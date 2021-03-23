Заборона на проведення планових госпіталізацій тепер діятиме тільки в "червоній" зоні
Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні в понеділок затвердив зміни до постанови про карантин, згідно з якими заборона на проведення планових госпіталізацій буде діяти тільки в "червоній" зоні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Згідно з текстом документа, в "червоній" зоні забороняється проведення державними і комунальними медичними закладами планових заходів щодо госпіталізації, крім:
- надання медичної допомоги внаслідок ускладненого перебігу вагітності та пологів;
- надання медичної допомоги вагітним, породіллям, новонародженим;
- надання медичної допомоги в спеціалізованих відділеннях медичних закладів пацієнтам з онкологічними та пульмонологічними захворюваннями;
- надання паліативної медичної допомоги в стаціонарних умовах;
- надання планової допомоги високоспеціалізованими медустановами національного рівня за умови дотримання відповідних санітарних і протиепідемічних заходів;
- проведення інших невідкладних і термінових заходів щодо госпіталізації, якщо в результаті їх перенесення (відстрочення) існує значний ризик для життя або здоров'я людей.
Будь ласка, зачекайте...
Звичайний день в Стокгольмі. 18 березня 2021 року.
Як шведи досі вижили?
Флорида, забиті пляжі. Маски - за бажанням. З вересня 2020 року взагалі ніякого карантину.
В той час, як в Каліфорнії - повний лохдаун.
Чому у Флориді епідеміологічна ситуація не гірша, а навіть краща, ніж в Каліфорнії?
Причому тут стан медичної системи до вірусу? Те, що в Україні з 1991 року кількість державних медичних закладів скоротилася втричі, вірус винний?
https://rationalground.com/mask-charts/
Ніде карантин чи масковий режим не призвів до якогось позитивного ефекту.
Не задумувався. Немає жодного наукового дослідження, яке б доводило, що карантин ,маски здатні якось впливати на поширення вірусних інфекцій. Це теорія.
Якщо вважаєш, що я не правий, аргументовано спростуй.
Це відосики? А я думав математичний аналіз наявної статистики за рік, що пройшов.
Наукові факти. Блакитна ганчірка не здатна зупинити частинки, менші 5 мікрометрів. Розмір вірусних частинок і 98% аерозольних краплин, з якими віруси подорожують, менші 1 мікрометра. Складеш 2+2? Отримаєш 4?
Какие в жопу науковые факты?
Проведи дома эксперимент - закипяти чайник и подержи у носика марлю с ячейкой в один мм.
Капля в паре из носика 1 мкм. По твоему все эти капли пройдут через марлю и она будет СУХАЯ?
Блакитна ганчірка не здатна зупинити частинки, менші 5 мікрометрів. Розмір вірусних частинок і 98% аерозольних краплин, з якими віруси подорожують, менші 1 мікрометра. Складеш 2+2?
Інша справа респіратори з фільтрами рівня ffp2 (хоча б) чи ffp3. Але в нас їх носять одиниці, захищаючи лише себе.
Які правила? Який їх правовий статус? Ким вони встановлені? Дай посилання на закон, за яким будь-яка здорова людина має проти своєї волі надягати маску?
Какие в жопу науковые факты?
Проведи дома эксперимент - закипяти чайник и подержи у носика марлю с ячейкой в один мм.
Капля в паре из носика 1 мкм. По твоему все эти капли пройдут через марлю и она будет СУХАЯ?
Як ти це встановив?
І ще.
Проста задачка. Візьмемо 10 штатів США, де масковий режим ніколи не було введено, НІКОЛИ. Візьмемо 10 штатів, в яких обов'язковий масковий режим діє найдовше (з квітня-травня 2020 року). За твоєю "експертною думкою", в якому з цих двох варіанті смертність від ковіду менша? Потім порівняємо твою відповідь з реальністю.
а не здогадався, що кількість смертей напряму залежить від кількості заражених?
знаєш, що таке летальність?
мабуть, ні, бо замість школи, коловся за гаражами