонову за статтею "хуліганство" через події під Офісом президента, - Нацполіція (оновлено) - Цензор.НЕТ 90
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25.03.2021 13:45 Відповісти
Тупо врешь в том, что я говняю всех и вся. Это раз. В том, что это одинаковые акции. Акция начинается и акция заканчивается. И до задницы как она начиналась, если ее закончили по дебильному. И ответственность за это несут именно организаторы Это два. Достаточно? Я достаточно внятно объяснил?
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25.03.2021 13:53 Відповісти
Ты опять петляешь пытаясь навязать свою хуцпу!
Ещё раз:
В чём враньё?
В том что субботняя акция до событий возле ОП имела такой же вид или в том, что радикализация протестов является естественной реакцией на глухоту власти?
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25.03.2021 13:58 Відповісти
Нету никакой естественной реакции. От слова совсем. Есть или наличие или отсутствие мозгов. А есть тупость организаторов акции. Организаторы несут ответственность за проведение акции и людей от начала и до самого конца. Особенно учитывая что менты не вмешивались от слова совсем. Еще раз -- Объяснишь назначение этого?

Правоохоронці оголосили про підозру лідерові руху "Гонор" Філімонову за статтею "хуліганство" через події під Офісом президента, - Нацполіція (оновлено) - Цензор.НЕТ 1923
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25.03.2021 14:23 Відповісти
Ну да, к твоей жене будут приставать а ты естественно будешь только словом молвоть, невзирая на то, что на тебя ноль реакции. ))
Достал ты уже со своей ответственностью. Каждый отвечает прежде всего за себя. Ни один человек не может быть уверенным в тысячах людей, пришедших на организованную им акцию! Враньё, да?
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25.03.2021 14:34 Відповісти
Вранье. Ментов там не было от слова совсем. И никто не мешал организаторам поддерживать порядок, как и делали все нормальные до этого. Фотки выше. И намного-намного больше людей выводили, и не раз, и все было Ок. Не хватает мозгов и умения -- или не берись или попроси умеющих. А не спихивай собственную ответственность на других. Каждый сам за себя -- это только в стае или в стаде тупых баранов, а не среди соратников и побратимов. Я об этом уже писал и не раз. Чем теперь недоволен если сам только подтверждаешь? И одни из организаторов вашей акции на моих фотках. Ты опять-же сам их назвал возможными аваковскими псами. Так чем теперь недоволен, когда тебе это прямо говорят.? Ты или крестик сними или трусы одень.
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25.03.2021 15:27 Відповісти
Ты с упорством Осла, продолжаешь на чёрное говорить белое. Это как раз характеризует ТВОИ мозги!
Ни один человек не может отвечать за поведение тысяч пришедших на акцию.
Глухота и беспредел власти, естественным образом радикализирует протесты.
Твои летние фотки только лишний раз это подтверждают.
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25.03.2021 16:02 Відповісти
Врешь. Для этого и называются организаторами, чтобы именно организовывать. А не собрать стадо людей. И нести ответственность за свою работу. И всегда есть отвечающие за безопасность людей и за работу с особо невменяемыми. Это у нормальных. И ничего нормального и естественного в дебильном поведении нет. Это только вопрос наличия мозгов и не более. Если вы собираетесь как неуправляемое стадо или стая -- это только ваши проблемы. А если еще и при этом не доверяете собственным организаторам -- тут даже нечего с сказать. Клиника.
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25.03.2021 17:03 Відповісти
Та тебе хоть божья роса! Зебилы отдыхают... Людей прежде всего объединяет желание выразить протест в связи с конкретным беспределом власти а не организаторы.
Зачастую люди сами организовываются.
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25.03.2021 18:48 Відповісти
Да-да-да. Я очень верю в сказки. И это же я херней страдал в ту субботу? Так Филя, Маляр, Ковжун и Хирург -- это кто? Соорганизаторы акции или просто рядом стояли? И кто-же тогда накануне всех созывал и обещал "сюрприз" в ФБ Стрненка? Само написалось, наверное?
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25.03.2021 19:22 Відповісти
В сказки ты не веришь, ты их для себя придумываешь и пытаешься навязывать другим.
