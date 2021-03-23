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Спецпропуски в транспорті Києва можуть ввести в разі погіршення епідситуації, - КМДА

Спецпропуски в транспорті Києва можуть ввести в разі погіршення епідситуації, - КМДА

Введення спецперепусток у громадському транспорті Києва поки не планується, проте якщо ситуація буде погіршуватися, то такі перепустки можуть ввести.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Україна 24" заявив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник.

Відповідаючи на питання, чи планує міська влада вводити спецпропуски, Поворозник сказав: "Поки ще ні, але якщо ситуація не покращуватиметься в частині захворюваності й госпіталізацій, будемо вводити і спецпропуски, аж до зупинки транспорту, будемо переходити на спецрежим роботи транспорту".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що столиця не буде зупиняти роботу громадського транспорту, проте він буде працювати зі строгим дотриманням санітарних норм.

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Пенсионеры против!!!! Кто то может открыть тайну куда они все ездят каждое утро когда все едут на работу. Помнится по молодости, когда возвращался домой рано утром, часов в 5-6 утра, то на остановке все где видел пенсионера с большой сумкой! Куда они ездят в это время?!!!
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23.03.2021 12:01 Відповісти
Враги рода человеческого? І ти будеш пенсом, якщо пенсії до тих пір будуть.
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23.03.2021 12:03 Відповісти
Так все мы будем... Только вот про врагов я ничего не писал, это лично Ваше мнение...
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23.03.2021 12:06 Відповісти
Днем пенсинеров реально много, а утром уж очень редко. Да и работать они вынуждены.
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23.03.2021 12:05 Відповісти
Это тот поровозник что должен сидеть с конфискацией, которого поймали на взятке. выпустили, порешали. да , такие особи очень нужны Кличко, знатоки схем по распилу бюджета Киева.
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23.03.2021 12:01 Відповісти
Як це відповідає Конституції України?
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23.03.2021 12:01 Відповісти
Невже є якісь передумови, що ситуація до 14 липня(завершення вакцинації ЄС) буде покращуватися?
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23.03.2021 12:02 Відповісти
 
 