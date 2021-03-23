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Заборона на проведення планових госпіталізацій тепер діятиме тільки в "червоній" зоні

Заборона на проведення планових госпіталізацій тепер діятиме тільки в

Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні в понеділок затвердив зміни до постанови про карантин, згідно з якими заборона на проведення планових госпіталізацій буде діяти тільки в "червоній" зоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Згідно з текстом документа, в "червоній" зоні забороняється проведення державними і комунальними медичними закладами планових заходів щодо госпіталізації, крім:

- надання медичної допомоги внаслідок ускладненого перебігу вагітності та пологів;

- надання медичної допомоги вагітним, породіллям, новонародженим;

- надання медичної допомоги в спеціалізованих відділеннях медичних закладів пацієнтам з онкологічними та пульмонологічними захворюваннями;

- надання паліативної медичної допомоги в стаціонарних умовах;

- надання планової допомоги високоспеціалізованими медустановами національного рівня за умови дотримання відповідних санітарних і протиепідемічних заходів;

- проведення інших невідкладних і термінових заходів щодо госпіталізації, якщо в результаті їх перенесення (відстрочення) існує значний ризик для життя або здоров'я людей.

Також читайте: Уряд планує відновити карантинні виплати підприємцям із "червоної" зони, - Шмигаль

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Топ коментарі
+6
Потому что Калифорния - под властью сумасшедших коммунистов.
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23.03.2021 11:55
+4
Насправді це прямий шлях до корупції в медицині. Безкоштовно дійсно планові операції не роблять. Але за винагороду...
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23.03.2021 11:44
+3
Кароче разрешено умирать теперь только от ковида, если вы в красной зоне?
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23.03.2021 11:34
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https://www.youtube.com/watch?v=FjVb3W4Mtt4
Звичайний день в Стокгольмі. 18 березня 2021 року.
Як шведи досі вижили?
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23.03.2021 11:30 Відповісти
А вы спуститесь в 18.20 - 18.30 на станцию метро Крещатик или Майдан Независимости и подумайте в чем разница между тем что на видео и тем что Вы увидете....
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23.03.2021 11:35 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=UA59MxzSlJI

Флорида, забиті пляжі. Маски - за бажанням. З вересня 2020 року взагалі ніякого карантину.
В той час, як в Каліфорнії - повний лохдаун.
Чому у Флориді епідеміологічна ситуація не гірша, а навіть краща, ніж в Каліфорнії?
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23.03.2021 11:42 Відповісти
А зачем сравнивать йух с пальцем??? Вы сначала поинтересуйтесь какой процент населения вакцинировано в Швеции и в США. И самое главное какой вакциной там вакцинируют население. И так же поинтересуйтесь насколько забиты места в больницах в тех же странах... И самое главное, подумайте на какую помощь Вы можете расчитывать у нас.... Флаг Вам в руки, только не стоит забывать что Вы живете не в Стокгольме и не во Флориде и самое главное что Вы не Бэтмен, даже если уже переболели без последствий...
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23.03.2021 11:52 Відповісти
Причому тут взагалі вакцина? Точно така картина була в цих країнах і до початку вакцинації.
Причому тут стан медичної системи до вірусу? Те, що в Україні з 1991 року кількість державних медичних закладів скоротилася втричі, вірус винний?
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23.03.2021 11:56 Відповісти
А зачем Вы скидываете сюда видосики про жизнь в развитых цивилизованных странах???
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23.03.2021 11:58 Відповісти
Ви дійсно не розумієте? Я порівнюю ситуацію в регіонах З карантином і БЕЗ нього. З масками і БЕЗ них.
https://rationalground.com/mask-charts/

Ніде карантин чи масковий режим не призвів до якогось позитивного ефекту.
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23.03.2021 11:59 Відповісти
"Ніде карантин чи масковий режим не призвів до якогось позитивного ефекту." И какими же нехитрыми умозаключениями Вы пришли к такому выводу? Вы не задумывались что если бы не ограничения и масковый режим, то ситуация была бы намного плачевнее, просто как раз благодаря этому Вы это и не видели? Или у Вас есть аргументированные факты что это все бесполезно?
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23.03.2021 12:04 Відповісти
Вище спеціально для тебе скинув посилання на практичні результати. Розуй очі. Це практика.

Не задумувався. Немає жодного наукового дослідження, яке б доводило, що карантин ,маски здатні якось впливати на поширення вірусних інфекцій. Це теорія.