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25.03.2021 19:35 Відповісти
Да неужели. Так еще раз -- Филя, Маляр, Ковжун и Хирург -- это кто? Соорганизаторы акции или просто рядом стояли? И кто-же тогда накануне всех созывал и обещал "сюрприз" в ФБ Стрненка? Само написалось, наверное?
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25.03.2021 19:42 Відповісти
В этом и заключается твоя фантазия оторванная от реальности.
Повторюсь, я тоже имел неосторожность сфоткатся с человеком, чьё совместное с другим человеком фото, фигурирует в нелицеприятном для Украины расследовании беллинг Кэт.
Подавляющее большинство украинских правых перефоткалиссь друг с другом на разных совместных трусах.
У бошинства людей, пришедших на акцию, была цель просто выразить протест в независимости кто и какой сюрприз там анасировал. Для тебя они конечно "без мозгов"...
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25.03.2021 20:39 Відповісти
Еще раз -- Филя, Маляр, Ковжун и Хирург -- это кто? Соорганизаторы акции или просто рядом стояли? И кто-же тогда накануне всех созывал и обещал "сюрприз" в ФБ Стрненка? Само написалось, наверное? Конкретно скажешь по персонам или так и будешь трусливо петлять?
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25.03.2021 21:50 Відповісти
Трое последних на странице Сергея, что обещали? Просвети на счёт двух последних.
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25.03.2021 22:15 Відповісти
Отвечать вопросом на вопрос -- слишком тупое петляние. Так еще раз -- Филя, Маляр, Ковжун и Хирург -- это кто? Соорганизаторы акции или просто рядом стояли? И кто-же тогда накануне всех созывал и обещал "сюрприз" в ФБ Стрненка? Само написалось, наверное? Конкретно скажешь по персонам или так и будешь трусливо петлять?
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25.03.2021 22:17 Відповісти
Ну так объясни, кто они? Конкретные скрины и фото приветствуются. Ты ж смотрю эксперт в этих связях... Двух последних я вообще не знаю...
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25.03.2021 22:30 Відповісти
Хороший националист, однако. Посмотри тогда в гугле если своих соратников не знаешь. Хирурга отправили на домашний за последние события под ОП. Ковжун на очереди.
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25.03.2021 22:39 Відповісти
Ты что-то путаешь. Отправили на домашний пока только Филю и Сорда. Ну а теперь покажи мне их совместные фотки с окружением Авакова? И конкретные скрины, кто, что анонсировал.
Маляр, что-то анонсировал?
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25.03.2021 23:05 Відповісти
И кто из нас типа националист и рассказывает тут о соратниках и неравнодушных? Да, батенька, однако. Почитай как нибудь за что вчера судили Евгения Строканя-Хирурга. И что ему присудили. Еще одна очень-очень занятная личность в ваших рядах.

Так еще раз -- Филя, Маляр, Ковжун и Хирург -- это кто? Соорганизаторы акции или просто рядом стояли? И кто-же тогда накануне всех созывал и обещал "сюрприз" в ФБ Стрненка? Само написалось, наверное?

Правоохоронці оголосили про підозру лідерові руху "Гонор" Філімонову за статтею "хуліганство" через події під Офісом президента, - Нацполіція (оновлено) - Цензор.НЕТ 1320
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25.03.2021 23:59 Відповісти
Палить фаеры обычное дело на подобных акциях? Как этот скрин должен привести в ужас "имеющих мозги"?
И да, салют мне понравился!
Теперь каким боком тут Маляр?
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26.03.2021 05:06 Відповісти
Ну так "сюрприз" указан уже после "немного попалим". Отдельно указан. Выделено. А чего, "сюрприз" удался на все 1000%? Весь мир увидел. Так ты уже о соратнике Хирурге все прочитал? Так тогда еще раз -- Филя, Маляр, Ковжун и Хирург -- это кто? Соорганизаторы акции или просто рядом стояли? И кто-же тогда накануне всех созывал и обещал "сюрприз" в ФБ Стрненка? Само написалось, наверное?
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26.03.2021 10:57 Відповісти
Ну ты то точно знаешь кто. Я в степени твоей диванной акридитаци не сомневаюсь.