Якщо вважаєш, що я не правий, аргументовано спростуй.
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23.03.2021 12:10 Відповісти
Ты прежде чем писать хрень, научился бы использовать голову по ее прямому назначению а не для того что бы вкидывать туда еду. Задача карантина и ограничений, это хоть немного остановить распространение инфекции и снизить нагрузку на больницы. Что бы когда у тебя откажут легкие, было место в больнице и врачи хоть попытаются тебя реанимировать а не скажут тебе помирать дома, т.к. в больницах нет мест. Флаг тебе в руки я таких бэтменов уже видел и не забывай не носить маску, особенно в местах большого скопления. Печально что такие как ты как раз и разносят эту заразу. Удачи!
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23.03.2021 12:18 Відповісти
Раб дебіловізора. Співчуваю. Успішної вакцинації і пухом земля.
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23.03.2021 12:20 Відповісти
Уверуй в Бога и покайся!
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23.03.2021 12:20 Відповісти
Заборона на проведення планових госпіталізацій тепер діятиме тільки в "червоній" зоні - Цензор.НЕТ 3224
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23.03.2021 12:21 Відповісти
Теперь мне все предельно ясно! Интеллектуальный уровень любителей постить видосики и картинки мне известен. Вопросов больше нет.
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23.03.2021 12:26 Відповісти
Ти ігноруєш наукові факти. Бо є сектантом.
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23.03.2021 12:34 Відповісти
Пей зеленку, дитя фейсбука, вава в голове не заживет но у окружающих появится надежда.
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23.03.2021 12:36 Відповісти
Мене твоя суб'єктивна некомпетентна сектантська думка не цікавить.
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23.03.2021 12:56 Відповісти
Выложить видосики с ютуба и рассказывать что это научный факт это просто революция в науке! Нам сектантам этого не понять никогда!
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23.03.2021 13:01 Відповісти
https://rationalground.com/mask-charts/

Це відосики? А я думав математичний аналіз наявної статистики за рік, що пройшов.
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23.03.2021 13:11 Відповісти
Все пропало! Мы все умрем!
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23.03.2021 13:14 Відповісти
Так, це те, в що сліпо вірять ковідосектанти. Без причащання (вакцинацією) щопівроку ми всі помремо.
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23.03.2021 13:16 Відповісти
Проста задачка. Візьмемо 10 штатів США, де масковий режим ніколи не було введено, НІКОЛИ. Візьмемо 10 штатів, в яких обов'язковий масковий режим діє найдовше (з квітня-травня 2020 року). За твоєю "експертною думкою", в якому з цих двох варіанті смертність від ковіду менша? Потім порівняємо твою відповідь з реальністю.
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23.03.2021 13:16 Відповісти
Зачем постить одно и то же несколько раз? Это тоже какое то ноу хау в науке как и искать какую то заумную хрень что бы сойти за умного?
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23.03.2021 13:31 Відповісти
Щоб довести, що ти ігноруєш наукові факти. Іди помолися ковіду. А потім причащайся щопівроку вакциною.
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23.03.2021 13:35 Відповісти
Ты думаешь это хорошая идея прислушаться к совету идиота?
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23.03.2021 13:36 Відповісти
Я публікую свою особисту думку? Чи дані досліджень, які виконано спеціалістами?
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23.03.2021 13:42 Відповісти
Ты даешь идиотские советы, что подтверждает мои догадки.
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23.03.2021 13:44 Відповісти
Ти просто - "троль", який на біле пише "чорне". Йди в дупу.
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23.03.2021 13:45 Відповісти
Я троль, ты мудак, у каждого свои недостатки!
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23.03.2021 13:49 Відповісти
Мене твоя суб'єктивна некомпетентна сектантська думка не цікавить.
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23.03.2021 13:54 Відповісти
Повторяешься, глупенький.
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23.03.2021 13:55 Відповісти
И какими же нехитрыми умозаключениями Вы пришли к выводу что ограничения и намордники дали эффект, кроме ваших слов?
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23.03.2021 12:12 Відповісти
Такие идиоты, как ты, не в силах сделать самые простые умозаключения. Например что часть капель слюны с вирусом прилипает к наморднику, вследствие с чего количество вируса в воздухе на выходе меньше, чем на входе.
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23.03.2021 12:34 Відповісти
А як ти визначив, що вірус саме з тією слиною, яка прилипла до наморднику.
Наукові факти. Блакитна ганчірка не здатна зупинити частинки, менші 5 мікрометрів. Розмір вірусних частинок і 98% аерозольних краплин, з якими віруси подорожують, менші 1 мікрометра. Складеш 2+2? Отримаєш 4?
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23.03.2021 13:12 Відповісти
Ну чего ты лезешь туда, в чём ни уха ни рыла?
Какие в жопу науковые факты?
Проведи дома эксперимент - закипяти чайник и подержи у носика марлю с ячейкой в один мм.
Капля в паре из носика 1 мкм. По твоему все эти капли пройдут через марлю и она будет СУХАЯ?
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23.03.2021 15:19 Відповісти
Проста задачка. Візьмемо 10 штатів США, де масковий режим ніколи не було введено, НІКОЛИ. Візьмемо 10 штатів, в яких обов'язковий масковий режим діє найдовше (з квітня-травня 2020 року). За твоєю "експертною думкою", в якому з цих двох варіанті смертність від ковіду менша? Потім порівняємо твою відповідь з реальністю.
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23.03.2021 13:14 Відповісти
Поинтересуйся как распространяется вирус, и если бы ты знал что такое физика, то понял что смысл носить маску и вводить масочный режим все таки есть. Еще раз повторяю это твое право иметь личное мнение, но, если ты живешь в обществе, будь добр соблюдать правила поведения в этом обществе а не считать себя умнее всех. Если же понимаешь что вокруг тебя одни сектанты и ничего не понимают в этой жизни шуруй жить в лес, гениев при жизни никогда не признавали!
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23.03.2021 13:27 Відповісти
Імбециле, повторюю для тебе, як для альтернативно обдарованого.
Блакитна ганчірка не здатна зупинити частинки, менші 5 мікрометрів. Розмір вірусних частинок і 98% аерозольних краплин, з якими віруси подорожують, менші 1 мікрометра. Складеш 2+2?

Інша справа респіратори з фільтрами рівня ffp2 (хоча б) чи ffp3. Але в нас їх носять одиниці, захищаючи лише себе.
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23.03.2021 13:37 Відповісти
Использовать оскорбления что бы довести свою точку зрения, это, я так понимаю, тоже научная фишка? Еще раз, для особо одаренных прохфессаров - соблюдай правила поведения в обществе и никто не подумает что ты быдло, даже если постишь статьи на иностранном языке.
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23.03.2021 13:41 Відповісти
"соблюдай правила поведения в обществе "

Які правила? Який їх правовий статус? Ким вони встановлені? Дай посилання на закон, за яким будь-яка здорова людина має проти своєї волі надягати маску?
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23.03.2021 13:43 Відповісти
Ну так в чем проблема? Ходи без маски! Ты же мало того что Че Гевара, так еще и пи...ц какой умный... Потому что ты реально меня утомил. Точно так же два года назад умники рассказывали про новые лица, теперь что маски и ограничения это все для сектантов... Только мне на улице не попадайся, потому что могу уе...ать!
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23.03.2021 13:48 Відповісти
І поїдеш в екскурсію на зону на кілька років, але не в червону.
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23.03.2021 13:50 Відповісти
Это все твои влажные мечты.
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23.03.2021 13:56 Відповісти
Ну чего ты лезешь туда, в чём ни уха ни рыла?
Какие в жопу науковые факты?
Проведи дома эксперимент - закипяти чайник и подержи у носика марлю с ячейкой в один мм.
Капля в паре из носика 1 мкм. По твоему все эти капли пройдут через марлю и она будет СУХАЯ?
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23.03.2021 15:20 Відповісти
"Капля в паре из носика 1 мкм"

Як ти це встановив?
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23.03.2021 15:26 Відповісти
Було проведено сотні набагато більш достовірних наукових дослідів, які встановили, що вірусам чхати на маску.

І ще.
Проста задачка. Візьмемо 10 штатів США, де масковий режим ніколи не було введено, НІКОЛИ. Візьмемо 10 штатів, в яких обов'язковий масковий режим діє найдовше (з квітня-травня 2020 року). За твоєю "експертною думкою", в якому з цих двох варіанті смертність від ковіду менша? Потім порівняємо твою відповідь з реальністю.
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23.03.2021 15:27 Відповісти
Придурок, не про смертность в этом случае нужно говорить а про кол-во заразившихся и скорость распространения вируса, даун.
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23.03.2021 17:16 Відповісти
Отже на смерті тобі плювати?
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23.03.2021 17:19 Відповісти
Дегенерат, ты противоречишь сам себе. Маска уменьшает риск заразиться а не спасает от смерти при заражении!
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23.03.2021 17:27 Відповісти
тобто що люди носять маски, що ні, в підсумку помирають так само?
а не здогадався, що кількість смертей напряму залежить від кількості заражених?
знаєш, що таке летальність?