Просвети меня неразумного. Прошу уже в который раз.
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26.03.2021 11:58 Відповісти
Меня в последнее время терзают смутные сомнения. Тело, которое позиционирует себя активным националистом и соратником Стерненка, не знает таких лидеров местных националистов как Ковжун или как небезызвестный Хирург. Хотя более скандальную личность в рядах ультраправых еще нужно поискать. Не владеет информацией о сообщениях в ФБ Стерненка и кто его ведет пока тот сидит. Хотя рассказывает что знает практически все. Не владеет важной информацией о организаторах и проведении акции 20.03. И о судимых после нее. Пытается петлять, съезжать с темы и отвечать вопросом на вопрос. И т.д. и т.п. Уважаемый, а вы вообще кто на самом деле? И сколько же вам лет? А то интересная картина маслом выходит если посмотреть внимательно.
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26.03.2021 18:12 Відповісти
Ну так давай диванный эксперт просвети, кто конкретно ведёт его ФБ для начала. Желательно их конкретные заявы по этому. Я имел опыт пообщаться в этих кругах в реале и даже поучаствовать в совместных акциях летом 14-15-16 года. Потом только на концертах разных, естественно летом в отпуске...
Так досконально фейсбуки как ты я не изучаю. Ну вот докажи мне теперь, что они все работают на Авакова и у каждого была своя роль. То, что их использовали я не сомневаюсь.
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26.03.2021 21:16 Відповісти
Нет боец. Это я тут никто и зовут меня никак. И я не собираюсь здесь ничего доказывать тому, кто не хочет слышать. И рассказывает мне сказки про бедных мальчиков, которых использовали. Пользуются так только тупыми идиотами без мозгов. И не понятно кто еще страшнее -- откровенный враг или такой вот идиот в твоих рядах.

И это ты у нас типа активный националист и участник ультраправого движения, даже участвовавший в реале. Тож не нужно теперь так тупо переводить стрелки. Это не я, а именно ты должен знать такие личности, как Строкань-Хирург или Ковжун и всю их историю, если изволишь называть себя активным ультраправым, владеющим темой. А я пока слышу только детский лепет про организаторов, про "это не его, ему подсунули", "его использовали", "это не они", "они не знали", "их использовали", "не знаю, может они аваковские псы", "не в ком нельзя быть уверенным", "вы все врете" и т.д. и т.п.

Так вот повторюсь. Все это, если подитожить, по простому называется стадо тупых баранов без мозгов, а не отряд соратников. Дальше в реале можешь и не отвечать, мне уже абсолютно все понятно..
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27.03.2021 19:07 Відповісти
Ответь для начала кто ведёт ФБ Стерненко?
Оставь эти высокопарные эпитеты. Я себя никем не называю, тем более активным. Максимум неравнодушный, способный при возможности вийти и поддержать какой-нибудь проукраинский антиватный движ. Имею знакомых в тех кругах.
Не отрицаю, люди там зачастую специфические но других неравнодушных, способных на активные в Украине просто нет. Все "умные" как правило, способны только на обсералово в интернете...
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27.03.2021 19:55 Відповісти
Цей ветеран сам дієздатний і дорослий, знав, що робив, і сам брав на себе відповідальність за свої дії. Жоден організатор не бере на себе відповідальності за дії виконавця, якщо він переходить межу.
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23.03.2021 20:53 Відповісти
Организаторы отвечают за порядок. Когда собирается большая масса людей обязательно должны быть люди, уполномоченные следить за порядком. Всегда есть неадекваты, неуравновешенные или просто провокаторы. И кто-то должен за этим следить.
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23.03.2021 23:09 Відповісти
Как же вы упомянули эти имена, если все забыли? И зачем вы их упоминаете если кроме вас якобы их никто не помнит?
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23.03.2021 13:03 Відповісти
Потому что я упоминаю их постоянно. И не забываю никогда. И говорю об этом практически постоянно, чтобы не забывали о главном. А где это сейчас в повестке новостей того-же Цензора?
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23.03.2021 13:06 Відповісти
А что там за новости? Если что темы дня в вверху пишуться и там как раз и нет той темы к которой мы пишем комментарии.
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23.03.2021 13:13 Відповісти
Не нужно врать. Эти темы практически постоянно освещались Бутусовым и журналистами Цензора. И висели в ленте. Каждый день одна из важных тем была в тренде. Теперь всем не до этого, третий день все заняты обсуждением фаерного шоу и его последствий. На важные темы и аналитику нет времени и человеческого ресурса. И даже если кто-то их случайно и поднимает, они тут-же теряются в общем инфошуме обсуждения этого квартального шоу.
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23.03.2021 13:24 Відповісти
Что врать? Вы приведите факт этого? Пока врёте только вы не смотря на очевидное. Темы дня озвучьте если где то там враньё.
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23.03.2021 13:27 Відповісти
До этого в темах дня на Цензоре всегда присутствовала одна из важных тем. Всегда. Или в авторских колонках. Сейчас все главные новости третий день о шоу и его последствиях. Что сгорело, что разбили, за сколько и кто отмоет, кто виноват и кого обвинят, и т.д. Это обычная тупая информационная технология по подмене акцентов. И очень жаль, что некоторые "патриоты" повелись в субботу на этот сценарий власти.
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23.03.2021 13:59 Відповісти
Что вы считаете не важным? Посадку Стерненко как считают незаконную, а ещё не посадку Антоненко важная тема? Что там ещё не важно: Татаров, Медвечук? Или все так то что людей незаконно сажают и за протесты против этого тоже сажают, а преступников не сажают, что законности как не было так и нет это важно или нет по вашему? Что у вас важно только ваши желания?
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23.03.2021 14:14 Відповісти
Покажите мне где сейчас новости о незаконной посадке Рифа? Или где новости о "вагнергейте"? Или где пламенные новости о трех погибших на фронте из-за отсутствия контрснайперской работы? Или где обсуждение коррупции Зели в пленках Лероса? Полностью проваленной вакцинации? И тд.... Где все это за последние 3 дня?
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23.03.2021 14:22 Відповісти
Все перед вами. Только вы видеть этого не хочете и все хотите как и Геращенко о стенке разрисованный говорить. А что за новости скрывают о ванеигейте? Даже как то заинтриговало что там нового?
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23.03.2021 16:00 Відповісти
Где перед? Т.е. говорить и обсуждать кроме шоу сейчас нечего?
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23.03.2021 16:04 Відповісти
А можете без маразма? Почитайте ленту новостей, о Антоненко там точно есть новость. И вы как то опять пропустили что за новости о вагнергейте о которых вы постоянно пишите, а цензор якобы нет?
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23.03.2021 16:17 Відповісти
А я и без маразма. Я о том, чтобы те, кто организовывает акции думали головой и несли ответственность за порядок и проведение. А не подыгрывали по тупости власти в сценарии отвлечения внимания.
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23.03.2021 16:31 Відповісти
Ну да без маразма. К новости о Антоненко отнеслись с безразличием ни одного вашего комментария, за то тут, как и Геращенко поливает грязью протест против беззакония. Так что лжец вы, вам все равно о чем пишут, вы только один этот тезис с Геращенко пропихуете о якобы беспорядках.
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23.03.2021 16:59 Відповісти
Ну да, это я накинулся на один свой пост. Или не я?
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23.03.2021 17:05 Відповісти
Что то не понял вашу мысль. Можете подробней, а то как то не в тему.
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23.03.2021 18:18 Відповісти
Логіка порохоботів дуже проста - чмирять те, що не змогли очолити
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23.03.2021 12:36 Відповісти
Правоохоронці оголосили про підозру лідерові руху "Гонор" Філімонову за статтею "хуліганство" через події під Офісом президента, - Нацполіція (оновлено) - Цензор.НЕТ 6244
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23.03.2021 12:59 Відповісти
Неужели прозревать начали? А то после переживаний страны о великой битве баночками с мочей казалось что такое очевидное никогда из за этих баночек не увидеть.
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23.03.2021 13:17 Відповісти
Не "все обсуждают", а мусора и АП. Ну еще проплаченые сми типа хробацкого раздувают хуцпу на ровном месте.
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23.03.2021 13:39 Відповісти
Неужели авакову ? Или геращенко ? Быстро разобрались кто это затеял...