мабуть, ні, бо замість школи, коловся за гаражами
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23.03.2021 17:40 Відповісти
Если бы я вместо школы кололся за гаражами, то я бы сейчас не обьяснял что ты лишнехромосомный а обносил твою квартиру... К сожалению я не вижу дальше вести дискуссию так как ты переобуваешься на ходу и обьяснить что либо дегенерату дело бесполезное...
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23.03.2021 17:47 Відповісти
та ти сам не розумієш написаних тобою слів, не розумієш елементарних причинно-наслідкових зв'язків
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23.03.2021 17:50 Відповісти
Ось як захищає твоя маска від ПИЛУ, що в тисячу разів більший від вірусу. 20 хвилин праці на будівництві.
Заборона на проведення планових госпіталізацій тепер діятиме тільки в "червоній" зоні - Цензор.НЕТ 5798
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23.03.2021 13:38 Відповісти
Ты - идиот. Маска не останавливает вирус, а снижает вероятность заражения.
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23.03.2021 15:21 Відповісти
З фото зверху, НЕідіотам очевидно, що не зменшують.
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23.03.2021 15:25 Відповісти
Спорить с наукой бесполезно! Ни один уважающий себя идиот не признает что он идиот. Печально то, что такие вот идиоты с маской на подбородке разносят эту заразу больше других... К сожалению такие же идиоты два года назад топили за зелю... У этой страны печальное будущее...
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23.03.2021 17:09 Відповісти
Заборона на проведення планових госпіталізацій тепер діятиме тільки в "червоній" зоні - Цензор.НЕТ 5921
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23.03.2021 17:56 Відповісти
Ты реально даун....
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23.03.2021 17:57 Відповісти
Ага. Що маска, яка не зупиняє пил, який в тисячі разів більший вірусів та аерозольних крапель, зменшує ймовірність вірусного зараження, віриш ти, а дебіл - я
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23.03.2021 17:58 Відповісти
Где же такие идиоты берутся. Намордник добровольно одел своими руками? Носи, другим не указывай. Каждые 2 часа меняй. В "ковидных" отделениях персонал без намордников, они тупее тебя ты это хотел сказать
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23.03.2021 15:17 Відповісти
А ты прямо из ковидного отделения пишешь?
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23.03.2021 17:13 Відповісти
Є купа відео, де було зафіксовано, що персонал без намордників, так само, що самі лікарні напівпорожні. Але ж в тебе в авторитеті лише засоби масової дезінформації. А краще б книги почав читати.
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23.03.2021 17:57 Відповісти
Есть куча видео где такие умолишенные как ты заявляют что никакого вируса нет и облизывают поручни в общественном транспорте.
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23.03.2021 17:59 Відповісти
І що далі? Як це спростовує той зафіксований факт, що персонал в ковідних відділеннях без маски сидить?
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23.03.2021 18:01 Відповісти
А про те, що вірусу сарс-ков-2 немає, так і науковці стверджують. Але тобі важливіше вірити дебіловізору, бо ти ковідосектант. Та нічого. скоро вже зможеш причащатися вакциною. А через рік здохнеш.
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23.03.2021 18:04 Відповісти
Ты, падла, не желай смерти иначе само подохнешь, амеба безмозглая.
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23.03.2021 18:41 Відповісти
Ти ж мені від ковіду бажаєш померти) Отримуй бумеранг.
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23.03.2021 18:44 Відповісти
Господи, избавь Украину от долго...в, тогда в этой стране появится шанс нормально жить!
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23.03.2021 18:47 Відповісти
Потому что Калифорния - под властью сумасшедших коммунистов.
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23.03.2021 11:55 Відповісти
Кароче разрешено умирать теперь только от ковида, если вы в красной зоне?
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23.03.2021 11:34 Відповісти
Как Степанов приказал, так и будет.
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23.03.2021 11:40 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=YEuZtZ5FC3c А кто, кто директор то?
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23.03.2021 11:39 Відповісти
"Aби не Порох. Гipше не буде" (С)
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23.03.2021 11:40 Відповісти
Насправді це прямий шлях до корупції в медицині. Безкоштовно дійсно планові операції не роблять. Але за винагороду...
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23.03.2021 11:44 Відповісти
 
 