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23.03.2021 11:48 Відповісти
"Провока́ція (лат. provocatio) - дія або низка дій, які мають на меті викликати реакцію тих, кого провокують. Як правило, проводяться, з метою штучного створення складних обставин або негативних наслідків для тих, кого провокують. Суб'єкт, що здійснює провокації, називається провокатором."
(Wikipedia)
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23.03.2021 11:50 Відповісти
https://twitter.com/Joker__UA Joker_3rd_attempt

Я просто зараз намагаюся осягнути цей пи...ць...
"Патріоти" так воювали проти портнова, що привели русню, яка попалила герб і насцяла на двері в них на очах... а вони не те, що ні.уя не зрозуміли, і не відмудохали його прямо там... а ще й вигадують пояснення, чому це правильно.
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23.03.2021 11:51 Відповісти
Ну чим тобі не мордер?
Усе типово .... під шумок, зараз почнуть хапати будь-кого у кому бачать загрозу для зелькі і його секс-оточення .... Знімають узори з ху""ла і лукашки-таракашки .....
Згадка про ОП - викликає огиду і блювотний рефлекс ....
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23.03.2021 12:10 Відповісти
У нас хулиганство, в штатах в терроризме обвинили...
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23.03.2021 12:10 Відповісти
Не порівнюй х ... з пальцем !
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23.03.2021 12:38 Відповісти
Ну не получилось у вас,кривомозгих,выдать Шапитолий за Капитолий,успокойся уже
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23.03.2021 13:04 Відповісти
ПРовокаторы вручают подозрения спровоцированным... Смешные и убогие...
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23.03.2021 12:41 Відповісти
Дивись які спритні у нас МУСАРА стали....Всіх не пересадите виродки...

P.S...і знову ж таки може хтось забув...:
МУСАРА - ПІДАР#CИ
АВАКОВ - ЛОХ
ЗЕЛЕНСЬКИЙ - ЛОХ
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23.03.2021 12:50 Відповісти
Як все просто у державі , де керують відверті вороги і живуть відверті дурні!!! Злили вагнерівців... трошки побубніли...!!! Гинуть хлопці на фронті.... навіть вже не бубнять!!! Суди відверто працюють на ворога.... ну яка різниця!!! Відверті вороги у ОП... то не нам вирішувати....!!! А тут невдоволені розмалювали ОП... і що дивно..при повній відсутності охорони та Нацгвардіі (коли таке було??) і почалося !!! Позачергова Верховна Рада... виступи всяких антош та іншої мразоти. невдоволені громадяни (не можна таке робити.... 2 млн. на відновлення... це наші податки..!!! . ))))... Бл@дь... а як здавати територіі, ховати молодих хлопців, знімати видосики та відверто брехати у вічі, банально нічого не робити для держави.....то сидять тихенько і чекають. І більшість це влаштовує.....(((
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23.03.2021 12:53 Відповісти
Мабуть забракло розуму втямити, якщо нема охорони -- гарантована пастка! Гаплик.
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23.03.2021 21:11 Відповісти
Це мені нагадує як у1933 році підпалили Рейхстаг у Німеччині. У підпалі були звинувачені комуністи і один із них Георгій Дімітров... І як наслідок, була прийнята "Декларація про захаст народу і держави". Правда-ж, круто!!!!
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23.03.2021 13:00 Відповісти
Чому Варраву, вбивцю кількох людей, помилували, а Ісуса, який зцілював людей, розіп"яли ? Нічого в світі не змінилося за ці дві тисячі років !
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23.03.2021 13:16 Відповісти
Правоохоронці оголосили про підозру лідерові руху "Гонор" Філімонову за статтею "хуліганство" через події під Офісом президента, - Нацполіція (оновлено) - Цензор.НЕТ 6162
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23.03.2021 13:16 Відповісти
Правоохоронці оголосили про підозру лідерові руху "Гонор" Філімонову за статтею "хуліганство" через події під Офісом президента, - Нацполіція (оновлено) - Цензор.НЕТ 7450
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23.03.2021 13:22 Відповісти
Припоминаю как 2 года назад, тут все на говно исходили, даже редакторы, какой Петя плохой. Банили, называли порохоботом Смотрю новости и злорадствую, поделом вам, дуракам.
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23.03.2021 13:24 Відповісти
Обвинувачення смішне і немає ніяких перспектив, це я думаю очевидно всім, єдина мета це обрати запобіжний захід і тримати якомога довше не проводячи слідство, просто щоб ізолювати людину і знизити потенціал протесту, але все буде інакше, тому що чим більше загратованих, тим більш злий натовп.
Вихід з цієї ситуації, щоб твоїх людей не затримували, давно відомий. Ставити намети на майдані та організовувати озброєну самооборону, звідти не затримають.
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23.03.2021 13:39 Відповісти
"...Озброєну самооборону" -- не смішіть. Дитячий розум. Тепер керує не такий, що від яйця знепритомнів, і навіть не клоун.
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23.03.2021 21:19 Відповісти
Ну це зараз тобі смішно, а коли полетять гранати у ментів то буде вже не так смішно ))
Пам'ятаєш наметове містечко Саакашвілі ? Чому з ним возились так довго, тому що там були озброєні люди, пакет із двом десятками гранат, який Семенченко виносим з табору, навіть на фото попав. Можна тільки уявити який арсенал у них був ще.
Коли ти створюєш наметове містечко то ти можеш там зберігати що завгодно, від помп до автоматичної зброї та гранат. І з цим будуть рахуватись.
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23.03.2021 21:33 Відповісти
Було б гарно якщо б цього довбня хоча б оштрафували. Все місто в його лайні. Всі стіни, всі поверхні на яких можна щось написати.
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23.03.2021 13:40 Відповісти
Правоохоронці оголосили про підозру лідерові руху "Гонор" Філімонову за статтею "хуліганство" через події під Офісом президента, - Нацполіція (оновлено) - Цензор.НЕТ 1692
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23.03.2021 13:43 Відповісти
Правильно сделали! Филимонова на нары!
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23.03.2021 15:51 Відповісти
Какя разительная оперативность, какой профессионализм. Просто гордость берет за всю нашу правоохранительную систему. Не исключаю приговор уже в воскресенье, ночью. То ли дело незаконная застройка, обман владчиков, бриллиантовые прокуроры, бурштыновые решалы-депутаты, судьи которые прямым текстом говорят, что принимабт решения за деньги и при этом продолжают работать и получать, немалые, деньги из бюджета, пьяные прокуроры- убийцы на дороге, поджоги автомобилей активистов, убийство Гандзюк...и т.д., кому это вообще интересно?
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23.03.2021 16:22 Відповісти
МВС не хочет ответить за свои противоправные действия? Аресты патриотов! Ни одна ватная мразь не сидит! Только патриоты! Так на чьей стороне Авакян? И зачем нам такое?
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23.03.2021 21:42 Відповісти
Правильно.
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23.03.2021 17:40 Відповісти
чтоб вы, бестолочи, так с олигархами боролись, русскими оккупантами и ковидом!
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23.03.2021 18:31 Відповісти
ДБР, учитесь, лузеры! Рраз - и готово. А вы сколько раз еще за Вовком будете бегать?
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23.03.2021 21:46 Відповісти
что б мусора так ловики наркобарыг и прочий криминал, аа тьфу, они ж не могут сами себя ловить
короче мусора начали охеревать последнее время, давно булыжник в голову не летал
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23.03.2021 23:47 Відповісти
мусора хоть и твари, но не идиоты и ловить тех кто им деньги платит не будут ))
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24.03.2021 08:46 Відповісти
Басня ,ты виноват лишь тем что хочется мне кушать' Мораль- хватитит быть овцами ,власть не собирается никого и никогда слушать , а творить беззаконие это ее нормальное состояние когда нет опру любая система превращается в монстра. Исторический факт.
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24.03.2021 08:47 Відповісти
Полюбуйтесь на эту гнилозубую шваль шваль из подворотни - крутых пацанов с понятиями:

"Дивись які спритні у нас МУСАРА стали....Всіх не пересадите виродки...
P.S...і знову ж таки може хтось забув...:
МУСАРА - ПІДАР#CИ
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24.03.2021 16:09 Відповісти
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